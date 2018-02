Bunların kimi jetski’ci kimi monşer fetvacıymış

Şimdi “halvet” ve “asansör” kelimelerini yan yana gördük ya...

Takılıp kaldık...

Bizim atladığımız fondaki asıl manzarayı ve gerçek soruyu bir kadın yazar gördü ve sordu...

İnternet Haber yazarı Hatice Kübra bakın asıl olayı ne kadar güzel özetledi:

***

“Hoca sanki İsviçre kayak merkezinde, arkasında muhteşem kar manzarası, gözünde güneş gözlükleri...

Tefekkür için on numara ortam aslında.

Konuşmaya bile gerek yok, mükemmel manzara.

Fakat böyle bir tabloda hocayı kamera karşısına alıp, ‘Hoca hele bir anlat asansörde halvet olur mu?’ diye sormuşlar.

Sanki teleferik diyeceklermiş de asansör deyivermişler gibi.

Hoca da ‘Yahu evladım soracak başka bir konu, daha mühim bir mesele kalmadı mı’ dememiş.

***

(...) Fakat be mübarekler, daha geçen hafta 4 yaşında bir çocuk cinsel tacize uğradı, ortalık ayağa kalktı.

Bir kelam ya, bir kelam da bu sapıklar için etmez mi insan?

***

Her gün taciz, tecavüz ve kadına şiddet haberleriyle sarsılıyoruz.

Bir günden bir güne biri de kalkıp, ‘Hoca nedir bu kansızların dinimizde cezası demiyor, istismara uğrayan çocuklara aileler nasıl yaklaşmalı’ demiyor,

‘Erkek çocuklarımızı bu tür sapkınlıklara karşı nasıl yetiştirmeliyiz, ahlaki eğitim nasıl olmalı’ demiyor.

***

Hadi onlar demiyor, hoca da anlatmıyor.”

***

Gördünüz mü ey erkek milleti...

Adeta Courchevel’den bildiren bu hocanın, kış sporları merkezindeki bu monşer halini hiçbirimiz göremedik...

Yahu bunların bir bölümü Maldivler’de jetski’ci...

Öteki Courchevel’de halvet olan jet sosyete...

Bunları monşer fetvacı yahu...

***

Şimdi Afrin olayı var... Şehitler var...

Bizim böyle konuları konuşmamız doğru değil...

Allah’tan vicdanlı muhafazakâr kadın yazarlar var...

Var da bu monşer fetvacıların gerçek yüzünü ortaya çıkarıyorlar...

MONŞER FETVACILARA GÖRE 7 BÜYÜK GÜNAH

- BİR: Hocam, karımın tecavüze uğramasına seyirci kalmam caiz midir?

Mısır’da Selefilerin vaizi Yasir Burhami’nin verdiği bir fetva: “Bir kadının tecavüze uğradığı durumda, eşi olan erkeğin hayatı tehlike altındaysa, erkeğin duruma müdahale etmemesi dinen caizdir. Ama eşini bir başka erkekle yakalayan kişiler ise kadını öldürebilir.” (Kaynak: Ulusal)

***

- İKİ: Hocam, Mars’a araba göndermek haram mıdır?

Abu Dabi’deki İslam İşleri Genel İdaresi’nin fetvasında, “Mars’a giden bir insanın orada hayatta kalamama olasılığı bulunduğu, hayatını bu tarz bir oyun içine sokanların ahirette intihar edenlerle benzer bir şekilde cezalandırılacağı” belirtildi. (Kaynak: Khaleej Times gazetesi))

***

- ÜÇ: Hocam, yabancı ülkede yalan söyleyerek bir kadınla seks yapmam caiz midir?

Suudi Arabistanlı din adamı müftü Abdülaziz Bin Baz, yurtdışına okumaya giden Suudi gençlerin gayrimüslim kadınlara, sevgi ve evlilik konusunda yalan söyleyerek seks yapmalarında sakınca bulunmadığını söyledi.

***

- DÖRT: Hocam, kızlı erkekli horon oynamam caiz midir?

Samsun İl Müftüsü Yrd. Doç. Dr. Hayrettin Öztürk yaptığı açıklamada “Yanınızdaki kardeşiniz bile olsa kadınlı erkekli el ele tutuşup horon oynamak günahtır” dedi. (Kaynak: Gazeteler)

***

- BEŞ: Hocam, bir kadın duş yaparken gizlice röntgenlemem caiz midir?

Mısırlı Selefi imam Usama El Kavsi, “Niyetiniz iyi ise kadınları duş yaparken gizlice röntgenlemek günah değildir” dedi. (Kaynak: Hürriyet)

***

- ALTI: Hocam, saçlarımı siyaha mı boyatmalıyım yoksa kına rengine mi?

Din İşleri Yüksek Kurulu, “Erkeğin saçını siyah dışındaki kına rengi gibi renklere boyaması caiz ise de siyah renge boyaması mekruh görülmüştür. Ancak saçı beyazlaşan kimse genç olursa siyaha boyamasında da bir sakınca görülmemiştir” dedi. (Kaynak: Vatan)

***

- YEDİ: Hocam, Suriyeli muhalif arkadaşımla cinsel ilişkiye giren kadın cennete mi gider cehenneme mi?

Suudi Arabistan’da müftü Muhammed el Arifi, mücahitler diye andığı muhaliflerin Suriyeli kadınları kısa süreliğine hatta birkaç saatliğine kendi nikâhlarına geçirebileceklerini, bu kadınların cennete gideceklerini söyledi. (Kaynak: Milliyet)

------------

NOT: Bu fetvaları “Onedio” adlı internet sitesinden derledim.

‘TAKOTSUBO CARDİOMYOPATHY’ SENDROMU OLDUNUZ MU HİÇ

BEN oldum...

Muhtemelen siz de olmuşsunuzdur...

Ama önce size “Takotsubo cardiomyopaty” nedir anlatayım...

“Kırık kalp sendromu” demek...

Ben “Hicran yarası” diye çevirdim...

Daha önce hiç duymamıştım.

Nikki Stamp adlı Avustralyalı bir kadın doktorun yeni çıkan “Kırık bir kalpten ölebilir misiniz?” kitabının dünkü Guardian gazetesinde çıkan özetini okurken öğrendim.

Meğer 1990’da ilk defa Japonya’da teşhis edilen bir şeymiş...

Kalbi kırılan insanların, kalp kaslarında ani zayıflama ile ortaya çıkıyormuş.

Ani terk edilme, aldatılma, boşanma durumlarında görülüyormuş....

Yüzde 90’ı 58 ile 75 yaş arası kadınlarda görülüyormuş...

Çok da ilginç bir örnek var...

Ünlü aktris Debbie Reynolds, 2016 yılında kızı Carrie Fisher’ı kaybettikten bir gün sonra işte bu sendromdan ölmüş.

Dün bu kitabın özetini okurken düşündüm...

Hepimizin hayatında kalbimizin kırıldığı bir an vardır...

Ama yaşadığımız ülke bizde bir hicran yarası oluşturmaya başladığı zaman ne yapacağız...

Kitapta işte bunun cevabını bulamadım.

BİR TWEET, BİR ŞİRKETE GÜNDE 1 MİLYAR DOLAR KAYBETTİREBİLİR Mİ

GEÇEN çarşamba dünya ekonomi tarihinde böyle bir ilk yaşandı...

Kardashian kardeşlerden ünlü manken Kylie Jenner şöyle bir tweet attı:

“Artık kimse Snapchat’i açmıyor mu? Yoksa sadece ben mi açmıyorum?”

Snapchat yeni bir sayfa uygulamasına geçti...

Ancak bu çok şikâyete yol açtı. 1.2 milyon kullanıcı bunu şikâyet eden bir imza kampanyası açtı...

Ve bu tweet yayınlandığı çarşamba günü Snap İnc. şirketinin borsa değerinde 1 milyar dolarlık düşüş yaşandı... Sosyal medyanın yeni kanunu bu.

Kullanıcılar aynı zamanda o şirketlerin ortağı...

URLA

ÇOK SIKILDIYSANIZ ŞU 3 GÜNÜ KENARA YAZIN

EĞER Türkiye’nin içinde bulunduğu durum size fena halde vurmuş durumdaysa...

Şu tarihleri bir kenara yazın.

28-30 Nisan 2108... Bu yıl Urla Enginar Festivali bugünlerde yapılacak...

Dün Urla Belediye Başkanı Sibel Uyar’la sohbet edip bazı bilgiler aldım.

- 300 BİN ARAÇ: Karayolları’ndan alınan resmi bilgilere göre geçen yılki festivalde 3 günde ilçeye 300 bin araç girişi olmuş.

- 1 MİLYON KİŞİ: Festivale gelen insan sayısı 1 milyonu geçmiş.

- YÜZDE 67 ARTIŞ: İlk festival 2014 yılında yapıldı. O günden bu yana enginar ekim alanlarında yüzde 67 artış oldu.

- 24 MİLYON LİRA: Geçen yıl ilçede 24 milyon enginar satılmış. Enginar başına 1 liradan 24 milyon lira para girmiş. Bunun 9 milyon lirası 3 günlük festival sırasında satılmış.

- İLBER HOCA ENGİNARI ANLATACAK: Bu yıl İlber Ortaylı, Yılmaz Karakoyunlu ve Prof. Hayat Erkanat enginarı ve tarihini anlatacak.

- MICHELIN YILDIZLI 6 ŞEF: Michelin yıldızlı restoranlardan 6 şef, 18 Türk şefi, atölye çalışmaları yapacak.

UZMAN GAZETECİNİN GÜCÜ

DÜNÜN en ilginç haberlerinden biri Hürriyet’teydi.

Üçüncü havalimanının pistinin ışıkları ilk defa açıldı ve hep birlikte gördük. Bu nasıl oldu diye baktım.

Yanılmamışım.

Işıklar ilk defa Hürriyet Kokpit yazarı Uğur Cebeci için açılmış. Hiç şaşılacak bir şey değil.

Cebeci bugün sivil havacılık alanında dünyanın en önemli 10 gazetecisi arasında...

Boeing, Airbus gibi dev firmalar bile ilk deneme uçuşlarını, ilk bilgilerini onunla paylaşıyor.Uzman gazeteciliğin gücü budur işte...

Otomotivde Emre Özpeynirci, dijital teknolojilerde Ahmet Can gibi uzman gazeteciler Hürriyet’i hep vazgeçilmez bir referans gazetesi olarak tutuyor.

SPOR ARENA HASTASIYIM

VALLAHİ burada çalıştığım için söylemiyorum...

Ben spor hastasıyım... Bir de Hürriyet Spor’un hastasıyım.

Öyle şahane yeniliklere imza atıyorlar ki, hayranlıkla izliyorum. Son olarak “Spor Arena Plus”ı yarattılar ve bir anda Türk spor gündeminin tepesine oturttular.

Dijital dergicilik alanında dünya çapında bir işi başardılar. Hepsini kutluyorum.

SİMON AND GARFUNKEL SEVENLERE UYGUN BİR ŞARKI

Imaginary Future, Kina Grannis: “The First Thing I see”. Simon and Garfunkel’ın ilk yıllarını hatırlatan çok güzel bir yeni şarkı.

HAFTANIN ŞARKISI

Feride Hilal Akın, Hakan Tunçbilek: “Gizli Aşk”. Bağdat havasında tatlı bir düet. Yumuşak. Tatlı.