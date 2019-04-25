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Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Bu dörtlü iyi haber mi yoksa kötü bir haber mi

25 Nisan 2019

ÖNÜMDE bütün meslek hayatım boyunca gördüğüm en ilginç davetiyelerden biri duruyor. “Sayın hanımefendiler ve beyefendiler” diye başlayan metin şöyle devam ediyor:

“Sizleri 29 Nisan günü açılacak yeni YouTube kanalımızın tanıtımına davet ediyoruz...”

*

Buraya kadar normal... Ama tanıtımı yapılan YouTube kanalının kompozisyonu çok mu çok ilginç.

Dünyanın en büyük yayın kuruluşlarından İngiltere’nin BBC’si, Almanya’nın Deutsche Welle’si, Fransa’nın F24’ü ve Amerika’nın VOA’sı, yani Amerika’nın Sesi kuruluşu...

Bu 4 kuruluş bir araya gelmiş ve Türkiye’ye yönelik Türkçe bir YouTube haber kanalı açıyor...

Üstelik açılışa bu 4 kuruluşun en üst düzey yetkilileri katılıyor.

*

Bana çok ilginç göründü...

Çünkü bunlar özel haber kuruluşları değil. Dördü de ülkelerinin kamusal kuruluşları.

Bu dört kuruluşu ilk defa böyle bir ortaklık içinde görüyorum.

Bu dörtlü bizim için iyi haber mi...

Yoksa kötü haber mi... Karar veremedim...

Ama şunu çok iyi biliyorum. “Neticede bir YouTube kanalı” deyip geçilecek türden bir şey değil bu...

Eminim ileride çok konuşacağız...

 

BU YILKİ HAMURSUZ VE PASKALYA MESAJLARI SANKİ DAHA FARKLI

GEÇEN hafta sonu üç semavi din açısından ilginç bir dönemdi.

Müslümanların kandili, Yahudilerin Pesah ve bazı Hıristiyan inanışlarının Paskalya’sı aynı hafta sonuna rastladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Yahudilerin “Hamursuz” ve Hıristiyanların “Paskalya”ları için yayınladığı mesajlara baktım. Üstelik Paskalya için bir de tweet atılmış ve mavi zemin üzerinde dikkati çeken bir görünüm verilmiş. Bu yılki mesajlar bana neden farklı göründü onu da anlatayım.

İKİ AYRI MESAJDAKİ ORTAK CÜMLELER

HER iki bayram için de verilen mesajlarda şu cümleler ortak:

“Barışı ve tüm inançlara saygıyı esas alan, karşılıklı sevgi ve saygıyla sağlamlaşan, farklılıklarıyla zenginleşen toplumsal yapımız, sarsılmaz birlik ve beraberliğimizin temelidir.”

- “Bu anlayışla, bizler toplumumuzun tüm kesimlerinin kendi dinlerini, âdet ve geleneklerini özgürce yaşamalarına büyük önem veriyoruz.”

- Her iki mesajda da “En içten duygularımla tebrik ediyorum” ifadeleri kullanılmış.

- Her iki mesajda da sadece Türkiye’deki Yahudi ve Hıristiyanlar değil, bütün Yahudiler ve Hıristiyanlara sesleniyor ve “Kendilerini en kalbi duygularımla selamlıyorum” deniyor.

O nedenle diyorum ki bu yılki mesajlar hem daha uzun, hem daha samimi ve sıcaktı.

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