‘Deizm’ matah bir şeydir sevgili Ahmet

Bence çok da iyi yaptı...

*

Ona göre “dindar ve muhafazakâr gençler arasında deizm popüler hale gelmiş”...

*

Ben de şunu ekleyeyim.

Muhafazakâr olmayan gençler arasında da hızla yayılıyor.

Bence bunun hiç şaşırtıcı bir yanı yok...

Çünkü insanların gözünde örgütlü dinler giderek büyük sorun haline geliyor.

*

Bir dünya düşünün ki...

- Yahudilik, Filistin’deki haksızlıklar, baskılar yüzünden bütün dünyada ve Türkiye’de eleştiriliyor ve bu inancın bilge insanları çıkıp doğru dürüst tek kelime edemiyor.

*

- Hıristiyanlık, İslamofobi yüzünden bütün dünyada ve Türkiye’de eleştiriliyor.

Hıristiyan din adamları da doğru dürüst bir şey söylemiyor.

*

- Müslümanlık ise tam anlamıyla bir “cihat” dini haline getirilmiş, El Kaide, IŞİD, Boko Haram gibi cani terör örgütleri dünyanın her tarafında “İslam” adına dehşet saçıyor.

Ama İslam’ın ulemasından doğru dürüst bir ses çıkmıyor.

*

Deizm dünyada ve Türkiye’de “Yaradan’a” inanan milyonlarca insan için pekâlâ matah bir şey gibi gelmeye başladı...

Yani sevgili Ahmet Hakan, sen gençlere “Deizm matah bir şey değildir” demeden önce, İslam ulemasına seslenip, “İslam niye bu hale getirildi” diye düşünmelerini söylesen daha iyi olur.

DEİZM NEDİR?

DEİZM veya ‘Yaradancılık’ tüm dinleri reddeden tek tanrı inancıdır. Deizm genel olarak Dünya’ya veya Evren’in işleyişine müdahale etmeyen tek tanrı olduğuna inanır.

BU DURUMDA 42 SANİYE DURDUM VE BAKIN KAÇ YAŞIMDAYMIŞIM





İŞADAMI arkadaşım Sedat Aloğlu aradı...

Dünkü yazımda Osman Müftüoğlu ile bugün yayınlanan mülakatımın anonslarını okuyunca aklına bir hatırası gelmiş.

1929 yılında Urfa’ya ilk radyo geldiğinde dedesi Hacı Durak “Bu nedir” diye sormuş.

“Yeni bir icattır. Bu radyodur” demişler... “Ne işe yarar” diye sorulunca anlatmışlar:

“İçinde insanlar var, sana konuşurlar. Sen de dinlersin...”

Hacı Durak dinlemiş ve tepkisi şu olmuş:

“Ha bu adamlar ölüme de çare bulurlar, bu arada biz poh yoluna ölürüz...”

İnsan ömrünün uzaması, bilimin gelişmesi ve ölüm arasındaki yarışı bundan daha güzel hiçbir cümle açıklayamaz.

Nikki Beach’te havuzun üzerinde kokteylimizi yudumlarken ben de Osman Müftüoğlu’na sordum:

“Hocam bir gün ölüme çare bulunacak mı...”

Bana öyle bir cevap verdi ki...

Bir de bana denge testi uyguladı.

Bu durumda 42 saniye durdum ve fizik yaşım kaç çıktı.

Bugün Hürriyet Pazar’da okuyun...

NOT: Bugün Hürriyet Pazar’da bu iki testi anlatmıştık. Bu testleri bulan kişi Dr. Michael Roizen. Ekte adını vermeyi unutmuşuz. Buradan düzelteyim.

CUMHURİYET

İÇERİDEKİLER ‘KATILDI MI’, YOKSA SADECE BİLGİLENDİRİLDİ Mİ

CUMHURİYET gazetesindeki yazılarına son verilen Nuray Mert “Bana, içerideki tutuklu Cumhuriyet mensuplarının da bu kararı uygun bulduğu söylendi...” demişti.

*

Ben de yazımda Silivri’de tutuklu Cumhuriyet mensuplarına sormuştum:

“Gerçekten sizin de onayınız var mı...”

Tabii oradan cevap gelmedi.

*

Ama dün Cumhuriyet’in imtiyaz sahibi olarak görünen Orhan Erinç, Nuray Mert’in ayrılması ile ilgili bir açıklama yaptı. Orada şu cümle dikkatimi çekti:

“Ayrıca tutuklu yöneticilerimizi de bilgilendirerek...”

Yani, açıklamada onların onayının alındığı söylenmiyor.

*

O yüzden hâlâ sadece düşüncelerinden dolayı tutuklu tutulan arkadaşlarımızın bu konudaki düşüncelerini merak etmeye devam ediyorum.

YETER... YETER... YETER YETER YAHU... YETER Kİ





Önceki sabah Zeynep Casalini’nin “Yeter ki” adlı şarkısı bütün müzik akım platformlarına konuldu.

Aslında 2013’te çıkmış bir şarkı ama itiraf edeyim ben yeni keşfettim.

Benim için bu yaz sonunun en büyük sürprizi...

Bende yarattığı etkiyi şöyle anlatayım:

Ajda’nın “Kimler geldi kimler geçti” yıllarına...

Sezen’in “Kaybolan Yıllar”ına...

*

Her şeyin daha masum olduğu, kıymetini hiç bilemediğimiz, çok ucuza harcadığımız, nankörlük ettiğimiz Türkiye’nin o güzel yıllarına giden bir şarkı...

*

“Issız Adam”da yeniden doğan “Anlamazdın” kadar güzel bir şarkı...

Onun gibi yeniden keşfedilmeye değer.

Ağustosun geriye kalan o birazcığında...

Eylülün bütün pastırma yazında...

Ekimin bütün hazan mevsiminde...

*

Bu sonbahar hep bu şarkıyı çok dinleyeceğim...

ŞARKIDAN SÖZLER

“Her gün boyuna beklemek yok mu ya

Bu bana ayrılıktan da zor gelir...

Yeter ki bırakıp da temelli gitmesin

Yeter ki kötü sözler incitmesin

Yeter ki söz verip bekletmesin

Razıyım razıyım beni uzaktan sevsin.”

Epeydir özlediğim bir şarkı...

BAŞÖRTÜSÜZ BİR SİGARANIN DUMANI





TÜRK İslam âleminin “büyük bir âliminden” sigara içen başörtülü kadının özelliklerini öğrendik.

*

Ben de size elinden sigarayı bırakmayan başörtüsüz bir kadının özelliklerini anlatayım.

*

Fransız sinema oyuncusu Jeanne Moreau, geçen ayın sonunda öldü, 89 yaşındaydı ve büyük bir aktristti...

*

- Brigitte Bardot onun için şöyle diyor:

“Jean Moreau, hayatın onu yönlendirmesini değil, o hayatını yönlendirmesini bildi...”

*

- Jeanne Moreau yaşarken kendisi hakkında şunu söylemişti:

“Çocukluğumdan beri tek tutkum kimseye bağımlı olmamaktı. O yüzden bütün kurallardan kaçabilmek için oyuncu oldum...”

*

Ne diyorsunuz bir benzerlik var mı...

*

Ben var diyorum...

Ama Hayrettin Karaman Hoca’nın söylediği manada değil...

*

Önemli olan sigara içmek veya içmemek değil...

Bir kadın karakterinde önemli olan, hayatı hakkında kendi kararını verebilmek...

*

Hoca sigaradan değil, işte asıl bundan korkuyor.

YENİ ‘ÖMER’LER KİM? PROFİLİ NE OLACAK

CUMHURBAŞKANI Erdoğan “Yeni ‘Ömer’ler bulacağız” dedi...

*

Kastettiği tabii ki Hazreti Ömer.

Dün bir araştırma yaptım.

Hazreti Ömer’in özelliklerini çıkardım.

Demek ki yeni AKP’li profili şu olacak:

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- ADALET: En hassas olduğu konu bu olacak. Gerçekten tarafsız, vicdanlı ve adil olacak.

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- SORUMLULUK: ‘Fırat kıyısında bir deve ölse sorumlusu benim’ diyecek kadar sorumluluk sahibi olacak.

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- SOSYAL ADALET: Sadece yargıda adaleti sağlamayacak. Aynı zamanda sosyal adaleti de sağlayacak. Kaynakları adil dağıtacak. İşe insan alırken sadece liyakate bakacak.

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* HOŞGÖRÜ: Dinin mubah kıldığı şeyler konusunda çok hoşgörülü olacak.

Başkalarının düşünce, fikir, hayat tarzına çok saygı gösterecek.

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- OPSİYON: Bir de çok iyi ata binecek. Ama bu zorunluluk değil, sadece bir seçmeli ders.