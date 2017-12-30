Bir gün sana kontrgerilla diyecekler

Belli ki rol modelleri var...

Duruş, hal, eda...

Boyundaki atkı...

Biraz, hatta birazdan da fazla “Kurtlar Vadisi” esintisi sanki...

*

“Bir yılda 7 bin kişiye ulaştık” diye övündüğüne bakarsanız, idealleri, büyük, hedefi ondan da yüce...

“Devletine yardımcı” bir teşkilat yaratmak istiyor...

*

Fotoğrafa bakıyorum ve soruyorum kendi kendime “Yok mudur bu genç insana akıl fikir verecek bir büyüğü...”

Görmüş geçirmiş, ülkesinin son 30-40 yılını bilen bir yakını...

*

Mesela ona şunu diyecek...

“Bak evladım, bak aslanım...

Sen idealist biri olabilirsin, ama ben sana bir gün neler deneceğini şimdiden anlatayım.

Anlatayım da kararını kendin ver...”

*

Devamını ben getireyim...

Önce “derin devlet” laflarını falan okumaya başlayacaksın...

Biliyorum, içinde “devlet” kelimesi olduğu için hoşuna gidecek...

*

Sonra ona bir kelime daha ekleyecekler...

Diyecekler ki “paralel devlet”...

Huylanacaksın...

Ama asıl dalga bir sonrasında gelecek...

“Kontrgerilla” diyecekler sana...

*

Sonunda kendini bir “çete reisi” olarak adaletin karşısında bulacaksın...

*

Belki bugün değil, yarın da değil...

Ama bu ülkeden olağanüstü hallerin kalktığı günden sonra bir gün...

Ama mutlaka...

*

Genç adam...

Bugün bu laflarımı, muhalif bir kafa tarafından söylenmiş söz olarak görebilir, okuyabilirsin...

Ama bil ki böyle olacak....

Ve o gün geldiğinde, bugün sırtını okşayanlardan, bugün sana yürü diyenlerden birini bile yanında bulamayacaksın...

Öyle tek başına kalacaksın hâkimin, savcının önünde...

*

Bu sözlerimi bir büyüğünün samimi duyguları olarak okursan, hem kendine, hem ülkene büyük yararı olur...

AKHİSAR DİNLERKEN NELER HİSSETMİŞTİR

GEÇENLERDE Akhisar Ticaret Odası Başkanı Alper Alhat’tan bir davet aldım.

Beni zeytin hasadına davet etti...

Akhisar dedemlerin, annem ve babamın Kırcalı’dan sonra ikinci memleketidir.

Herkes orayı tütüncü olarak bilir ama Akhisar Türkiye’nin en büyük zeytin üretici bölgesidir.

Son yıllarda bu özelliğini ortaya çıkarmak için çok büyük atılımlar yapıyor...

Türkiye dünyanın dördüncü zeytin üreticisi...

Ülkenin bütün sahil bölgelerinde birçok insan zeytinyağı üretimi ve ambalajlamasında harikalar yaratıyor...

Merak ediyorum Akhisar, Ayvalık, Gemlik, Nizip, Muğla, Ege’nin, Akdeniz’in öteki bölgelerinde yaşayan zeytinciler Cumhurbaşkanı’nın Tunus’tan zeytinyağı ithal edileceği demecini nasıl değerlendiriyor...

ÖFKELİ ÜRETİCİ

- EŞİM Tansu, bu yıl Urla’daki evinin bahçesindeki zeytinlerden ilk soğuk sıkma yağını aldı.

Harika bir zeytinyağı geldi...

Her yemekten önce küçük tabaklara bu zeytinyağı konuyor...

Şu günlerde Tunus’tan ithalat açıklamasına en büyük tepki ondan geliyor.

Ee 20 ağacı var ve ne de olsa o da artık bir üretici...

ASIL ANLAMADIĞIM ŞU

- TÜRKİYE bir serbest pazar ekonomisi...

Yani ithalat ve ihracat serbest...

Elbette Tunus’tan zeytinyağı ithal etmek isteyen çıkarsa bunu serbestçe yapabilir. Tunus gezisinden sonra anlamadığım şu...

Türkiye, Tunus’tan zeytinyağını devlet eliyle mi ithal edecek?

Yoksa Tunus’tan zeytinyağı ithalatına teşvik mi verecek?

PEK UMUTLU DEĞİLİM AMA 2018’DE İNŞALLAH

- Kutuplaşmış bir Türkiye, hiçbirimize mutluluk getirmez.

- Türkiye’nin en büyük kazanımı, demokrasi, Cumhuriyet ve laikliktir... Bunlar hepimiz için en iyi şeylerdir.

- Bağımsız ve tarafsız bir adalet olmadan hiçbirimiz güvence altında olamayız.

- Türkiye’nin yeri Ortadoğu değil, Avrupa’dır...

- Hayat tarzlarına sonuna kadar saygılı, özgürlükçü bir toplum hepimiz için en iyisidir.

Pek umutlu değilim ama...

İnşallah yeni yılda bu gerçekleri daha iyi anlarız.

BU GENÇ ADAMI MI YOKSA NİKE’I MI KUTLAMALIYIM





BÜNYAMİN Aydın Gümüşhaneli tekstilci bir ailenin çocuğu. “Les Benjamins” isimli bir tişört markası yarattı...

Onu ilk defa Milano’da fashion week’teki defilesinde tanıdım. “Osmanlı Punk”ı diye bir modanın öncüsü oldu.

Şimdi Çin’de büyüyor.

Geçenlerde ondan bir davetiye aldım.

Nike ondan bir koleksiyon yapmasını istemiş...

Akaretler’de showroom’unda gidip gördüm...

Amacım Bünyamin’i kutlamaktı...

Ama yapılan işi görünce şunu anladım.

Önce Nike’ı bu vizyonu nedeniyle kutlamalıydım.

Gencecik bir marka ile işbirliği yapmak...

Burnundan kıl aldırmayan dev markaların büyük bölümünün henüz anlamadığı gerçek bu...

Tabii gencecik bir adamın böyle bir Türk markası yaratması da bir Türk olarak gururumu okşuyor.

MÜSLÜMAN NOEL BABA AKLIMA REİNA’YI GETİRDİ

İNGİLTERE’de beyaz sakalları olan yaşlı Müslüman var ya... Hani küçük İngiliz çocuğu onu görünce Noel Baba sanıp koşmuş...

İşte o Müslüman var ya...

Müslüman âleminden tek iyi haberin gelmediği bu kapkara yılda bana çok iyi geldi...

Dört yıldan beri o çocuğa Noel hediyesi götürüyormuş...

Bir o Müslüman’a bakın...

Bir de geçen yıl başında İstanbul’u kana boyayan o aşağılık herife...

O da Müslüman geçiniyor...

Ve maalesef İstanbul’da o aşağılık terörist kazandı...

Bu yıl kutlama yok...

İngiltere’de ise yaşlı bir Müslüman, Hıristiyan bir çocuğa bu yıl da hediyesini götürdü...

ED SHEERAN VE ANDREA BOCELLİ HAYRANLARINA





- ED Sheeran bu yılın hiç kuşkusuz en büyük starı oldu... “Shape of You” mükemmel bir şarkıydı...

Sheeran yıl sonunda çok güzel bir sürprizle geldi... Andrea Bocelli ile birlikte söylediği “Perfect Symphonie” gerçekten mükemmel bir yıl sonu senfonisi olmuş...