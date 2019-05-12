Bir gazinonun soyunma odasında en mahrem sahneler

Özellikle, geceleri evden kaçıp dışarıdan gizlice seyrettiğim “Mogambo ve Kübana” üzerine bir çalışma yapıyorum.
Bornovalı Nuri ismine o sırada takıldım.
Takılmama neden olan da Yeni Asır gazetesinden bir meslektaşımın, 2011 yılında onunla yaptığı bir mülakattı.
Bana göre Türk basın tarihinin en güzel mülakatlarından biridir.
Gazeteci gazetecinin kurdudur. Bu mülakatı ilk okuduğumda biraz da kıskanmıştım yani...
O günlerde genel yayın yönetmeni olsam, hiç kompleks yapmam, bir pazar günü tak diye manşete koyardım.
Nasip bu güneymiş.
Artık genel yayın yönetmeni değilim ama böyle güzel bir köşem var...
Pazar günleri oradan neşe saçılsın, modernite fışkırsın, insanlar kahvaltıda “Aaa bak” diye okusun istiyorum...
*
Buyurun size İzmir’in Yeni Asır gazetesinde 2011 yılında yayınlanan bu harika mülakatın tıpkıbasımı...
Meslektaşım Şafak İnce’ye, bize İzmir eğlence hayatına ait böyle güzel bir belgeyi bıraktığı için teşekkür ediyor ve ilginize sunuyorum.
*
İşte size “son gazino kralının” evrak-ı metrukesi...
Bir gece kulübünün gizli penceresinden zamanın mega starlarının soyunma odası...
Ve orada yaşananlar...
KAHVEHANE ÇIRAKLIĞINDAN GAZİNOCULAR KRALLIĞINA
Nasıl gazinocu oldunuz?
“Annem-babam Azerbaycan’dan İzmir’e gelmiş ve ben Bornova’da doğdum. Onları erken kaybettim, o tarihlerde kardeşlerim okuyordu, bu yüzden kahvelerde çalışmaya karar verdim, arkasından Alsancak’ta kumarhane açtım. 1967’de Ekici Över’in sahibi Hasan Ekici, Lunapark Gazinosu için bana ortaklık teklif etti, yüzde 35’lik hisse önerdi, yarı yarıya olması şartıyla kabul ettim. Sonra Göl Gazinosu’nun sahibi Osman Kavran ile ortak oldum ve 1975’te yola tek başıma devam ettim. Fahrettin Aslan ile tanışınca da Dalyan Gazinosu’nu aldım. Türkiye’de ne kadar artist varsa hepsini ben çıkardım, eften püften olanları da başkaları çıkardı.”
GAZİNO HANEDANINI KAPATAN SON KRAL
1950’lerden itibaren İzmir Fuarı’ndaki gazinolar öyle büyük ilgi gördü ki Türkiye’nin eğlence hayatının adeta referansı haline geldi.
Birçok ünlü İstanbul’da doğdu, orada parladı.
Bazılarının ise doğum yeriydi fuar...
Kapalı gişe hizmet veren gazinolara girmek için binlerce kişi kapı önünde kuyruklar oluşturdu.
Bir ay boyunca Türkiye’nin magazin nabzı orada atardı.
O dönemin gazinocular kralı hiç şüphesiz Fahrettin Aslan’dı.
Ama o piyasanın 4 kralı daha vardı.
Hasan Ekici, Osman Kavran, Atalay Noyaner ve Nuri Yalçuk...
Nuri Yalçuk’un İzmir’deki lakabı Bornovalı Nuri’ydi.
Eski İzmir’in Lunapark Gazinosu, Dalyan Gazinosu, Golf Restoran ve Şifne’de hizmet veren Kıyı Balık Restoran’ın kurucusu oydu.
Aynı zamanda o beş kraldan hayatta kalan tek kişiydi. Nuri Yalçuk da bu mülakatı verdikten
3 yıl sonra hayata veda etti.
Böylece “gazino hanedanı dönemi” kapandı...
ZEKİ MÜREN GİBİSİ YOK
İzmir Fuarı’na damgasını vuran sanatçı Zeki Müren’di. O nasıl bir insandı?
“Bakın size şöyle söyleyeyim. Türkiye’ye bir daha öyle bir sanatçı gelmez. Fahrettin Aslan’dan Dalyan’ı ilk aldığımda burayı Zeki Müren ile açmak istedim. Şakir Öner Günhan (THM sanatçısı) ile Zeki Müren’in evine gittik, bir deste de kırmızı gül yaptırdık. ‘Ben Dalyan’ı aldım, ekimde seninle açmak istiyorum’ dedim. Zeki Müren’in o dönemde Fahrettin Aslan ile arası iyi değildi. Bana, ‘Fahrettin Aslan ile ortak mısın, değil misin?’ diye sordu. Olmadığımı söyleyince ‘O zaman benimle açma ama nisan ayında benimle kapat. Sen Emel Sayın’ı al’ dedi.”
Siz isteyince Emel Sayın hemen geldi mi?
“Emel Sayın İstanbul Lunapark’ta çalışıyordu, işi de çok güzeldi. Gittik onunla konuştuk, o tarihte 10 bin lira yevmiyeye anlaştık. Ama Osman Kavran, Emel Sayın’ı bırakmak istemedi. Emel Sayın gidiyoruz deyince de Osman Kavran, kocası İsmet Kasapoğlu’na bir kül tablasıyla vurdu. Sonunda bize geldi. 38 gün çalıştık, gazinonun her gecesi doldurdu üstelik matine de hiç boş geçmedi.”
ZEKİ MÜREN DALYAN’IN KAPANIŞINA GELMEDİ AMA ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ
Dalyan’ın kapanışı nasıl oldu? Zeki Müren geldi mi?
“Dalyan’ın sezon kapanışı olacak ama Zeki Müren gelmedi. Hasta olduğunu söyledi, inanmadım. Telefon açtım, ‘Nuri abi Allah aşkına birini gönder, gelsin beni görsün’ dedi. Yine inanmadım, kardeşim gitti gördü, gerçekten yatak döşek yatıyormuş. Bu kez telefonda ‘Zeki, özür diliyorum’ dedim. Ama Zeki, sözünde durdu. Temmuzda ben Menekşe Çay Bahçesi’ni yapmaya başlamıştım. Bu sırada Efes Oteli’nin müdürleri geldi, ‘Zeki Müren, Ajda Pekkan, Orhan Boran’ı getiriyoruz. Bu iş için seni ortak alacağız’ dediler. Komik geldi, çünkü kadro zaten muhteşem, iş yapmaması mümkün değil. ‘Siz enayi misiniz? Neden beni ortak alıyorsunuz’ dedim. Öğrendim ki Zeki Müren onlara ‘Tek bir şartla gelirim, Nuri abiyi ortak alacaksınız’ demiş. Ortak olduk, Zeki Müren benim ortak olmamı sağlayarak böylece sözünde durmuş oldu, oradan aldığım parayla Menekşe’yi bitirdim.”
İBO, HÜLYA’YI KOVMUŞ YERİNE SİBEL’İ GETİRTMİŞ
Çalıştığınız bir diğer isim İbrahim Tatlıses, diğer sanatçılarla arası nasıldı?
“İbrahim Tatlıses gibi bir adam bir daha gelmez. Gelmiş geçmiş en güzel okuyan adam. Bana bir sürpriz yaptı ki inanılmaz. Fuar açılacak, Hülya Avşar ile İbrahim Tatlıses bizde çalışacak. Ben hanımla Çeşme’deki evdeyim. O dönem Yeni Asır’a da ilan veriyoruz, sabah gazeteyi alıp ilana baktım, programda İbrahim Tatlıses-Sibel Can yazıyor.
Şok geçirdim, acaba yanlışlık mı oldu diye gazinoyu aramak için telefona gittim.
Bu sırada İbrahim aradı. ‘Baba, sürprizimi beğendin mi?’ dedi. O gece Hülya’yı kovmuş, Sibel Can’ı almış. Halbuki Sibel Can, Fahrettin Aslan’da çıkıyordu. Sibel Can’ı almak için Fahrettin Aslan’a ‘Sen Sibel Can’ı bu gece gönderdin gönderdin. Göndermezsen bir daha senin gazinolarının hiçbirisine çıkmam’ demiş ve onu almış.”
BÜLENT ERSOY 200 BİN LİRA İSTEDİ, YARISINI VERDİM 32 GECE FUL ÇEKTİ
Fuarın bir diğer önemli ismi Bülent Ersoy ile çalıştınız mı?
“Elbette, bir gün Bülent Ersoy’un annesi telefonla aradı, ‘Bülent Ersoy seninle çalışmak istiyor’ dedi. Kaç para istiyor dedim, 200 bin yevmiye 2 milyon avans dediler. Yarısına anlaştık. Onun gelişini hiç unutmam, Menekşe Çay Bahçesi’nde oturuyordum. Birden sandalyeler ayakkabılar havada uçuşmaya başladı. Fuarın açılışına henüz 4 gün var. Ne oluyor diye baktım, gördüm ki Bülent Ersoy gelmiş. Hemen biletleri satışa çıkardık, inanır mısınız 32 günlük biletleri bir günde sattım. Karaborsa yapsak büyük para kaldırırdık.”
AJDA 750 LİRA ALIRKEN, FATMA GİRİK’E 5 BİN LİRA VERİYORDUM
Lunapark’a ilk kimi çıkardınız?
“İlk çıkardığım sanatçı Fatma Girik idi. Onunla başladık ve aldığı parayla gündeme oturdu. 5 bin lira yevmiye verdim, Türkiye ayağa kalktı.
O dönemde Emel Sayın 750, Ajda Pekkan 750 lira alıyordu. Fatma Girik 5 bin lira aldı ama gazino doldu. Tam 7 bin 300 kişilik salon ful çekti. Kaprisi yok, güzel mi güzel, kabadayı bir kızdı. Onun için ilk çıkmış son çıkmış hiç fark etmez, itiraz da etmezdi. Ancak parasını da alırdı.”
FİLİZ AKIN’A ‘SEN GİDERSİN AMA AHMET KALIR’ DEDİM
Lunapark’a ilk kimi çıkardınız?
“İlk çıkardığım sanatçı Fatma Girik idi. Onunla başladık ve aldığı parayla gündeme oturdu. 5 bin lira yevmiye verdim, Türkiye ayağa kalktı.
O dönemde Emel Sayın 750, Ajda Pekkan 750 lira alıyordu. Fatma Girik 5 bin lira aldı ama gazino doldu. Tam 7 bin 300 kişilik salon ful çekti. Kaprisi yok, güzel mi güzel, kabadayı bir kızdı. Onun için ilk çıkmış son çıkmış hiç fark etmez, itiraz da etmezdi. Ancak parasını da alırdı.”
AJDA BİLEZİĞİNİ VERİNCE SEMRA ÖZAL NE YAPTI
Devlet büyükleri gelir miydi gazinolara?
“Gelirdi tabi, Semra Özal bir gün telefon açtı, ‘Suareye geleceğiz’ dedi. O zaman başbakan eşi ve Ajda Pekkan da bizde sahneye çıkıyor. Gazino hıncahınç dolu, sahneden inen Ajda Pekkan, Semra Hanım’a bir bilezik taktı.
Semra Hanım hemen sonrasında bana, ‘Derhal bileziği iade ediyorsun, yanlış anlamaya neden olabilir’ dedi.
Konser sonrası kulise Ajda Hanım’a gittim, o da ‘Benim içimden gelmiş verdim, ne var bunda’ diyerek şalını attı ve çıktı gitti.
Semra Hanım da kuliste ziyaret etmek istediği Ajda Pekkan’ın gittiğini öğrenince sitem etti.
MUAZZEZ ABACI HANGİ FOTOĞRAFI GÖRÜNCE ‘BATSIN BU DÜNYA’ DEDİ
BORNOVALI Nuri Yalçuk’un hayat arkadaşı Zühre Yalçuk da o döneme ait çok güzel bir Muazzez Abacı hatırasını anlattı. Onun ağzından dinleyelim: “Muazzez Abacı, evde Orhan Gencebay’dan eserler seslendiriyordu ama sahnede tüm ısrarıma rağmen bunları söylemiyordu. Bir gece Yeni Asır’ın magazin muhabiri Güngör Öcal, ‘Sayın Abacı bir şey söylemek istiyorum’ dedi ve o günlerde birlikte olduğu Atilla Kurtbaş’ın bir başka kadınla olan evlilik fotoğraflarını gösterdi. Bunları gören Muazzez gözyaşına boğuldu, ‘Bu gece sahneye çıkmam’ dedi.
Teselli olsun diye içmeye başladık. İlerleyen saatte, ‘Sahneye çıkmazsam ayıp olur değil mi’ dedi.
Mikrofonu eline alınca salondakilere ‘İlk kez söyleyeceğim’ diyerek ‘Batsın Bu Dünya’yı seslendirdi. O gazino ne oldu biliyor musunuz? Yıkıldı, yıkıldı. Sahneye çıktım yanaklarından öptüm.”
Bir gazinonun soyunma odasında en mahrem sahneler
Son yıllarda İzmir’in fuardaki çocukluk ve delikanlılık dönemimin eğlence hayatına, gazinolarına taktım.
Özellikle, geceleri evden kaçıp dışarıdan gizlice seyrettiğim “Mogambo ve Kübana” üzerine bir çalışma yapıyorum.
Bornovalı Nuri ismine o sırada takıldım.
Takılmama neden olan da Yeni Asır gazetesinden bir meslektaşımın, 2011 yılında onunla yaptığı bir mülakattı.
Bana göre Türk basın tarihinin en güzel mülakatlarından biridir.
Gazeteci gazetecinin kurdudur. Bu mülakatı ilk okuduğumda biraz da kıskanmıştım yani...
O günlerde genel yayın yönetmeni olsam, hiç kompleks yapmam, bir pazar günü tak diye manşete koyardım.
Nasip bu güneymiş.
Artık genel yayın yönetmeni değilim ama böyle güzel bir köşem var...
Pazar günleri oradan neşe saçılsın, modernite fışkırsın, insanlar kahvaltıda “Aaa bak” diye okusun istiyorum...
*
Buyurun size İzmir’in Yeni Asır gazetesinde 2011 yılında yayınlanan bu harika mülakatın tıpkıbasımı...
Meslektaşım Şafak İnce’ye, bize İzmir eğlence hayatına ait böyle güzel bir belgeyi bıraktığı için teşekkür ediyor ve ilginize sunuyorum.
*
İşte size “son gazino kralının” evrak-ı metrukesi...
Bir gece kulübünün gizli penceresinden zamanın mega starlarının soyunma odası...
Ve orada yaşananlar...
KAHVEHANE ÇIRAKLIĞINDAN GAZİNOCULAR KRALLIĞINA
Nasıl gazinocu oldunuz?
“Annem-babam Azerbaycan’dan İzmir’e gelmiş ve ben Bornova’da doğdum. Onları erken kaybettim, o tarihlerde kardeşlerim okuyordu, bu yüzden kahvelerde çalışmaya karar verdim, arkasından Alsancak’ta kumarhane açtım. 1967’de Ekici Över’in sahibi Hasan Ekici, Lunapark Gazinosu için bana ortaklık teklif etti, yüzde 35’lik hisse önerdi, yarı yarıya olması şartıyla kabul ettim. Sonra Göl Gazinosu’nun sahibi Osman Kavran ile ortak oldum ve 1975’te yola tek başıma devam ettim. Fahrettin Aslan ile tanışınca da Dalyan Gazinosu’nu aldım. Türkiye’de ne kadar artist varsa hepsini ben çıkardım, eften püften olanları da başkaları çıkardı.”
GAZİNO HANEDANINI KAPATAN SON KRAL
1950’lerden itibaren İzmir Fuarı’ndaki gazinolar öyle büyük ilgi gördü ki Türkiye’nin eğlence hayatının adeta referansı haline geldi.
Birçok ünlü İstanbul’da doğdu, orada parladı.
Bazılarının ise doğum yeriydi fuar...
Kapalı gişe hizmet veren gazinolara girmek için binlerce kişi kapı önünde kuyruklar oluşturdu.
Bir ay boyunca Türkiye’nin magazin nabzı orada atardı.
O dönemin gazinocular kralı hiç şüphesiz Fahrettin Aslan’dı.
Ama o piyasanın 4 kralı daha vardı.
Hasan Ekici, Osman Kavran, Atalay Noyaner ve Nuri Yalçuk...
Nuri Yalçuk’un İzmir’deki lakabı Bornovalı Nuri’ydi.
Eski İzmir’in Lunapark Gazinosu, Dalyan Gazinosu, Golf Restoran ve Şifne’de hizmet veren Kıyı Balık Restoran’ın kurucusu oydu.
Aynı zamanda o beş kraldan hayatta kalan tek kişiydi. Nuri Yalçuk da bu mülakatı verdikten
3 yıl sonra hayata veda etti.
Böylece “gazino hanedanı dönemi” kapandı...
ZEKİ MÜREN GİBİSİ YOK
İzmir Fuarı’na damgasını vuran sanatçı Zeki Müren’di. O nasıl bir insandı?
“Bakın size şöyle söyleyeyim. Türkiye’ye bir daha öyle bir sanatçı gelmez. Fahrettin Aslan’dan Dalyan’ı ilk aldığımda burayı Zeki Müren ile açmak istedim. Şakir Öner Günhan (THM sanatçısı) ile Zeki Müren’in evine gittik, bir deste de kırmızı gül yaptırdık. ‘Ben Dalyan’ı aldım, ekimde seninle açmak istiyorum’ dedim. Zeki Müren’in o dönemde Fahrettin Aslan ile arası iyi değildi. Bana, ‘Fahrettin Aslan ile ortak mısın, değil misin?’ diye sordu. Olmadığımı söyleyince ‘O zaman benimle açma ama nisan ayında benimle kapat. Sen Emel Sayın’ı al’ dedi.”
Siz isteyince Emel Sayın hemen geldi mi?
“Emel Sayın İstanbul Lunapark’ta çalışıyordu, işi de çok güzeldi. Gittik onunla konuştuk, o tarihte 10 bin lira yevmiyeye anlaştık. Ama Osman Kavran, Emel Sayın’ı bırakmak istemedi. Emel Sayın gidiyoruz deyince de Osman Kavran, kocası İsmet Kasapoğlu’na bir kül tablasıyla vurdu. Sonunda bize geldi. 38 gün çalıştık, gazinonun her gecesi doldurdu üstelik matine de hiç boş geçmedi.”
ZEKİ MÜREN DALYAN’IN KAPANIŞINA GELMEDİ AMA ÖYLE BİR ŞEY YAPTI Kİ
Dalyan’ın kapanışı nasıl oldu? Zeki Müren geldi mi?
“Dalyan’ın sezon kapanışı olacak ama Zeki Müren gelmedi. Hasta olduğunu söyledi, inanmadım. Telefon açtım, ‘Nuri abi Allah aşkına birini gönder, gelsin beni görsün’ dedi. Yine inanmadım, kardeşim gitti gördü, gerçekten yatak döşek yatıyormuş. Bu kez telefonda ‘Zeki, özür diliyorum’ dedim. Ama Zeki, sözünde durdu. Temmuzda ben Menekşe Çay Bahçesi’ni yapmaya başlamıştım. Bu sırada Efes Oteli’nin müdürleri geldi, ‘Zeki Müren, Ajda Pekkan, Orhan Boran’ı getiriyoruz. Bu iş için seni ortak alacağız’ dediler. Komik geldi, çünkü kadro zaten muhteşem, iş yapmaması mümkün değil. ‘Siz enayi misiniz? Neden beni ortak alıyorsunuz’ dedim. Öğrendim ki Zeki Müren onlara ‘Tek bir şartla gelirim, Nuri abiyi ortak alacaksınız’ demiş. Ortak olduk, Zeki Müren benim ortak olmamı sağlayarak böylece sözünde durmuş oldu, oradan aldığım parayla Menekşe’yi bitirdim.”
İBO, HÜLYA’YI KOVMUŞ YERİNE SİBEL’İ GETİRTMİŞ
Çalıştığınız bir diğer isim İbrahim Tatlıses, diğer sanatçılarla arası nasıldı?
“İbrahim Tatlıses gibi bir adam bir daha gelmez. Gelmiş geçmiş en güzel okuyan adam. Bana bir sürpriz yaptı ki inanılmaz. Fuar açılacak, Hülya Avşar ile İbrahim Tatlıses bizde çalışacak. Ben hanımla Çeşme’deki evdeyim. O dönem Yeni Asır’a da ilan veriyoruz, sabah gazeteyi alıp ilana baktım, programda İbrahim Tatlıses-Sibel Can yazıyor.
Şok geçirdim, acaba yanlışlık mı oldu diye gazinoyu aramak için telefona gittim.
Bu sırada İbrahim aradı. ‘Baba, sürprizimi beğendin mi?’ dedi. O gece Hülya’yı kovmuş, Sibel Can’ı almış. Halbuki Sibel Can, Fahrettin Aslan’da çıkıyordu. Sibel Can’ı almak için Fahrettin Aslan’a ‘Sen Sibel Can’ı bu gece gönderdin gönderdin. Göndermezsen bir daha senin gazinolarının hiçbirisine çıkmam’ demiş ve onu almış.”
BÜLENT ERSOY 200 BİN LİRA İSTEDİ, YARISINI VERDİM 32 GECE FUL ÇEKTİ
Fuarın bir diğer önemli ismi Bülent Ersoy ile çalıştınız mı?
“Elbette, bir gün Bülent Ersoy’un annesi telefonla aradı, ‘Bülent Ersoy seninle çalışmak istiyor’ dedi. Kaç para istiyor dedim, 200 bin yevmiye 2 milyon avans dediler. Yarısına anlaştık. Onun gelişini hiç unutmam, Menekşe Çay Bahçesi’nde oturuyordum. Birden sandalyeler ayakkabılar havada uçuşmaya başladı. Fuarın açılışına henüz 4 gün var. Ne oluyor diye baktım, gördüm ki Bülent Ersoy gelmiş. Hemen biletleri satışa çıkardık, inanır mısınız 32 günlük biletleri bir günde sattım. Karaborsa yapsak büyük para kaldırırdık.”
AJDA 750 LİRA ALIRKEN, FATMA GİRİK’E 5 BİN LİRA VERİYORDUM
Lunapark’a ilk kimi çıkardınız?
“İlk çıkardığım sanatçı Fatma Girik idi. Onunla başladık ve aldığı parayla gündeme oturdu. 5 bin lira yevmiye verdim, Türkiye ayağa kalktı.
O dönemde Emel Sayın 750, Ajda Pekkan 750 lira alıyordu. Fatma Girik 5 bin lira aldı ama gazino doldu. Tam 7 bin 300 kişilik salon ful çekti. Kaprisi yok, güzel mi güzel, kabadayı bir kızdı. Onun için ilk çıkmış son çıkmış hiç fark etmez, itiraz da etmezdi. Ancak parasını da alırdı.”
FİLİZ AKIN’A ‘SEN GİDERSİN AMA AHMET KALIR’ DEDİM
Lunapark’a ilk kimi çıkardınız?
“İlk çıkardığım sanatçı Fatma Girik idi. Onunla başladık ve aldığı parayla gündeme oturdu. 5 bin lira yevmiye verdim, Türkiye ayağa kalktı.
O dönemde Emel Sayın 750, Ajda Pekkan 750 lira alıyordu. Fatma Girik 5 bin lira aldı ama gazino doldu. Tam 7 bin 300 kişilik salon ful çekti. Kaprisi yok, güzel mi güzel, kabadayı bir kızdı. Onun için ilk çıkmış son çıkmış hiç fark etmez, itiraz da etmezdi. Ancak parasını da alırdı.”
AJDA BİLEZİĞİNİ VERİNCE SEMRA ÖZAL NE YAPTI
Devlet büyükleri gelir miydi gazinolara?
“Gelirdi tabi, Semra Özal bir gün telefon açtı, ‘Suareye geleceğiz’ dedi. O zaman başbakan eşi ve Ajda Pekkan da bizde sahneye çıkıyor. Gazino hıncahınç dolu, sahneden inen Ajda Pekkan, Semra Hanım’a bir bilezik taktı.
Semra Hanım hemen sonrasında bana, ‘Derhal bileziği iade ediyorsun, yanlış anlamaya neden olabilir’ dedi.
Konser sonrası kulise Ajda Hanım’a gittim, o da ‘Benim içimden gelmiş verdim, ne var bunda’ diyerek şalını attı ve çıktı gitti.
Semra Hanım da kuliste ziyaret etmek istediği Ajda Pekkan’ın gittiğini öğrenince sitem etti.
MUAZZEZ ABACI HANGİ FOTOĞRAFI GÖRÜNCE ‘BATSIN BU DÜNYA’ DEDİ
BORNOVALI Nuri Yalçuk’un hayat arkadaşı Zühre Yalçuk da o döneme ait çok güzel bir Muazzez Abacı hatırasını anlattı. Onun ağzından dinleyelim: “Muazzez Abacı, evde Orhan Gencebay’dan eserler seslendiriyordu ama sahnede tüm ısrarıma rağmen bunları söylemiyordu. Bir gece Yeni Asır’ın magazin muhabiri Güngör Öcal, ‘Sayın Abacı bir şey söylemek istiyorum’ dedi ve o günlerde birlikte olduğu Atilla Kurtbaş’ın bir başka kadınla olan evlilik fotoğraflarını gösterdi. Bunları gören Muazzez gözyaşına boğuldu, ‘Bu gece sahneye çıkmam’ dedi.
Teselli olsun diye içmeye başladık. İlerleyen saatte, ‘Sahneye çıkmazsam ayıp olur değil mi’ dedi.
Mikrofonu eline alınca salondakilere ‘İlk kez söyleyeceğim’ diyerek ‘Batsın Bu Dünya’yı seslendirdi. O gazino ne oldu biliyor musunuz? Yıkıldı, yıkıldı. Sahneye çıktım yanaklarından öptüm.”