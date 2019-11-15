Böyle cinsiyetçi lafa böyle ince oturtulur

Bu konuşma geçen gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, hem de üniversitede bir açılışta yapılıyor.
Söyleyen de Türkiye Cumhuriyeti’nin güzide bir üniversitesinin, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin rektörü...
Bir profesör yani...
*
Söylediklerini aynen aktarıyorum:
“İki güçlü devletin iki güçlü kurumunun bir çatı altına gelmesi demek, bir şekilde evlenmesi demek. Tabii biz erkek tarafıyız. İnşallah başarılı olur.”
*
Böyle şeylere “evlenme” denmesi pek hoşuma gitmez, ama diyelim ki halk arasında yerleşmiş bir laf...
Peki de arkadaş, hemen arkasından gelen şu “erkek tarafı” ifadesi ne oluyor?
Niye sen erkek tarafısın da o kız tarafı...
*
Belli ki kafasında kendine göre bir “erkek” tarifi var...
İki devletten “daha büyük ve daha güçlü olanından” geliyor ya... Demek ki o erkek tarafı oluyor...
*
Allah’tan ki “yavru vatanın” temsilcisi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da oradaymış...
Hemen almış mikrofonu ve vermiş cevabını:
“Sayın Hocam ‘Biz erkek tarafıyız’ dedi. Ben onun bu esprisine, eğer yanlış anlamayacaksa bir espri ile karşılık vermek isterim. Bu evlilikte bir de diğer taraf var o da ev sahibi. Siz içgüveysi olarak geldiniz. Benim bildiğim, evliliklerde kadın–erkek eşitliği olur. Ama madem ki erkek tarafı diye kendinizi tanımlamak ihtiyacı duydunuz, diğer taraf da sizi içgüveysi olarak görür, biraz dikkat gerekir...”
*
Buyur hocam ver cevabını...
“Sapına kadar” bir “Anadolu erkeği” olarak hangisini erkekliğine daha kolay yedirirsin?
Düğünde “erkek tarafı” olmayı mı...
Yoksa “içgüveysinden halli” olmayı mı...
AMAN HOCAM AĞZINDAN YEL ALSIN BOŞANMASI DA VAR
- CUMHURBAŞKANI Akıncı’nın ağzına sağlık....
“İçgüveysi” cevabı iyi oturmuş...
Bence şunu da ekleyebilirdi...
“Aman hocam bunu evliliğe benzetme. Evliliklerde boşanma da var... Anavatan-yavru vatan söz konusu... Ağzınızdan yel
alsın...Boşanma olursa bir de ayrıca içgüveysi rahatın da bozulur...”
HOCANIN 17 BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİSİ ATEİST OLMUŞ
AŞAĞIDAKİ 3 ilginç bilgiyi, Milat gazetesi yazarı Ufuk Coşkun’un köşesinden aldım...
Yani AK Parti’ye yakın bir gazetenin köşesinden...
Şimdi sıkı durun...
*
- “Bu sürede kendisini ‘dindar/muhafazakâr’ olarak nitelendiren gençlerin oranı yüzde 28’den 15’e geriledi.”
*
- “Başkanlık referandumunda 18-25 yaş arası ‘hayır’ diyenlerin oy oranı da % 60 olarak tespit edildi.”
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim görevlisi profesör Dr. İhsan Fazlıoğlu, geçen yıl aynen şunu söyledi:
“15 Temmuz’dan bu yana benim odama 17 tane başörtülü deist bile değil tanrıtanımaz öğrenci gelip benimle bu konuları konuştular. Başörtülü öyle geleneksel de değil bildiğin başörtülü. Aileleri de örtülü aile.”
*
Evet bunları iktidar içindeki çok etkili bir grubun üyesinin kaleminden okuyorsunuz.
Bazı laikler söylüyordu... Şimdi muhafazakârlar da bu hakikati kabul etmeye başlamış demek ki...
BU BAŞÖRTÜLÜLERİ KİM ATEİST YAPIYOR
NEDEN gençler arasında ateizme, deizme kayış var? Sınıfında 17 başörtülü kız ateist olan Prof. İhsan Fazlıoğlu geçen yıl yaptığı konuşmada bunu şöyle açıklamıştı:
“Bunun nedeni sahnede dini temsil ettiğini söyleyen insanların eylemlerinin sonucudur. Mesele bu kadar ciddidir. Bu sonuçlarla yüzleşmezsek 30 yıl sonra çok farklı şeyler konuşuyor oluruz.”
*
Ben sadece ekranlardaki din bezirgânlarının olduğunu sanmıyorum. Bugün bütün İslam dünyasında bir IŞİD, El Kaide sorunu var. Kendi aralarındaki savaşlar var. Adaletsizlik var... Demokrasi sorunları var...
*
O nedenle “Ahh” diyorum...
Keşke 30 yılı beklemeden daha bugünden farklı şeyleri konuşmaya başlasak... Mesela, bilimi, demokrasiyi, adaleti, hoşgörüyü, vicdanı...
*
Milat gazetesi yazarı şunu söylüyor:
“Dindar nesilden önce ahlaklı nesil yetiştirsek...”
Aynen katılıyorum...
İZMİR’DE İKİ SORUYA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR
ÖNCEKİ gün Güneri Cıvaoğlu ile birlikte İzmir’de TEV yararına düzenlenen bir söyleşiye katıldık.
İki ünlü video aracılığıyla bize sorular sordu.
- Cem Yılmaz: Ben 47 yaşındayım. Siz hayatınızda bir yaşa dönüp hep orada kalmak imkânına sahip olsaydınız.
Hangi yaşa dönerdiniz?
Cıvaoğlu: “Bazıları yaşlanır, bazıları ihtiyarlar, bazıları yaş alır. Bense hep yaşsız bir insan olarak kalmak isterdim.”
Ben: “Hayatım boyunca kendimi en iyi hissettiğim yaş dilimi 45’le 60 arasıydı. O yaşta kalmak isterdim.”
- Şevval Sam: “Birinin beynine girip keşfetmek imkânınız olsaydı kimin beynine girerdiniz?
Ben: “(Gülerek) Cem Küçük’ün beynine... (Gülmeyerek) Woody Allen’ın...”
GECE PARTİ BİTİNCE İYİ KIZLAR NEREYE GİDER
BILLIE Eilish son 4 yılın en hızla yükselen şarkıcısı...
- İlk şarkısını 2015 yılında çıkardı.
- “Bad Guys” şarkısı sadece Spotify’da 950 milyon kere dinlendi. 19 Mart 2019’da YouTube’a yüklenen şarkının videosunu 650 milyon kişi görüntüledi.
- Radiohead’in solisti Thom Yorke onun için yeni jenerasyonun en iyilerinden biri diyor.
- Beatles hayranı...
- Bir şarkısında, “Parti bitince bütün iyi kızlar cehenneme gider” diyor...
- Ünlü Japon sanatçı Takashi Murakami ile ortak tasarım yapıyor, kendi adını taşıyan bebek ve oyuncaklar üretiyor.
Bugünlerde “Everything I Wanted” adlı yeni şarkısına takıldım...
Bu kız gerçekten çok iyi...
İLGİYLE İZLEDİĞİM 6 YOUTUBE KANALI
- Ezgi’nin Kanalı: Daha çok Marvel ve DC Comics, Super Hero filmleri, Game of Thrones gibi özel diziler üzerine uzmanlaşmış bir kanal. Bazı videolarına takılınca bir saate yakın izliyorum. Jon Favreau gibi efsane yapımcı ve yönetmenlerle özel mülakatlar bile yapıyor.
600 bine yakın takipçisi var. Bazı videolarını 1 milyondan fazla kişi görüntülüyor.
- Cüneyt Özdemir: 700 binden fazla takipçisi var. Konu çeşitliliği ve yaklaşımındaki modernizmi seviyorum.
- Memduh Bayraktaroğlu: Kısa sürede 200 binden fazla takipçi kazandı. Bazı yayınlarını 700 bine yakın insan görüntülüyor. Siyasete yaklaşımındaki tarafsızlığı ve muhalefet kalitesini, içeriğe çok güzel bir eğlence dozu verişini seviyorum.
- Kemal Öztürk: Başlayalı çok kısa süre olmasına rağmen, ilginç mülakatları ve sakin tavrı ile çok konuşulan bir kanal haline geldi.
- Atilla Yeşilada: Yorumlarına her zaman katılmasam da ekonomiyi anlatışındaki renkliliği ve
ona bir “entertainment” tadı vermesini seviyorum.
- Barış Özcan: Bilimsel olayları ve gelişmeleri çok güzel popülerleştiriyor. Çok ilginç ve insanı hemen içine alan bir sunumu var. 3.5 milyon takipçisi var.
Böyle cinsiyetçi lafa böyle ince oturtulur
ŞİMDİ dikkatle okuyun lütfen...
Bu konuşma geçen gün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde, hem de üniversitede bir açılışta yapılıyor.
Söyleyen de Türkiye Cumhuriyeti’nin güzide bir üniversitesinin, İstanbul Teknik Üniversitesi’nin rektörü...
Bir profesör yani...
*
Söylediklerini aynen aktarıyorum:
“İki güçlü devletin iki güçlü kurumunun bir çatı altına gelmesi demek, bir şekilde evlenmesi demek. Tabii biz erkek tarafıyız. İnşallah başarılı olur.”
*
Böyle şeylere “evlenme” denmesi pek hoşuma gitmez, ama diyelim ki halk arasında yerleşmiş bir laf...
Peki de arkadaş, hemen arkasından gelen şu “erkek tarafı” ifadesi ne oluyor?
Niye sen erkek tarafısın da o kız tarafı...
*
Belli ki kafasında kendine göre bir “erkek” tarifi var...
İki devletten “daha büyük ve daha güçlü olanından” geliyor ya... Demek ki o erkek tarafı oluyor...
*
Allah’tan ki “yavru vatanın” temsilcisi Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı da oradaymış...
Hemen almış mikrofonu ve vermiş cevabını:
“Sayın Hocam ‘Biz erkek tarafıyız’ dedi. Ben onun bu esprisine, eğer yanlış anlamayacaksa bir espri ile karşılık vermek isterim. Bu evlilikte bir de diğer taraf var o da ev sahibi. Siz içgüveysi olarak geldiniz. Benim bildiğim, evliliklerde kadın–erkek eşitliği olur. Ama madem ki erkek tarafı diye kendinizi tanımlamak ihtiyacı duydunuz, diğer taraf da sizi içgüveysi olarak görür, biraz dikkat gerekir...”
*
Buyur hocam ver cevabını...
“Sapına kadar” bir “Anadolu erkeği” olarak hangisini erkekliğine daha kolay yedirirsin?
Düğünde “erkek tarafı” olmayı mı...
Yoksa “içgüveysinden halli” olmayı mı...
AMAN HOCAM AĞZINDAN YEL ALSIN BOŞANMASI DA VAR
- CUMHURBAŞKANI Akıncı’nın ağzına sağlık....
“İçgüveysi” cevabı iyi oturmuş...
Bence şunu da ekleyebilirdi...
“Aman hocam bunu evliliğe benzetme. Evliliklerde boşanma da var... Anavatan-yavru vatan söz konusu... Ağzınızdan yel
alsın...Boşanma olursa bir de ayrıca içgüveysi rahatın da bozulur...”
HOCANIN 17 BAŞÖRTÜLÜ ÖĞRENCİSİ ATEİST OLMUŞ
AŞAĞIDAKİ 3 ilginç bilgiyi, Milat gazetesi yazarı Ufuk Coşkun’un köşesinden aldım...
Yani AK Parti’ye yakın bir gazetenin köşesinden...
Şimdi sıkı durun...
*
- “Bu sürede kendisini ‘dindar/muhafazakâr’ olarak nitelendiren gençlerin oranı yüzde 28’den 15’e geriledi.”
*
- “Başkanlık referandumunda 18-25 yaş arası ‘hayır’ diyenlerin oy oranı da % 60 olarak tespit edildi.”
- İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim görevlisi profesör Dr. İhsan Fazlıoğlu, geçen yıl aynen şunu söyledi:
“15 Temmuz’dan bu yana benim odama 17 tane başörtülü deist bile değil tanrıtanımaz öğrenci gelip benimle bu konuları konuştular. Başörtülü öyle geleneksel de değil bildiğin başörtülü. Aileleri de örtülü aile.”
*
Evet bunları iktidar içindeki çok etkili bir grubun üyesinin kaleminden okuyorsunuz.
Bazı laikler söylüyordu... Şimdi muhafazakârlar da bu hakikati kabul etmeye başlamış demek ki...
BU BAŞÖRTÜLÜLERİ KİM ATEİST YAPIYOR
NEDEN gençler arasında ateizme, deizme kayış var? Sınıfında 17 başörtülü kız ateist olan Prof. İhsan Fazlıoğlu geçen yıl yaptığı konuşmada bunu şöyle açıklamıştı:
“Bunun nedeni sahnede dini temsil ettiğini söyleyen insanların eylemlerinin sonucudur. Mesele bu kadar ciddidir. Bu sonuçlarla yüzleşmezsek 30 yıl sonra çok farklı şeyler konuşuyor oluruz.”
*
Ben sadece ekranlardaki din bezirgânlarının olduğunu sanmıyorum. Bugün bütün İslam dünyasında bir IŞİD, El Kaide sorunu var. Kendi aralarındaki savaşlar var. Adaletsizlik var... Demokrasi sorunları var...
*
O nedenle “Ahh” diyorum...
Keşke 30 yılı beklemeden daha bugünden farklı şeyleri konuşmaya başlasak... Mesela, bilimi, demokrasiyi, adaleti, hoşgörüyü, vicdanı...
*
Milat gazetesi yazarı şunu söylüyor:
“Dindar nesilden önce ahlaklı nesil yetiştirsek...”
Aynen katılıyorum...
İZMİR’DE İKİ SORUYA VERDİĞİMİZ CEVAPLAR
ÖNCEKİ gün Güneri Cıvaoğlu ile birlikte İzmir’de TEV yararına düzenlenen bir söyleşiye katıldık.
İki ünlü video aracılığıyla bize sorular sordu.
- Cem Yılmaz: Ben 47 yaşındayım. Siz hayatınızda bir yaşa dönüp hep orada kalmak imkânına sahip olsaydınız.
Hangi yaşa dönerdiniz?
Cıvaoğlu: “Bazıları yaşlanır, bazıları ihtiyarlar, bazıları yaş alır. Bense hep yaşsız bir insan olarak kalmak isterdim.”
Ben: “Hayatım boyunca kendimi en iyi hissettiğim yaş dilimi 45’le 60 arasıydı. O yaşta kalmak isterdim.”
- Şevval Sam: “Birinin beynine girip keşfetmek imkânınız olsaydı kimin beynine girerdiniz?
Ben: “(Gülerek) Cem Küçük’ün beynine... (Gülmeyerek) Woody Allen’ın...”
GECE PARTİ BİTİNCE İYİ KIZLAR NEREYE GİDER
BILLIE Eilish son 4 yılın en hızla yükselen şarkıcısı...
- İlk şarkısını 2015 yılında çıkardı.
- “Bad Guys” şarkısı sadece Spotify’da 950 milyon kere dinlendi. 19 Mart 2019’da YouTube’a yüklenen şarkının videosunu 650 milyon kişi görüntüledi.
- Radiohead’in solisti Thom Yorke onun için yeni jenerasyonun en iyilerinden biri diyor.
- Beatles hayranı...
- Bir şarkısında, “Parti bitince bütün iyi kızlar cehenneme gider” diyor...
- Ünlü Japon sanatçı Takashi Murakami ile ortak tasarım yapıyor, kendi adını taşıyan bebek ve oyuncaklar üretiyor.
Bugünlerde “Everything I Wanted” adlı yeni şarkısına takıldım...
Bu kız gerçekten çok iyi...
İLGİYLE İZLEDİĞİM 6 YOUTUBE KANALI
- Ezgi’nin Kanalı: Daha çok Marvel ve DC Comics, Super Hero filmleri, Game of Thrones gibi özel diziler üzerine uzmanlaşmış bir kanal. Bazı videolarına takılınca bir saate yakın izliyorum. Jon Favreau gibi efsane yapımcı ve yönetmenlerle özel mülakatlar bile yapıyor.
600 bine yakın takipçisi var. Bazı videolarını 1 milyondan fazla kişi görüntülüyor.
- Cüneyt Özdemir: 700 binden fazla takipçisi var. Konu çeşitliliği ve yaklaşımındaki modernizmi seviyorum.
- Memduh Bayraktaroğlu: Kısa sürede 200 binden fazla takipçi kazandı. Bazı yayınlarını 700 bine yakın insan görüntülüyor. Siyasete yaklaşımındaki tarafsızlığı ve muhalefet kalitesini, içeriğe çok güzel bir eğlence dozu verişini seviyorum.
- Kemal Öztürk: Başlayalı çok kısa süre olmasına rağmen, ilginç mülakatları ve sakin tavrı ile çok konuşulan bir kanal haline geldi.
- Atilla Yeşilada: Yorumlarına her zaman katılmasam da ekonomiyi anlatışındaki renkliliği ve
ona bir “entertainment” tadı vermesini seviyorum.
- Barış Özcan: Bilimsel olayları ve gelişmeleri çok güzel popülerleştiriyor. Çok ilginç ve insanı hemen içine alan bir sunumu var. 3.5 milyon takipçisi var.