Bir dahaki ‘Mavi Ay’da kimler nerede olacak

Çünkü mart ayı içinde ikinci dolunayı yaşayacağız bu gece...

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Birincisi 3 Mart gecesiydi.

Onun adı “Kurt dolunayı” idi... Kızılderililerin bulduğu bir kavramdır bu.

Toprağın ısındığı, solucanların çıktığı dolunay...

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“Blue Moon”, yani Türkçe deyişle “Mavi Ay”ın astrologlara göre çok karmaşık tanımları var.

En basiti şu.

Bir takvim ayı içinde iki defa dolunay olması...

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Dolunay ortalama 29.5 günde bir oluştuğu için, bazen bir takvim ayı içinde iki dolunay olabiliyor.

Bu durum iki-üç yılda bir gerçekleşiyor...

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Bir de “çift Mavi Ay” var ki o yüzyılda 3 veya 5 kere gerçekleşiyor. Onun tarifi de şu.

Bir takvim yılı içinde iki tane Mavi Ay’ın oluşması...

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Bu yıl ilk mavi ayı 31 Ocak gecesi yaşamıştık.

Bu akşamki ikinci olacak.

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Böyle, bir takvim yılı içinde çift Mavi Ay’ı son defa 1999 yılında yaşamıştık.

O günün Türkiye’sini bir düşünün...

- Üç partili koalisyon...

- Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi Başsavcılığı, Fetullah Gülen hakkında laik devlet düzenini yıkarak teokratik devlete geçmek için faaliyet gösterdiği iddiasıyla soruşturma başlatmış.

- Danıştay, başörtüsü takmakta ısrar eden devlet memurlarının ihbarda bulunmadan işten çıkarılmasına onay vermiş.

- Susurluk skandalı patlamış.

- Birleşmiş Milletler Savaş Suçluları Mahkemesi, Yugoslavya Devlet Başkanı Miloseviç’i, Kosova’daki vahşetin sorumlusu olmak ve etnik Arnavutlara karşı soykırım yapmakla suçlamış.

- Türkiye’nin Avrupa Birliği adaylığı kesinleşmiş.

- Saparmurat Niyazov kendisini Türkmenistan’ın yaşam boyu lideri ilan etmiş.

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Son çifte Mavi Ay’ın üzerinden 19 yıl geçti...

Şimdi geriye dönüp bir baktığımızda neler görüyoruz neler...

O gün kim neredeymiş, bugün kim nerede...

O gün bazılarımıza doğru gelen olaylar bugün nasıl görülüyor...

O gün başka bazımıza yanlış görünen olaylar bugün nasıl değerlendiriliyor...

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Türkiye ve dünya, bundan sonraki çifte Mavi Ay’ı 2037 yılında yaşayacak.

Acaba o gün nasıl bir Türkiye ve dünya ortaya çıkacak...

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Babamın yaşına kadar yaşarsam, o yılı göremeyeceğim.

Annemin yaşına kadar yaşarsam görebileceğim...

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Yaşıyorsak önümüzden, hayatta değilsek arkamızdan neler denmiş, neler yazılmış...

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Bunda önceki çifte Mavi Ay’ın üzerinden 19 yıl geçti...

Şunun şurası, bundan sonrakine de 19 yıl kaldı...

Ve tarih, elinde kalem, vicdanında terazi, önünde yaşadıklarımız...

Çifte Mavi Ay kaderimizi yazmaya hazırlanıyor...

MAVİ AY GECESİ İÇİN ‘BLUE MOON’ ŞARKISI

- “BLUE Moon” bugüne kadar yazılmış en güzel aşk şarkılarından biridir. 1934 yılında Richard Rodgers ve Lorenz Hart tarafından yazıldı. Yüzlerce sanatçı tarafından yorumlandı.

Billie Holiday, Julie London, Dean Martin, Elvis Presley, Pink Martini ve Frank Sinatra’nın yorumlarını severim...

Ama bu gece özellikle Frank Sinatra’nınkini dinleyeceğim...

BAŞÖRTÜSÜNÜN ARAP ÂLEMİNDE GELDİĞİ NOKTA





BU fotoğraf “Harper’s Bazaar Arabia” dergisinden...

İngiliz manken Rosie Huntington ünlü derginin Arap baskısının nisan sayısına mülakat vermiş. Dergi de kapak yapmış...

Elbiseleri Peghah Malankenjad tasarlamış...

Saint Laurent, Marc Jacobs ve Givenchy katkıda bulunmuş.

Değişik ve oldukça cüretkâr bir başörtüsü tasarımı değil mi...

Ne diyorsunuz...

Suudi Arabistan’ın yeni açılım politikasında kendine yer bulabilir mi.

TÜRKİYE’NİN SUŞİSİ OLACAK ÜÇ YEMEK

ÖNCEKİ gün Lütfü Kırdar Salonu’nda Türkiye’nin ilk “Gastroekonomi” kongresine çok ilginç bir sunum yapıldı.

Sunumu yapan Alan Yau, dünyaca ünlü Wagamama, Hakkasan ve Park Chinois’ın kurucusu...

Ayrıca Londra’da “Yamabahçe” adında yeni bir pide restoranı açtı.

Eşi Türk.

Konferansta Türkiye’nin küreselleştirebileceği üç yemeği şöyle sıraladı:

Pide, döner ve Türk kahvesi...

Halen dünyanın bir numaralı şefi sayılan Massimo Bottura da Türkiye’de bulunduğu yıllarda ısrarla şunu söylüyordu:

“Türkiye’nin dünya mutfağı haline gelmesinin en kolay yolu kebap üzerinde çalışmaktır..”

Restoranı kapanmasaydı, bunu yapmaya başlayacaktı.

TÜRKİYE’NİN SAN SEBASTİAN’I NERESİ

YİNE Alan Yau’ya göre, Türkiye’nin San Sebastian’ı olmaya en yakın bölgesi ve şehri Gaziantep...

San Sebastian, İspanya’nın Bask bölgesinde bir şehir.

Dünyanın en ünlü gastronomi destinasyonu haline geldi.

Sadece burada 3 adet 3 Michelin yıldızlı restoran var.

Her yıl şehirdeki restoranlarda yemek yiyenlerin yüzde 56’sı yabancılar.

“Türkiye’de ilk Michelin yıldızlı restoran İstanbul’da olursa ikincisi Gaziantep’te olmalı” diyor...

DÜNYADA BİR YILDA NE KADARLIK PİZZA YENİYOR

- ALAN Yau’ya göre dünyada bir yıllık pizza ekonomisi 134 milyar dolarmış. Çin’in en ünlü yemeği olan ve “noodle” diye bildiğimiz eriştenin yıllık ekonomisi ise 24 milyar dolar.

DÜNYANIN EN ÜNLÜ 5 MUTFAĞI HANGİSİ

- İspanyol

- Fransız

- İtalyan

- Japon

- Çin