Eğer kına gecesinden dönüyor olsalardı

Modern bir hayat tarzına sahipsiniz...



AKP’ye oy veriyorsunuz... Veya CHP’lisiniz...



Veya MHP’li...

Veya HDP’li...



Bugün... Tam da bugün...



Kendi kendinize şöyle bir insanlık testi uygulama zamanıdır...



O düşen uçaktaki kadınları gözünüzün önüne getirin...



Tutun ki...



Hepsinin başı örtülü...



Hepsi, Türkiye’de yeni yükselen muhafazakâr varlıklı ailelerin kızları...



Hepsi iyi okullarda okumuş, iş güç sahibi olmuş kadınlar...



Aralarından ikisi hamile...



Tutun ki kına gecesini Dubai’de yapmışlar dönüyorlar...



Veya Adana’da arkadaş arasında kına gecesi yapıp geliyorlar...



Öyle elim bir kaza işte...



Uçağa binmeden önce bir hatıra fotoğrafı çektirmişler...



Hepsi neşeli, gülüyor...



Ve hepsi de hayatını kaybetmiş...



İşte o fotoğrafı gördüğünüz zaman ne hissedersiniz...



İçiniz cız mı eder...



Çocuklarını kaybetmiş aileleri düşünür, kendinizi onların yerine mi koyarsınız...



Yoksa o sosyal medya barbarları korosuna katılıp siz de...



“Oh olsun, hep başı açık kadınlar mı ölecek...

Hep bu ülkenin fukara çocukları mı ölecek...”



Diye mi düşünürsünüz...



İnsanlık işte bu kadar basit bir testin sonucunda kendinizi bulacağınız bir mütevazı ama yüce bir payedir...



İnsanı barbardan...



Vicdanı vicdansızlıktan...



İyiyi kötüden...



Soyluyu soysuzdan ayıran...



İşte bu kadar da basit bir şeydir...



Bekârlığa veda partisiymiş, kına gecesiymiş...



Başı açıkmış, örtülüymüş...



Varlıklıymış, yoksulmuş......



Şöhretliymiş, şöhretsizmiş...



Hiç bunlara bakmadan, sadece insanca bakabilen kişidir insan...



Ötekine ise sakın hayvan falan demeyin...



Başka bir şeydir o...



Bu devirde henüz adı tam konulamamış bir kötülüktür...





BU ADAMA AHLAK ZABITASI GÖREVİNİ ACABA KİM VERDİ

ADAMI gördünüz işte...



Otobüste insanlara sadece saldırmıyor... Aynı zamanda, yüklendiği görev ve ideolojisini de ilan ediyor...



Avrupalı değilmiş...



Ve bir de “ahlak bekçisiymiş”...



Belli ki... Zannediyor ki...



Devir onun devridir, zaman onun zamanıdır...



Artık sokak onun sokağıdır, otobüs onun otobüsüdür...



Eh tabiatıyla...



Ahlak dersen, o da onun küçük kafasındaki ahlaktır...





RAFİNERİ ÖZELLEŞİR DE ŞEKER NİYE ÖZELLEŞMEZ

BAZEN muhalefetin tavrına şaşırıyorum...



Şeker fabrikaları özelleştirilemezmiş...



Niye özelleştirilmesin ki... Petrol rafinerileri özelleştirilmiş... Şeker özelleştirilemez diyorsun...



Silah sanayisinin küçümsenmeyecek bölümü özel şirketlerin elinde...



Sen şeker devlette kalsın diyorsun...



Bu tartışmaları rahmetli Özal zamanında da yapmıştık...



O gün özelleştirmelerden yanaydım... Bugün de öyleyim...



Allah’tan Türkiye yoluna devam etti...





KADINI KORSEDEN KURTARAN ADAM ÖLDÜ

BUNDAN 13 yıl önce, 11 Temmuz 1995 günü, Paris’te Grand Hotel’in büyük salonunda, moda tarihinin en ilginç defilelerinden biri yapıldı.



Sahnede uzun boylu yakışıklı bir adam vardı.



Ama yanındakiler manken değil, beyaz önlüklü 80 kişiydi...



Hepsi terziydi...



Moda dünyasının en önemli isimlerinden biri olan Hubert de Givenchy meslek hayatını bu gösteri ile bitirmişti...







Sahnede sadece terziler vardı, çünkü o hayatı boyunca kendini “eternel apprenti”, yani “ebedi çırak” olarak tarif etmişti...



Artık onun anlayamayacağı yeni bir dönem başlıyordu...



Galliano’ların, Alexander McQueen’lerin dönemi gelmişti ve artık ayrılma zamanıydı...



Böyle bir defile ile “Elveda” demişti...



“Tasarımın” moda diye adlandırıldığı 20’nci yüzyılın en efsane isimlerinden biri olan Givenchy önceki gün öldü.



91 yaşındaydı...



İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kadını korseli elbiselerden kurtaran modacıydı...



Bir de Audrey Hepburn’ü giydiren insandı...



“Sabrina” filmindeki o siyah-beyaz brode elbiseyi o dikmişti.



“Tiffany’de Kahvaltı” filmindeki elbiseyi ve bir de o efsane güneş gözlüklerini de yaratan modacıydı...



Zarif bir annenin yanında büyümüş, zarif ötesi bir adamdı Givenchy...





NURGÜL YEŞİLÇAY'IN YENİ TARZI BOTOKSU SİLMİŞ

SON zamanlarda botoks kurbanlarından biri de Nurgül Yeşilçay’dı...



O kadar güzel bir yüzü var ki, niye dokundurdu anlamadım.







Şimdi kendine yeni bir tarz yapmış.



Pazar günü gazetelerde gördüm...



Ben çok beğendim...



Kendisinin de dediği gibi botoksun etkisi geçmiş...



Nurgül Yeşilçay doğal halinde çok güzel bir kadın ve iyi bir oyuncu...



Bence daha epey süre botoksa ihtiyacı yok...





KEŞİFLER VE İCATLAR ANSİKLOPEDİSİ EK FASİKÜL

Challenger’i Nakşiler düşürdü.



Asansör halvetini Müslümanlar icat etti.



Google’ı ilk Abdülhamid kullandı.



Cep telefonunu Nuh Peygamber icat etti.