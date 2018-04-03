HAYAT alınan ilk nefesle başlayıp, verilen son nefesle biten bir süreçse eğer...
Bugün bu kadarcık bir yazı işte bu kadarcık
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Onunla ilgili şöyle bir teori vardır...
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Aldığım ilk nefes, ölürken verdiğimiz son nefestir...
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Gerçekten böyle midir bilmem...
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Böyle olmasa bile bu cümlede bana çok iyi gelen bir sembolizm vardır.
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Hayat dediğimiz şey de işte bu ilk ve son nefes arasında geçen süredir...
Böyle bir şeydir yani yaşamak...
Durmadan bir şeyi içimize çekeriz... Çektikçe de yaşadığımızı anlarız.
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Nedir o içimize çektiğimiz şey öyleyse...
Biyologlara göre havadır...
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İster fiziki deyin, ister biyolojik...
Her yerde bol bol bulunan bir şeydir işte...
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Bayanlar ve baylar....
Önceki gece, içimize çektiğimiz havaya bambaşka mana veren bir insanı kaybettik...
Büyük bir şairi...
İkinci Yeni akımının en büyük şairlerinden birini, Ülkü Tamer’i kaybettik...
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Çoğumuz onu Zülfü Livaneli’nin “Güneş Topla Benim İçin” şarkısının sözleri ile tanır...
Bazılarımız Ahmet Kaya’nın “Üşür Ölüm Bile” şarkısından...
“Bir soğuk yel eser
Üşür ölüm bile...”
İşte o satırlardan hatırlar...
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Bense bir başka şiirinden, bir başka dizesinden bilirim
onu...
“İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür...”
İşte bu tek dizeden hiç unutmam, unutamam Ülkü Tamer’i...
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Kırk yıldır yazı yazıyorum...
Hiçbir şiir dizesini bu kadar çok anmamışımdır yazılarımda...
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Çünkü hep şunu düşünmüşümdür...
Yaşadığım şu şey bir hayatsa eğer...
Onu bu alelade hallerinden kurtaracak bir başka manasının, bir başka tarifinin olması gerekir...
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Hava dediğimiz şey, çok öylesine kalır,
hayatın bana bahşettiği şeylerin yanında...
Bir gökyüzüm olmalıdır ki...
Onu içime çekebileyim...
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Siz de düşünün bir kere...
Nedir her dakika, her an içinize çektiğiniz şey...
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Senin, benim, hepimizin...
İçimize çekebileceğimiz bir avuç gökyüzü yoksa...
Kalmamışsa bir avuç gökyüzü...
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Hayat dediğin şey nedir be kardeşim....
Nedir Allah aşkına...