Böyle iddianamelere ileride ne diyeceğiz

ŞU ülkede, hukuk nosyonu olan...

Biraz vicdanı, biraz mantığı, kafasında biraz “ama” sorusu olan hangi insan Osman Kavala hakkındaki tutuklama gerekçesini inandırıcı bulabilir...

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Allah aşkına şu tutuklanma gerekçesine bir bakın...

“FETÖ-PDY, PKK-KCK, DHKP/C, MLKP gibi tüm örgütlerin aktif olarak katıldığı ve destek verdiği Gezi olayları olarak bilinen eylemlerin yöneticisi ve organizatörü olmak...”

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Elinizi kalbinize koyun... Vicdanınızdan gelecek en küçük fısıltıya kulak verin...

Şu dünyada böyle bir iddiaya kimi inandırabilirsiniz...

Şu yazdıklarımın aynısını geçmişte Ergenekon, Balyoz, Odatv, İzmir casusluk iddiaları ile ilgili de yazdım...

Daha dün Enis Berberoğlu hakkındaki gerekçeli karar için yazdım.

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Birincilerin büyük bir kumpas olduğu ortaya çıktı.

Berberoğlu hakkındaki gerekçeli karar ise yarına kalmadan, daha bugün bozuldu.

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Bir yıl, iki yıl, üç, beş yıl geçecek...

Acaba bu davalar hakkında ne düşüneceğiz...

Hiç düşündünüz mü halkın yüzde 70’ine yakını niye ülkemizin adalet sisteminden şikâyetçi...

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Bence artık düşünme zamanı geldi...

BU İNSANLAR GERÇEKTEN MÜSTAFİ BAŞKANLAR MI

CUMHURBAŞKANLIĞI Sözcüsü İbrahim Kalın Balıkesir Belediye Başkanı’ndan söz ederken “müstafi” kelimesini kullandı.

Büyük Türk Dil Kurumu Sözlüğü’ne baktım. “Müstafi” kelimesinin karşısında şu yazıyor:

“Kendi isteğiyle işinden çekilmiş, istifa etmiş”...

Yani şimdi bu tanım uyuyor mu...

Bu insanlar kendi isteği ile mi çekildi...

Cumhuriyet yazarı Cem Mumcu geçen hafta bu insanlar için “azledilmiş” ifadesinin kullanılmasının daha doğru olacağını yazmıştı...

Hepimiz biliyoruz ki bu başkanlar “azledilmediler” ama “kendi istekleri ile istifa da etmediler”...

Kullanılabilecek en doğru tanım şu olabilir:

“İstifa ettirilen başkanlar...”

BİR İNSAN GÜNDE KAÇ BİN DOLAR HARCAYABİLİR

AMERİKA’nın Star dergisine göre David Beckham her sabah kendisine şu soruyu soruyormuş:

“Günde kaç dolar harcayabilirim...”

Ünlü futbolcunun yatırımları ve gayrimenkulünden günde kazandığı para 46 bin dolarmış...

Ve Beckham para harcamayı seven biriymiş.

Mesela Elvis Presley’e ait eşyaları topluyormuş.

Gümüş aksesuvar hastasıymış.

Tabii ki bir de şarap.

Kavının değeri 3 milyon dolarmış. En ilginci de şu.

Bir arkadaşına göre Beckham pikniğe giderken bile 2 bin dolarlık bir şişe şarabı yanına alabilirmiş.

BU TACİZCİLER BİRBİRLERİNE NE KADAR BENZİYOR





HAYDİİİ...

Tarantino’nun “Pulp Fiction” filminin yapımcısından sonra şimdi “X Men” ve “Rush Hour” filmlerinin yönetmeni Brett Ratner de cinsel tacizle suçlandı.

Suçlamayı yapan kişi aktris Natasha Henstridge...

Ünlü yapımcı ve yönetmen, kız daha 19 yaşındayken onu kendisiyle oral seks yapmaya zorlamış.

Dün bütün gün boyunca bu haberleri izledim. Ama bir şey dikkatimi çekti.

Ratner de tipi olarak tacizcilikle suçlanan yapımcı Harvey Weinstein’a çok benziyor.

İkiz gibiler yahu...

Fotoğraflarına bakın, siz de aynı şeyi düşüneceksiniz.

ÖLÜMSÜZLÜK YAZILARINDAN ÖLÜLER BAYRAMINA GİTTİM





GEÇEN hafta sonu, durmadan uzun yaşama ve ölümsüzlükle ilgili yazılar yazdım.

Pazartesi günü uçağa atlayıp Mexico City’ye geldim.

Burada “Dia de Muertos” bayramı başladı.

Onu izliyorum...

Rengârenk bir dünyadayım.

Aslında ölümsüzlükle ölümün birbirinin ikizi olduğunu anlıyorum. Bana göre dünyada görülmesi gereken beş şey varsa biri bu bayram.

Size bu bayramı Hürriyet Seyahat’te yazacağım.

Hürriyet’teki köşemde ise size bu şehirde geçen, tarihin en büyük siyasi cinayetlerinden birini, bütün ayrıntıları ile anlatacağım.

Ölüm ve siyasi cinayet Mexico City’nin en heyecan verici iki hikâyesi...

DURUP DURURKEN OSMAN HOCA NİYE TEKRAR 21 DEDİ

OSMAN Müftüoğlu durup dururken 2015’teki o Harvard araştırmasını yine gündeme getirdi.

Olay şu:

Ayda 21 kere orgazm olan erkeklerin prostat kanserine yakalanma ihtimali yüzde 22 azalıyormuş...

Olaya bakar mısınız...

Demek ki ayda 21 kere orgazm olan erkekler var...

Ve bunlar üzerinde araştırma bile yapılmış...

Ama benim asıl sorum şu...

Bu haber 2015 yılında çıkmıştı...

Sizce Osman Hoca durup dururken bunu niye yeniden gündeme getirdi...

Subliminal bir mesaj mı veriyor... Biliyorsunuz, ruhun ağırlığı 21 gram ve ayda 21 kere orgazm...

Yoksa Türkiye’yi mahvetmek isteyen bir üst akıl, telekinezi yoluyla Osman Hoca’ya bunları mı yazdırıyor...

Hadi 15 falan desen anlayacağız... Çıkarabiliriz...

Ayda 21 kere orgazmdan bahsediyoruz ya...