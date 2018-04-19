Bu yazımız da mı seçimle yazık olup gidecek yani

Kaçtı gitti...



2016 yazımızın içine FETÖ’cüler etti...



Tam da güzel bir yazın tam ortasında öyle bir şey yaptılar ki...



Hem ülkemize ihanet ettiler...

Hem yazımızın içine ettiler...



Geçen ilkbahar ve yaz desen...

Baharı referandumla, yazı artçısıyla vesaire o da gitti.



Üst üste üç yaz yani...



Yaşamadık, hissetmedik, görmedik...



Arkadaşlar burası Akdeniz ülkesi.



Yazları yaşar bu ülke.



Yaz geceleri mahallerin önüne kilimler atılır, hasırlar serilir...



Biz yorulduk, siz bıkmadınız mı...



Biraz soluk alalım yahu...



Güzel bir yaz geçirelim...



Bu yaz hiç olmazsa, hançeremiz gerilmesin, yumruklarımız sıkılmasın, kaslarımız kasılmasın, sakin bir yaz geçirelim...



Denize girelim, güneşlenelim, geceleri keyifle çekirdek çitleyelim...





HARRY POTTER'IN YAZARI KÂRDAN YÜZDE KAÇ ALACAK

BROADWAY, tarihinin en maliyetli müzikaline hazırlanıyor...







Tam 68.5 milyon dolarlık bir sahne prodüksiyonu olacak bu...



Oyunun adı “Harry Potter Lanetli Çocuk”...



Bildiğimiz Harry Potter’ın müzikali yani...



Akıl almaz paralar harcanıyor bunun için.



Mesela oyunun sahneleneceği tiyatro binasında Cirque du Soleil gibi dev bir oyun sahneleniyordu.



Harry Potter’a yer açmak için onu binadan çıkarmak gerekiyordu.



Benden duymamış olun ama aynı binada “Paramount” oyunu oynayan Cirque du Soleil grubunu binadan çıkarmak için onlara 23 milyon dolar para ödenmiş.



Tabii herkes Harry Potter’ın yazarı J.K. Rowling’in bu müzikalden ne kadar para alacağını merak ediyor.



Bu konuda hiçbir yerde açık bilgi yok. Ancak New York Times muhabirlerinin aldığı bir iç istihbarata göre Rowling kârın yüzde 31’ini alacakmış.



Hatta kârın belli bir seviyeyi aşması halinde bu oran yüzde 41’e kadar çıkacakmış.



Bu arada ek bir başka bilgi...



Harry Potter ekonomisi muazzam boyutlara ulaştı.



Bugüne kadar 500 milyon kitap satıldı.



Filmlerin geliri 7.7 milyar doları buldu.



Para basıyor gözlüklü velet ve arkadaşları...





ROMA HAVALİMANI'NDA BENİ KAHREDEN AFİŞTE NE VARDI

SALI öğle saatlerinde Roma Havalimanı’na indik.



Avrupa’nın en çok turist alan havalimanlarından biri yani...



Gördüğüm manzara şuydu:



Polisten geçiş için akıl almaz bir kuyruk.



Bir buçuk saate yakın bekledik.



Sonra tam polise yaklaşırken duvarda bir afiş...



Üzerinde İtalya’nın vize istemediği ülkelerin bayrakları var.



Brunei Sultanlığı falan... Anladım. Küçük ve zengin ülkeler.



Ama aralarında ikisi var ki beni kahretti.



Meksika ve Malezya...



İkisi de ekonomik karşılaştırmalarda Türkiye ile benzer tutulan ülkeler.





MICHELANGELO'NUN YAPTIĞI KİLİSEDE GALILEO HEYKELİ







NETFLIX’in önümüzdeki yıllarını tartıştığı paneller için Roma’dayım.



Bunca yıldır giderim, önceki gün ilk defa bu kiliseye girdim.



1563 yılında yapılmış.



İç mimarı Michelangelo...



Ve 2010 yılında kilisenin küçük avlusuna 5 metre boyunda bir Galileo heykeli dikilmiş.



Heykelin çizimini ise parçacıklar teorisi ile 1957’de Nobel ödülü alan Çin asıllı Amerikalı fizikçi Tsung-Dao Lee yapmış.



Biri Rönesans’ın en büyük iki isminden biri.



İkisi matematik ve fiziğin efsaneleri...



Bu üç isim bir araya gelince...



Ben de bu kilisenin bu köşesinde bu pozu veririm...