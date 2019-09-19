Bu 50'den 48'inin hangisi susacak

Hani şu 12 Martlarda, 12 Eylüllerde, Ergenekon kumpaslarında gördüğümüz bildiğimiz “muhbir vatandaş” yani...
*
İşte bu arkadaş, “Susamam” adlı şarkıda söylenenlerden “rahatsız” olmuş...
Ve şarkıda yer alan 18 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş.
Anlayacağınız, “Atın bunları içeri” diyor...
Savcılık da inceliyormuş...
İncelemeyi yapan savcıya veya savcılara...
İleride buna bakacak hâkimlere ben de yardımcı olayım.
*
BİR: “Susamam” adlı şarkı, şu an başta Spotify olmak üzere bütün streaming platformlardaki “Türkiye Top 50” listesinde 1 numaralı şarkı...
Şarkı sadece Spotify’da 5 milyon kişi tarafından dinlenmiş durumda...
*
İKİ: Bu hafta Spotify’daki Türkiye Top 50 listesinde bir rekor kırıldı.
Listedeki ilk 50 şarkının ikisi hariç hepsi Türkçe şarkı...
*
ÜÇ: Karşılaştırma yapabilmeniz için şöyle bir örnek vereyim:
Mesela Yunanistan Top 50 listesinde sadece 2 tane Yunanca şarkı var.
İkisi de hip hop...
*
DÖRT: Hadi diyelim, 1 numaradakini içeri attırdın.
3 numarada da Ezhel’in “Olay” adlı şarkısı var...
Yani onun sözleri de “Susamam” gibi...
Haa 4 numara da geçmişte bir başka gizli tanık sayesinde gözaltına alınan Ezhel’in bir başka yeni şarkısı var...
*
BEŞ: Muhbir arkadaş sana bir kötü haberim daha var.
Türkiye Top 50 listesindeki 48 Türkçe şarkının ezici çoğunluğu hip hop şarkılar.
Sözlerinde müthiş bir itiraz ve öfke var...
Yani çoğu birer “Susamam”...
*
SONUÇ: Diyeceğim...
Sayın savcılar ve hâkimler...
O imzasız, isimsiz, anonim, ceketinin arkasına saklanan gizli şikâyetçi, muhbir arkadaş kimse... Onun dediğini yapıp dava açarsanız...
Sırada 50’nin 48’i daha var...
EZHEL ARTIK ALMANYA’DA
O muhbir şahsa bir de haberim var.
Onun için iyi mi kötü mü bilemem...
Şu an Türk hip hop’ının en büyüğü sayılan Ezhel dünyanın bir numaralı müzik devi Universal’le anlaşmış.
Ve Almanya’ya yerleşmiş. Yorum yapmıyorum...
DALGA GEÇMEYİP DE BU ADAMI CİDDİYE Mİ ALAYIM
Hâkim adama soruyor:
“Sen küçük kızları istismar etmişsin...”
Adam cevap veriyor:
“Ama biz Tayyip Bey’e ve AKP’ye çok yardım ettik...”
*
Hâkim soruyor:
“Sen şunu şunu yapmışsın...”
Adam cevap veriyor:
“Bana operasyon yapıldığında dolar 3.70’ti, operasyon yüzünden 5 liraya çıktı...”
*
Arkasından devam ediyor:
“Bana operasyon yapıldı, Tayyip Bey İstanbul’da seçimi kaybetti.”
*
Sallamaya devam ediyor:
“MİT’le ilişkilerimiz çok iyiydi. Tayyip Bey’i yatımla gezdirdim...”
*
Bu kişi Adnan Hoca denen adam...
Şimdi ben bu adamla dalga geçtiğimde bazıları çıkıp “Bu işin dalgası mı olur” diye saydırıyor bana...
*
Eee ne yapayım...
Adamı tiye almayıp da bu zırvaları ciddiye mi alayım...
URFALI KARDEŞİM SÜTÇÜ İMAM’A HANGİSİ YAKIŞMADI
Bazen okuduğuma inanamıyorum...
Bu nasıl bir mantıktır diyorum.
Aleyna Tilki Şanlıurfa’da konser verecekmiş...
Oradaki yerli bir internet sitesi takmış...
Bazıları tweet’ler atmışlar.
“Vayy bu konser Sütçü İmam’ın memleketine yakışır mı...”
Ve konser iptal edilmiş...
Yuhh yahu...
Hadi ben de sorayım...
Sütçü İmam gibi bir özgürlük mücadelecisinin memleketine Aleyna Tilki konseri yakışmaz da bu kafadaki adamlar mı yakışır...
Makul Urfalı kardeşim...
Orası medeniyetler doğurmuş bir bölge...
Bu olaya bir de bu açıdan bak...
OLAĞANÜSTÜ BİR YORUM BEETHOVEN 5 ‘ADAGİO’
BEETHOVEN seviyorsanız...
Hele hele 5 numaralı konçertonun “E Flat Major Op.73 Emperor Adagio in Poco Mosso” bölümü yıllardır sizi mest ediyorsa... İşte size yepyeni, gepgenç harika bir yorum.
*
Jan Lisiecki çalıyor... Polonya asıllı Kanada’da yaşayan genç bir piyanist.
Henüz 24 yaşında...
Ve arkasında efsane orkestra Academy of St Martin in the Fields çalıyor.
Yani yıllarca Alfred Brendel’le çalmış bir orkestra...
*
Buna bir de eseri yayınlayan “Deutsche Grammophon” prestiji ekleyin. Üç gündür bu parçayla yatıp kalkıyorum...
VİSCONTİ FİLMİNDEN FIRLAMIŞ BİR GÜZELLİK
PARÇAYI çalan Jan Lisiecki’nin güzelliğine bakar mısınız...
Visconti’nin “Venedik’te Ölüm” filminden fırlamış bir 21’inci yüzyıl Tadzio’su sanki...
Ne diyordu Rod Stewart şarkısında...
“Some guys have all the luck...”
Bazıları şanslı yıldız altında doğarlar...
HD MÜZİK DİNLEMEK İÇİN KAÇ LİRA FAZLA VERİRİM
AMAZON önceki gece, streaming platformunda HD, yani yüksek kalitede müzik hizmetine başladığını açıkladı.
Aslında bugüne kadar Tidal ve Deezer gibi başka şirketler bu tür yüksek kalitede müzik servisi veriyordu.
Ancak Spotify, Apple, Amazon üçlüsünde bu teknolojiye ilk geçen Amazon oldu.
Böylece 50 milyona yakın parçayı HD dinleme imkânı olacak.
Amazon bunun için 2 dolar fazla para alacak.
Ben kendi payıma daha kaliteli sıkıştırılmış bir müzik için belli bir para ödemeye hazırım.
Ben de ayda 5 TL gibi ek bir rakama evet derim.
Bu 50'den 48'inin hangisi susacak
Adına bilmediğimiz bir şikâyetçi varmış.
Hani şu 12 Martlarda, 12 Eylüllerde, Ergenekon kumpaslarında gördüğümüz bildiğimiz “muhbir vatandaş” yani...
*
İşte bu arkadaş, “Susamam” adlı şarkıda söylenenlerden “rahatsız” olmuş...
Ve şarkıda yer alan 18 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunmuş.
Anlayacağınız, “Atın bunları içeri” diyor...
Savcılık da inceliyormuş...
İncelemeyi yapan savcıya veya savcılara...
İleride buna bakacak hâkimlere ben de yardımcı olayım.
*
BİR: “Susamam” adlı şarkı, şu an başta Spotify olmak üzere bütün streaming platformlardaki “Türkiye Top 50” listesinde 1 numaralı şarkı...
Şarkı sadece Spotify’da 5 milyon kişi tarafından dinlenmiş durumda...
*
İKİ: Bu hafta Spotify’daki Türkiye Top 50 listesinde bir rekor kırıldı.
Listedeki ilk 50 şarkının ikisi hariç hepsi Türkçe şarkı...
*
ÜÇ: Karşılaştırma yapabilmeniz için şöyle bir örnek vereyim:
Mesela Yunanistan Top 50 listesinde sadece 2 tane Yunanca şarkı var.
İkisi de hip hop...
*
DÖRT: Hadi diyelim, 1 numaradakini içeri attırdın.
3 numarada da Ezhel’in “Olay” adlı şarkısı var...
Yani onun sözleri de “Susamam” gibi...
Haa 4 numara da geçmişte bir başka gizli tanık sayesinde gözaltına alınan Ezhel’in bir başka yeni şarkısı var...
*
BEŞ: Muhbir arkadaş sana bir kötü haberim daha var.
Türkiye Top 50 listesindeki 48 Türkçe şarkının ezici çoğunluğu hip hop şarkılar.
Sözlerinde müthiş bir itiraz ve öfke var...
Yani çoğu birer “Susamam”...
*
SONUÇ: Diyeceğim...
Sayın savcılar ve hâkimler...
O imzasız, isimsiz, anonim, ceketinin arkasına saklanan gizli şikâyetçi, muhbir arkadaş kimse... Onun dediğini yapıp dava açarsanız...
Sırada 50’nin 48’i daha var...
EZHEL ARTIK ALMANYA’DA
O muhbir şahsa bir de haberim var.
Onun için iyi mi kötü mü bilemem...
Şu an Türk hip hop’ının en büyüğü sayılan Ezhel dünyanın bir numaralı müzik devi Universal’le anlaşmış.
Ve Almanya’ya yerleşmiş. Yorum yapmıyorum...
DALGA GEÇMEYİP DE BU ADAMI CİDDİYE Mİ ALAYIM
Hâkim adama soruyor:
“Sen küçük kızları istismar etmişsin...”
Adam cevap veriyor:
“Ama biz Tayyip Bey’e ve AKP’ye çok yardım ettik...”
*
Hâkim soruyor:
“Sen şunu şunu yapmışsın...”
Adam cevap veriyor:
“Bana operasyon yapıldığında dolar 3.70’ti, operasyon yüzünden 5 liraya çıktı...”
*
Arkasından devam ediyor:
“Bana operasyon yapıldı, Tayyip Bey İstanbul’da seçimi kaybetti.”
*
Sallamaya devam ediyor:
“MİT’le ilişkilerimiz çok iyiydi. Tayyip Bey’i yatımla gezdirdim...”
*
Bu kişi Adnan Hoca denen adam...
Şimdi ben bu adamla dalga geçtiğimde bazıları çıkıp “Bu işin dalgası mı olur” diye saydırıyor bana...
*
Eee ne yapayım...
Adamı tiye almayıp da bu zırvaları ciddiye mi alayım...
URFALI KARDEŞİM SÜTÇÜ İMAM’A HANGİSİ YAKIŞMADI
Bazen okuduğuma inanamıyorum...
Bu nasıl bir mantıktır diyorum.
Aleyna Tilki Şanlıurfa’da konser verecekmiş...
Oradaki yerli bir internet sitesi takmış...
Bazıları tweet’ler atmışlar.
“Vayy bu konser Sütçü İmam’ın memleketine yakışır mı...”
Ve konser iptal edilmiş...
Yuhh yahu...
Hadi ben de sorayım...
Sütçü İmam gibi bir özgürlük mücadelecisinin memleketine Aleyna Tilki konseri yakışmaz da bu kafadaki adamlar mı yakışır...
Makul Urfalı kardeşim...
Orası medeniyetler doğurmuş bir bölge...
Bu olaya bir de bu açıdan bak...
OLAĞANÜSTÜ BİR YORUM BEETHOVEN 5 ‘ADAGİO’
BEETHOVEN seviyorsanız...
Hele hele 5 numaralı konçertonun “E Flat Major Op.73 Emperor Adagio in Poco Mosso” bölümü yıllardır sizi mest ediyorsa... İşte size yepyeni, gepgenç harika bir yorum.
*
Jan Lisiecki çalıyor... Polonya asıllı Kanada’da yaşayan genç bir piyanist.
Henüz 24 yaşında...
Ve arkasında efsane orkestra Academy of St Martin in the Fields çalıyor.
Yani yıllarca Alfred Brendel’le çalmış bir orkestra...
*
Buna bir de eseri yayınlayan “Deutsche Grammophon” prestiji ekleyin. Üç gündür bu parçayla yatıp kalkıyorum...
VİSCONTİ FİLMİNDEN FIRLAMIŞ BİR GÜZELLİK
PARÇAYI çalan Jan Lisiecki’nin güzelliğine bakar mısınız...
Visconti’nin “Venedik’te Ölüm” filminden fırlamış bir 21’inci yüzyıl Tadzio’su sanki...
Ne diyordu Rod Stewart şarkısında...
“Some guys have all the luck...”
Bazıları şanslı yıldız altında doğarlar...
HD MÜZİK DİNLEMEK İÇİN KAÇ LİRA FAZLA VERİRİM
AMAZON önceki gece, streaming platformunda HD, yani yüksek kalitede müzik hizmetine başladığını açıkladı.
Aslında bugüne kadar Tidal ve Deezer gibi başka şirketler bu tür yüksek kalitede müzik servisi veriyordu.
Ancak Spotify, Apple, Amazon üçlüsünde bu teknolojiye ilk geçen Amazon oldu.
Böylece 50 milyona yakın parçayı HD dinleme imkânı olacak.
Amazon bunun için 2 dolar fazla para alacak.
Ben kendi payıma daha kaliteli sıkıştırılmış bir müzik için belli bir para ödemeye hazırım.
Ben de ayda 5 TL gibi ek bir rakama evet derim.