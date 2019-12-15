Cumhurbaşkanı'nın adını verdiği tek Türk lider kim

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dünyada en çok beğendiği liderlerin kim olduğu sorulmuş.
*
Cumhurbaşkanı 1 numaraya Hazreti Muhammed’i koymuş.
Gerekçesi de şu:
“Hak, hukuk ve adalet onda...”
*
İki numaraya Hazreti Ömer’i koymuş.
Onun gerekçesi de şu:
“Adaletin timsali o...”
*
Peki Türk liderlerden hangisini beğeniyor?
Tek isim veriyor:
“Gazi...”
Yani Mustafa Kemal Atatürk...
*
Ya geçmişteki Türk devletlerinden bir lider yok mu?
Hiçbirinin adını vermiyor.
Sadece “Osmanlı’da, Selçuklu’da örnek liderlerimiz var” diyor.
EN BEĞENDİĞİ BEŞ YABANCI LİDERLERİN 1 NUMARASI KİM
CUMHURBAŞKANI’nın en beğendiği yabancı liderin Putin olduğunu tahmin ediyordum ama yanılmışım.
1 NUMARA: Erdoğan 1 numaraya Katar Emiri Temim Bin Hamed el Sani’yi koymuş.
*
2 NUMARA: Onun ardından verdiği ikinci isim Trump...
Gerekçesi de şu:
“Gizemli ajandası, saklısı gizlisi yok... Ne biliyorsa çok açık ve net söyler...”
*
3 NUMARA: Dünyadan verdiği üçüncü isim ise Rusya Devlet Başkanı Putin...
Gerekçesi şu:
“Onun da gizli ajandası, gizlisi saklısı yok. Birbirimize karşı oyunlarımızı çok açık ve net oynuyoruz.”
*
Gelelim Kıta Avrupası’na...
Bugünkü Avrupa’da “ciddi manada bir lider krizi bulunduğunu” söylüyor.
Eskilerden ise iki isim veriyor.
4 VE 5 NUMARA: Eski İtalya Başbakanı Berlusconi ve eski Almanya Şansölyesi Schröder...
ALTINCI SIRAYA BİZİM ‘ÇANKIRILI’YI KOYMUŞ
CUMHURBAŞKANI, en çok beğendiği liderler listesinde 6’ncı sıraya İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı koymuş.
Onu da “açık ve samimi” buluyor.
Tabii bir de şu özelliğini vurguluyor:
“Türklük ve Çankırılılık da var... Bundan dolayı hakikaten çok açık oynuyor.”
EN ÖNEMLİ İKİ ÖZELLİK
CUMHURBAŞKANI’nın liderde aradığı iki en önemli erdemi alt alta yazarsak şöyle bir tablo çıkıyor:
ADALET: Lider hak, hukuk ve adalete saygılı olmalı.
SERBESTÇE İFADE: Lider düşündüğünü samimi ve açık şekilde söylemeli...
Buna, “söyleyebilmeli” kelimesini de ekler, bence sadece lider değil her çağdaş insan için güzel bir kişilik profili çıkar.
15 MİLYONLUK PAYİTAHT NİYE PORNODA İLK 20’YE GİREMEDİ
DÜNYANIN önde gelen porno internet sitelerinden Pornhub, dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes’la birlikte ilginç bir işbirliği yapmış.
Bu porno sitesine, dünyada en çok hangi şehirlerden girildiğini açıkladılar.
Böyle bir listenin ilk 20 sırasında İstanbul gibi 15 milyonluk bir şehir niye yok?
Haydi gelin bir “Niye giremedik” testi yapalım.
*
a) Türkiye’de seks o kadar özgür ki, porno sitesine hiç ihtiyacımız yok.
b) Türkler çok ahlaklı insanlar olduğu için, bu tür sitelere itibar etmezler.
c) Bu sitelere giriş devlet tarafından engellendiği için istatistiklerde görünmeyiz.
d) İstanbullular “Pornhub’cı” değil, rakip porno sitesi olan “Youporn’cudur”...
EN PORNOCU 10 ŞEHİR
1- New York
2- Londra
3- Paris
4- Los Angeles
5- Chicago
6- Osaka
7- Sydney
8- Melbourne
9- Houston
10- Bangkok
30 NUMARALI KIZ NİYE O LİSTEDEN ÇIKARILDI
Bakanlığın adı “Gençlik ve Spor Bakanlığı”...
Çok güzel bir girişimde bulunmuş ve Forbes dergisi ile birlikte “30 yaş altı rol modellerini” seçmiş...
Dergi de bana göre güzel bir liste yapmış...
Listede Aleyna Tilki’nin de adı var...
Ama o ne? Akit yazarı Abdurrahman Dilipak anında kızı “satanist” ilan etmiş...
Bakanlık da anında listeden atıvermiş...
Neden?
Pop müzik söyleyen bir Türk kızı rol modeli olamaz öyle mi...
Her bir şarkısı sadece Spotify’da 25-30 milyon kere indirilen...
Tek başına ayakta duran... Harika şarkılar söyleyen bir genç kız...
Ne yapmış yani...
Dünyanın her yerinde milyonlarca genç kızın yaptığı gibi sadece göbeğini açan eşofman giydiği için mi...
Cumhurbaşkanı yaşlı popçulara devlet nişanı verirken, Gençlik Spor Bakanlığı’nın bir genç kıza yaptığına bakar mısınız...
CENGİZ, BU BİRAZ KÖŞE YAZARI ‘KİBRİ’ OLMUYOR MU SENCE
CENGİZ Semercioğlu, sosyal medyada “Spotify verilerini paylaşanlara” bir güzel bindirmiş...
“Bana ne sizin ne dinlediğinizden” diyor...
İyi de Cengiz kardeşim... Sen, ben, öteki köşe yazarları her gün sevdiğimiz şarkıları, gittiğimiz konserleri, restoranları, seyrettiğimiz filmleri yazacağız... İnsanlar kendileriyle ilgili müzik bilgilerini paylaşınca ise sinirleneceğiz...
Bu biraz “köşe yazarı kibri” olmuyor mu...
ADANA’NIN ŞALGAMI MI YOKSA BİZİMLE DALGA MI
AH keşke şu yasağı bir gün önce öğrenseydim de hazır mektup yazmışken İçişleri Bakanı’na Adana’daki kebap-şalgam suyu yasağını da sorsaydım...
Sayın Bakan size sormuyorum...
Sorarsam, “Keşke sadece yiyip içselerdi” derdiniz...
Onlar da yiyip içerlerdi... Ama vali öyle değil... O yiyip içmeye de karşı. Ama hiç olmazsa neye karşı onu bilsek...
Kebaba mı, şalgama mı?
Yemeye mi içmeye mi...
Yoksa 1 milyon insanın bir araya gelmesine mi?
Ve bir de şu... Şimdi sırada ne var?
Urla’nın enginarı...
Antalya’nın portakalı... Şile’nin bezi...
Ezine’nin peyniri...
Yani bir tek Silivri’nin biberi mi serbest...
DENİZ SEKİ ‘MANGALA DA GELİRİM’ DEYİNCE BEN DE...
CUMA akşamı Trump Tower’da Deniz Seki’yi dinlemeye gittim. Vallahi ben çok sevdim ve keyif aldım. Mütevazı bir kabare gibi geldi bana...
Sahneyi de zaten ona göre ayarlamış. İşte size gözlemlerim.
Sezen Aksu’nun şarkılarını çok hissederek söylüyor. Ama en çok Ferzan Özpetek’in “Serseri Mayınlar” filminin son sahnesindeki “Kutlama”yı sevdim.
“Tükeneceğiz” şarkısındaki “İşte biz o gün tükeneceğiz” nakaratını, şarkının sonunda güzel bir meydan okumayla “İşte biz o gün tükenmeyeceğiz” diye bitirince salon da yıkıldı.
Seyirci ile yaptığı sohbette “Mangala da gelirim, kahveye de” deyince alkış patladı.
“Ben güzel kadınım” dedi ya...
Türkiye’de “büstü” en güzel kadınlardan biri olduğunu söyleyebilirim.
“Gerdanı” diyeceğim ama, benim ağzıma “mangal” kelimesi kadar yakışmayacağından endişe ettiğim için büst dedim.
Bir kere daha anladım ki, Sezen Aksu, bütün Türkiye’nin hayatına bir daha hiç çıkmamak üzere onlarca şarkı bırakmış.
PENELOPE 45, ÖTEKİ 49, ÜÇÜNCÜSÜ 74 YAŞINDA
PARİS dönüşü Paris Match dergisinde iki reklam fotoğrafı çok hoşuma gitti.
Biri Claudia Schiffer’in Chanel için sayfalara dönüşüydü.
Schieffer bugün 49 yaşında ve mükemmel görünüyor.
Ve asıl Penelope Cruz’un Lancome için çektirdiği bu fotoğraf.
O da 45 yaşında...
Tabii bu arada 74 yaşındaki Helen Mirren’in bu yıl DSmart’ta gösterilen “Çariçe Katerina” dizisinde sevişme sahnelerine çıktığını da unutmayın.
BAK MAZHAR KARDEŞİM HEPİMİZİ ÇOK İNCİTTİN
CUMHURBAŞKANI Mazhar-Fuat-Özkan’a devlet ödülü verdi.
Bence çok güzel bir karardı ve çok sevindim.
Orada Fuat ve Özkan’ın konuşmaları da çok iyiydi.
Ama Mazhar’ın, küçümser bir havada, bugüne kadar çok ödül aldığını, hepsinin kaybolduğunu ama “Bunu hayatımın sonuna kadar saklayacağım” demesini hiç sevmedim.
Tabii ki bir sanatçı Cumhurbaşkanı’nın verdiği ödülü şerefle hayatının sonuna kadar saklar. Bunu da söyler...
Ama bunu söylemek için öteki ödülleri aşağılayıcı, küçümseyici tarzda konuşmak güzel bir davranış mı...
Biz sana Altın Kelebek ödülleri verdik.
Ben o jürinin başkanıydım.
Hepimiz, bugüne kadar yaptığınız onca güzel şarkıya bir takdir ve minnet duygusuyla verdik o ödülleri...
Bizi ve sana aynı samimi duygularla ödüller veren öteki insanları çok incittin...
Bunu bilesin...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü:
Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin
Cumhurbaşkanı'nın adını verdiği tek Türk lider kim
Paris dönüşü geçen haftaya göz atarken çok ilginç bir ayrıntıya takıldım.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a dünyada en çok beğendiği liderlerin kim olduğu sorulmuş.
*
Cumhurbaşkanı 1 numaraya Hazreti Muhammed’i koymuş.
Gerekçesi de şu:
“Hak, hukuk ve adalet onda...”
*
İki numaraya Hazreti Ömer’i koymuş.
Onun gerekçesi de şu:
“Adaletin timsali o...”
*
Peki Türk liderlerden hangisini beğeniyor?
Tek isim veriyor:
“Gazi...”
Yani Mustafa Kemal Atatürk...
*
Ya geçmişteki Türk devletlerinden bir lider yok mu?
Hiçbirinin adını vermiyor.
Sadece “Osmanlı’da, Selçuklu’da örnek liderlerimiz var” diyor.
EN BEĞENDİĞİ BEŞ YABANCI LİDERLERİN 1 NUMARASI KİM
CUMHURBAŞKANI’nın en beğendiği yabancı liderin Putin olduğunu tahmin ediyordum ama yanılmışım.
1 NUMARA: Erdoğan 1 numaraya Katar Emiri Temim Bin Hamed el Sani’yi koymuş.
*
2 NUMARA: Onun ardından verdiği ikinci isim Trump...
Gerekçesi de şu:
“Gizemli ajandası, saklısı gizlisi yok... Ne biliyorsa çok açık ve net söyler...”
*
3 NUMARA: Dünyadan verdiği üçüncü isim ise Rusya Devlet Başkanı Putin...
Gerekçesi şu:
“Onun da gizli ajandası, gizlisi saklısı yok. Birbirimize karşı oyunlarımızı çok açık ve net oynuyoruz.”
*
Gelelim Kıta Avrupası’na...
Bugünkü Avrupa’da “ciddi manada bir lider krizi bulunduğunu” söylüyor.
Eskilerden ise iki isim veriyor.
4 VE 5 NUMARA: Eski İtalya Başbakanı Berlusconi ve eski Almanya Şansölyesi Schröder...
ALTINCI SIRAYA BİZİM ‘ÇANKIRILI’YI KOYMUŞ
CUMHURBAŞKANI, en çok beğendiği liderler listesinde 6’ncı sıraya İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ı koymuş.
Onu da “açık ve samimi” buluyor.
Tabii bir de şu özelliğini vurguluyor:
“Türklük ve Çankırılılık da var... Bundan dolayı hakikaten çok açık oynuyor.”
EN ÖNEMLİ İKİ ÖZELLİK
CUMHURBAŞKANI’nın liderde aradığı iki en önemli erdemi alt alta yazarsak şöyle bir tablo çıkıyor:
ADALET: Lider hak, hukuk ve adalete saygılı olmalı.
SERBESTÇE İFADE: Lider düşündüğünü samimi ve açık şekilde söylemeli...
Buna, “söyleyebilmeli” kelimesini de ekler, bence sadece lider değil her çağdaş insan için güzel bir kişilik profili çıkar.
15 MİLYONLUK PAYİTAHT NİYE PORNODA İLK 20’YE GİREMEDİ
DÜNYANIN önde gelen porno internet sitelerinden Pornhub, dünyanın önde gelen ekonomi dergilerinden Forbes’la birlikte ilginç bir işbirliği yapmış.
Bu porno sitesine, dünyada en çok hangi şehirlerden girildiğini açıkladılar.
Böyle bir listenin ilk 20 sırasında İstanbul gibi 15 milyonluk bir şehir niye yok?
Haydi gelin bir “Niye giremedik” testi yapalım.
*
a) Türkiye’de seks o kadar özgür ki, porno sitesine hiç ihtiyacımız yok.
b) Türkler çok ahlaklı insanlar olduğu için, bu tür sitelere itibar etmezler.
c) Bu sitelere giriş devlet tarafından engellendiği için istatistiklerde görünmeyiz.
d) İstanbullular “Pornhub’cı” değil, rakip porno sitesi olan “Youporn’cudur”...
EN PORNOCU 10 ŞEHİR
1- New York
2- Londra
3- Paris
4- Los Angeles
5- Chicago
6- Osaka
7- Sydney
8- Melbourne
9- Houston
10- Bangkok
30 NUMARALI KIZ NİYE O LİSTEDEN ÇIKARILDI
Bakanlığın adı “Gençlik ve Spor Bakanlığı”...
Çok güzel bir girişimde bulunmuş ve Forbes dergisi ile birlikte “30 yaş altı rol modellerini” seçmiş...
Dergi de bana göre güzel bir liste yapmış...
Listede Aleyna Tilki’nin de adı var...
Ama o ne? Akit yazarı Abdurrahman Dilipak anında kızı “satanist” ilan etmiş...
Bakanlık da anında listeden atıvermiş...
Neden?
Pop müzik söyleyen bir Türk kızı rol modeli olamaz öyle mi...
Her bir şarkısı sadece Spotify’da 25-30 milyon kere indirilen...
Tek başına ayakta duran... Harika şarkılar söyleyen bir genç kız...
Ne yapmış yani...
Dünyanın her yerinde milyonlarca genç kızın yaptığı gibi sadece göbeğini açan eşofman giydiği için mi...
Cumhurbaşkanı yaşlı popçulara devlet nişanı verirken, Gençlik Spor Bakanlığı’nın bir genç kıza yaptığına bakar mısınız...
CENGİZ, BU BİRAZ KÖŞE YAZARI ‘KİBRİ’ OLMUYOR MU SENCE
CENGİZ Semercioğlu, sosyal medyada “Spotify verilerini paylaşanlara” bir güzel bindirmiş...
“Bana ne sizin ne dinlediğinizden” diyor...
İyi de Cengiz kardeşim... Sen, ben, öteki köşe yazarları her gün sevdiğimiz şarkıları, gittiğimiz konserleri, restoranları, seyrettiğimiz filmleri yazacağız... İnsanlar kendileriyle ilgili müzik bilgilerini paylaşınca ise sinirleneceğiz...
Bu biraz “köşe yazarı kibri” olmuyor mu...
ADANA’NIN ŞALGAMI MI YOKSA BİZİMLE DALGA MI
AH keşke şu yasağı bir gün önce öğrenseydim de hazır mektup yazmışken İçişleri Bakanı’na Adana’daki kebap-şalgam suyu yasağını da sorsaydım...
Sayın Bakan size sormuyorum...
Sorarsam, “Keşke sadece yiyip içselerdi” derdiniz...
Onlar da yiyip içerlerdi... Ama vali öyle değil... O yiyip içmeye de karşı. Ama hiç olmazsa neye karşı onu bilsek...
Kebaba mı, şalgama mı?
Yemeye mi içmeye mi...
Yoksa 1 milyon insanın bir araya gelmesine mi?
Ve bir de şu... Şimdi sırada ne var?
Urla’nın enginarı...
Antalya’nın portakalı... Şile’nin bezi...
Ezine’nin peyniri...
Yani bir tek Silivri’nin biberi mi serbest...
DENİZ SEKİ ‘MANGALA DA GELİRİM’ DEYİNCE BEN DE...
CUMA akşamı Trump Tower’da Deniz Seki’yi dinlemeye gittim. Vallahi ben çok sevdim ve keyif aldım. Mütevazı bir kabare gibi geldi bana...
Sahneyi de zaten ona göre ayarlamış. İşte size gözlemlerim.
Sezen Aksu’nun şarkılarını çok hissederek söylüyor. Ama en çok Ferzan Özpetek’in “Serseri Mayınlar” filminin son sahnesindeki “Kutlama”yı sevdim.
“Tükeneceğiz” şarkısındaki “İşte biz o gün tükeneceğiz” nakaratını, şarkının sonunda güzel bir meydan okumayla “İşte biz o gün tükenmeyeceğiz” diye bitirince salon da yıkıldı.
Seyirci ile yaptığı sohbette “Mangala da gelirim, kahveye de” deyince alkış patladı.
“Ben güzel kadınım” dedi ya...
Türkiye’de “büstü” en güzel kadınlardan biri olduğunu söyleyebilirim.
“Gerdanı” diyeceğim ama, benim ağzıma “mangal” kelimesi kadar yakışmayacağından endişe ettiğim için büst dedim.
Bir kere daha anladım ki, Sezen Aksu, bütün Türkiye’nin hayatına bir daha hiç çıkmamak üzere onlarca şarkı bırakmış.
PENELOPE 45, ÖTEKİ 49, ÜÇÜNCÜSÜ 74 YAŞINDA
PARİS dönüşü Paris Match dergisinde iki reklam fotoğrafı çok hoşuma gitti.
Biri Claudia Schiffer’in Chanel için sayfalara dönüşüydü.
Schieffer bugün 49 yaşında ve mükemmel görünüyor.
Ve asıl Penelope Cruz’un Lancome için çektirdiği bu fotoğraf.
O da 45 yaşında...
Tabii bu arada 74 yaşındaki Helen Mirren’in bu yıl DSmart’ta gösterilen “Çariçe Katerina” dizisinde sevişme sahnelerine çıktığını da unutmayın.
BAK MAZHAR KARDEŞİM HEPİMİZİ ÇOK İNCİTTİN
CUMHURBAŞKANI Mazhar-Fuat-Özkan’a devlet ödülü verdi.
Bence çok güzel bir karardı ve çok sevindim.
Orada Fuat ve Özkan’ın konuşmaları da çok iyiydi.
Ama Mazhar’ın, küçümser bir havada, bugüne kadar çok ödül aldığını, hepsinin kaybolduğunu ama “Bunu hayatımın sonuna kadar saklayacağım” demesini hiç sevmedim.
Tabii ki bir sanatçı Cumhurbaşkanı’nın verdiği ödülü şerefle hayatının sonuna kadar saklar. Bunu da söyler...
Ama bunu söylemek için öteki ödülleri aşağılayıcı, küçümseyici tarzda konuşmak güzel bir davranış mı...
Biz sana Altın Kelebek ödülleri verdik.
Ben o jürinin başkanıydım.
Hepimiz, bugüne kadar yaptığınız onca güzel şarkıya bir takdir ve minnet duygusuyla verdik o ödülleri...
Bizi ve sana aynı samimi duygularla ödüller veren öteki insanları çok incittin...
Bunu bilesin...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü:
Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin