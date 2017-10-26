Bir lisenin hatıraları arasından çıkanlar

Sanki bu okula daha önce defalarca gelmiş gibiydim.



Doğaldı da...



Yirmi beş yıllık birlikte çalışma süremiz boyunca Aydın Doğan’dan bu liseyi o kadar çok dinlemiştim ki...



O dönemde Kelkit’te lise olmadığından öğrenim için abisiyle birlikte Erzincan Lisesi’nde okumuş.



Dün Aydın Doğan Vakfı’nca Erzincan Lisesi’nde yaptırılan konferans salonu ve öğrenci merkezinin açılış törenine katıldım.



Okulun bir de tarih müzesi var.



Bu müzeyi gezerken Aydın Bey’in lise eğitimi sırasında siciline yazılanları ilk defa açıkladılar.



Hep kendi sicilimi merak etmişimdir... Mesela MİT’te hakkımda tutulan dosyada neler vardır?



Okulda sicilime neler işlenmiştir?



İlk defa bir lise öğrencisi sicil dosyası görüyordum.



Eminim siz de ilgiyle okuyacaksınız.





İTİRAZ KÜLTÜRÜ: ÖĞRETMENİN GAREZİNE UĞRADIM İTİRAZ EDİYORUM

SİCİL dosyasından çıkan en ilginç belge bir itiraz dilekçesi ve rapor sonucu.



Aydın Doğan ve arkadaşı Avni Aksu ile birlikte 16 Kasım 1956 günü Fransızca imtihanı sonuçlarına itiraz etmişler.



İki Fransızca ve bir İngilizce öğretmeninden oluşan heyet itiraz dilekçesini inceleyip şu kararı vermiş:



“Yukarda adları geçen öğrencilere imtihanda her iki sınıftan da sorular sorulmuştur. Sorulan soruları yeter derecede cevaplandıramamışlardır. Not hiçbir teesir altında kalınmadan adilane verilmiştir.”





VELİ SAYFASINDA KİMLERİN İSMİ VAR

AYDIN Doğan’ın Erzincan Lisesi’nde dün açıklanan dosyasında velisi olarak iki kişinin ismi var.



Biri babası İrfani Doğan.



Öteki ise İsmail Ayman.



Trabzon’da bir otelin sahibi.





LİSEDE BOYU KİLOSU NEYMİŞ

ÖĞRENCİ kayıt dosyasına yapılan tıbbı muayenesinden bazı bilgiler de konmuş.



O dönemde Aydın Doğan’ın boyu 1.74’müş.



Ağırlığı 67 kilo.



Göğüs çevresi ise 73.82 cm.



Hükümet tabibi Dr. Necmettin Coşar şu raporu yazmış:



“İrfani Doğan oğlu Aydın Doğan’ın yapılan muayenesinde: Bulaşıcı ve sair hastalıktan salim olduğunu bildirir rapordur.” / 28.8.1950





HAYLAZLIK: İLKOKULDA HAL VE GİDİŞ PEKİYİ





DOSYADAN, Kelkit Cumhuriyet İlkokulu’ndan aldığı diploma da çıktı.



1949-50’de ilkokulu, “iyi” derece ile bitirmiş.



Matematik: Orta.

Türkçe: Pekiyi.

Aile bilgisi “pekiyi”...



En ilginci ise hal ve gidiş notunun “pekiyi” olması... Demek ki haylazlık Erzincan Lisesi’nde başlamış.









OKULA GELMEYEN ÇOCUKLAR BÜTÜN ŞEHİRE DUYURULUYOR

AYDIN Doğan Vakfı’nın yaptırdığı salonun üst katında,



Erzincan Lisesi’nin bir radyo yayın odası var.



Oda 1960’lı yıllardaki gibi kalmış.



Kendimi bir Woody Allen filminde gibi hissettim.



Eski yayın araçları, taş plaklar...



Eskiden bu odadan okul radyosu bütün şehre yayın yaparmış.



Bu arada okulu eken çocuklar da radyodan ilan edilirmiş.



Aydın Doğan’ın adının hiç anons edilip edilmediğini öğrenemedim.





Erzincan Lisesi radyosunda öğrenci olarak şarkı söyleyen Adnan Karakelle o günleri anlatıyor.





HAYRAN OLDUM: MUCİT ÇOCUKLARIN ELEKTRİKLİ ARABASI

AYDIN Doğan Vakfı’nın yaptırdığı bölümlerin açılışı için çocuklar bir de kendi çaplarında teknolojik buluşlar fuarı hazırlamışlar.



Buradaki buluşları daha sonra anlatacağım.



Bugün için sadece güneş enerjisi ile çalışan arabayı anlatacağım.



Tasarımının tamamını çocuklar yapmış.



Aracın sürücü kısmının üstüne konan güneş enerjisi panelleri ile çalışıyor. Araca binip kısa bir tur attım.







