‘Cihat’ı anlatırken işte bunu da anlatın ki...

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Yok ille de DAEŞ mi diyeceksiniz...

Öyle deyin...

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Veya DEAŞ... Veya DAESH...

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İçindeki “İ” harfini ister kullanın, ister saklamaya çalışın...

Dünyanın en kanlı, en acımasız, en kalleş örgütünün adı Arapça kelimelerden oluşur...

Ve bu kelimeler de şunlardır:

“Ad Dawlah al-İslamiyah fil-Iraq ash Sham...”

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Bunun anlamı da şudur:

“Irak Şam İslam Devleti...”

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Yani siz içindeki “İ” harfini istediğiniz kadar saklamaya çalışın, o caniler, o barbarlar eylemlerini maalesef “İslam” adını kullanarak yapıyorlar.

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Müslümanlar da dahil bütün dünyaya karşı, işte bu isim altında “cihat” ilan etmiş durumdalar..

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Ve siz burada “cihat” kelimesine istediğiniz kadar “Nefsi kontrol etmek” manasını vermeye çalışın...

O katliamcı barbar bunu “İslam için savaş” anlamında yapıyor.

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Dün Barcelona’da 13 kişinin ölümü ile sonuçlanan katliamın anlamı budur...

BİZ... BU ÜLKENİN MÜSLÜMAN VATANDAŞLARI

- Biz... Türkiye’nin Müslüman vatandaşları...

Gerçekten iyi birer Müslümansak...

Ondan da önce iyi bir insansak...

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- Bilelim ki, IŞİD’e DAEŞ diyerek, “Bunlar Müslüman olamaz” diyerek, “Müslümanlık bu değildir” diyerek...

- Bu cinayetler karşısında tebdili kıyafet gezerek...

Müslüman sorumluluğumuzdan kurtulmuş olmuyoruz...

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İster bizim ülkemizde...

İster dünyanın başka bir yerinde...

Bu katillerin, bu barbarların karşısına medeni dünyanın bütün insanları ile birlikte, el ele kol kola, omuz omuza karşı çıkmazsak eğer...

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Gelecek kuşaklar bize bu sorumsuzluğun hesabını soracaktır.

GEÇEN AY İŞTE TAM ORADAYDIM

GEÇEN ay U2 konseri için Barcelona’daydım.

Katliamın gerçekleştirildiği Las Ramblas bölgesinin hemen girişindeki bir otelde kaldım. O caddede çok uzun yürüyüşler yaptım. Bu fotoğrafı Las Ramblas’a açılan sokaklardan birinde çektirdim.

Barcelona cıvıl cıvıldı. Renkli, neşeli bir insan kalabalığının içinde yürümek bana çok iyi gelmişti.

İnsan mutluluğuna, renkliliğine, yaşama sevgisine ve cıvıltısına düşman bir katil sürüsünün adında “İslam” kelimesini kullanması işte bu yüzden kanıma çok dokunuyor.

BU HARİTAYA BAKIP SEVİNELİM Mİ YOKSA

ÇOK isterdim ki New York Times gazetesinin Türkiye’ye bakan muhabiri bu yazıyı İngilizceye çevirip gazetesinin dış haberler editörü ve genel yayın yönetmeninin önüne koysun.

Çünkü bu harita dün Barcelona katliamından sonra New York Times’ta yayınlandı... Avrupa’da IŞİD katliamlarının olduğu şehirleri gösteriyor...

Şu haritaya bir bakın...

Bu caniler bizim ülkemizde yüzlerce insanın kanına girdiler, ama New York Times’a göre o insanlar yoklar...

Neden... Biri bize bu haritayı bir anlatsın da biz de anlayalım.

RACON KESMEK

BAŞBAKAN Binali Yıldırım “Almanya racon kesiyor” demiş...

“Racon” kelimesinin sözlük anlamı şu:

“Yol, yöntem, usul, gösteriş, fiyaka...”

“Racon kesmek” ise argo bir deyim.

Argo sözlüğündeki anlamı şu:

“Görünüşe göre hüküm vermek. Gösteriş yapmak...”

Oradan baktım, buradan baktım...

Almanya’nın neden racon kestiğini anlayamadım...

TÜRKLER GİDİP AŞIRI SAĞ PARTİLERE Mİ OY VERSİNLER

CUMHURBAŞKANI Erdoğan ve Başbakan Yıldırım, Almanya’daki Türklerin seçimde oylarıyla iktidara bir ders vermesini istedi...

Haddime düşmez ama, Almanya’yı biraz bilen bir insan olarak iki yanlışa dikkati çekmek isterim.

- YANLIŞ BİR: Sanmayın ki şu an iktidarın Türkiye politikası, seçimler nedeniyle böyledir...

Hayır, kesinlikle hayır... Türkiye bazı konularda tutumunu değiştirmedikçe, demokrasi ve adalet alanında düzeltmeler yapmadıkça bu politika devam edecek.

- YANLIŞ İKİ: Almanya’daki Türkler seçimlerde geleneksel olarak Sosyal Demokrat Parti’ye veya Yeşiller’e oy verirler.

Her iki partinin de Türkiye politikası şu an birbirine çok yakın ve iktidardaki Hıristiyan demokratlara göre bile daha sert durumda. Yani bu durumda Türkler ne yapacak?

Gidip aşırı sağcı partilere mi oy verecek...

ÇOK HAKLIYMIŞSIN OSMAN HOCAM

MONICA Bellucci’nin bu fotoğrafını Instagram sayfasında gördüm.

“Boyish look” diyor. Yani erkek çocuğu görünümü...

Jean-Baptiste Mondino, “Numero Magazin” için çekmiş...

En kadınsı kadın... En “boyish look”.

Ne tuhaf değil mi...

En erkek erkekte “girlish look”u çok az insan güzel bulurken... “Boyish look” dünyanın en kadın kadınına bile bayağı iyi gidiyor... Osman Müftüoğlu geçen hafta Hürriyet Pazar’da bana ne demişti:

“Kadında da cinselliği belirleyen şey testosterondur...”

Yani erkeklik hormonu...

Çok haklıymışsın Osman Müftüoğlu hocam...

TELEVİZYONLARDA FAVORİ İKİ KOMEDİ PROGRAMIM

- CÜBBELİ ŞOV: İsmail Dümbüllü geleneğinin dümbülsüz versiyonu. Kostüm ve makyaj 10 numara.

“Gag”, yani küçük komik skeç kabiliyeti çok iyi...

- KÜÇÜK CEM ŞOV: Çocukluğumun “Francis Talking Mule” filminin kahkahalarla güldüğüm baş karakterinden bile iyi...

Vücut dili, babalanma kabiliyeti, efelenme ustalığı, debelenme düzeyi 10 numara...