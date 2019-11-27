Bugün yayında... ‘Sıkı dostlar’ bekliyorsanız düş kırıklığına uğrarsınız

Ben filmi önceki akşam yapılan galasında seyrettim.
*
Bu filmde eski “Sıkı Dostlar”ı bekleyenlere şunları söyleyeyim.
- “Goodfellas”taki o zıpır tetikçi, “Lethal Weapon”daki üçkâğıtçı İtalyan Joe Pesci’den çok farklı bir kişilik var karşınızda.
Çok daha ağırbaşlı, ani hareket etmeyen, temkinli mafya lideri Russell Bufalino olarak karşımıza çıkıyor.
Özlemişim onun oyununu...
*
- “Goodfellas”ta genç, yerinde duramayan, kumar oynarken içki getiren çocuğu bile bacağından vuracak kadar kontrolsüz tipler vardı.
Durmadan başka kadınlarla yatıyorlardı.
Burada yaşlı, ağırlaşmış, karar alırken beş kere düşünen bir başka mafya neslini görüyoruz.
*
- Orada siyaset yoktu. Burada fazlasıyla var.
*
Yani filmi “Goodfellas”ın yenisini göreceğiz beklentisi ile seyretmeyin, düş kırıklığına uğrarsınız. Ama benim gibi “yeni bir Scorsese filmi” seyretmek istiyorsanız söyleyeyim.
Harika bir Scorsese filmi...
GALA... NETFLİX 1.5 MİLYON ABONE İLE GERÇEK AÇILIŞINI YAPTI
ÖNCEKİ akşam Kanyon’da herkesin merakla beklediği “The Irishman” filminin galası yapıldı. Kanyon’un önündeki meydanda başlayan kırmızı halıda, etrafa konulmuş o döneme ait eski arabaların arasından geçerek üst kattaki salonlara girdik.
Bütün çevre Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci’nin dev fotoğrafları ile doluydu.
İçeride salonda, filmin geçtiği 1950’li yılları andıran bir “Band” çalıyordu.
Bana göre bu, bugüne kadar Kanyon’da yapılmış en görkemli galaydı.
Yani “Star Wars”un galasını bile solladı.
Netflix önceki hafta verdiği ilanlarla Türkiye’de 1.5 milyon aboneye ulaştığını resmen açıkladı.
Diyeceğim, bu gala Netflix’in Türkiye açılışı gibiydi.
MAFYA SÖZLÜĞÜ... EVLERİ BOYAMAK NE ANLAMA GELİYOR
FİLMDE sık sık “Evleri boyamak” kavramının geçtiğini göreceksiniz.
Mafya tetikçileri kendilerine “Boyacı” diyorlar.
Bir insanı vurduklarında duvara sıçrayan kanın bıraktığı iz nedeniyle bu kavram ortaya çıkmış.
NE ZAMAN UYARI ATIŞI YAPILMAZ
- Filmde Kennedy’nin öldürüldüğü gün televizyonda yayınlanan reklamlardan biri yeni bir Nescafe’nin çıktığının duyurulmasıydı.
- Mahkûm taşıyan aracın üzerindeki şu yazı çok dikkatimi çekti:
“Dikkat uyarı ateşi yapılmaz, araçta mahkûm var...”
Yani araca saldıran olursa anında ateş açılıyormuş.
TEK SORUN: BU FİLM KÜÇÜK EKRANDA NE OLUR
TABİİ ki bir Scorsese filmi ve görüntüler harika. Dört saate yakın bir film olmasına rağmen büyük keyifle izledim. Ve büyük ekranda izleme şansına sahip olduğum için de mutluyum. Film Netflix’de bugün yayına giriyor. Küçük ekranda nasıl bir etki bırakacak merak ediyorum.
İKİ GÖZLEM
- Netflix, yeni teknolojinin en önemli şirketlerinden biri olduğu halde, yazılı medyaya ilanlar vermişti.
- İkincisi sinema salonunda gösterilmeyecek bir filmin galası klasik sinema salonunda yapılmıştı.
Yani bu dünyada hâlâ herkese yer var.
İZLEME KILAVUZU 1... ‘İRLANDALI’DA KİM KİMDİR
- Frank Sheeran (Robert De Niro): İrlanda kökenli bir mafya tetikçisi. Gerçek hayatta 25 kişiyi öldürmekle suçlanıyordu.
Kennedy suikastının hazırlanışında da rolü olduğu iddiası vardı.
*
- Jimmy Hoffa (Al Pacino): 1929 ekonomik krizinden sonra Amerika’da kamyon şoförlerini örgütleyen Teamsters adlı sendikayı kuran kişi.
Döneminde Elvis Presley, Beatles kadar şöhretliydi. Sonra bir gün ortadan kayboldu ve sonunun ne olduğu hâlâ bilinmiyor.
*
- Russell Bufalino (Joe Pesci): New York mafyasının önde gelen en ünlü ailelerinden birinin reisi.
Dönem mafyasının en güçlü kişisi.
İZLEME KILAVUZU 2... MAFYA HAMAMINDA TÜRK-RUS YAZISI NE
- “THE IRISHMAN” filminin bir sahnesinde ilginç bir tabela dikkatinizi çekecek.
İki yaşlı mafya mensubunun gittiği şehirdeki bir binanın üzerinde “Russian&Turkish Bath” yazıyor.
Türk hamamını biliyoruz. Fin hamamını da biliyoruz. Ama Rus-Türk hamamı ismini pek bilmiyoruz.
Dönünce araştırdım.
Meğer epey eski bir hamam biçimiymiş bu.
Mesela New York’ta 124 yıldan beri faaliyetini sürdüren Russian&Turkish Bath kuruluşları varmış.
Anladığım kadarı ile bir tür erkek kulübü olarak çalışıyormuş.
Mafyanın da buluşma ve gizli konuşma mekânı.
EVREN’İ SOKAKLARDAN SİLDİREN BU İNSAN KİMDİR
BU teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getiren kişi CHP’li birisi oldu... Elazığ Milletvekili Gürsel Erol...
*
- 1963 doğumlu...
Demek ki terörün sokakları kasıp kavurduğu günlerde 17 yaşındaymış...
- Lise mezunu olduğu yazıyor...
Demek ki üniversiteye gidememiş...
- Lise yıllarında öğrenci hareketleri içinde yer almış mı, almamış mı bir bilgi bulamadım.
- 1990 yılında SHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı olmuş.
*
Meclis’te kabul edilen kararı okuduğum zaman o günlere döndüm...
Bugün hiçbirimiz telaffuz etmeye cesaret edemiyoruz ama o gün bu ülkenin halkı memnundu...
Kenan Evren o gün terörü önleyen, bitiren insandı.
Bugünün büyük Türk ekonomisinin temellerini atan 24 Ocak Kararları’nı sürdüren, onun başına Turgut Özal gibi büyük bir ekonomi sihirbazını getiren insandı.
Ama o günün memnuniyeti, bugünün oybirliğiyle dile getirdiği öfkeye mani olamadı...
Çünkü tarihin yaşanan an ve tanık olduğumuz günlerden farklı bir hafızası var.
Tarih yapılan iyi şeyleri kolayca unutuyor ama...
İnsanlara yapılan zulmü, despotlukları, diktatörlükleri asla unutmuyor...
*
Nitekim Evren’in adını sokaklardan kazıtan duygu da işte tarihin unutmadığı bu hakikatti...
Aydınları, gazetecileri, işçileri, muhalifleri hapislere tıkan, işkenceler yaptıran, insan haklarını ayaklar altına alan, Diyarbakır hapishanelerini ortaçağ zindanlarına çeviren, adaleti ve demokrasiyi yok eden bir insan olarak kaldı tarihe...
*
Bence bütün partilerin oylarıyla Meclis’ten geçen bu tarihi uzlaşma, hepimize, ihtiyacımız olan şuuru fazlasıyla veriyor.
Bugün yayında... ‘Sıkı dostlar’ bekliyorsanız düş kırıklığına uğrarsınız
BENİM gibi “Goodfellas” (Sıkı Dostlar) filmi nostaljiklerinin büyük merakla beklediği “The Irishman” (İrlandalı) filmi bugün Netflix’de yayına konuyor.
Ben filmi önceki akşam yapılan galasında seyrettim.
*
Bu filmde eski “Sıkı Dostlar”ı bekleyenlere şunları söyleyeyim.
- “Goodfellas”taki o zıpır tetikçi, “Lethal Weapon”daki üçkâğıtçı İtalyan Joe Pesci’den çok farklı bir kişilik var karşınızda.
Çok daha ağırbaşlı, ani hareket etmeyen, temkinli mafya lideri Russell Bufalino olarak karşımıza çıkıyor.
Özlemişim onun oyununu...
*
- “Goodfellas”ta genç, yerinde duramayan, kumar oynarken içki getiren çocuğu bile bacağından vuracak kadar kontrolsüz tipler vardı.
Durmadan başka kadınlarla yatıyorlardı.
Burada yaşlı, ağırlaşmış, karar alırken beş kere düşünen bir başka mafya neslini görüyoruz.
*
- Orada siyaset yoktu. Burada fazlasıyla var.
*
Yani filmi “Goodfellas”ın yenisini göreceğiz beklentisi ile seyretmeyin, düş kırıklığına uğrarsınız. Ama benim gibi “yeni bir Scorsese filmi” seyretmek istiyorsanız söyleyeyim.
Harika bir Scorsese filmi...
GALA... NETFLİX 1.5 MİLYON ABONE İLE GERÇEK AÇILIŞINI YAPTI
ÖNCEKİ akşam Kanyon’da herkesin merakla beklediği “The Irishman” filminin galası yapıldı. Kanyon’un önündeki meydanda başlayan kırmızı halıda, etrafa konulmuş o döneme ait eski arabaların arasından geçerek üst kattaki salonlara girdik.
Bütün çevre Robert De Niro, Al Pacino ve Joe Pesci’nin dev fotoğrafları ile doluydu.
İçeride salonda, filmin geçtiği 1950’li yılları andıran bir “Band” çalıyordu.
Bana göre bu, bugüne kadar Kanyon’da yapılmış en görkemli galaydı.
Yani “Star Wars”un galasını bile solladı.
Netflix önceki hafta verdiği ilanlarla Türkiye’de 1.5 milyon aboneye ulaştığını resmen açıkladı.
Diyeceğim, bu gala Netflix’in Türkiye açılışı gibiydi.
MAFYA SÖZLÜĞÜ... EVLERİ BOYAMAK NE ANLAMA GELİYOR
FİLMDE sık sık “Evleri boyamak” kavramının geçtiğini göreceksiniz.
Mafya tetikçileri kendilerine “Boyacı” diyorlar.
Bir insanı vurduklarında duvara sıçrayan kanın bıraktığı iz nedeniyle bu kavram ortaya çıkmış.
NE ZAMAN UYARI ATIŞI YAPILMAZ
- Filmde Kennedy’nin öldürüldüğü gün televizyonda yayınlanan reklamlardan biri yeni bir Nescafe’nin çıktığının duyurulmasıydı.
- Mahkûm taşıyan aracın üzerindeki şu yazı çok dikkatimi çekti:
“Dikkat uyarı ateşi yapılmaz, araçta mahkûm var...”
Yani araca saldıran olursa anında ateş açılıyormuş.
TEK SORUN: BU FİLM KÜÇÜK EKRANDA NE OLUR
TABİİ ki bir Scorsese filmi ve görüntüler harika. Dört saate yakın bir film olmasına rağmen büyük keyifle izledim. Ve büyük ekranda izleme şansına sahip olduğum için de mutluyum. Film Netflix’de bugün yayına giriyor. Küçük ekranda nasıl bir etki bırakacak merak ediyorum.
İKİ GÖZLEM
- Netflix, yeni teknolojinin en önemli şirketlerinden biri olduğu halde, yazılı medyaya ilanlar vermişti.
- İkincisi sinema salonunda gösterilmeyecek bir filmin galası klasik sinema salonunda yapılmıştı.
Yani bu dünyada hâlâ herkese yer var.
İZLEME KILAVUZU 1... ‘İRLANDALI’DA KİM KİMDİR
- Frank Sheeran (Robert De Niro): İrlanda kökenli bir mafya tetikçisi. Gerçek hayatta 25 kişiyi öldürmekle suçlanıyordu.
Kennedy suikastının hazırlanışında da rolü olduğu iddiası vardı.
*
- Jimmy Hoffa (Al Pacino): 1929 ekonomik krizinden sonra Amerika’da kamyon şoförlerini örgütleyen Teamsters adlı sendikayı kuran kişi.
Döneminde Elvis Presley, Beatles kadar şöhretliydi. Sonra bir gün ortadan kayboldu ve sonunun ne olduğu hâlâ bilinmiyor.
*
- Russell Bufalino (Joe Pesci): New York mafyasının önde gelen en ünlü ailelerinden birinin reisi.
Dönem mafyasının en güçlü kişisi.
İZLEME KILAVUZU 2... MAFYA HAMAMINDA TÜRK-RUS YAZISI NE
- “THE IRISHMAN” filminin bir sahnesinde ilginç bir tabela dikkatinizi çekecek.
İki yaşlı mafya mensubunun gittiği şehirdeki bir binanın üzerinde “Russian&Turkish Bath” yazıyor.
Türk hamamını biliyoruz. Fin hamamını da biliyoruz. Ama Rus-Türk hamamı ismini pek bilmiyoruz.
Dönünce araştırdım.
Meğer epey eski bir hamam biçimiymiş bu.
Mesela New York’ta 124 yıldan beri faaliyetini sürdüren Russian&Turkish Bath kuruluşları varmış.
Anladığım kadarı ile bir tür erkek kulübü olarak çalışıyormuş.
Mafyanın da buluşma ve gizli konuşma mekânı.
EVREN’İ SOKAKLARDAN SİLDİREN BU İNSAN KİMDİR
BU teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne getiren kişi CHP’li birisi oldu... Elazığ Milletvekili Gürsel Erol...
*
- 1963 doğumlu...
Demek ki terörün sokakları kasıp kavurduğu günlerde 17 yaşındaymış...
- Lise mezunu olduğu yazıyor...
Demek ki üniversiteye gidememiş...
- Lise yıllarında öğrenci hareketleri içinde yer almış mı, almamış mı bir bilgi bulamadım.
- 1990 yılında SHP Ankara İl Gençlik Kolları Başkanı olmuş.
*
Meclis’te kabul edilen kararı okuduğum zaman o günlere döndüm...
Bugün hiçbirimiz telaffuz etmeye cesaret edemiyoruz ama o gün bu ülkenin halkı memnundu...
Kenan Evren o gün terörü önleyen, bitiren insandı.
Bugünün büyük Türk ekonomisinin temellerini atan 24 Ocak Kararları’nı sürdüren, onun başına Turgut Özal gibi büyük bir ekonomi sihirbazını getiren insandı.
Ama o günün memnuniyeti, bugünün oybirliğiyle dile getirdiği öfkeye mani olamadı...
Çünkü tarihin yaşanan an ve tanık olduğumuz günlerden farklı bir hafızası var.
Tarih yapılan iyi şeyleri kolayca unutuyor ama...
İnsanlara yapılan zulmü, despotlukları, diktatörlükleri asla unutmuyor...
*
Nitekim Evren’in adını sokaklardan kazıtan duygu da işte tarihin unutmadığı bu hakikatti...
Aydınları, gazetecileri, işçileri, muhalifleri hapislere tıkan, işkenceler yaptıran, insan haklarını ayaklar altına alan, Diyarbakır hapishanelerini ortaçağ zindanlarına çeviren, adaleti ve demokrasiyi yok eden bir insan olarak kaldı tarihe...
*
Bence bütün partilerin oylarıyla Meclis’ten geçen bu tarihi uzlaşma, hepimize, ihtiyacımız olan şuuru fazlasıyla veriyor.