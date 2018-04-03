Ara
MENÜ
Haberler>Yazarlar>Ertuğrul ÖZKÖK>Bugün bu kadarcık bir yazı işte bu kadarcık
"Ertuğrul Özkök" hakkında bilgiler ve tüm köşe yazıları Hürriyet Yazarlar sayfasında. "Ertuğrul Özkök" yazısı yayınlandığında hemen haberiniz olması için Hürriyet'i takip edin.
Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Bugün bu kadarcık bir yazı işte bu kadarcık

3 Nisan 2018

HAYAT alınan ilk nefesle başlayıp, verilen son nefesle biten bir süreçse eğer...

*

Onunla ilgili şöyle bir teori vardır...

*

Aldığım ilk nefes, ölürken verdiğimiz son nefestir...

*

Gerçekten böyle midir bilmem...

*

Böyle olmasa bile bu cümlede bana çok iyi gelen bir sembolizm vardır.

*

Hayat dediğimiz şey de işte bu ilk ve son nefes arasında geçen süredir...

Böyle bir şeydir yani yaşamak...

Durmadan bir şeyi içimize çekeriz... Çektikçe de yaşadığımızı anlarız.

*

Nedir o içimize çektiğimiz şey öyleyse...

Biyologlara göre havadır...

Bugün bu kadarcık bir yazı işte bu kadarcık

*

İster fiziki deyin, ister biyolojik...

Her yerde bol bol bulunan bir şeydir işte...

*

Bayanlar ve baylar....

Önceki gece, içimize çektiğimiz havaya bambaşka mana veren bir insanı kaybettik...

Büyük bir şairi...

İkinci Yeni akımının en büyük şairlerinden birini, Ülkü Tameri kaybettik...

*

Çoğumuz onu Zülfü Livaneli’nin “Güneş Topla Benim İçin” şarkısının sözleri ile tanır...

Bazılarımız Ahmet Kaya’nın “Üşür Ölüm Bile” şarkısından...

“Bir soğuk yel eser

Üşür ölüm bile...

İşte o satırlardan hatırlar...

*

Bense bir başka şiirinden, bir başka dizesinden bilirim
onu...

“İçime çektiğim hava değil, gökyüzüdür...”

İşte bu tek dizeden hiç unutmam, unutamam Ülkü Tameri...

*

Kırk yıldır yazı yazıyorum...

Hiçbir şiir dizesini bu kadar çok anmamışımdır yazılarımda...

*

Çünkü hep şunu düşünmüşümdür...

Yaşadığım şu şey bir hayatsa eğer...

Onu bu alelade hallerinden kurtaracak bir başka manasının, bir başka tarifinin olması gerekir...

*

Hava dediğimiz şey, çok öylesine kalır,
hayatın bana bahşettiği şeylerin yanında...

Bir gökyüzüm olmalıdır ki...

Onu içime çekebileyim...

*

Siz de düşünün bir kere...

Nedir her dakika, her an içinize çektiğiniz şey...

*

Senin, benim, hepimizin...

İçimize çekebileceğimiz bir avuç gökyüzü yoksa...

Kalmamışsa bir avuç gökyüzü...

*

Hayat dediğin şey nedir be kardeşim....

Nedir Allah aşkına...

X
﻿
Ertuğrul ÖZKÖK Ertuğrul ÖZKÖKTüm yazıları
YAZARIN DİĞER YAZILARI
Hürriyete Reklam Ver
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
  • Hürriyet Emlak
  • Hürriyet Oto
  • Yenibiriş
  • Yakala.co
  • Hürriyet TV
  • Hürriyet Aile
  • Mahmure
© Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri