Cem Yılmaz 1999 yılında gizlice neyini küçülttü

Bostancı Gösteri Merkezi’nde gösteriye giderken aniden fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Geçirdiği ani rahatsızlıktan 24 saat sonra onu cuma akşamı Zorlu PSM’deki Touche salonunda küçük bir kalabalıkla birlikte izledim.
*
Zorlu PSM’nin Touche salonu çok güzel.
İnsana sanki New York’ta bir caz veya stand-up kulübündeymiş hissi veriyor.
Burada oyuncu İbrahim Selim’in PSM YouTube kanalı için Cem Yılmaz’la yapacağı bir söyleşinin canlı kaydı vardı.
Bunu seyirci önünde yapıyor.
Önce Müjde Kızılkan’dan çok güzel üç şarkı dinledik.
Olağanüstü bir ses ve yorum. Sonra Cem Yılmaz’la sohbet başladı.
Çok güzel bir format. Çeşitli bölümlerden oluşuyor ve seyirci ile interaktif yapılıyor.
İbrahim Selim harika...
*
Cem’e gelince...
Hastane odasından 24 saat sonra inanılmaz bir performans. İnsanı alıp götüren bir samimiyet...
Mizahla ciddiyet, gündelik olayla gündelik psikoloji arasında gidip gelen olağanüstü bir söyleşi izledik.
Cem Yılmaz’ın bugüne kadar seyrettiğim en güzel performansıydı desem abartmış olmam.
Üç saat boyunca hepimizi salona bağladı.
8 OCAK GÜNÜ BU SOHBETİ YOUTUBE’DA İNTERAKTİF İZLEYİN
BU sohbet 8 Ocak günü PSM YouTube kanalında yayınlanacak. Kaçırmayın derim... Zaten YouTube’da kaçırmak diye bir şey söz konusu değil. Mutlaka seyredin derim.
Şimdi size bu şahane sohbetten pazar gününüzü güzelleştirecek birkaç bölümü aktaracağım.
Ama bu sadece küçük bir bölümü, daha neler var görmelisiniz. Ayrıca bunları salondaki atmosferinde, interaktif ve görüntülü izleyin. Ne demek istediğimi çok daha
iyi anlayacaksınız.
Şimdi hastane odasından 24 saat sonraki şov başlıyor.
HASTALIK 1
BEN ÖLÜYORUM DİYORUM NURETTİN ABİ NE DİYOR
“BOSTANCI’ya giderken yolda fenalaştım. Burun spreyi sıkmıştım, alerjik reaksiyon yaptı, tansiyonum fırladı. Doğru hastaneye gittim. Oradan Instagram’dan durumu anlatan bir video paylaştım. Oyun iptal edildi. Biri mesaj atıyor. Mesela Nurettin Kumacı diye bir tip var diyelim. Mesaj atıyor. ‘Bir saat önce mi haber verilir?’ Yahu Nurettin Abi nereden bileyim ben ne zaman öleceğimi? On dakika önce de fenalaşabilirdim.”
HASTALIK 2
24 SAAT SONRA ÇIKINCA PERFORMANS NE OLUYOR
“KENDİMİ kötü hissediyorsam sahnede insanları güldüremem diye bir şey yok. Kendimi kötü hissedip de sahneden indiğimde çok iyi hissettiğim çok örnekler olmuştur. Mesela şu anda da kendimi çok iyi hissediyorum. Derin nefesler alıyorum.”
İTİRAF
KÜÇÜLTTÜM AMA MEĞER GÖZÜMDE BÜYÜTMÜŞÜM
Hayatınızda hiç estetik operasyon yaptırdınız mı?
“99 yılında bir penis küçültme operasyonu yaptırdım.”
Büyük geçmiş olsun. Ne kadar küçülttünüz?
“Yani bir 5 santim falan ama sonra öğrendim ki ben gözümde büyütüyormuşum.”
Yani biraz erken aldırmışsınız. Buna şaşırdık.
“Büyütmeye şaşırmıyorsunuz da küçültmeye niye şaşırıyorsunuz.”
Başka hiç yok mu yani...
“Öyle yağ aldırma, kulak küçültme gibi bir estetik yaptırmadım. Zaten hepsini yaptırmaya kalksam öyle bir param yok. Onun yerine içimi güzelleştirdim. İnsan biriktirdim. Seri katil gibi mesela. Jeffrey Dahmer gibi. Bahçesinde 8 ceset bulunuyor, ‘İnsan biriktirdim’ diyor.”
KADINLAR
KADIN GÜLDÜREN ERKEĞE BAYILIR AMA NE ZAMAN
Kadınlardan komedyen çıkmıyor diye bir şey söylenir. Kadın komik var mı?
“Var tabii. Ama bu yapabilmekle ilgili bir sorun değil. Tercih meselesi de var. Bir filozof şöyle demişti: ‘Kadınlar güldürmeyi tercih etmezler. Onların başka cazibeleri vardır. Erkekler olmayan bazı şeylerini telafi etmek için güldürmeyi kullanırlar’. Yani komiklik yapan erkek daha fazla ya etrafta. Bundan dolayı söylüyorlar. Kızlar tenezzül etmiyorlar böyle şeylere.”
Yani kızlar nasılsa sonra ben güldürürüm onu diye mi düşünüyorlar.
“(Gülerek) İyi de önce güldür. Başta güldürmek değil ki mesele. Sonunda da güldür. O zaman daha kıymetli. Yani ben mesela buna çok dikkat ederim. Hep derler ya ‘Kadınlar kendilerini güldüren erkeklere bayılırlar’. Ne ki şimdi bu? Benim sorumsa şu: Kadınlar kendilerini güldüren erkeklere bayılırlar da, ne zaman ve nerede güldüren erkeklere bayılırlar? Yani bazı erkekler aslında kadını anlattıkları şeye değil kendi düştükleri duruma güldürürler.” (Kahkahalar...)
ÇAPKINLIK
10 ÜZERİNDEN KAÇ PUANLIK ÇAPKINIM
Birden 10’a kadar bir sıralama yaparsanız ne kadar çapkınsınız?
“Eksi 4. Burada var mı benim çapkın olduğumu düşünen...”
(Kahkahalar, özellikle kadın seyircilerin bazılarından evet sesleri...)
“Çapkınlık tatlı bir şey. Çapkın erkek çapkın kadın... Ama bir de zampara var ya, o iyi değil işte. Yani çapkın şöyle flörtöz bir şeyse eğer, vallahi yok bende. Ama yine de senin hatırın için 1 diyeyim...
Yani bir erkeğe baktığınız zaman çapkın olduğunu anlar mısınız? Mesela bana baktığınızda ben çapkın mıyım?
(Salondan bir kadın) Ben Cem Yılmaz olsam çapkın olurdum.
“Ooo sen Cem Yılmaz olsan başka neler yapardın? Ama Cem Yılmaz’san büyük düşünmen gerekir.”
BAR ÇAPKINLIĞI
HANIMEFENDİ BEN CEM YILMAZ’LA YATIYORUM
“BİR gün bir barda böyle çapkın bir kadınla karşılaştım. Ben eve giderken, ‘Bu saatte mi’ dedi. Ben de ‘Ben Cem Yılmaz’la yatmaya gidiyorum’ dedim. Yani. Etrafımda dolanmaya gerek yok. Çapkınlık genellikle bir gayretle özleştirildiği için ben gayrette bulunmuyorum.”
PROJE
CEM ‘CİVCİV ÇIKACAK KUŞ ÇIKACAK’ DÖNEMİNİ Mİ AÇIYOR
“BUGÜNLERDE canım çok komik bir şey yapmak istiyor. Dijital platformlar için bir dizi yapacağım. 70’li yıllarda furya olan seks filmleri prodüktörleri ve oyuncuları anlatan çok komik bir şey. Seçmeler bu pazartesi yapılacak...
(İşte bu güzel haber. O zamanlar “Civciv çıkacak kuş çıkacak” esprilerine yol açan Ali Poyrazoğlu, Aydemir Akbaş, Arzu Okay’lı yılları anlatan komik bir dizi izleyeceğiz demektir.)
FOLLOW ME
FAKE HESAPLA TAKİP ETMEK İSTEDİĞİM FOXXY CLEOPATRA
“FAKE (sahte) hesapla takip ettiğim bir kimse yok. Ama takip etmek isteyip de edemediğim insanlar var.”
Mesela kim?
“Mesela uyduruyorum şimdi, sırf eğlence olsun diye söylüyorum. Diyelim ki ben evde oturuyorum Aleyna Tilki de komik bir tweet atıyor. Ben de Aleyna Tilki’yi follow etmek istiyorum.
Evet...
“Edemiyorum yani... Gece gündüz Aleyna Tilki’yi izliyor derler hemen... Bunun haber olması hoş değil diye düşünüyorum.”
Abi şu an haber oldu galiba...
“Canım Aleyna Tilki’yi örnek olsun diye söyledim. Ozan Güven de olabilirdi. Ama madem şu an haber oldu diyorsun ben de Aleyna Tilki’yi takip etmeye başlayayım... Aleyna Tilki çok ilginç.. Foxxy Cleopatra... Niye follow etmiyorum onu ben ya... Hemen bugün yapacağım. Gençlerle bağ kurmak deyince aklıma o geliyor. Oğlum çok seviyor onu..”
SON SAHNE
AYRILAN CEM ŞİMDİ KİMİNLE ÇIKMAK İSTER
Nicole Kidman mı, Sandra Bullock mu?
“Amaaannn vallahi abi Nicole Kidman olsun.”
Nicole Kidman mı, Cate Blanchett mi?
“İkisi de olsun ama Cate Blanchett evli. Nicole sanki daha boşta gibi, Nicole’le devam edelim.”
Nicole Kidman mı, Uma Thurman mı?
“Ooo. Çok enterasan... Nicole’le devam abi... Ama Nicole’ü de bir yerde bırakmak isterim tabii...”
Nicole Kidman mı, Julia Roberts mi?
“Ablam Nicole’dan büyüktür ama daha kafa dengi bir abladır. Julia Roberts. Yeter ki abisi gelmesin.”
Julia Roberts mı, Jennifer Lawrence mı?
“Jennifer küçük kalır. Onunla ne konuşacam ben ya... Çok akıllı kız ama kafa dengim değil benim.”
Julia Roberts mı, Salma Hayek mi?
“Julia’yla devam.”
Julia Roberts mı, Adriana Lima mı?
“Yok abi ne yapıyosun ya... Deli misin abi, işim var gücüm var. Böyle şeylerde yokum ben. Bir yanılsama o. Şu fotoğrafa bak böyle bir filtre var mı ya... Bana koy bu filtreyi kendimi tercih ederim yani...”
Julia Roberts mı, Penelope Cruz mu?
“Ayyyy gene... Şey olabiliyor mu? Vicky Barcelona. Mesela şöyle yapsak... Rebecca Hall, Eva Green, bir de ben... Bir de Ozan Güven...”
Julia Roberts mı, Scarlett Johansson mu?
“Now You are talking... Scarlett uyar bana...”
Scarlett mi...
“Bir erkek çıkacak galiba sonunda...”
Scarlett mi, Kendall Jackson mu?
“O kim ya? Öyle biri yok ki, tamamen gri bir eşofmandan ve don paça şorttan ibaret. Bunların ailesi ile görüşülür mü ya... Babama ziyarete gidelim diyor, gidene kadar kadın oluyor. Adama kravat alıyorsun, nişan bohçası yapıyorlar...”
Scarlett mi, Charlize Theron mu?
“Şakayı bırakalım. Öyle bir hale geldi ki sanki bu kadınların hepsi var, hazır ve ben de seçiyorum... Nerede öyle bir şey abi...”
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü:
Eyüp Serbest
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin
Cem Yılmaz 1999 yılında gizlice neyini küçülttü
Cem Yılmaz’ın perşembe günü akşamüzeri Instagram hesabından yaptığı açıklama herkesi şaşırttı.
Bostancı Gösteri Merkezi’nde gösteriye giderken aniden fenalaşmış ve hastaneye kaldırılmıştı.
Geçirdiği ani rahatsızlıktan 24 saat sonra onu cuma akşamı Zorlu PSM’deki Touche salonunda küçük bir kalabalıkla birlikte izledim.
*
Zorlu PSM’nin Touche salonu çok güzel.
İnsana sanki New York’ta bir caz veya stand-up kulübündeymiş hissi veriyor.
Burada oyuncu İbrahim Selim’in PSM YouTube kanalı için Cem Yılmaz’la yapacağı bir söyleşinin canlı kaydı vardı.
Bunu seyirci önünde yapıyor.
Önce Müjde Kızılkan’dan çok güzel üç şarkı dinledik.
Olağanüstü bir ses ve yorum. Sonra Cem Yılmaz’la sohbet başladı.
Çok güzel bir format. Çeşitli bölümlerden oluşuyor ve seyirci ile interaktif yapılıyor.
İbrahim Selim harika...
*
Cem’e gelince...
Hastane odasından 24 saat sonra inanılmaz bir performans. İnsanı alıp götüren bir samimiyet...
Mizahla ciddiyet, gündelik olayla gündelik psikoloji arasında gidip gelen olağanüstü bir söyleşi izledik.
Cem Yılmaz’ın bugüne kadar seyrettiğim en güzel performansıydı desem abartmış olmam.
Üç saat boyunca hepimizi salona bağladı.
8 OCAK GÜNÜ BU SOHBETİ YOUTUBE’DA İNTERAKTİF İZLEYİN
BU sohbet 8 Ocak günü PSM YouTube kanalında yayınlanacak. Kaçırmayın derim... Zaten YouTube’da kaçırmak diye bir şey söz konusu değil. Mutlaka seyredin derim.
Şimdi size bu şahane sohbetten pazar gününüzü güzelleştirecek birkaç bölümü aktaracağım.
Ama bu sadece küçük bir bölümü, daha neler var görmelisiniz. Ayrıca bunları salondaki atmosferinde, interaktif ve görüntülü izleyin. Ne demek istediğimi çok daha
iyi anlayacaksınız.
Şimdi hastane odasından 24 saat sonraki şov başlıyor.
HASTALIK 1
BEN ÖLÜYORUM DİYORUM NURETTİN ABİ NE DİYOR
“BOSTANCI’ya giderken yolda fenalaştım. Burun spreyi sıkmıştım, alerjik reaksiyon yaptı, tansiyonum fırladı. Doğru hastaneye gittim. Oradan Instagram’dan durumu anlatan bir video paylaştım. Oyun iptal edildi. Biri mesaj atıyor. Mesela Nurettin Kumacı diye bir tip var diyelim. Mesaj atıyor. ‘Bir saat önce mi haber verilir?’ Yahu Nurettin Abi nereden bileyim ben ne zaman öleceğimi? On dakika önce de fenalaşabilirdim.”
HASTALIK 2
24 SAAT SONRA ÇIKINCA PERFORMANS NE OLUYOR
“KENDİMİ kötü hissediyorsam sahnede insanları güldüremem diye bir şey yok. Kendimi kötü hissedip de sahneden indiğimde çok iyi hissettiğim çok örnekler olmuştur. Mesela şu anda da kendimi çok iyi hissediyorum. Derin nefesler alıyorum.”
İTİRAF
KÜÇÜLTTÜM AMA MEĞER GÖZÜMDE BÜYÜTMÜŞÜM
Hayatınızda hiç estetik operasyon yaptırdınız mı?
“99 yılında bir penis küçültme operasyonu yaptırdım.”
Büyük geçmiş olsun. Ne kadar küçülttünüz?
“Yani bir 5 santim falan ama sonra öğrendim ki ben gözümde büyütüyormuşum.”
Yani biraz erken aldırmışsınız. Buna şaşırdık.
“Büyütmeye şaşırmıyorsunuz da küçültmeye niye şaşırıyorsunuz.”
Başka hiç yok mu yani...
“Öyle yağ aldırma, kulak küçültme gibi bir estetik yaptırmadım. Zaten hepsini yaptırmaya kalksam öyle bir param yok. Onun yerine içimi güzelleştirdim. İnsan biriktirdim. Seri katil gibi mesela. Jeffrey Dahmer gibi. Bahçesinde 8 ceset bulunuyor, ‘İnsan biriktirdim’ diyor.”
KADINLAR
KADIN GÜLDÜREN ERKEĞE BAYILIR AMA NE ZAMAN
Kadınlardan komedyen çıkmıyor diye bir şey söylenir. Kadın komik var mı?
“Var tabii. Ama bu yapabilmekle ilgili bir sorun değil. Tercih meselesi de var. Bir filozof şöyle demişti: ‘Kadınlar güldürmeyi tercih etmezler. Onların başka cazibeleri vardır. Erkekler olmayan bazı şeylerini telafi etmek için güldürmeyi kullanırlar’. Yani komiklik yapan erkek daha fazla ya etrafta. Bundan dolayı söylüyorlar. Kızlar tenezzül etmiyorlar böyle şeylere.”
Yani kızlar nasılsa sonra ben güldürürüm onu diye mi düşünüyorlar.
“(Gülerek) İyi de önce güldür. Başta güldürmek değil ki mesele. Sonunda da güldür. O zaman daha kıymetli. Yani ben mesela buna çok dikkat ederim. Hep derler ya ‘Kadınlar kendilerini güldüren erkeklere bayılırlar’. Ne ki şimdi bu? Benim sorumsa şu: Kadınlar kendilerini güldüren erkeklere bayılırlar da, ne zaman ve nerede güldüren erkeklere bayılırlar? Yani bazı erkekler aslında kadını anlattıkları şeye değil kendi düştükleri duruma güldürürler.” (Kahkahalar...)
ÇAPKINLIK
10 ÜZERİNDEN KAÇ PUANLIK ÇAPKINIM
Birden 10’a kadar bir sıralama yaparsanız ne kadar çapkınsınız?
“Eksi 4. Burada var mı benim çapkın olduğumu düşünen...”
(Kahkahalar, özellikle kadın seyircilerin bazılarından evet sesleri...)
“Çapkınlık tatlı bir şey. Çapkın erkek çapkın kadın... Ama bir de zampara var ya, o iyi değil işte. Yani çapkın şöyle flörtöz bir şeyse eğer, vallahi yok bende. Ama yine de senin hatırın için 1 diyeyim...
Yani bir erkeğe baktığınız zaman çapkın olduğunu anlar mısınız? Mesela bana baktığınızda ben çapkın mıyım?
(Salondan bir kadın) Ben Cem Yılmaz olsam çapkın olurdum.
“Ooo sen Cem Yılmaz olsan başka neler yapardın? Ama Cem Yılmaz’san büyük düşünmen gerekir.”
BAR ÇAPKINLIĞI
HANIMEFENDİ BEN CEM YILMAZ’LA YATIYORUM
“BİR gün bir barda böyle çapkın bir kadınla karşılaştım. Ben eve giderken, ‘Bu saatte mi’ dedi. Ben de ‘Ben Cem Yılmaz’la yatmaya gidiyorum’ dedim. Yani. Etrafımda dolanmaya gerek yok. Çapkınlık genellikle bir gayretle özleştirildiği için ben gayrette bulunmuyorum.”
PROJE
CEM ‘CİVCİV ÇIKACAK KUŞ ÇIKACAK’ DÖNEMİNİ Mİ AÇIYOR
“BUGÜNLERDE canım çok komik bir şey yapmak istiyor. Dijital platformlar için bir dizi yapacağım. 70’li yıllarda furya olan seks filmleri prodüktörleri ve oyuncuları anlatan çok komik bir şey. Seçmeler bu pazartesi yapılacak...
(İşte bu güzel haber. O zamanlar “Civciv çıkacak kuş çıkacak” esprilerine yol açan Ali Poyrazoğlu, Aydemir Akbaş, Arzu Okay’lı yılları anlatan komik bir dizi izleyeceğiz demektir.)
FOLLOW ME
FAKE HESAPLA TAKİP ETMEK İSTEDİĞİM FOXXY CLEOPATRA
“FAKE (sahte) hesapla takip ettiğim bir kimse yok. Ama takip etmek isteyip de edemediğim insanlar var.”
Mesela kim?
“Mesela uyduruyorum şimdi, sırf eğlence olsun diye söylüyorum. Diyelim ki ben evde oturuyorum Aleyna Tilki de komik bir tweet atıyor. Ben de Aleyna Tilki’yi follow etmek istiyorum.
Evet...
“Edemiyorum yani... Gece gündüz Aleyna Tilki’yi izliyor derler hemen... Bunun haber olması hoş değil diye düşünüyorum.”
Abi şu an haber oldu galiba...
“Canım Aleyna Tilki’yi örnek olsun diye söyledim. Ozan Güven de olabilirdi. Ama madem şu an haber oldu diyorsun ben de Aleyna Tilki’yi takip etmeye başlayayım... Aleyna Tilki çok ilginç.. Foxxy Cleopatra... Niye follow etmiyorum onu ben ya... Hemen bugün yapacağım. Gençlerle bağ kurmak deyince aklıma o geliyor. Oğlum çok seviyor onu..”
SON SAHNE
AYRILAN CEM ŞİMDİ KİMİNLE ÇIKMAK İSTER
Nicole Kidman mı, Sandra Bullock mu?
“Amaaannn vallahi abi Nicole Kidman olsun.”
Nicole Kidman mı, Cate Blanchett mi?
“İkisi de olsun ama Cate Blanchett evli. Nicole sanki daha boşta gibi, Nicole’le devam edelim.”
Nicole Kidman mı, Uma Thurman mı?
“Ooo. Çok enterasan... Nicole’le devam abi... Ama Nicole’ü de bir yerde bırakmak isterim tabii...”
Nicole Kidman mı, Julia Roberts mi?
“Ablam Nicole’dan büyüktür ama daha kafa dengi bir abladır. Julia Roberts. Yeter ki abisi gelmesin.”
Julia Roberts mı, Jennifer Lawrence mı?
“Jennifer küçük kalır. Onunla ne konuşacam ben ya... Çok akıllı kız ama kafa dengim değil benim.”
Julia Roberts mı, Salma Hayek mi?
“Julia’yla devam.”
Julia Roberts mı, Adriana Lima mı?
“Yok abi ne yapıyosun ya... Deli misin abi, işim var gücüm var. Böyle şeylerde yokum ben. Bir yanılsama o. Şu fotoğrafa bak böyle bir filtre var mı ya... Bana koy bu filtreyi kendimi tercih ederim yani...”
Julia Roberts mı, Penelope Cruz mu?
“Ayyyy gene... Şey olabiliyor mu? Vicky Barcelona. Mesela şöyle yapsak... Rebecca Hall, Eva Green, bir de ben... Bir de Ozan Güven...”
Julia Roberts mı, Scarlett Johansson mu?
“Now You are talking... Scarlett uyar bana...”
Scarlett mi...
“Bir erkek çıkacak galiba sonunda...”
Scarlett mi, Kendall Jackson mu?
“O kim ya? Öyle biri yok ki, tamamen gri bir eşofmandan ve don paça şorttan ibaret. Bunların ailesi ile görüşülür mü ya... Babama ziyarete gidelim diyor, gidene kadar kadın oluyor. Adama kravat alıyorsun, nişan bohçası yapıyorlar...”
Scarlett mi, Charlize Theron mu?
“Şakayı bırakalım. Öyle bir hale geldi ki sanki bu kadınların hepsi var, hazır ve ben de seçiyorum... Nerede öyle bir şey abi...”
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü:
Eyüp Serbest
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin