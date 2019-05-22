Cumhurbaşkanı, ben ve 7 milyon 188 bin kişi neler gördük neler

Ama kendim kadar eminim ki benim evimde olduğu gibi onun evinde de bütün 1950’li yıllar boyunca 1946 seçiminde yapılan ayak oyunları konuşuldu.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, 27 Mayıs askeri darbesini gördük...
Ben liberal sağ bir ailenin üyesiydim, o ise daha mutaassıp bir ailenin üyesi.
Ama eminim ikimizin de anne ve babaları rahmetli Adnan Menderes için oy kullanmıştı, aynı duyguları yaşadık.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, 12 Mart muhtırası günlerini yaşadık.
Ben o sırada Paris’te öğrenciydim, o burada.
O sırada solcuyum diye benim bursum kesildi, ama onun hayatında büyük bir değişiklik olup olmadığını bilmiyorum.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, 12 Eylül askeri darbesini gördük.
O günlerde ben CHP’de çalışıyordum, o ise henüz siyasete atılmamıştı ama Milli Selamet Partisi yanlısıydı.
Neticede her ikimizin de en azından sempati duyduğumuz siyasi partiler kapatıldı.
Ben Ecevit’le “Arayış” dergisinde çalışarak, kendimce askeri yönetime karşı mücadele ettim.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben daha sonra 28 Şubat dönemini ve 15 Temmuz darbe girişimlerini yaşadık.
Yani yaş ve tecrübe olarak ikimizin de epey yüklü bir birikimimiz var.
*
Türkiye’de şu gün, 65 yaş üzerinde bizimle aynı tecrübelere sahip 7 milyon 188 bin kişi yaşıyor.
En azından bu 7 milyon 188 bin Türk vatandaşı, ülkemizi içinde bulunduğu bu derin krizden kurtaracak şeylerin ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş olmalı...
*
BİR: Bu ülkenin tutunacağı ip, şaibesiz, herkesin içine sinecek seçimler üzerine kurulu gerçek bir demokrasi...
İKİ: Kuvvetler ayrımına dayalı, kontrollere açık bir sistem...
ÜÇ: Herkesin içine sinecek tarafsız ve gerçekten adil bir yargı...
DÖRT: Vatandaşına eşit davranan, iktidar partisinin alelade aygıtı haline dönüşmemiş bir devlet...
MEĞER ERKEĞİN EN GÜZEL YAŞI 40 DEĞİLMİŞ
ŞU günlerde çevremde en çok konuşulan televizyon dizisi “Çernobil”.
Ben de bundan istifade 1987 yılında Çernobil santralına girdiğimde yazdığım yazılara ve çektiğim fotoğraflara bakıyorum.
Kazanın birinci yılında santrala giren ilk gazetecilerden biriydim.
O yıl 40 yaşındaymışım.
Bıyıklı halimi görünce “Aman Allahım” dedim... Feci görünüyorum.
Sık sık kadının en güzel yaşı kırklarıdır diye yazıyorum. Ama bu halime bakınca aynı şeyi erkekler için söyleyemeyeceğim. Çünkü feci görünüyorum...
ELİMDEKİ DOZİMETRE NE GÖSTERİYOR
SANTRALIN önünde radyasyonu ölçen dozimetre ile fotoğraf çektirmişim.
Aletin ekranında 0.00003 yazıyor.
Rakam rüzgârın şiddetine ve yönüne göre değişiyormuş. Orada yetkililere sorduğumda bunun tehlike arz etmediğini söylemişlerdi.
Ama bugün yaptıklarıma bakarken şunu sormadan edemiyorum:
Cahil cüreti mi?..
Yoksa gazetecilik ihtirası mı?..
ÇERNOBİL’DE BANA NELER SÖYLENMİŞ
Santral bölgesinde kurulan serada 200 bitki türü üzerinde radyasyonun etkisini araştıran bir bilim adamı: “Fasulye radyasyon depoluyor. En az depolayan patates” demiş.
Pripyat şehrinde evini terk edip çadırkente yerleşen bir Ukraynalı da şunu söylemiş:
“Biz Napolyon’u yendik. Hitler’i yendik. Geçenlerde futbolda Beşiktaş’ı yendik. Radyasyonu da yeneriz”.
RİYAD VALİSİ’NİN MEHMET EFENDİ VİDEOSUNU KİM SIZDIRDI
Bu ayın başlarında Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde ilginç bir video dolaşıma sokuldu.
Videoda, şehrin etkili valisi Prens Faysal bin Bandar, kendisine ikram edilen bir fincan kahveyi reddederken görülüyor.
*
Ayrıntısı da şöyle:
Vali, kendisine ikram edilen kahvenin ne olduğunu sorduğunda “Türk kurukahveci Mehmet Efendi” cevabını alınca, “Türk kahvesi istemem” diyerek reddediyor.
*
Daha da ilginç olanı ise bu videoyu sosyal medyaya sızdıran kişi de Suudi kraliyet ailesinin bir üyesi olan Prens Abdullah bin Sultan Al Saud.
*
Bu haberi dün Al-Monitor’un internet sitesinde okudum.
Şu sıralar Suudi Arabistan’da Türk mallarına karşı ciddi bir boykot varmış.
Türkiye’de yatırım yapanlar uyarılıyormuş.
*
Bloomberg’e göre kasım ayında Suudiler Türk emlak pazarında 1 numarayken, bugünlerde yüzde 37 düşüşle 6’ncı sıraya inmişler.
Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin böyle siyasi dalgalanmaların ve çekişmelerin kurbanı olması ne acı bir şey.
BİR ZAMANLAR TÜRKİYE: YIL 1993
Sadece 1993 yılında gerçekleşen stadyum boyutlu konserler şunlardı:
26 Mayıs: Guns N’ Roses
20 Haziran: Elton John
25 Haziran: Metallica
2 Temmuz: Sting
13 Eylül: Bon Jovi
17 Eylül: Scorpions
23 Eylül: Michael Jackson
7 Ekim: Madonna
Türkiye doğusunda PKK ile mücadele ederken, batısında bu konserleri yapacak moral ve ekonomik güce sahipti.
Sonuç: Türkiye büyük devlettir. Bu ekonomik zorlukları da aşacaktır.
BU KİLOYLA LÜKS MARKA TAŞIYICISI OLUNUR MU
Geçen yıl ilan edilmişti, şimdi fiilen gerçekleşiyor.
Rihanna dünyanın ilk siyah kadın lüks marka yöneticisi oluyor.
*
Dünyanın 1 numaralı lüks markalar grubu olan LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Rihanna’yı Fenty markasının yaratıcı direktörü olarak seçti. Tabii ki Rihanna aynı zamanda bu markanın taşıyıcı yüzü de olacak.
*
Ancak geçen gün New York Times’ta yayınlanan fotoğraflarına bakınca epey kilo aldığını gördüm.
İster istemez “Bu kiloyla taşıyıcı manken olunabilir mi” diye soracaktım ki, vazgeçtim.
Niye olmasın ki...
Ayrıca giyim tarzı gerçekten çok yaratıcı...
*
Hele hele bir de Beyonce’nin “Homecoming” filmindeki dolgun halinin ne kadar seksi olduğunu görünce...
Tamam dedim...
Cumhurbaşkanı, ben ve 7 milyon 188 bin kişi neler gördük neler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, 1946’da yapılan ve sandık darbesi şaibeli seçimi görmedik.
Ama kendim kadar eminim ki benim evimde olduğu gibi onun evinde de bütün 1950’li yıllar boyunca 1946 seçiminde yapılan ayak oyunları konuşuldu.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, 27 Mayıs askeri darbesini gördük...
Ben liberal sağ bir ailenin üyesiydim, o ise daha mutaassıp bir ailenin üyesi.
Ama eminim ikimizin de anne ve babaları rahmetli Adnan Menderes için oy kullanmıştı, aynı duyguları yaşadık.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, 12 Mart muhtırası günlerini yaşadık.
Ben o sırada Paris’te öğrenciydim, o burada.
O sırada solcuyum diye benim bursum kesildi, ama onun hayatında büyük bir değişiklik olup olmadığını bilmiyorum.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben, 12 Eylül askeri darbesini gördük.
O günlerde ben CHP’de çalışıyordum, o ise henüz siyasete atılmamıştı ama Milli Selamet Partisi yanlısıydı.
Neticede her ikimizin de en azından sempati duyduğumuz siyasi partiler kapatıldı.
Ben Ecevit’le “Arayış” dergisinde çalışarak, kendimce askeri yönetime karşı mücadele ettim.
*
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ben daha sonra 28 Şubat dönemini ve 15 Temmuz darbe girişimlerini yaşadık.
Yani yaş ve tecrübe olarak ikimizin de epey yüklü bir birikimimiz var.
*
Türkiye’de şu gün, 65 yaş üzerinde bizimle aynı tecrübelere sahip 7 milyon 188 bin kişi yaşıyor.
En azından bu 7 milyon 188 bin Türk vatandaşı, ülkemizi içinde bulunduğu bu derin krizden kurtaracak şeylerin ne olduğunu yaşayarak öğrenmiş olmalı...
*
BİR: Bu ülkenin tutunacağı ip, şaibesiz, herkesin içine sinecek seçimler üzerine kurulu gerçek bir demokrasi...
İKİ: Kuvvetler ayrımına dayalı, kontrollere açık bir sistem...
ÜÇ: Herkesin içine sinecek tarafsız ve gerçekten adil bir yargı...
DÖRT: Vatandaşına eşit davranan, iktidar partisinin alelade aygıtı haline dönüşmemiş bir devlet...
MEĞER ERKEĞİN EN GÜZEL YAŞI 40 DEĞİLMİŞ
ŞU günlerde çevremde en çok konuşulan televizyon dizisi “Çernobil”.
Ben de bundan istifade 1987 yılında Çernobil santralına girdiğimde yazdığım yazılara ve çektiğim fotoğraflara bakıyorum.
Kazanın birinci yılında santrala giren ilk gazetecilerden biriydim.
O yıl 40 yaşındaymışım.
Bıyıklı halimi görünce “Aman Allahım” dedim... Feci görünüyorum.
Sık sık kadının en güzel yaşı kırklarıdır diye yazıyorum. Ama bu halime bakınca aynı şeyi erkekler için söyleyemeyeceğim. Çünkü feci görünüyorum...
ELİMDEKİ DOZİMETRE NE GÖSTERİYOR
SANTRALIN önünde radyasyonu ölçen dozimetre ile fotoğraf çektirmişim.
Aletin ekranında 0.00003 yazıyor.
Rakam rüzgârın şiddetine ve yönüne göre değişiyormuş. Orada yetkililere sorduğumda bunun tehlike arz etmediğini söylemişlerdi.
Ama bugün yaptıklarıma bakarken şunu sormadan edemiyorum:
Cahil cüreti mi?..
Yoksa gazetecilik ihtirası mı?..
ÇERNOBİL’DE BANA NELER SÖYLENMİŞ
Santral bölgesinde kurulan serada 200 bitki türü üzerinde radyasyonun etkisini araştıran bir bilim adamı: “Fasulye radyasyon depoluyor. En az depolayan patates” demiş.
Pripyat şehrinde evini terk edip çadırkente yerleşen bir Ukraynalı da şunu söylemiş:
“Biz Napolyon’u yendik. Hitler’i yendik. Geçenlerde futbolda Beşiktaş’ı yendik. Radyasyonu da yeneriz”.
RİYAD VALİSİ’NİN MEHMET EFENDİ VİDEOSUNU KİM SIZDIRDI
Bu ayın başlarında Suudi Arabistan’ın Riyad şehrinde ilginç bir video dolaşıma sokuldu.
Videoda, şehrin etkili valisi Prens Faysal bin Bandar, kendisine ikram edilen bir fincan kahveyi reddederken görülüyor.
*
Ayrıntısı da şöyle:
Vali, kendisine ikram edilen kahvenin ne olduğunu sorduğunda “Türk kurukahveci Mehmet Efendi” cevabını alınca, “Türk kahvesi istemem” diyerek reddediyor.
*
Daha da ilginç olanı ise bu videoyu sosyal medyaya sızdıran kişi de Suudi kraliyet ailesinin bir üyesi olan Prens Abdullah bin Sultan Al Saud.
*
Bu haberi dün Al-Monitor’un internet sitesinde okudum.
Şu sıralar Suudi Arabistan’da Türk mallarına karşı ciddi bir boykot varmış.
Türkiye’de yatırım yapanlar uyarılıyormuş.
*
Bloomberg’e göre kasım ayında Suudiler Türk emlak pazarında 1 numarayken, bugünlerde yüzde 37 düşüşle 6’ncı sıraya inmişler.
Ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin böyle siyasi dalgalanmaların ve çekişmelerin kurbanı olması ne acı bir şey.
BİR ZAMANLAR TÜRKİYE: YIL 1993
Sadece 1993 yılında gerçekleşen stadyum boyutlu konserler şunlardı:
26 Mayıs: Guns N’ Roses
20 Haziran: Elton John
25 Haziran: Metallica
2 Temmuz: Sting
13 Eylül: Bon Jovi
17 Eylül: Scorpions
23 Eylül: Michael Jackson
7 Ekim: Madonna
Türkiye doğusunda PKK ile mücadele ederken, batısında bu konserleri yapacak moral ve ekonomik güce sahipti.
Sonuç: Türkiye büyük devlettir. Bu ekonomik zorlukları da aşacaktır.
BU KİLOYLA LÜKS MARKA TAŞIYICISI OLUNUR MU
Geçen yıl ilan edilmişti, şimdi fiilen gerçekleşiyor.
Rihanna dünyanın ilk siyah kadın lüks marka yöneticisi oluyor.
*
Dünyanın 1 numaralı lüks markalar grubu olan LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy) Rihanna’yı Fenty markasının yaratıcı direktörü olarak seçti. Tabii ki Rihanna aynı zamanda bu markanın taşıyıcı yüzü de olacak.
*
Ancak geçen gün New York Times’ta yayınlanan fotoğraflarına bakınca epey kilo aldığını gördüm.
İster istemez “Bu kiloyla taşıyıcı manken olunabilir mi” diye soracaktım ki, vazgeçtim.
Niye olmasın ki...
Ayrıca giyim tarzı gerçekten çok yaratıcı...
*
Hele hele bir de Beyonce’nin “Homecoming” filmindeki dolgun halinin ne kadar seksi olduğunu görünce...
Tamam dedim...