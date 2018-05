Devletin tanıdığını millet ve cumhur tanımıyor mu

Öteki taraf ise “Millet ittifakı...”



İki taraf da bu ülkenin tamamını kucakladığını iddia ediyor...



Ama bu iki cephe nedense yüzde 11 oy almış bir partiyi yanına almamakta ısrarlı...



Yani o yüzde 11, ne bu ülkenin cumhuru olabiliyor...



Ne de milletinin sınırlarının içinde kabul ediliyor...



Anladınız, o parti HDP...



O partiye oy veren yüzde 11’in her birinin cebinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin verdiği kimlik cüzdanı var...



Her birinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından verilmiş birer vatandaşlık numarası var.



Ama devletin tanıdığı, kabul ettiği bu insanlar, nedense cumhur ve millet adına siyaset yapanlar tarafından tanınmıyor, kabul edilmiyor.



Sanki orası 24 Haziran günü özerk bir bölge...

Sanki o insanlar başka sandıklara oy atacakmış gibi bir hava...



Yani Misak-ı Milli Türkiyesi açısından bu işte bir yanlışlık yok mu...





ZEYTİNYAĞI İLE EL CLASİCO ARASINDA ZOR BİR TERCİH



TÜRKİYE’nin en iyi şeflerinden biri olan Aylin Yazıcıoğlu aradı...



Nicole Restoran’ın şefi bu ülkede içimi açan, bana umut veren insanlardan biri...



5-6 Mayıs günleri Nicole Zeytinyağı Festivali’ni düzenliyor...



“Eyvah” dedim...



O gün El Clasico’yu izlemek için Barcelona’ya gidiyorum...



Bunca yıldır televizyonda hiçbir Real Madrid-Barcelona maçını kaçırmadım...



Ama El Clasico’yu sahada seyretmek...



Bir tarafta Tomtom Sokak’ta harika bir hafta sonu festivali, zeytinyağı etkinliği, Aylin’in ve başka şeflerin zeytinyağı deneyimleri...



Ünlü İtalyan şef Heros De Agostinis ile birlikte yemek pişirecekler...



Öteki tarafta ise futbol... Ahh Aylinciğim... Erkeğim ben... Doğuramam bir daha kendimi...



Kalbim Tomtom Sokak’ta, ama bedenim maalesef Barcelona’da olacak...



Ama burada kalanlara şiddetle tavsiye ederim...



Yarın öbür gün Tomtom Sokak’ta hayat var... Renk ve müzik var... Zeytinyağı var... Yani hayat var...



Dönüşte Aylin’e gidip kaçırdığım şeyleri hiç olmazsa dinleyeceğim...









SONUNDA CEM DE 40 YAŞ KADININI KEŞFETTİ

TÜRKİYE nefesini tuttu, Cem Yılmaz’ın yeni aşkını izliyor...



Hep diyorum ya, çevremde Cem’i çok beğenen çok kadın var...



Ben de dışarıdan bakan bir erkek olarak şunu görüyorum.



Vallahi birbirlerine yakıştılar...







Cem 45 yaşına geldi...



Defne Samyeli 46 yaşında...



Cem 6 aydır kendine çok iyi bakıyor...



Acayip spor yapıyor. İçkiyi azalttı. Epey kilo verdi... Bayağı vücut yaptı.



Defne desen her zaman güzel ve fit bir kadın...



Yani sonunda Cem de 40 yaş kadınının güzelliğini keşfetti...



İkisine de benim “Kırk7” kitabımı tavsiye ederim.



Kadının zirve yaşı 47’dir...



Yani bu aşk bir yıl daha sürerse...



Cem, Defne’nin en güzel yaşında yanında olacak...



Her erkeğe nasip olmaz yani...





ERIK'TEN İTİRAZ VAR

Danimarkalı gazeteci dostum Erik Bjerager dünkü yazımla ilgili bir mektup gönderdi. Muhafazakâr kelimesi üzerine görüşünü yazmış. Bu mektubu yarın tam metin yayınlayacağım.





SON GÜNLERDE HOŞUMA GİDENLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Daha çok özgürlük, daha çok adalet, daha çok demokrasi” sözleri...



İYİ Parti’nin “Türkiye iyi olacak” sloganı...



Devlet Bahçeli’nin CHP-İYİ Parti-SP-DP cephesi hakkındaki makul sözleri...



Kemal Kılıçdaroğlu’nun yaratıcı ve birleştirici çıkışları, yapıcı davranışları...



HDP’nin Selahattin Demirtaş’ı öne çıkaran dinamik bir kampanyaya hazırlanması...



İktidar yanlısı medyada mert ve makul yazıların artması, bazı yazarların, yazı konularını çeşitlendirmeleri, hayatın öteki alanlarına da girmeleri...