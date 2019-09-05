Duymadığınız başka bir Emine Bulut olayı

“Birlikte yaşadığım eski partnerim, hafta sonu çocukları zorla yanına almak istiyor. Ruhsatlı silahı var, beni öldürecek...”
Polisin cevabı aynen şu oldu:
“Hanımefendi, ancak o silahı size doğrultursa ruhsatı geri alabiliriz...”
*
Bu konuşmadan 48 saat sonra kocası kadını o silahla öldürdü.
Komşusunun ifadesine göre kadın son nefesini verirken şunu söyledi:
“Beni öldürdü...”
*
Tam bir Emine Bulut vakası değil mi...
*
Evet ama Türkiye’de değil...
Bu olay geçtiğimiz günlerde Fransa’da oldu.
Kadının adı Julie Duoib...
Şimdi eğitim düzeyi yüksek, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Fransa hakkında bazı rakamlar vereceğim:
- Bu, yılbaşından bu yana Fransa’daki 100’üncü kadın öldürme vakasıydı.
- Julie Duoib bu yıl eşi veya birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürülen 30’uncu kadındı.
- Öteki öldürme vakalarıyla birlikte olduğu kişi tarafından bu yıl öldürülen 100’ncü kadındı.
- Ve devletin verdiği resmi rakamlara göre Fransa’da her 3 günde bir bir kadın öldürülüyor...
*
Bu rakamlara bakarak, “Bakın böyle olaylar dünyanın her yerinde oluyor” diyebilirsiniz...
Ama bu bahanenin arkasına sığınamazsınız...
Çünkü Türkiye ile arada çok büyük bir fark var.
Çünkü Fransa bu olayın adını çok açıkça koydu.
AYNI DEĞİL ÇÜNKÜ 1... FRANSA ADINI ŞÖYLE KOYDU: ‘FEMİSİD’: KADIN SOYKIRIMI
FRANSA Cumhurbaşkanı Macron bu olaylara yeni bir isim koydu:
Femisid...
Yani kadın jenositi...
21’ici yüzyıl, maalesef popülist liderlerle birlikte bir kadın jenosidine de tanık oluyor...
Aslında bu kavram ilk defa 1970’lerde, “cinsiyet ayırımı” temelli cinayetlerle ilgili olarak kullanıldı. Bu haliyle Fransız ceza yasasına da girdi. Fransa şimdi “aile içi şiddeti” bütün toplumda tartışmaya açıyor.
3 Eylül günü başlatılan bu kampanya 25 Kasıma kadar devam edecek.
12 hafta boyunca bütün Fransa’da 91 konferans yapılacak.
Bu toplantılarda Fransız devlet yetkilileri, parti gözetmeksizin siyasetçiler, hukukçular, savcılar, hâkimler ve sivil toplum kuruluşları katılacak.
AYNI DEĞİL ÇÜNKÜ 2... BAŞBAKANIN AĞZINDAN ÇIKAN ŞU İKİ CÜMLE ÖNEMLİ
FRANSA Başbakanı Edouard Philippe şu çok önemli ayrımı yaptı:
“Aile için şiddet, çiftler arasında iki tarafa ait bir anlaşmazlık değildir...”
Cümlesini şöyle tamamladı:
“Bu, bazı erkeklerin hiçbir cezaya maruz kalmadan yıllar boyunca geliştirdikleri cinsiyetçi bir kontrol mekanizmasıdır.”
Bu cümlelerin altını çizin... Çünkü Türkiye’de herhangi bir iktidar bu teşhisi bu kadar açık cümlelerle koymadı.
Erkeklerde hâlâ bunu aile içinde çözülmesi gereken bir geçimsizlik, anlaşmazlık olarak görme eğilimi yaygın. Polisinde de, hâkiminde de, savcısında da...
KOCASI EVDEN ATINCA POLİS BAKIN NE DEMİŞ
- ÖLDÜRÜLEN Fransız kadını Duoib, daha önce beraber yaşadığı erkek tarafından dövülüp evden atılmış.
Eşyalarını almak istemiş ama kocası vermemiş.
Polise gidince de şu cevabı almış:
“Eşyaları almak için eve giremezsiniz, çünkü evin kira kontratı sizin üzerinize değil...”
Fransa şimdi böyle olaylarda erkek hâkim ve savcılarla polislerin davranışını da mercek altına
alıyor.
CEVABI ALDIM: S-400’LER ‘KUTUDAN’ ÇIKARILMIŞ
DÜN Ankara büromuzdan Uğur Ergan aradı...
“Sorduğunuz sorunun cevabını veriyorum. S-400’ler kutularından çıkarıldı ve fırlatma rampaları konuşlandırıldı. Fotoğrafları da önümde duruyor” dedi...
Böylece dünkü yazıda sorduğum sorunun ilk cevabını aldım. Demek ki kutular açılmış.
Şimdi sıra ikinci soruya geldi: Cumhurbaşkanı bunların gelecek nisan ayından önce aktive edilemeyeceklerini söylemişti.
Kutularından çıkarılan S-400’ler nisandan önce aktive edilecek mi...
KENDİNİ DOKUNULMAZ ZANNEDEN KÖTÜLERE ÇOK KÖTÜ İKİ HABER
BBC geçen hafta yeni belgeselini yayınladı.
Adı “Dokunulmaz: Harvey Weinstein’ın Yükselişi ve Çöküşü”...
Yani “Hitler’in Yükselişi ve Çöküşü” gibi bir isim.
Tahmin edeceğiniz gibi konusu Hollywood’un gelmiş geçmiş en büyük kadın tacizcisi sayılan Harvey Weinstein...
*
Belgeseli 1 milyon kişi izlemiş. Eminim streaming platformlara konacak ve milyonlarca insan seyredecek.
*
Fox News’un acımasız yöneticisi ve kadın tacizcisi Robert Ailes’in hayatı da “Loudest Voice” adı altında Showtime tarafından belgesel drama olarak yayınlandı.
*
Bu iki örnek, bugün yaptıklarının hesabının, ölümlerinden sonrasına kalacağını zannedip her türlü zulmü işlemeye devam edenlere kötü haber...
*
Tarih zaten yakınlaşmıştı...
Artık bugünleşti...
*
Cezası yarına kalsa bile teşhiri bugünden yapılıyor artık...
NEE KANGAL EN GÜÇLÜ SINIFINA GİREMEDİ Mİ
KIRMIZIKEDİ Yayınları Fransız doğabilimci ve matematikçi Buffon’un 1888 yılında yazdığı “Köpek” adlı kitabını Türkçede yayınladı.
- En iri ve güçlü köpekler Tataristan, Arnavutluk, Kuzey Yunanistan, Danimarka ve İrlanda’nın köpekleriymiş. Bunlara “epir köpeği” de deniyormuş.
- Tazı cinsi köpekler İstanbul veya Doğu Akdeniz’den geliyormuş.
- Köpek türlerinin sınıflandırmasında Türk köpeklerine “melez Türk köpeği” deniyormuş.
- Buldog, küçük danua diye adlandırılan köpek, Türk köpeği ve İzlanda köpeği aynı ırkmış.
- Türk köpeği denilen köpek, aşırı sıcak ülkelere götürülünce tüylerini kaybetmiş, daha sonra Türkiye’ye götürülüp orada çoğaltılmış küçük danua ırkından başkası değilmiş.
- Avrupa’da görülen ilk Türk köpekleri İtalya’ya götürülenlermiş.
Kitap Türk köpeği üzerine bildiğimiz bilgileri ve efsaneleri sarsacak nitelikte.
Bir de kitaba “Türk köpeği” diye koyduğu desen beni çok şaşırttı.
*
...................................
- Georges-Louis Leclerc de Buffon: “Köpek”, Çev: Elif Göktepe, Kırmızıkedi Yayınları, Ağustos 2019
Duymadığınız başka bir Emine Bulut olayı
GENÇ kadın bundan bir süre önce polise başvurdu ve aynen şunu söyledi:
“Birlikte yaşadığım eski partnerim, hafta sonu çocukları zorla yanına almak istiyor. Ruhsatlı silahı var, beni öldürecek...”
Polisin cevabı aynen şu oldu:
“Hanımefendi, ancak o silahı size doğrultursa ruhsatı geri alabiliriz...”
*
Bu konuşmadan 48 saat sonra kocası kadını o silahla öldürdü.
Komşusunun ifadesine göre kadın son nefesini verirken şunu söyledi:
“Beni öldürdü...”
*
Tam bir Emine Bulut vakası değil mi...
*
Evet ama Türkiye’de değil...
Bu olay geçtiğimiz günlerde Fransa’da oldu.
Kadının adı Julie Duoib...
Şimdi eğitim düzeyi yüksek, dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biri olan Fransa hakkında bazı rakamlar vereceğim:
- Bu, yılbaşından bu yana Fransa’daki 100’üncü kadın öldürme vakasıydı.
- Julie Duoib bu yıl eşi veya birlikte yaşadığı erkek tarafından öldürülen 30’uncu kadındı.
- Öteki öldürme vakalarıyla birlikte olduğu kişi tarafından bu yıl öldürülen 100’ncü kadındı.
- Ve devletin verdiği resmi rakamlara göre Fransa’da her 3 günde bir bir kadın öldürülüyor...
*
Bu rakamlara bakarak, “Bakın böyle olaylar dünyanın her yerinde oluyor” diyebilirsiniz...
Ama bu bahanenin arkasına sığınamazsınız...
Çünkü Türkiye ile arada çok büyük bir fark var.
Çünkü Fransa bu olayın adını çok açıkça koydu.
AYNI DEĞİL ÇÜNKÜ 1... FRANSA ADINI ŞÖYLE KOYDU: ‘FEMİSİD’: KADIN SOYKIRIMI
FRANSA Cumhurbaşkanı Macron bu olaylara yeni bir isim koydu:
Femisid...
Yani kadın jenositi...
21’ici yüzyıl, maalesef popülist liderlerle birlikte bir kadın jenosidine de tanık oluyor...
Aslında bu kavram ilk defa 1970’lerde, “cinsiyet ayırımı” temelli cinayetlerle ilgili olarak kullanıldı. Bu haliyle Fransız ceza yasasına da girdi. Fransa şimdi “aile içi şiddeti” bütün toplumda tartışmaya açıyor.
3 Eylül günü başlatılan bu kampanya 25 Kasıma kadar devam edecek.
12 hafta boyunca bütün Fransa’da 91 konferans yapılacak.
Bu toplantılarda Fransız devlet yetkilileri, parti gözetmeksizin siyasetçiler, hukukçular, savcılar, hâkimler ve sivil toplum kuruluşları katılacak.
AYNI DEĞİL ÇÜNKÜ 2... BAŞBAKANIN AĞZINDAN ÇIKAN ŞU İKİ CÜMLE ÖNEMLİ
FRANSA Başbakanı Edouard Philippe şu çok önemli ayrımı yaptı:
“Aile için şiddet, çiftler arasında iki tarafa ait bir anlaşmazlık değildir...”
Cümlesini şöyle tamamladı:
“Bu, bazı erkeklerin hiçbir cezaya maruz kalmadan yıllar boyunca geliştirdikleri cinsiyetçi bir kontrol mekanizmasıdır.”
Bu cümlelerin altını çizin... Çünkü Türkiye’de herhangi bir iktidar bu teşhisi bu kadar açık cümlelerle koymadı.
Erkeklerde hâlâ bunu aile içinde çözülmesi gereken bir geçimsizlik, anlaşmazlık olarak görme eğilimi yaygın. Polisinde de, hâkiminde de, savcısında da...
KOCASI EVDEN ATINCA POLİS BAKIN NE DEMİŞ
- ÖLDÜRÜLEN Fransız kadını Duoib, daha önce beraber yaşadığı erkek tarafından dövülüp evden atılmış.
Eşyalarını almak istemiş ama kocası vermemiş.
Polise gidince de şu cevabı almış:
“Eşyaları almak için eve giremezsiniz, çünkü evin kira kontratı sizin üzerinize değil...”
Fransa şimdi böyle olaylarda erkek hâkim ve savcılarla polislerin davranışını da mercek altına
alıyor.
CEVABI ALDIM: S-400’LER ‘KUTUDAN’ ÇIKARILMIŞ
DÜN Ankara büromuzdan Uğur Ergan aradı...
“Sorduğunuz sorunun cevabını veriyorum. S-400’ler kutularından çıkarıldı ve fırlatma rampaları konuşlandırıldı. Fotoğrafları da önümde duruyor” dedi...
Böylece dünkü yazıda sorduğum sorunun ilk cevabını aldım. Demek ki kutular açılmış.
Şimdi sıra ikinci soruya geldi: Cumhurbaşkanı bunların gelecek nisan ayından önce aktive edilemeyeceklerini söylemişti.
Kutularından çıkarılan S-400’ler nisandan önce aktive edilecek mi...
KENDİNİ DOKUNULMAZ ZANNEDEN KÖTÜLERE ÇOK KÖTÜ İKİ HABER
BBC geçen hafta yeni belgeselini yayınladı.
Adı “Dokunulmaz: Harvey Weinstein’ın Yükselişi ve Çöküşü”...
Yani “Hitler’in Yükselişi ve Çöküşü” gibi bir isim.
Tahmin edeceğiniz gibi konusu Hollywood’un gelmiş geçmiş en büyük kadın tacizcisi sayılan Harvey Weinstein...
*
Belgeseli 1 milyon kişi izlemiş. Eminim streaming platformlara konacak ve milyonlarca insan seyredecek.
*
Fox News’un acımasız yöneticisi ve kadın tacizcisi Robert Ailes’in hayatı da “Loudest Voice” adı altında Showtime tarafından belgesel drama olarak yayınlandı.
*
Bu iki örnek, bugün yaptıklarının hesabının, ölümlerinden sonrasına kalacağını zannedip her türlü zulmü işlemeye devam edenlere kötü haber...
*
Tarih zaten yakınlaşmıştı...
Artık bugünleşti...
*
Cezası yarına kalsa bile teşhiri bugünden yapılıyor artık...
NEE KANGAL EN GÜÇLÜ SINIFINA GİREMEDİ Mİ
KIRMIZIKEDİ Yayınları Fransız doğabilimci ve matematikçi Buffon’un 1888 yılında yazdığı “Köpek” adlı kitabını Türkçede yayınladı.
- En iri ve güçlü köpekler Tataristan, Arnavutluk, Kuzey Yunanistan, Danimarka ve İrlanda’nın köpekleriymiş. Bunlara “epir köpeği” de deniyormuş.
- Tazı cinsi köpekler İstanbul veya Doğu Akdeniz’den geliyormuş.
- Köpek türlerinin sınıflandırmasında Türk köpeklerine “melez Türk köpeği” deniyormuş.
- Buldog, küçük danua diye adlandırılan köpek, Türk köpeği ve İzlanda köpeği aynı ırkmış.
- Türk köpeği denilen köpek, aşırı sıcak ülkelere götürülünce tüylerini kaybetmiş, daha sonra Türkiye’ye götürülüp orada çoğaltılmış küçük danua ırkından başkası değilmiş.
- Avrupa’da görülen ilk Türk köpekleri İtalya’ya götürülenlermiş.
Kitap Türk köpeği üzerine bildiğimiz bilgileri ve efsaneleri sarsacak nitelikte.
Bir de kitaba “Türk köpeği” diye koyduğu desen beni çok şaşırttı.
*
...................................
- Georges-Louis Leclerc de Buffon: “Köpek”, Çev: Elif Göktepe, Kırmızıkedi Yayınları, Ağustos 2019