Bu 'bir daha bir daha'yı anlamayan anlayamaz

Önce geniş aile yemeği, sonra televizyon.
Benim için gecenin en büyük sürprizi, TV8’de Erdal Özyağcılar’ın söylediği “Haydar Haydar” şarkısıydı.
Ama bir dakika...
Bu şarkıyı harika bir rap ritmiyle söyledi...
*
Bitmedi...
Sanki Ezhel’in, Ados’un, Tahribad-ı İsyan’ın, Şanışer’in şarkılarından fırlamış hiphop sözlerle söyledi...
*
Şarkı bittiğinde salon yıkılıyordu...
Hep bir ağızdan “Bir daha... Bir daha” temposu yükseliyordu...
Çok iyi biliyorum ki, önceden planlanmış bir şey değildi bu...
Çünkü aynı anda ben de evde televizyon ekranı karşısında bir daha bir daha diye haykırıyordum.
*
Hani şu “Türk popu öldü” diyenler falan var ya...
Ölmedi, yeniden doğdu... Üstelik inanılmaz bir itiraz dip dalgası halinde doğdu...
Türkiye’nin çok derinden gelen yeni dip duygusu bu şarkılarda kendini gösteriyor...
*
Bu dalgayı 20’nci yüzyılın ikinci yarısında arabesk taşımıştı...
Yirmi birinci Yüzyılın üçüncü 10 yılında ise “Bir daha” nakaratı ile desteklenen bu yeni ses taşıyor o duyguyu...
Bu “Bir daha” arzusu, hem şehirlerin, hem varoşların, hem kasabaların sesidir...
*
Unutmayın... Ados Bayburtlu bir genç...
Ezhel Ankaralı...
Tahribad-ı İsyan Dolapdereli...
Ve bu sesi anlamayanlar, üçüncü 10 yılı katiyen anlamayacaklar.
............................................
NOT: Bir de saat tam 24.00’te TV8’de Beyaz’ın hazırladığı klibi dinledim.
Çok çok çok sevdim... Yeni yıla büyük bir keyifle girdim.
Harikaydı...
MÜKREMİN ABİ’Yİ, LÜTFİYE’Yİ FENA HALDE ÖZLEMİŞİM YAHU
Beni tanıyanlar bilir...
İflah olmaz bir “Mükremin Abi” fanıyım...
Yani “Bir Demet Tiyatro”nun demek istedim...
Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır, Feriştah...
Mücver, Tirbuşon...
Hiç unutamadığım karakterlerdir.
Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ...
Ne yapsalar sevdiğim sanatçılardır.
*
Yılbaşı gecesinin benim için ikinci büyük sürprizi Kanal D’de “Bir Demet Tiyatro”nun yeni versiyonunu seyretmekti...
Bu şahane komedi dizisinin altın yılları 1995-98...
Sonra 2000 yılı...
Nereden baksan 20 yıl geçmiş...
Nasıl büyük bir keyifle izledim anlatamam...
Bir “Amarcord” filmi geçti sanki gözümün önünden...
*
Tabii kaybettiklerimizi de hatırladım.
Eyvah Necdet’i oynayan Erdal Tosun’u...
Laz Bakkal’ı oynayan Aydın Tolan’ı...
*
Teşekkürler Kanal D...
Bana, her şeye rağmen bu ülkede yaşamanın güzelliğini bir kere daha hatırlattınız...
SOYAĞACI
‘FEHMİ ABİ’NİN DEDESİ GİZLİ BİR CİZVİT PAPAZI OLABİLİR Mİ
Hep yazıyorum ya Fehmi Abi’nin seviyeli komplo teorisyenliğini çok özledim diye...
Öyle Erol Mütercimler falan beni kesmiyor.
Hep merak ederim...
Komplo teorileri ilk defa ne zaman başlamıştır, komplo teorisyenlerinin aile soyağacı nereye dayanır diye...
Cevabını Fransız tarih dergisi Histoire’ın Ocak-Şubat 2020 sayısında buldum.
Komplonun tarihi, 1’inci yüzyılda Julius Caesar’ın öldürülmesine kadar gidiyormuş.
Ama komplo teorilerinin tarihi ise çok daha yeniymiş.
Bilinen ilk komplo teorisi 1614 yılında gizli bir Cizvit papazın isimsiz olarak yayınladığı “Les Monita Secreta” (Gizli Emirler) adlı kitapla atılmış.
Ama asıl dip dalgası Fransız İhtilali sonrası Masonluk karşıtı komplo teorileri ile gelmiş.
Fransız İhtilali’nin perde arkasında Masonların bulunduğu konusunda o kadar çok teori ortaya atılmış ki...
Oysa Masonların bazıları ihtilal yandaşı bazıları ise karşıtıymış.
SÜPER KAÇIŞ 1
AMERİKA’DAN BEYRUT’A GİDEN BİR BAŞKA UÇAK
HENÜZ tarifeli uçak mı özel jet mi bilmiyorum... Ama Amerika’dan Beyrut’a giden bir uçakta bir ekibin bulunduğunu ve orada Japonya’dan kaçan Renault’nun eski patronu Carlos Ghosn’la buluşacağını veya buluştuğunu çok iyi biliyorum.
*
Bu ekibin çok özel bir misyonu var.
Hepsi çok yetenekli iletişimciler... Görevleri, Carlos Ghosn’un bugün veya önümüzdeki günlerde bütün dünyaya yapacağı açıklamaları hazırlamak...
*
Ünlü patron, “Omerta” kanununu kırıp konuşmaya karar verdi.
Japonya’da yaşadıklarını tek tek anlatacak. Tabii sadece Japon adaleti değil...
Kendisini desteklemeyen Renault ve Nissan için de bazı şeyler söyleyebilir.
Anlayacağınız otomotiv sektörü ve Japon adaleti konusunda hep birlikte seyredeceğimiz büyük bir sitcom başlıyor.
SÜPER KAÇIŞ 2
BU KAÇIŞ JAPONYA’DA HARAKİRİLERE GİDEBİLİR
JAPONYA altüst olmuş vaziyette... Düşünebiliyor musunuz...
Carlos Ghosn’un kaldığı evi üç ayrı birim koruyor...
Evin her tarafı kameralarla donatılmış...
Adamın sadece avukatları ile telefon konuşması yapma hakkı var.
İnterneti ancak avukatlarının ofisinde kullanabiliyor.
Bütün havaalanları alarmda...
Ve işte o evden çıkıp Osaka’ya gidiyor, oradan da Türkiye’ye uçuyor.
Benim tanıdığım Japonya’da bu olayın arkasından birkaç harakiri gelirse hiç şaşırmam...
2019’DA YAŞANAN BİR İLK: FRANSA’DA 2 KADIN İMAM
NEW York Times gazetesi 2019’da “İlk defa yaşanan 20 olayı” çıkarmış.
Mesela “Karadeliğin fotoğrafının çekilmesi”...
Çin uydusunun Ay’ın karanlık yüzüne indirilmesi...
Greenwich’te gerçek kuzeyle, pusulanın gösterdiği kuzeyin aynı hale gelmesi...
Domuzların alet kullandığının
anlaşılması...
İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in Instagram hesabından mesaj yayınlaması...
Amerika’nın pirinç ülkesi Çin’e pirinç satması gibi konular var.
Bu 20’lik listeye giren bir olay da Fransa’da ilk defa karışık bir cemaate iki kadının imamlık etmesi oldu.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin
Bu 'bir daha bir daha'yı anlamayan anlayamaz
Yeni yıla Urla’da girdim. Klasik bir yılbaşı...
Önce geniş aile yemeği, sonra televizyon.
Benim için gecenin en büyük sürprizi, TV8’de Erdal Özyağcılar’ın söylediği “Haydar Haydar” şarkısıydı.
Ama bir dakika...
Bu şarkıyı harika bir rap ritmiyle söyledi...
*
Bitmedi...
Sanki Ezhel’in, Ados’un, Tahribad-ı İsyan’ın, Şanışer’in şarkılarından fırlamış hiphop sözlerle söyledi...
*
Şarkı bittiğinde salon yıkılıyordu...
Hep bir ağızdan “Bir daha... Bir daha” temposu yükseliyordu...
Çok iyi biliyorum ki, önceden planlanmış bir şey değildi bu...
Çünkü aynı anda ben de evde televizyon ekranı karşısında bir daha bir daha diye haykırıyordum.
*
Hani şu “Türk popu öldü” diyenler falan var ya...
Ölmedi, yeniden doğdu... Üstelik inanılmaz bir itiraz dip dalgası halinde doğdu...
Türkiye’nin çok derinden gelen yeni dip duygusu bu şarkılarda kendini gösteriyor...
*
Bu dalgayı 20’nci yüzyılın ikinci yarısında arabesk taşımıştı...
Yirmi birinci Yüzyılın üçüncü 10 yılında ise “Bir daha” nakaratı ile desteklenen bu yeni ses taşıyor o duyguyu...
Bu “Bir daha” arzusu, hem şehirlerin, hem varoşların, hem kasabaların sesidir...
*
Unutmayın... Ados Bayburtlu bir genç...
Ezhel Ankaralı...
Tahribad-ı İsyan Dolapdereli...
Ve bu sesi anlamayanlar, üçüncü 10 yılı katiyen anlamayacaklar.
............................................
NOT: Bir de saat tam 24.00’te TV8’de Beyaz’ın hazırladığı klibi dinledim.
Çok çok çok sevdim... Yeni yıla büyük bir keyifle girdim.
Harikaydı...
MÜKREMİN ABİ’Yİ, LÜTFİYE’Yİ FENA HALDE ÖZLEMİŞİM YAHU
Beni tanıyanlar bilir...
İflah olmaz bir “Mükremin Abi” fanıyım...
Yani “Bir Demet Tiyatro”nun demek istedim...
Mükremin Çıtır, Lütfiye Çıtır, Feriştah...
Mücver, Tirbuşon...
Hiç unutamadığım karakterlerdir.
Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ...
Ne yapsalar sevdiğim sanatçılardır.
*
Yılbaşı gecesinin benim için ikinci büyük sürprizi Kanal D’de “Bir Demet Tiyatro”nun yeni versiyonunu seyretmekti...
Bu şahane komedi dizisinin altın yılları 1995-98...
Sonra 2000 yılı...
Nereden baksan 20 yıl geçmiş...
Nasıl büyük bir keyifle izledim anlatamam...
Bir “Amarcord” filmi geçti sanki gözümün önünden...
*
Tabii kaybettiklerimizi de hatırladım.
Eyvah Necdet’i oynayan Erdal Tosun’u...
Laz Bakkal’ı oynayan Aydın Tolan’ı...
*
Teşekkürler Kanal D...
Bana, her şeye rağmen bu ülkede yaşamanın güzelliğini bir kere daha hatırlattınız...
SOYAĞACI
‘FEHMİ ABİ’NİN DEDESİ GİZLİ BİR CİZVİT PAPAZI OLABİLİR Mİ
Hep yazıyorum ya Fehmi Abi’nin seviyeli komplo teorisyenliğini çok özledim diye...
Öyle Erol Mütercimler falan beni kesmiyor.
Hep merak ederim...
Komplo teorileri ilk defa ne zaman başlamıştır, komplo teorisyenlerinin aile soyağacı nereye dayanır diye...
Cevabını Fransız tarih dergisi Histoire’ın Ocak-Şubat 2020 sayısında buldum.
Komplonun tarihi, 1’inci yüzyılda Julius Caesar’ın öldürülmesine kadar gidiyormuş.
Ama komplo teorilerinin tarihi ise çok daha yeniymiş.
Bilinen ilk komplo teorisi 1614 yılında gizli bir Cizvit papazın isimsiz olarak yayınladığı “Les Monita Secreta” (Gizli Emirler) adlı kitapla atılmış.
Ama asıl dip dalgası Fransız İhtilali sonrası Masonluk karşıtı komplo teorileri ile gelmiş.
Fransız İhtilali’nin perde arkasında Masonların bulunduğu konusunda o kadar çok teori ortaya atılmış ki...
Oysa Masonların bazıları ihtilal yandaşı bazıları ise karşıtıymış.
SÜPER KAÇIŞ 1
AMERİKA’DAN BEYRUT’A GİDEN BİR BAŞKA UÇAK
HENÜZ tarifeli uçak mı özel jet mi bilmiyorum... Ama Amerika’dan Beyrut’a giden bir uçakta bir ekibin bulunduğunu ve orada Japonya’dan kaçan Renault’nun eski patronu Carlos Ghosn’la buluşacağını veya buluştuğunu çok iyi biliyorum.
*
Bu ekibin çok özel bir misyonu var.
Hepsi çok yetenekli iletişimciler... Görevleri, Carlos Ghosn’un bugün veya önümüzdeki günlerde bütün dünyaya yapacağı açıklamaları hazırlamak...
*
Ünlü patron, “Omerta” kanununu kırıp konuşmaya karar verdi.
Japonya’da yaşadıklarını tek tek anlatacak. Tabii sadece Japon adaleti değil...
Kendisini desteklemeyen Renault ve Nissan için de bazı şeyler söyleyebilir.
Anlayacağınız otomotiv sektörü ve Japon adaleti konusunda hep birlikte seyredeceğimiz büyük bir sitcom başlıyor.
SÜPER KAÇIŞ 2
BU KAÇIŞ JAPONYA’DA HARAKİRİLERE GİDEBİLİR
JAPONYA altüst olmuş vaziyette... Düşünebiliyor musunuz...
Carlos Ghosn’un kaldığı evi üç ayrı birim koruyor...
Evin her tarafı kameralarla donatılmış...
Adamın sadece avukatları ile telefon konuşması yapma hakkı var.
İnterneti ancak avukatlarının ofisinde kullanabiliyor.
Bütün havaalanları alarmda...
Ve işte o evden çıkıp Osaka’ya gidiyor, oradan da Türkiye’ye uçuyor.
Benim tanıdığım Japonya’da bu olayın arkasından birkaç harakiri gelirse hiç şaşırmam...
2019’DA YAŞANAN BİR İLK: FRANSA’DA 2 KADIN İMAM
NEW York Times gazetesi 2019’da “İlk defa yaşanan 20 olayı” çıkarmış.
Mesela “Karadeliğin fotoğrafının çekilmesi”...
Çin uydusunun Ay’ın karanlık yüzüne indirilmesi...
Greenwich’te gerçek kuzeyle, pusulanın gösterdiği kuzeyin aynı hale gelmesi...
Domuzların alet kullandığının
anlaşılması...
İngiltere Kraliçesi Elizabeth’in Instagram hesabından mesaj yayınlaması...
Amerika’nın pirinç ülkesi Çin’e pirinç satması gibi konular var.
Bu 20’lik listeye giren bir olay da Fransa’da ilk defa karışık bir cemaate iki kadının imamlık etmesi oldu.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin