Dostumuz Putin'in masasındaki bu üniformalı sakallı da kim

Kendine uzman diyenler ne derse tersi oluyor.
Ben uzman değilim diyen benim gibiler ise ne derse o çıkıyor.
Şimdi uzman olmayan halimle bir şeyi daha söylüyorum.
Şu an için Ortadoğu denilen bu akıl almaz coğrafyanın en büyük diplomatı Putin...
Buyurun size onun diplomasi dehasından bir örnek daha...
Bizim Ankara’da Amerikan yönetimi ile masaya oturmamızdan 24 saat önce Rusya Devlet Başkanlığı internet sitesine bir fotoğraf kondu.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı resmi ziyarette heyetler arasındaki görüşmelerin fotoğrafıydı.
*
Tablo şu...
Bir tarafta Putin ve heyeti, karşısında ise Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan...
Putin’in heyetinde ayrıca Rusya’nın önde gelen oligark işinsanları da var.
Hepsi normal...
*
Ama işinsanlarının arasında biri var ki, ister istemez “Bu sakallının orada işi ne” diyorsunuz...
Sakalı ve üzerindeki üniforması ile ilk bakışta daha çok bir İslam cihatçısını andıran bir hali var.
Üniformasının kolundaki Rus bayrağı olmasa rahatlıkla bir cihatçı diyebilirsiniz.
*
Biraz dikkatle bakınca tanıdım.
Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov...
Çeçenistan’da İslamcı hareketi kanlı bir şekilde bastıran, Putin’in “Rusya kahramanı” ilan ettiği kişi...
*
Başka özellikleri de var.
Türkiye Rus uçağını düşürdüğünde bize karşı çok ağır bir açıklama yapmıştı.
Ayrıca Türkiye’yi Kuzey Kafkasya’daki cihatçıları desteklemekle suçluyor.
*
Ya masanın öteki tarafında oturanlar kim....
Son zamanlarda Suudi Arabistan’la birlikte Türkiye’ye karşı en sert tepkileri gösteren, Suriye’deki harekâtı kınayan bildiri imzalayanların başında bulunan Birleşik Arap Emirlikleri yöneticileri...
*
Kısaca ilginç bir fotoğraftı...
Eminim Ankara’nın pek hoşuna gitmemiştir.
İYİ BİR AKTÖR KARİYERİNDE NE KADAR PARA KAZANDIRIR
HEP merak ederdim böyle bir rakam var mı diye...
Dün sabah Deadline Hollywood sitesi ilginç bir analiz geçti.
John Travolta için bunu hesaplamışlar.
Kariyeri boyunca yaptığı filmlerin sağladığı hasılat 3.8 milyar dolarmış.
Hangi filmler derseniz...
“Saturday Night Fewer”, “Grease, “Face Off”, “The Taking of Pelham 123”, “Savages”, “Hairspray”, “Michael”, “Wild Hogs”, “Swordfish”, “Urban Cowboy”, “Ladder 49”, “Staying Alive”, “Pulp Fiction”.
“Grease” filminde Olivia Newton John ile birlikte söylediği “You’re the One That I Want” şarkısı 15 milyon adet satmış.
İÇİNDE AŞK OLMAZSA SİYASİ TUTUKLU FİLMİ İZLENMEZ
Yeni magazin yazarımız Tuğrul Eryılmaz, T24’teki köşesinden ilginç bir haber verdi.
2016 yılından beri cezaevinde bulunan HDP’li Gültan Kışanak bir film senaryosu yazacakmış.
Senaryoyu içeriden yeni çıkan Sırrı Süreyya Önder çekecekmiş.
Ama Tuğrul Eryılmaz’ın itirazı var:
“Yönetmen Sırrı Süreyya Önder, itirazım yok; senaryo Gültan Kışanak ama bence film öyküsü için Selahattin Demirtaş’tan faydalansınlar. Halkın seyretmesi için, içinde mutlaka romantik bir aşk hikâyesinin de olması gerekir.
Ayrıca filme Ahmet Altan’ın da katkısını istemeleri çok iyi olur.”
Yani açık açık, “Siyasi olsun ama aşk filmi yapın” diyor.
Bence önemli bir uyarı...
TRUMP KADAR SAYGISIZ VE HÖDÜK SOSYAL MEDYAKEŞLERİNE ÜÇ SORU
Ben internet bağımlılarına “medyakeş” diyorum...
SORU 1:
“Bir adam birlikte hayaller kurduğu kadını sadece susarak hayal kırıklığına uğratabilir mi?”
Benim cevabım evet.
Elinize bir akıllı telefon alıp, bütün gece ondan kafanızı kaldırmazsanız o kadına, o erkeğe Trump’tan bile saygısız davranmış olursunuz.
*
SORU 2:
“Bir genç daha yüzünü bile görmediği biri tarafından mutsuz edilebilir mi?”
Benim cevabım evet.
Ona “Sen çirkinsin, kimse seni sevmiyor” diye mesaj atıyorsanız bilin ki Trump’tan bile beter saygısız ve hödük birisiniz.
*
SORU 3:
“Bir baba kızının bin bir emekle yaptığı resmi görmezden gelebilir mi?”
Benim cevabım evet...
Kızınız büyük hevesle yaptığı resmi size göstermek için durmadan gömleğinizi, pantolonunuzu çekerken siz gözünüzü elinizdeki akıllı telefondan ayırmıyorsanız, Trump’tan bile saygısız bir medyakeşsiniz.
6 MADDEDE HÖDÜK BİR İNTERNET KEŞİNİ TEŞHİS ETME KILAVUZU
Masaya oturduğunuz anda, cep telefonunu masanın üzerine kor.
Sizler sohbet ederken gözü hep akıllı telefonunun ekranındadır.
*
Siz ona bir şey anlatırken, o Instagram ve Twitter paylaşımlarına bakar.
En fazla 30 saniyede bir mesaj yazar.
Konferans sırasında konuşmacıya en fazla 25 saniye boyunca konsantre olur.
Cenazede cami avlusunda bile sık sık telefonuna göz atar.
Karşılıklı sohbet sırasında dalar gider. Aklı cebindeki telefonun ekranındadır.
Sorduğunuz soruyu ancak üçüncü tekrarda duyar ve cevap verir.
AKILLI TELEFON DEVİNİ DİNLEDİM HER HAFTA YÜZDE 9 AZALTIYORUM
SAMSUNG işte bu soruları sorup dün harika bir kampanya başlattı...
Sloganı şu:
“Bunlara cevap vermek kolay. Asıl zoru interneti tadında kullanmak...”
Bütün kalbimle destekliyorum.
Üç haftadır kendime hedef koydum.
Cep telefonumdan ekran başında geçen süremi izliyorum.
Her hafta yüzde 9 azaltmayı hedefledim.
Böylece ilk etapta internet kullanımımı yüzde 50 azaltacağım.
Anlayacağınız bir sosyal medya ‘rehab’ına girdim.
Çünkü kendim internet keşlerinin bulunduğu yerde duman altı oluyorum, sinirleniyorum.
Başkalarına aynı duyguyu vermek istemiyorum.
YÖNETMEN SIRRI, MÜZİK, OYUNCU, YAPIMCI KİM OLUR
Eryılmaz’ın casting önerisi ise şöyle:
MÜZİK: Gülten Kaya’dan izin alarak
Ahmet Kaya şarkıları kullanılmalı.
ŞARKILAR: Naim Dilmener seçsin, dı? sesi?ş sesi Ömer Madra konuşsun.
ÖNEMLİ ROLLER: Kadir İnanır, Nur Sürer, Şerif Sezer, Müjde Ar, Menderes Samancılar, Melike Demirağ ve hatta benimle konuşmasa bile Halil Ergün.
EŞ YAPIMCILAR: Osman Kavala (cezaevi), Eren Keskin (İHD), Fatih Akın (yapımcı)...
Dostumuz Putin'in masasındaki bu üniformalı sakallı da kim
Ortadoğu’da artık herkesin bildiği bir gerçek var...
Kendine uzman diyenler ne derse tersi oluyor.
Ben uzman değilim diyen benim gibiler ise ne derse o çıkıyor.
Şimdi uzman olmayan halimle bir şeyi daha söylüyorum.
Şu an için Ortadoğu denilen bu akıl almaz coğrafyanın en büyük diplomatı Putin...
Buyurun size onun diplomasi dehasından bir örnek daha...
Bizim Ankara’da Amerikan yönetimi ile masaya oturmamızdan 24 saat önce Rusya Devlet Başkanlığı internet sitesine bir fotoğraf kondu.
Rusya Devlet Başkanı Putin’in Birleşik Arap Emirlikleri’ne yaptığı resmi ziyarette heyetler arasındaki görüşmelerin fotoğrafıydı.
*
Tablo şu...
Bir tarafta Putin ve heyeti, karşısında ise Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed Al Nahyan...
Putin’in heyetinde ayrıca Rusya’nın önde gelen oligark işinsanları da var.
Hepsi normal...
*
Ama işinsanlarının arasında biri var ki, ister istemez “Bu sakallının orada işi ne” diyorsunuz...
Sakalı ve üzerindeki üniforması ile ilk bakışta daha çok bir İslam cihatçısını andıran bir hali var.
Üniformasının kolundaki Rus bayrağı olmasa rahatlıkla bir cihatçı diyebilirsiniz.
*
Biraz dikkatle bakınca tanıdım.
Çeçenistan Devlet Başkanı Ramazan Kadirov...
Çeçenistan’da İslamcı hareketi kanlı bir şekilde bastıran, Putin’in “Rusya kahramanı” ilan ettiği kişi...
*
Başka özellikleri de var.
Türkiye Rus uçağını düşürdüğünde bize karşı çok ağır bir açıklama yapmıştı.
Ayrıca Türkiye’yi Kuzey Kafkasya’daki cihatçıları desteklemekle suçluyor.
*
Ya masanın öteki tarafında oturanlar kim....
Son zamanlarda Suudi Arabistan’la birlikte Türkiye’ye karşı en sert tepkileri gösteren, Suriye’deki harekâtı kınayan bildiri imzalayanların başında bulunan Birleşik Arap Emirlikleri yöneticileri...
*
Kısaca ilginç bir fotoğraftı...
Eminim Ankara’nın pek hoşuna gitmemiştir.
İYİ BİR AKTÖR KARİYERİNDE NE KADAR PARA KAZANDIRIR
HEP merak ederdim böyle bir rakam var mı diye...
Dün sabah Deadline Hollywood sitesi ilginç bir analiz geçti.
John Travolta için bunu hesaplamışlar.
Kariyeri boyunca yaptığı filmlerin sağladığı hasılat 3.8 milyar dolarmış.
Hangi filmler derseniz...
“Saturday Night Fewer”, “Grease, “Face Off”, “The Taking of Pelham 123”, “Savages”, “Hairspray”, “Michael”, “Wild Hogs”, “Swordfish”, “Urban Cowboy”, “Ladder 49”, “Staying Alive”, “Pulp Fiction”.
“Grease” filminde Olivia Newton John ile birlikte söylediği “You’re the One That I Want” şarkısı 15 milyon adet satmış.
İÇİNDE AŞK OLMAZSA SİYASİ TUTUKLU FİLMİ İZLENMEZ
Yeni magazin yazarımız Tuğrul Eryılmaz, T24’teki köşesinden ilginç bir haber verdi.
2016 yılından beri cezaevinde bulunan HDP’li Gültan Kışanak bir film senaryosu yazacakmış.
Senaryoyu içeriden yeni çıkan Sırrı Süreyya Önder çekecekmiş.
Ama Tuğrul Eryılmaz’ın itirazı var:
“Yönetmen Sırrı Süreyya Önder, itirazım yok; senaryo Gültan Kışanak ama bence film öyküsü için Selahattin Demirtaş’tan faydalansınlar. Halkın seyretmesi için, içinde mutlaka romantik bir aşk hikâyesinin de olması gerekir.
Ayrıca filme Ahmet Altan’ın da katkısını istemeleri çok iyi olur.”
Yani açık açık, “Siyasi olsun ama aşk filmi yapın” diyor.
Bence önemli bir uyarı...
TRUMP KADAR SAYGISIZ VE HÖDÜK SOSYAL MEDYAKEŞLERİNE ÜÇ SORU
Ben internet bağımlılarına “medyakeş” diyorum...
SORU 1:
“Bir adam birlikte hayaller kurduğu kadını sadece susarak hayal kırıklığına uğratabilir mi?”
Benim cevabım evet.
Elinize bir akıllı telefon alıp, bütün gece ondan kafanızı kaldırmazsanız o kadına, o erkeğe Trump’tan bile saygısız davranmış olursunuz.
*
SORU 2:
“Bir genç daha yüzünü bile görmediği biri tarafından mutsuz edilebilir mi?”
Benim cevabım evet.
Ona “Sen çirkinsin, kimse seni sevmiyor” diye mesaj atıyorsanız bilin ki Trump’tan bile beter saygısız ve hödük birisiniz.
*
SORU 3:
“Bir baba kızının bin bir emekle yaptığı resmi görmezden gelebilir mi?”
Benim cevabım evet...
Kızınız büyük hevesle yaptığı resmi size göstermek için durmadan gömleğinizi, pantolonunuzu çekerken siz gözünüzü elinizdeki akıllı telefondan ayırmıyorsanız, Trump’tan bile saygısız bir medyakeşsiniz.
6 MADDEDE HÖDÜK BİR İNTERNET KEŞİNİ TEŞHİS ETME KILAVUZU
Masaya oturduğunuz anda, cep telefonunu masanın üzerine kor.
Sizler sohbet ederken gözü hep akıllı telefonunun ekranındadır.
*
Siz ona bir şey anlatırken, o Instagram ve Twitter paylaşımlarına bakar.
En fazla 30 saniyede bir mesaj yazar.
Konferans sırasında konuşmacıya en fazla 25 saniye boyunca konsantre olur.
Cenazede cami avlusunda bile sık sık telefonuna göz atar.
Karşılıklı sohbet sırasında dalar gider. Aklı cebindeki telefonun ekranındadır.
Sorduğunuz soruyu ancak üçüncü tekrarda duyar ve cevap verir.
AKILLI TELEFON DEVİNİ DİNLEDİM HER HAFTA YÜZDE 9 AZALTIYORUM
SAMSUNG işte bu soruları sorup dün harika bir kampanya başlattı...
Sloganı şu:
“Bunlara cevap vermek kolay. Asıl zoru interneti tadında kullanmak...”
Bütün kalbimle destekliyorum.
Üç haftadır kendime hedef koydum.
Cep telefonumdan ekran başında geçen süremi izliyorum.
Her hafta yüzde 9 azaltmayı hedefledim.
Böylece ilk etapta internet kullanımımı yüzde 50 azaltacağım.
Anlayacağınız bir sosyal medya ‘rehab’ına girdim.
Çünkü kendim internet keşlerinin bulunduğu yerde duman altı oluyorum, sinirleniyorum.
Başkalarına aynı duyguyu vermek istemiyorum.
YÖNETMEN SIRRI, MÜZİK, OYUNCU, YAPIMCI KİM OLUR
Eryılmaz’ın casting önerisi ise şöyle:
MÜZİK: Gülten Kaya’dan izin alarak
Ahmet Kaya şarkıları kullanılmalı.
ŞARKILAR: Naim Dilmener seçsin, dı? sesi?ş sesi Ömer Madra konuşsun.
ÖNEMLİ ROLLER: Kadir İnanır, Nur Sürer, Şerif Sezer, Müjde Ar, Menderes Samancılar, Melike Demirağ ve hatta benimle konuşmasa bile Halil Ergün.
EŞ YAPIMCILAR: Osman Kavala (cezaevi), Eren Keskin (İHD), Fatih Akın (yapımcı)...