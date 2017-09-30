Çocuğum 500 milyon için mi karanlıkta okula gidiyor

TORUNU gece yarısı karanlığında okula giden bir insan olarak soruyorum...

Eminim milyonlarca ana-baba da soruyor.

***

Yani milyonlarca çocuk, devletimiz 500 milyon lira tasarruf yapacak diye mi karanlıkta okula gidiyor...

***

Suriyeliye milyarlarca dolar...

Arakan’a milyonlarca dolar...

Sudan’a, Maçin’e onca para...

Sonra 500 milyonu benim gözlerini ovuştura ovuştura okula giden çocuğumdan çıkarmaya kalk...

***

Kusura bakma Yüce Devletim...

Vergisini ödeyip de hesabını hiç soramayan bir vatandaş olarak bu hesap hiç aklıma yatmadı.

***

Sakın ha bana popülizm yapmaya, gariban edebiyatı satmaya kalkma...

Ben sana “Niye Suriyeli garibana, Arakan’daki Müslüman’a yardım yapıyorsun” demiyorum...

Demem de... İnsansan yapacaksın tabii...

***

Sadece şunu diyorum.

O garibana milyarlarca doları harcıyorsan eğer...

Hiç olmazsa benim çocuğumun o güzelim sabah uykusunu da 500 milyonluk bir bahane ile kaçırma...

Bırak o güzel mahmurluğunu yaşasın...

***

Zaten yanlışlıklarla karartılmış bir müfredata, bir de karanlıkta gitmesin...

AMAN SAKIN O IRAKLIYI İADE ETMEYE KALKMAYIN

ŞİMDİ Bağdat’taki Şii yönetimle ilişkiler sarmaş dolaş ya...

Aklıma Türkiye’ye sığınmış olan eski Irak Cumhurbaşkan Yardımcısı Tarık El Haşimi geldi...

Biliyorsunuz, Sünni olduğu için Şiiler iktidara gelince Türkiye’ye

sığınmıştı.

Irak kırmızı bültenle hep bizden istemişti.

Ama Türkiye doğru olanı yapmıştı.

O günün Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Hakkında idam kararı olduğu için iade edemeyiz” demişti.

Umarım, telekinetik danışmanlar devreye girmez, fikir değişmez, adamcağız da burada kalır...

EMRAH SERBES OLAYINDA YANILAN KİM? BEN MİYİM

DÜN, Hürriyet ve Posta dahil, neredeyse bütün gazetelerin yaklaşımlarına baktım...

Basında güvendiğim isimlerin yorumlarını okudum...

Sonra bir de kendi yazdığım yazıya baktım...

***

Benim bakış açım, onlarınkine göre biraz, hatta fazlasıyla iyimser kalmış görünüyor...

***

Emrah Serbes’i senaryolarından ve romanlarından tanıyorum.

Tabii bir de mülakatlarından.

Yeni Türk romancı neslinden beğendiğim bir isim...

Üslubundaki hip hop tarzı, karakterlerinin isyankârlığı hoşuma gidiyor.

Yol açtığı kaza da onun yazarlığı hakkındaki bu düşüncemi değiştirmez...

***

Ama romanını beğenmemin de onun yol açtığı kazadaki sorumluluğunu ve davranışını sorgulamamı değiştirmemesi gerekir.

***

Yazdığım yazıya bu gözle bakıyorum...

Evet biraz aceleci ve fazla iyimser bakmışım.

Daha şüpheci olmalıymışım...

***

Peki nereden kaynaklandı bu aşırı iyimserlik?

Yaşadığımız günde “vicdansızlık” öylesine zirve yaptı, insanlara öylesine büyük haksızlıklar yapıldı ki...

“Vicdan” kelimesini, “vicdan sızısı” duygusunu, kötü yazılmış bir senaryoda okusam bile bana iyi geliyormuş demek ki...

***

İşte bu noktada yazıdaki iyimserliğime hafifletici bir neden bulamasam da, en azından bir bahane uydurmuşum.

EMRAH SERBES DERSİ

BIRAKALIM hukuk işini yapsın...

Biz kendimizi yargının yerine koyup kararı biz vermeyelim...

Çünkü aşırı iyimserlik kadar, aşırı yargıçlık da insanı yanlışa götürebilir...

İŞTE BİR CÜMLE İLE HARİKA CEVAP

KADRİ Gürsel’in eşi Nazire Kalkan Gürsel, cezaevi kapısında eşini öpmesine tepki gösterenlere harika bir cevap vermiş.

Buyurun... Yoruma hiç gerek yok...

ERKEK ADAM

YAHU ARKADAŞLAR ROBİN HOOD DA TAYT GİYİYORDU

OĞULCAN Engin’in Burning Man festivalinde tayt giymesi olay oldu.

Çocuğun babası Sinan bile bu konuda düşüncelerini açıklamak zorunda kaldı.

Mesele neymiş?

Tayt erkek adamı bozarmış...

Yahu arkadaşlar, tayt bizatihi bir erkek icadıdır.

Kadınlar sonradan giymiştir taytı...

Hiç temsili Robin Hood fotoğrafı görmediniz, filmini seyretmediniz mi?

Mel Brooks’un Robin Hood’u gırgıra aldığı filmin adı bile “Taytlı Adamlar”dır...

Tayt erkeğe gider...

Sadece organınızla ilgili ufak tefek sorun varsa...

O zaman şalvar giyersiniz mesele hallolur...

Saklanacak bir şeyiniz yoksa, tayt erkeği hiç bozmaz...

BİZDEKİ ‘VIP’ RENGİ MAYMUNUN TESTİSİ

YARIN Hürriyet Seyahat’teki yazımda Afrika’yı anlattım ve ilginç bazı soruların cevabını verdim.

- Otelin lobisindeki maymunların turkuaz renkli testisleri ne anlama geliyor.

- Aslanla yürümenin 4 şartı nedir.

- Yolda gördüğünüz gergedan pisliği size neleri anlatır.

- Masa Dağı’ndaki fareye benzeyen hayvanın en yakın akrabası kim.

- Afrika tutkusu tam olarak nerede başlar.

YARIN HÜRRİYET SEYAHAT’TE ÖVÜNMEK GİBİ OLMASIN ÇOK EĞLENCELİ BİR SEYAHAT YAZISI