Cihangir seri katili bir tövbekâr palyaçoymuş

Şu Cihangir’den girip Nişantaşı ve Etiler’den çıkıp...



Baş üstünde baş bırakmayacak, beden üstünde kelle komayacak şu ekran yiğidosu var ya...



Meğer geçmişte bayağı ilginç bir sicili varmış...









Cihangir seri katili, çocukların yaş günlerinde, düğünlerde profesyonel palyaçoluk yapıyormuş...



Tabii sakallı palyaço olmayacağı için, o günlerde bu eski fotoğrafında gördüğünüz gibi sinekkaydı bir delikanlıymış iyi mi...



Palyaçoluk güzel bir meslektir. Ama insan gibi yaparsan.



Adam değilsen, sakal bırakır, olsan olsan işte böyle pişmiş kelle çakma bir palyaço olursun...



Palyaçoluk tarihine de ilk sakallı palyaço olarak geçersin...



Ey ekran yiğidosu, şimdi sana bir abi tavsiyesi...



Bak dinci kanal bile tahammül edemedi sakallı palyaçoluğuna...



Burnuna kırmızı bir top yerleştir... Bulamazsan irice bir çeri domatesi de olabilir...



Doğru Cihangir’e...



Biliyorsun, Yeşilçam’a komşudur orası...



Belki kendine bir seri katil sakallı palyaço rolü bulursun...





DEVLETTEN BEKLEDİĞİMİZ TEŞHİS VE DURUŞ BUDUR

BENİM söyleyemediğimi AKP Sözcüsü Mahir Ünal söyledi. Cihangir seri katil müsveddesi için açıkça “Psikopat” dedi...



Bir de en doğru soruyu o da sordu...



“O da” diyorum çünkü bu “psikopatın” sözlerinde en çok ürküten taraf, “Biz” diye konuşmasıydı...



Mahir Ünal da işin bu en tehlikeli yanına değiniyor ve diyor ki, “Sen kimsin be adam”...



Ve devam ediyor:



“Bunu söyleme hakkını size kim veriyor? ‘Şuradan, buradan başlarız’ ne demek... Siz kimsiniz? Neyi temsilen böyle bir ifade kullanıyorsunuz? Bu asla bizim kabul etmeyeceğimiz, onaylamayacağımız ve Türkiye’nin birliğine beraberliğine dönük apaçık bir sabotajdır.”



Tehlike büyük... Onunla da yetinmiyor:



“Yani bu göz ardı edilecek bir konu değil. Çünkü doğrudan toplumu kin ve nefret temelinde kışkırtma var burada. Bunu onaylamamız mümkün değil.”



Bir vatandaş olarak bu sözler beni rahatlattı...

Sayın Ünal’ı bu teşhis ve duruşu için kutluyorum...



Devletten beklediğimiz duruş budur...





GÜNÜN DİYALOĞU: YENİ KÖŞE YAZARI İLE ESKİ GAZETECİ KAVGASI

AŞAĞIDA anlatacağım yaşanmış bir olaydır...



Geçen hafta AKP Gaziantep İl Kongresi sırasında yaşanmıştır.



Kahramanlarımızdan biri en dinci gazetenin kadın yazarıdır.



Öteki eski bir gazeteci, yeni AKP milletvekilidir.



Aralarında büyük bir husumet vardır.



Eski gazeteci, yeni tweet yazarı, yeni kadın köşe yazarını ve rektör kocasını “FETÖ’cülükle” itham etmektedir.



Bugüne kadar hep tweet’lerde ve köşe yazılarında savaşı sürdüren bu iki karakter, geçen hafta Gaziantep’te aynı salonda karşı karşıya gelirler ve kıyamet o an kopar...



İşte bu muazzam savaşı sizin için senaryo haline getirdim.





BİRİNCİ SAHNE: GAZİANTEP AKP KONGRE SALONU

ERKEK MİLLETVEKİLİ: (Salonda kadın rakibini görünce, tam önünden geçerken, duyacağı şekilde konuşur) “İpini koparan buraya gelmiş...”

EN DİNCİ GAZETENİN KADIN YAZARI: “Sıkıysa gözlerime bak öyle söyle ulan...”

ERKEK MİLLETVEKİLİ: (Yine gözlerini kaldırmadan) “Hay Allahım yine çattık ipini koparana...”

EN DİNCİ GAZETENİN KADIN YAZARI (Yanındakine dönerek) “İlla kendini belli edecek... İlla tıslayacak... Zehirli dili ağzına sığmıyor ki... İlla çirkefe bağlayacak...”





İKİNCİ SAHNE: EN DİNCİ GAZETENİN YAZIİŞLERİ SALONU

YAZIİŞLERİ sorumlusu, erkek milletvekiline ateş püsküren kadın yazarı sakinleştirmeye çalışmaktadır.



YAZIİŞLERİ SORUMLUSU: “Ne olur isim geçirme, biraz kapalı yaz...”

EN DİNCİ GAZETENİN KADIN YAZARI: “Ay rica ediyorum yine ‘Genel ifadelerle yaz’ diye başlama... Sonra Gaziantepli siyasetçiler üzerlerine alınıyor. Kurşun sekiyor anlayacağın...”

YAZIİŞLERİ SORUMLUSU: “Tamam ablacığım seni anlıyorum da yine de biraz alttan alsan... Neticede o da bizim taraftan bir insan...”

EN DİNCİ GAZETENİN KADIN YAZARI: “Vallahi hiç dilimin ucuna geleni içeri tıkamam. Daha beterini söyleyeceğim. Şöyle açık alanda sivrisinek ısırıklarına karşı kullanılan bir sprey var ya ‘Off’ diye... Bunun Şamil kovarını da icat etseler de rahat etsek...”