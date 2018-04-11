Bu eserlerin telif hakkı kimlere ait

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Siirt’te 2013 yılında bir vatandaş kepçe kulaklarını düzeltmek için estetik ameliyat yaptırdı ya... Sonraki gelişmeler çok çok ilginç...

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Vatandaş ameliyattan sonra ortaya çıkan görüntüyü beğenmediği için doktoru mahkemeye vermiş. Mahkeme de bu başvuruyu reddetmiş.

Ancak olay Yargıtay’a taşınınca çok ilginç bir manzara ortaya çıktı.

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Yargıtay’ın aldığı karar şöyle:

- BİR: “Ameliyatta tedavi değil güzelleşme amaç olduğu için bu ameliyat bir ‘hizmet’ değil ‘eser’ sözleşmesidir...”

- İKİ: “‘Yüklenici’, iş sahibinin yararını gözeterek özen görevini sadakatle yerine getirmek zorundadır.”

- ÜÇ: “Eser sözleşmesinde ve somut olayda güzelleşme amaçlı estetik ameliyatta yüklenici olduğu kabul edilen doktorun yükümlülüğü taahhütlerine, tıbbın gereklerine ve iyi niyet kurallarına uygun şekilde ameliyatı yapmak, davacı iş sahibinin sorumluluğu, bedeli ödemektir.”

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Vallahi hayatım boyunca gördüğüm en ilginç estetik kararı bu...

Bundan sonraki gelişmeyi çok merak ediyorum... Estetik ameliyat bir eserse eğer....

Kuşum Aydın, Yılmaz Morgül, Fatih Ürek eserlerinin telif hakkı kime aittir?

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Fotoğrafta görünen “iş sahibine” mi...

Yoksa fotoğrafta görmediğimiz “yükleniciye” mi...

01 ADANA... VAR YA BÜYÜKSÜN BÜYÜK





- Şu şehri 24 saatliğine yek vücut haline getirdin ya...

- Suriye’nin, Irak’ın griye boyadığı şu bölgeyi 48 saatliğine alaim-i sema renklerine boyadın ya...

- Şarkısını unutmuş şu bölgeye 760 gitarla yepyeni bir beste

yazdın ya...

- Üç metre ötendeki Suriye savaşına inat

bu bölgeye

barış havasını getirdin ya...

- Cenaze çelenklerinin yaktığı içimize rengârenk bahar çiçeklerini serdin ya...

- Üç kişi yan yana geldiğinde hır çıkan şu Ortadoğu’nın dibinde bir buçuk milyon insanı iki gün boyunca kol kola, yan yana, omuz omuza yaşattın ya...

-Eğlenmeyi günah sayan zamane fetvacılarına nispet bir güzel eğlendin ve eğlendirdin ya...

-Bazılarının dışarı kaçmak istediği bir günde kırık kalpleri içeri topladın ya...

Sen var ya sen Adana...

Senin, bir buçuk milyon insanı bağrına basan o mis gibi portakal çiçeği kokan harika festivalin var ya...

Vallahi de billahi de kalbimiz iki gün orada attı...

Umutlandık be arkadaş...

Hayat hâlâ, dünyanın bu bölgesinden elini eteğini, gönlünü yüreğini çekmemiş diye umutlandık...

Türkiye’nin bir Ortadoğu ülkesi olmadığını bütün dünyaya gösterdin ya...

Bir numarasın Adana...

Sevgili Adanamız...

Siz çok yaşayın Adanalılar...

Bir de sen Adanalı Ayşe...

Hürriyet’in ve Türkiye’nin aslan kızı...

Hepiniz yaşayın, var olun...

- NOT: Aynı şeyleri Alaçatı Ot Festivali için de söylüyorum... Yaşa sen Alaçatı... Çeşme... Urla... İzmir...

KAR ŞEBEKLERİ TERMAL BANYOYU NASIL KEŞFETTİ





BELGESEL filmlerde seyrettiğim Japonya’nın kar şebeklerinin, asırlardan beri termal havuzlarda banyo yaptıklarını zannederdim.

Önceki gün New York Times gazetesinde okudum.

Japonya’nın Nagano bölgesinde çok sayıda doğal termal gölet varmış. Ancak bu tabii havuzların suyu 60 derece sıcaklıktaymış.

Bu da şebek maymunlarının içine giremeyeceği kadar sıcak bir su.

Bölgedeki otellerden biri, müşterilerinin kullanması için bu havuzlardan birinin suyunu soğutarak 40 dereceye indirmiş.

Müşteriler bu termal havuza girerken, 1963 yılında şebek maymunlarından biri de gelip ayağını usulca havuza sokmuş.

Sonra yavaş yavaş suya girmiş.

Onu ikinci bir maymun takip etmiş...

Görüyorsunuz...

Maymun için küçük, ama maymunluk için dev bir adım...

Bunun için gerekli olan tek şey, cesur ve meraklı bir öncü...

Lider bir şebek yani...

İZMİR’İN YILMAZ ÖZDİL TADINDA İLK RAP ŞARKISI

İZMİR benim gettom’ diye başlayan

harika bir hip hop şarkı geldi bu hafta...

Altınyol’u, Karşıyaka’yı, Göztepe’yi anlatan...

Lunapark’ın kaldırılmasını...

Tam Yılmaz Özdil’in anlattığı İzmir’i anlatıyor... Her satırı ile İzmir’i anlatan bir rap şarkı...

Grogi ve Ege Çubukçu söylüyor...

YİNE HARİKA BİR MEHMET ERDEM

O da “Ne yapsa seviyorum” dediklerimden. Önceki akşam People’da Mehmet Erdem’in yeni albümü “Neden Böyleyiz”in tanıtımına katıldım.

İlk şarkı “Sensiz Ben Olamam”ı çok sevdim... Dozu harika

bir arabesk...

Albüme adını veren “Neden Böyleyiz” ise Fikret Kızılok tadında harika bir şarkı...İyi ki varsın Mehmet...

SİX PACK CMYLMZ’A KADINDAN KAÇ PUAN

CEM Yılmaz dün Instagram hesabına bu fotoğrafını koydu...

Kadınların onun zekâsını, mizahını çok sevdiğini biliyorum. Böyle baklava karın, demir kas bir Cem Yılmaz?

Çok merak ediyorum... Kadınlar ne diyecek?

Cem bu six pack üzerine nasıl bir mizah bindirecek...

Ve eskisi kadar gülecek miyiz...