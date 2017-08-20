Brüksel gladyosu mu yoksa brüksel lahanası mı

Ciddi ciddi okuyacaksınız...

Yoksa küserim...

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İktidar yanlısı Takvim gazetesinin genel yayın yönetmeni Ergün Diler, Barcelona saldırısını çözmüş...

Barcelona katliamı aslında “Neymar mesajı”ymış...

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Her şey Katar’a ambargo konulmasından sonra başlamış.

Sıkı durun, elinizi sağlam bir yere koyun, ayağınızı sağlam bir yere basın...

Uçuşa başlıyoruz...

Arkadaş bize Barcelona baskınını anlatıyor. Tekmili birden... Onun ağzından, kaleminden?

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- “İşte bu akıl ABD’nin haziran başında koyduğu AMBARGODAN sonra bir hamle kararı aldı. 550 milyon dolara varan maliyetle BARCELONA’nın yıldız futbolcusu NEYMAR’ı renklerine kattı.”

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- “Neymar’ı alıp geldiği yer PARİS’ti! Paris ise bildiğiniz gibi aylardır terörle sarsılıyordu. Macron’un gelmesinden sonra Paris Londra’ya yaklaştı...”

- “Katar, NEYMAR için ısrar ederken CIA el altından LA LİGA’yı ‘Sakın bu transfere izin vermeyin!’ diye tehdit etti. Hatta paralar bu nedenle bavullarla gitti...”

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- “Sonuçta KATAR Neymar’ı alarak kendisini yıkmak isteyen ABD’ye Paris’ten cevap verdi:

“BİZ BURADAYIZ. YIKILMADIK. YÜRÜYECEĞİZ’...”

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- “Barcelona’daki saldırı BRÜKSEL’den gelen GLADYO askerleri tarafından gerçekleştirildi.”

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Şimdi gülebilirsiniz...

Gerçi ABD Katar’a ambargo koymadı, üstelik 10 milyar dolarlık silah satmaya bile karar verdi...

Ama bu kadar küçük bir ayrıntı için koskoca genel yayın yönetmeninin koskoca antiemperyalist teorisini mi yıkacağız yani...

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Benim itirazım teorik...

Bence Barcelona katliamını “Vatikan’ın kadrolu cinleri” yaptı...

Nereden mi biliyorum...

İkinci yazıda anlatıyorum.

GÜNÜN EĞLENCESİ

YANILIYORSUN ERGÜN BRÜKSEL GLADYOSU DEĞİL VATİKAN CİNLERİ YAPTI

ABDURRAHMAN Dilipak geçen cuma günü aynen şunu yazdı:

“Evet, evet, kiliselerde cin çıkarma işi yapılıyor. Çıkarılan cinler yargılanıyor, cezalandırılıyor, hapsediliyor ya da kilisenin emrine giriyor, yani anlaşıyorlar, ‘kadroya alıyorlar’(!). İstihbaratta kullandıkları da söyleniyor ya da birilerine musallat etmede de..”

Takvim gazetesindeki teorinin boşluklarını Dilipak dolduruyor...

Burada “musallat etme” fiiline dikkat.

Barcelona’daki katliamı yapan, yani La Liga’ya musallat eden, “Brüksel gladyoları” büyük bir ihtimalle “Vatikan’ın kadrolu cinleri” olabilir...

İKTİDAR SAHNESİ

SAYIN CUMHURBAŞKANIM, SİZİ DESTEKLEYEN MEDYANIN HALİ

TAKVİM yazarının başlatıp, Akit yazarının tamamladığı teoriyi, Yeni Şafak gazetesi yazarı Hayrettin Karaman’ın fetvası tamamlıyor.

Ne demişti geçen

gün hoca:

“Domuzdan post, gâvurdan dost olmaz...”

“Neymar’ın transferi”, “ABD’nin tehdidi”, “Katar’ın cevabı”, “Brüksel gladyosunun cevabı”, “Vatikan’ın cinleri” ve “Gâvur postu”...

Ve de Yeni Türkiye’deki iktidar medyasının hal-i pürmelali...

ESTETİK

MİMAR İTİRAZI: ‘GİRLİSH LOOK’ DA GÜZELDİR

DÜN Monica Bellucci’nin “Boyish look” fotoğrafını yazarken “Erkek çocuğu görünüşü kadına gidiyor, ama erkeğe ‘Girlish look’ (kız çocuğu görünümü) gitmiyor” demiştim...

Mimar arkadaşım Ali Esat itiraz ediyor.

Sinemada çok güzel “Girlish look” tipi erkek var diyor.

Verdiği örnekler de şunlar: Johnny Depp, Leonado DiCaprio, Jude Law, James Dean, Helmut Berger...

Karar sizin...

ZAYTUNG HABERLERİNDEN BEST OF

ZAYTUNG’un kurucusu Hakan Bilginer dün Posta’nın Cumartesi gazetesinde bir “Zaytung Best Of’u” yaptı:

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- “Suudi Kralı, Katar’a ait 15 bin deveyi sınır dışı etti.” 10 Mayıs 2017

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- “Şort giyen hemşireyi tekmeleyen saldırganı serbest bırakan hâkim FETÖ’den tutuklandı.” 20 Mart 2017

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- “Yazar Abdurrahman Dilipak dolardaki yükselişe karşı MİT’i göreve çağırdı.” 11 Ocak 2017

DİPNOTU: Bu haberleri Zaytung haberi olarak yayınlamışlar, ama hepsi gerçekmiş.

GUSTO

HER YERDE ARIYORDUM MÜGE AKGÜN BULMUŞ

BUNDAN 4 yıl önce Oray Eğin’le Akaretler Yokuşu’ndaki Gile Restoran’a gitmiştik.

İkimizin de izlenimi şuydu:

Türkiye’de yeni mutfağın en başarılı iki ismi bu restoranı kuran genç insanlardı.

Üryan Doğmuş ve Cihan Kıpçak isimli iki şef o gece harikalar yaratmıştı.

Sonradan o restoran kapandı ve ben de izlerini kaybettim.

Türkiye’de en yakından takip ettiğim gastronomi ve yaşam kültürü yazarı Müge Akgün dün Kelebek’teki yazısında bana güzel haberi verdi.

Cihan Kıpçak, Spago İstanbul’un mutfağının başına geçmiş.

Bu arada Amerika’daki Spago’nun mutfağında çalışmış ve Wolfgang Puck’a yemek pişirmiş.

Gelecek yıl Oscar yemeklerini de o yapacakmış.

Puck büyük şef... Ona ve Spago’nun Wolfgang Puck Dining Group’un operasyon müdürü Alejandro Resnik’e, bu harika genç Türk şefi keşfettikleri için de çok teşekkür ederim.

TEESSÜF EDERİM CENGİZ, BENİ NİYE YAZMADIN

CENGİZ Semercioğlu dün Kelebek’te geçen haftaya damgasını vuran haberleri ve “Ünlüler Borsası”ndaki sıralamayı yazmış.

İki numarada Osman Müftüoğlu’nun “yeni orta yaşla” ilgili sözleri vardı.

Evet o haber çok konuşuldu ama Osman Müftüoğlu’nun yanında ben de vardım.

Nicci Beach’in havuzunda çekilen o fotoğrafta, ördeğin üzerinde ben de vardım.

Yani bana biraz haksızlık olmadı mı...

PAZAR RİTMİ İÇİN 5 YENİ HIZLI ŞARKI

- Arcade Fire: “Everything Now”

- French Montana: “Unforgettable”

- Felix Jaehn, Mike Williams: “Feel Good”

- David Guetta, Justin Bieber, Robin Schultz: “2U”

- Pink: “What About Us”

NOT: Bu şarkıları bugün Number One FM’de saat 10’da yayınlanan “Top 20” listemde dinleyebilirsiniz.

BU ÜLKENİN MUHAFAZAKÂR ÇOCUKLARI DA MUTSUZ

CANFEZA’nın 2015 yılında çıkan “Paha” adlı şarkısı önceki gün müzik platformlarına kondu. Çok güzel bir piyano partisyonunu ile başlıyor...

Sonra ney ve öteki alaturka sazlar giriyor.. Bu sözlerde bütün bir gençliğin yalnızlık ve mutsuzluğu var.

Zaten “Ağustos” adlı şarkısında da “Sandığınız kadar mutlu değilim arkadaşlar” diyordu.

Bu şarkıyı dinlerken şunu düşündüm. Acaba AKP’ye oy veren mahallelerin çocukları bu şarkı hakkında ne düyünüyordur?

Bir süredir gözlüyorum. Bu ülkenin muhafazakâr çocukları da mutsuz ve yalnız... O nedenle bu sözleri onların da iyi anlayacağını hissediyorum. Türkiye’de büyük şehir varoşunda bu müzik hızla yükseliyor.

Yani bir tür “raparesk müzik...”

Ben seviyorum bu tarzı... Çok da çarpıcı sözler yazıyor bu genç insanlar...

KUŞUM AYDIN’IN BABASININ SON SÖZÜ

DÜN Kelebek’te Hakan Gence’nin “Kuşum” şarkısından tanıdığımız Aydın’la yaptığı mülakatı ilgiyle okudum.

Aydın Karagümrüklüymüş ve babası orada tanınan bir esnafmış.

Ölmeden önce son sözü olarak oğluna şunu söylemiş:

“Bize torun yerine kedileri sevdirdin...”

Sevene Allah’tan rahmet diliyorum...

Sevdireni de çok sevdim...