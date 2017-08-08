Bırakın hocam bal gibi onu kastettiniz

YANİ oldu mu şimdi Hayrettin Karaman hocam...

Sigara içen başörtülü kadına o lafları söyleyeceksiniz...

Bal gibi söyleyeceksiniz...

Ne kastettiğiniz bal gibi belli olacak...

Kendi tarafındaki insanlar bile onu öyle anlayacak...

***

Sonra başörtülü kadınlardan fırçayı yiyince, “Ben sizin iffetinize bir şey demedim” deyip çıkacaksınız işin içinden...

***

Eee sormayacaklar mı size...

Neyi kastettiniz hocam...

***

Onu kastetmediyseniz eğer...

Sigara içen başörtülü kadın bir şeylere hazırım işareti veriyor derken, hazır olduğu öteki şeyler nedir?

Dilinizin üstündeki “kastetmediğiniz” derken şuurunuzun altındaki neyi kastediyor...

***

Hocam bilin ki, artık kendi belagatinizin şehvetine iyice kapıldınız ve kendi sözlerinizi hadis sanar hale geldiniz.

***

Bakın çevrenizdeki erkek milleti bunu yüzünüze söylemeye, yazmaya korkuyor ama gıyabınızda sıkça dile gelmeye başladı.

Ama mert ve cesur bir muhafazakâr kadın nesli geliyor...

Bilesiniz ha...

EY MUHAFAZAKÂR ERKEK MİLLETİ NEREDESİNİZ YAHU

OKTAY Ekşi gibi dünyanın en zarif, en dürüst insanlarından biri, kastını aşan iki kelime edince hep birlikte ayağa kalkan...

***

Ağzına geleni dilinden esirgemeyen...

Aslan kesilen, eline taşı alıp onu recmetmeye koşan muhafazakâr erkek milleti...

Neredesin... Neredesin kardeşim...

***

Annen, kardeşin, yavuklun söz konusu olduğunda denilene değil de, diyene mi bakarsın sen...

***

Yok mudur senin ailende sigara içen bir kadın...

Hadi yoktur diyelim...

Hiç mi yoktur tanıdığın sigaranın dumanından zevk alan bir kadın...

***

Yoksa sen de, ağzında sigara gördüğün her kadını Hoca’nın sandığı gibi “öyle” mi sanırsın...

BU ÜLKEYE DEMOKRASİYİ KADINLAR GETİRECEK

MUHAFAZAKÂR erkek milletini anlamıyorum.

***

- “Hoca” diye belledikleri birisi çıkıp “Yolsuzluk hırsızlık değildir” diye dünyanın en saçma fetvasını verse bile...

Susuyor..

***

Bakıyorum tepki birkaç muhafazakâr kadından geliyor.

***

- “Hoca” diye belledikleri bir insan çıkıp sigara içen başörtülü kadına, denilebilecek en ağır lafı ettiği zaman bile, “fetva” kabul edip suspus oluyor.

***

Bakıyorum... Tepki yine birkaç muhafazakâr kadından geliyor.

***

Şimdi her zamankinden daha çok inanıyorum.

Bu ülkeye gerçek demokrasiyi, gerçek insanlığı kadınlar getirecek.

***

Başı örtülü ve başı örtüsüz kadınlar kol kola, omuz omuza bu fetvacı erkek milletini yenecek.

İKİ ÜLKENİN TROLLERİ HEPİNİZİN KAFASI AYNI

HADİ o trol sürüsünü biliyoruz...

Ne zekâları var, ne şuurları...

Ama iki gazete var ki, internet sitelerinin başındakileri de hiç anlamadım...

***

Alman gazeteci Kai Diekman tatilini Türiye’de geçiriyor diye veryansın ediyorlar...

Neymiş...

Gazetesi “Almanlara Türkiye’ye gitmeyin” diyormuş...

Ama kendisi tatilini Türkiye’de geçiriyormuş...

***

Ama şuna bakın ki, Türkiye’deki şuursuz troller ona “Niye Türkiye’ye geldin” diye saldırırken, Almanya’daki şuursuz troller de ‘Bak Türkiye’ye gittin başına neler geldi. Oh olsun sana” diye saldırıyor.

Yani topunuzun cibiliyeti ve zekâsı aynı...

CAHİL EDİTÖRLERE KAİ DİEKMANN DERSİ

KAİ Diekmann’a saldırıp hedef gösteren kişilere birkaç basit bilgi:

- BİR: Kai Diekmann bir yıl önce Bild gazetesinin genel yayın yönetmenliğinden ayrıldı.

- İKİ: Sekiz yıldır tatilini ailesiyle birlikte Türkiye’de geçiriyor.

- ÜÇ: Bundan bir süre önce Almanya’nın en ciddi gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung’un turizm ekine verdiği mülakatta bütün Almanlara “Türkiye’ye gidin” dedi...

Yani Türkiye’deki serseri takımına hedef gösterdiğiniz insan bu...

BU LENİN HEYKELİNE 15 BİN DOLAR VERİR MİSİNİZ

SARI gömlek ve yelek...

Mavi ceket...

Bugüne kadar gördüğüm en eğlenceli en postmodern Lenin heykeli...

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Bu heykel Ukrayna’nın Korzhin köyünde bir bahçede duruyor.

Köy yetkilileri bu heykeli satıp parasıyla köyün anaokulunu tamir ettirmek ve yenilemek istiyorlar.

Ancak bugüne kadar bu fiyata alıcı bulamamışlar.

Ukrayna’da bunun gibi, Sovyetler Birliği döneminden kalma yüzlerce kült heykel alıcı bekliyor.

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Bana göre orada muazzam bir postmodern sanat malzemesi yatıyor.

Bu heykelin İstanbul’da bir modern sanat müzesinin önüne veya bahçesine çok yakışacağını düşünüyorum.

CAT STEVENS’IN DÖNÜŞÜ

BEN Cat Stevens’ın Yusuf İslam dönemindeki şarkılarını sevmedim.

Şimdi Yusuf-Cat Stevens adıyla yeni şarkılar yapıyor.

Yeni çıkan “Blackness of the Night”ı çok ama çok sevdim...