Bu sabah ofise giderken ölme ihtimalim yüzde kaç

Güzel güzel yılbaşı ışıklarını falan konuşurken, nereden çıktı şimdi bu diyebilirsiniz...
*
Benim değil, New York Times gazetesinin aklına gelmiş...
Dün sabah orada okudum.
Bu sabah işe giderken yüzde kaç ölme ihtimalimiz var onlar hesaplamışlar...
Gelin birlikte bakalım.
*
Veya “Alnımıza ne yazılmışsa o” deyip hemen başka bir köşede “Erdoğan ne demiş, Kılıçdaroğlu ne cevap vermiş”, “O köşe yazarı ne yumurtlamış, öteki başka ne yumurtlamış” yazısına geçebilirsiniz.
*
Ama bilin ki bu yatay geçiş, bu sabahki ihtimal hesabını değiştirmiyor.
ARABAYLA GİDERSEM YÜZDE KAÇ, MOTOSİKLET VE TRENLE YÜZDE KAÇ
TEHLİKE sabah işe giderken başlıyor.
- İşe motosikletle gidenlerin, arabalarıyla gidenlere göre kilometre ve yolcu başına 29 kat daha fazla ölümcül kaza geçirme ihtimali varmış.
- Trenle gidenlerin arabayla gidenlere göre ölümcül kazaya uğramama şansı 17 kere daha fazla.
- Otobüs ise arabaya göre 67 kat daha emin.
- Bu durumda sabah işe otobüsle gitmek, motosikletle gitmeye göre 1.930 kat daha güvenli.
- Uzak bir yerse, oraya uçakla gitmek ise motosikletle gitmeye göre 3 bin kat daha az riskli. Yani en iyisi uçakla gitmek diyeceğim ama Beykoz’dan Bağcılar’a uçak yok.
SABAH STARBUCKS’TA OVERDOZ OLUP ACİL SERVİSE GİDER MİYİM
-Sabah kahvesi ayılmak için değil mi... Bayılmaya yol açabilir mi?
Evet... Unutmayın ki o bir kafein. Kokain gibi yani...
Yani kokain gibi bağımlılık yapan bir şey.
Eh o zaman insana sormazlar mı? Kokainin overdozu var da kahvenin olmaz mı?
Olur... Yani acile bile yetişememe hali olabilir. Yine de korkmayın. Ölümcül bir overdoza gelebilmek için günde en az 50, hatta 100 bardak kahve içmeniz lazım.
Ki bu kadar kahveyi Abdurrahman Dilipak bile içmiyor...
PATRONLA SABAH TOPLANTISINDA ÖLME İHTİMALİNİZ YÜZDE KAÇ
FAZLA değil ve bunu daha da azaltmak elinizde. Tek riski, sol tarafından kalkmış bir patronun sizi sabah sabah işten atma veya maaşınıza zam yapmayacağını bildirmesi halinde doğabilecek kalp riski olabilir ki, bu da patronun veya herhangi başka bir işyeri arkadaşının elini sıkarken elden ele geçen bakteri riskinden az. Sabunla 20 saniyelik bir el yıkama el sıkışmaktan geçen bakterilerin yüzde 90’ını yok edebiliyormuş.
İnanılır gibi değil ama dünkü New York Times’ın yalancısıyım.
Siz doğru dürüst çalışır, patron da doğru dürüst davranır ve her ikiniz de ellerinizi 20 saniye sabunla yıkarsanız, ölme ihtimalinizi sıfıra iner bir kere daha sağ salim eve dönersiniz.
ÖĞLEN İŞ YEMEĞİNDE SUŞİ YERSEM İHTİMAL HESABI NE
- Allah’ın yardımı ve güvenli araç seçimi ile sabahı atlattık ama öğle yemeğinde tehlike devam ediyor. Eğer öğle yemeğinde iyi pişmemiş et, balık, tavuk, deniz ürünü yerseniz tehlike devam ediyor. Amerika’da her yıl 48 milyon insan iyi pişmemiş yemekten zehirleniyor. Öğlen iş yemeğinde hafif bir suşi ve saşimi derseniz, sonuç ağır olabilir.
İKİ KADEHTEN SONRA PROMİL ÖLÇÜSÜ RİCHTER’E DÖNÜŞÜYOR
- Ve akşam eve dönüşün ihtimal hesabı... İş bitiminde arkadaşlarla veya bir davetten sonra 0.05 promille direksiyona geçerseniz, kaza yapma ihtimaliniz iki kat artıyor.
0.08’i geçerseniz, kaza riskiniz Richter ölçeği gibi artıyor ve 4 katına çıkıyor.
- Bir de emniyet kemerini takmıyorsanız bilin ki kaza anında ölme riskiniz takanlara göre iki kat fazla.
PEKİ ÖLMEDEN DÖNME İHTİMALİM YÜZDE KAÇ
- Peki işe gidip gelirken ölme ihtimalim ile ilgili hiç mi iyi haber yok?
Var. Son 50 yılda sabah işe giderken trafik kazasında ölme riski yarı yarıya azaldı.
Yani bu sabah işe giderken ölme riskiniz 50 yıl öncesine göre yüzde 50 daha az.
Motosikletten uzak dur, trenle veya otobüsle git, kemerini iyi bağla, ellerini yıka, iki kadehi geçme... Veya benim gibi yap...
Evden fazla çıkma.
‘BEBEK YODA’YA FEHMİ ABİ YORUMU
KOMPLO teorilerine düşkün, “gizli Fehmi Koru hayranı” bir arkadaşım aradı.
“Bebek Yoda” yazısını okumuş, “Çok önemli bir şeyi atlamışsın” dedi ve sordu:
“Bu Baby Yoda sanki bir kutsal doğum havası taşımıyor mu?”
*
Başladı saymaya:
- “Mandalorian” dizisinin ilk bölümünün sonundaki o sahneye dikkat...
Bir uzay beşiği içinde duruyor. Annesi babası belli değil. Etrafında bir ışık halesi var. Sanki Hazreti İsa’nın doğduğu kreş gibi bir yer.
*
- Mandaloria şövalyesinin kıyafeti bir Tapınak Şövalyesi’nin kıyafetini andırıyor.
*
- “Bebek Yoda”nın üç parmağı var. Yani Hıristiyan inancının Teslis’i, “baba, oğul, kutsal ruh”u simgeliyor.
*
- Disney şirketi “Baby Yoda” bebeklerini tam Noel haftasında çıkarıyor...
BEBEK YODA, İSA MI OLACAK YOKSA DARTH VADER Mİ
PES dedim...
Ve sordum...
Bari şunu da söyle...
“Baby Yoda” büyüyünce, iyiliğin aydınlık tarafındaki İsa mı olacak, yoksa gücün karanlık tarafındaki Dart Vader mi...
Manalı manalı sustu...
Sonra “Sence...” dedi...
Bence şu.
Güzel bir “Star Wars” filmi seyrediyorum...
Üstelik başrolde “Narcos” dizisinden çok sevdiğim Pedro Pascal var...
Tek sıkıntım birinci bölümde demir maskesini hiç çıkarmadığı için yüzünü göremedim henüz...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin
Bu sabah ofise giderken ölme ihtimalim yüzde kaç
HOPPALAAA nereden çıktı şimdi bu diyeceksiniz... Bugün cuma, yarın harika bir hafta sonu başlıyor, sonra yılbaşı...
Güzel güzel yılbaşı ışıklarını falan konuşurken, nereden çıktı şimdi bu diyebilirsiniz...
*
Benim değil, New York Times gazetesinin aklına gelmiş...
Dün sabah orada okudum.
Bu sabah işe giderken yüzde kaç ölme ihtimalimiz var onlar hesaplamışlar...
Gelin birlikte bakalım.
*
Veya “Alnımıza ne yazılmışsa o” deyip hemen başka bir köşede “Erdoğan ne demiş, Kılıçdaroğlu ne cevap vermiş”, “O köşe yazarı ne yumurtlamış, öteki başka ne yumurtlamış” yazısına geçebilirsiniz.
*
Ama bilin ki bu yatay geçiş, bu sabahki ihtimal hesabını değiştirmiyor.
ARABAYLA GİDERSEM YÜZDE KAÇ, MOTOSİKLET VE TRENLE YÜZDE KAÇ
TEHLİKE sabah işe giderken başlıyor.
- İşe motosikletle gidenlerin, arabalarıyla gidenlere göre kilometre ve yolcu başına 29 kat daha fazla ölümcül kaza geçirme ihtimali varmış.
- Trenle gidenlerin arabayla gidenlere göre ölümcül kazaya uğramama şansı 17 kere daha fazla.
- Otobüs ise arabaya göre 67 kat daha emin.
- Bu durumda sabah işe otobüsle gitmek, motosikletle gitmeye göre 1.930 kat daha güvenli.
- Uzak bir yerse, oraya uçakla gitmek ise motosikletle gitmeye göre 3 bin kat daha az riskli. Yani en iyisi uçakla gitmek diyeceğim ama Beykoz’dan Bağcılar’a uçak yok.
SABAH STARBUCKS’TA OVERDOZ OLUP ACİL SERVİSE GİDER MİYİM
-Sabah kahvesi ayılmak için değil mi... Bayılmaya yol açabilir mi?
Evet... Unutmayın ki o bir kafein. Kokain gibi yani...
Yani kokain gibi bağımlılık yapan bir şey.
Eh o zaman insana sormazlar mı? Kokainin overdozu var da kahvenin olmaz mı?
Olur... Yani acile bile yetişememe hali olabilir. Yine de korkmayın. Ölümcül bir overdoza gelebilmek için günde en az 50, hatta 100 bardak kahve içmeniz lazım.
Ki bu kadar kahveyi Abdurrahman Dilipak bile içmiyor...
PATRONLA SABAH TOPLANTISINDA ÖLME İHTİMALİNİZ YÜZDE KAÇ
FAZLA değil ve bunu daha da azaltmak elinizde. Tek riski, sol tarafından kalkmış bir patronun sizi sabah sabah işten atma veya maaşınıza zam yapmayacağını bildirmesi halinde doğabilecek kalp riski olabilir ki, bu da patronun veya herhangi başka bir işyeri arkadaşının elini sıkarken elden ele geçen bakteri riskinden az. Sabunla 20 saniyelik bir el yıkama el sıkışmaktan geçen bakterilerin yüzde 90’ını yok edebiliyormuş.
İnanılır gibi değil ama dünkü New York Times’ın yalancısıyım.
Siz doğru dürüst çalışır, patron da doğru dürüst davranır ve her ikiniz de ellerinizi 20 saniye sabunla yıkarsanız, ölme ihtimalinizi sıfıra iner bir kere daha sağ salim eve dönersiniz.
ÖĞLEN İŞ YEMEĞİNDE SUŞİ YERSEM İHTİMAL HESABI NE
- Allah’ın yardımı ve güvenli araç seçimi ile sabahı atlattık ama öğle yemeğinde tehlike devam ediyor. Eğer öğle yemeğinde iyi pişmemiş et, balık, tavuk, deniz ürünü yerseniz tehlike devam ediyor. Amerika’da her yıl 48 milyon insan iyi pişmemiş yemekten zehirleniyor. Öğlen iş yemeğinde hafif bir suşi ve saşimi derseniz, sonuç ağır olabilir.
İKİ KADEHTEN SONRA PROMİL ÖLÇÜSÜ RİCHTER’E DÖNÜŞÜYOR
- Ve akşam eve dönüşün ihtimal hesabı... İş bitiminde arkadaşlarla veya bir davetten sonra 0.05 promille direksiyona geçerseniz, kaza yapma ihtimaliniz iki kat artıyor.
0.08’i geçerseniz, kaza riskiniz Richter ölçeği gibi artıyor ve 4 katına çıkıyor.
- Bir de emniyet kemerini takmıyorsanız bilin ki kaza anında ölme riskiniz takanlara göre iki kat fazla.
PEKİ ÖLMEDEN DÖNME İHTİMALİM YÜZDE KAÇ
- Peki işe gidip gelirken ölme ihtimalim ile ilgili hiç mi iyi haber yok?
Var. Son 50 yılda sabah işe giderken trafik kazasında ölme riski yarı yarıya azaldı.
Yani bu sabah işe giderken ölme riskiniz 50 yıl öncesine göre yüzde 50 daha az.
Motosikletten uzak dur, trenle veya otobüsle git, kemerini iyi bağla, ellerini yıka, iki kadehi geçme... Veya benim gibi yap...
Evden fazla çıkma.
‘BEBEK YODA’YA FEHMİ ABİ YORUMU
KOMPLO teorilerine düşkün, “gizli Fehmi Koru hayranı” bir arkadaşım aradı.
“Bebek Yoda” yazısını okumuş, “Çok önemli bir şeyi atlamışsın” dedi ve sordu:
“Bu Baby Yoda sanki bir kutsal doğum havası taşımıyor mu?”
*
Başladı saymaya:
- “Mandalorian” dizisinin ilk bölümünün sonundaki o sahneye dikkat...
Bir uzay beşiği içinde duruyor. Annesi babası belli değil. Etrafında bir ışık halesi var. Sanki Hazreti İsa’nın doğduğu kreş gibi bir yer.
*
- Mandaloria şövalyesinin kıyafeti bir Tapınak Şövalyesi’nin kıyafetini andırıyor.
*
- “Bebek Yoda”nın üç parmağı var. Yani Hıristiyan inancının Teslis’i, “baba, oğul, kutsal ruh”u simgeliyor.
*
- Disney şirketi “Baby Yoda” bebeklerini tam Noel haftasında çıkarıyor...
BEBEK YODA, İSA MI OLACAK YOKSA DARTH VADER Mİ
PES dedim...
Ve sordum...
Bari şunu da söyle...
“Baby Yoda” büyüyünce, iyiliğin aydınlık tarafındaki İsa mı olacak, yoksa gücün karanlık tarafındaki Dart Vader mi...
Manalı manalı sustu...
Sonra “Sence...” dedi...
Bence şu.
Güzel bir “Star Wars” filmi seyrediyorum...
Üstelik başrolde “Narcos” dizisinden çok sevdiğim Pedro Pascal var...
Tek sıkıntım birinci bölümde demir maskesini hiç çıkarmadığı için yüzünü göremedim henüz...
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama: Selma Songül Zengin