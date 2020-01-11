Bir cenneteki Süleymani'ye bakın, bir de bu manşetlerin atıldığı günleri hatırlayın

Yapılan hesaplar açık.
Türkiye 10, bilemediniz 12 yıl sonra tam üye...
*
Ve şimdi geldik bugüne...
ABD Başkanı Trump, AB Ortadoğu’da daha aktif rol alsın diyor.
İran öyle diyor...
İçin için biz de öyle diyoruz.
Almanya Şansölyesi Merkel 24 Ocak günü Türkiye’ye geliyor.
Ve ben işte bu manşetlere bakarak fıtık olmuş boynumun verdiği sancıyla kendi kendime konuşuyorum.
İşler iyi gitseydi... Türkiye üzerine düşeni yapsaydı... Avrupa Birliği üzerine düşeni yapsaydı...
Bugün daha güçlü bir Avrupa... Daha güçlü ve demokratik bir Türkiye ve bölgede daha güçlü bir istikrar olmaz mıydı...
*
Öyleyse yanlış giden neydi...
Bence 24 Ocak günü kapalı kapılar ardında iki tarafın da bunu samimi şekilde konuşmasında bütün dünya için büyük yarar var.
SİZE TÜRKİYE KÜRTLERİNİN SEZEN AKSU’SUNU TAKDİMİMDİR
10 Ocak günü streaming platformlarına yeni bir albüm kondu. Rewşan’ın “Tov” adlı albümü...
Son yıllarda Türkiye’de dinlediğim en çarpıcı, en güzel albüm. Es geçeceğiniz bir tek şarkı yok.
“Ax Eman” harika bir şarkı...
Hele hele “Gulizara Min”, “Bawem”...
*
Yumuşacık şarkılar... İnsanla kavga etmeyen besteler... Hepimize çok akraba, çok dost bir ses...
Mükemmel bir müzik altyapısı... Olağanüstü enstrüman yorumları. Enstrümanlar, partisyonlar birinci sınıf...
Yer yer modernleşmiş çok hafiften bir dengbej çizgisi...
Ortadoğu gitmiş, o eski kadim Mezopotamya’yı iade etmiş bize...
Vurgulu sazları Mezopotamya... Klarnet Ege, Trakya... Gitar, ut bir araya gelince hafif bir madrigal hava.
Sanki İtalya’nın ortaçağına gidiyorsunuz.
*
Milli mi? Hayır milli değil. Ama tamamı yerli...
Milli kelimesinin yerle bir edilmediği yıllar Anadolu’sunun yerlisi yani...
Yeni bir Sezen Aksu var karşımda...
Bitlisli bir kız.
Abarttığımı sanmayın.
Dinleyin lütfen bu hafta sonu...
Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız.
REWŞAN’IN TOV’U NELER ANLATIYOR
Merak edip basın bültenindeki bilgileri okudum.
Şarkılar Kurmançi dilinde söylenmiş. Tov, tohum anlamına geliyormuş.
Kamuran Ali Bedirhan, Ferike Usiv ve Aram Tigran’ın şiirlerinden bestelenmiş.
Besteler Dr. Ahmet Kaya (Diyarbakırlı bir tıp doktoru) ve Mirady Doğan’a ait.
Aranjmanları ve müzik direktörlüğünü Hakan Gürbüz yapmış. Şarkılarda aşk, muhacir bir babanın kızına seslenişi, bir din önderinin nefsi ve inancıyla olan imtihanı anlatılıyormuş.
Katkıda bulunan herkesi çok kutluyorum.
Olağanüstü bir iş çıkarmışlar.
BİR YUNAN ŞARKISI
YENİ bir Yunan şarkısını dinliyorum.
Adı “Ena Lepto”. Christos Mastoras ve Dimitris Basis söylüyor...
Mastoras, bir süredir çok severek dinlediğim Melisses grubunun solisti.
Harika bir Akdeniz akordeonu ile başlıyor...
Beni bu berbat Ortadoğu’dan alıp Akdeniz’in, Ege’nin sakin bir kasabasına götürüp bırakıyor...
EVET CEM VE SERENAY O AKŞAM BİRLİKTEYDİ
DÜN Hürriyet’te bir haber... Cem Yılmaz 27 Aralık Zorlu Touche’de “İbrahim Selim’le Bu Gece” programının kaydını yapmıştı.
Habere göre Cem Yılmaz o geceye Serenay Sarıkaya ile birlikte gelmiş, o programı kaydederken Sarıkaya kuliste beklemiş sonra birlikte çıkmışlar.
O gece ben de oradaydım.
Kayıttan sonra kulise gidip biraz sohbet ettim.
Cem bir gün önce geçirdiği alerjik reaksiyonu henüz atlatamamıştı.
Ama kuliste Serenay Sarıkaya’yı görmedim.
Programdan sonra çıkarken onları birlikte gördüm.
Nerede mi?
Zorlu Center’in duvarındaki dev afişte. Bir tarafta Cem’in öteki tarafta ise “Alice” müzikalinin Zorlu PSM’deki gösterilerinin afişleri yan yanaydı.
MÜSLÜMAN’IN DÜNYADAKİ EN GÜZEL YÜZÜ BU ÇOCUK
EVET şahsi görüşüm bu.
Bugün dünyada Müslümanların en güzel yüzü kimdir diye sorarsanız...
Cevabım banko Hasan Minhaj olur.
Netflix’teki “Patriot Act” programı “night show” kavramını değiştirdi.
Sempatik mi sempatik... İnanılmaz bir dinamizm ve genç dil...
Amerika’yı eleştirirken, Müslümanları da mizahına dolayan, onlara da dokunduran harika bir mizah...
Yaşlılık, obezite, öğrenci harçları gibi sosyal konuları alıp müthiş bir mizahla sistemi eleştiren bir zekâ...
Bütün dünyada iyi Müslümanlarla müthiş bir dayanışma duygusu...
Son hareketi de Mesut Özil’e harika bir destek atmak oldu. Netflix’te 2019’un son programını yaparken yaptığı özete, Mesut Özil’in Uygur Türkleri için attığı tweet’i de koydu.
Cıvıl cıvıl, dinamik, en fazla kendiyle alay eden bu çocuğa hayranlığım her geçen gün daha da artıyor.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Murat Şaka
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Ugulama: Selma Songül Zengin
Bir cenneteki Süleymani'ye bakın, bir de bu manşetlerin atıldığı günleri hatırlayın
*
Yapılan hesaplar açık.
Türkiye 10, bilemediniz 12 yıl sonra tam üye...
*
Ve şimdi geldik bugüne...
ABD Başkanı Trump, AB Ortadoğu’da daha aktif rol alsın diyor.
İran öyle diyor...
İçin için biz de öyle diyoruz.
Almanya Şansölyesi Merkel 24 Ocak günü Türkiye’ye geliyor.
Ve ben işte bu manşetlere bakarak fıtık olmuş boynumun verdiği sancıyla kendi kendime konuşuyorum.
İşler iyi gitseydi... Türkiye üzerine düşeni yapsaydı... Avrupa Birliği üzerine düşeni yapsaydı...
Bugün daha güçlü bir Avrupa... Daha güçlü ve demokratik bir Türkiye ve bölgede daha güçlü bir istikrar olmaz mıydı...
*
Öyleyse yanlış giden neydi...
Bence 24 Ocak günü kapalı kapılar ardında iki tarafın da bunu samimi şekilde konuşmasında bütün dünya için büyük yarar var.
SİZE TÜRKİYE KÜRTLERİNİN SEZEN AKSU’SUNU TAKDİMİMDİR
10 Ocak günü streaming platformlarına yeni bir albüm kondu. Rewşan’ın “Tov” adlı albümü...
Son yıllarda Türkiye’de dinlediğim en çarpıcı, en güzel albüm. Es geçeceğiniz bir tek şarkı yok.
“Ax Eman” harika bir şarkı...
Hele hele “Gulizara Min”, “Bawem”...
*
Yumuşacık şarkılar... İnsanla kavga etmeyen besteler... Hepimize çok akraba, çok dost bir ses...
Mükemmel bir müzik altyapısı... Olağanüstü enstrüman yorumları. Enstrümanlar, partisyonlar birinci sınıf...
Yer yer modernleşmiş çok hafiften bir dengbej çizgisi...
Ortadoğu gitmiş, o eski kadim Mezopotamya’yı iade etmiş bize...
Vurgulu sazları Mezopotamya... Klarnet Ege, Trakya... Gitar, ut bir araya gelince hafif bir madrigal hava.
Sanki İtalya’nın ortaçağına gidiyorsunuz.
*
Milli mi? Hayır milli değil. Ama tamamı yerli...
Milli kelimesinin yerle bir edilmediği yıllar Anadolu’sunun yerlisi yani...
Yeni bir Sezen Aksu var karşımda...
Bitlisli bir kız.
Abarttığımı sanmayın.
Dinleyin lütfen bu hafta sonu...
Ne demek istediğimi çok daha iyi anlayacaksınız.
REWŞAN’IN TOV’U NELER ANLATIYOR
Merak edip basın bültenindeki bilgileri okudum.
Şarkılar Kurmançi dilinde söylenmiş. Tov, tohum anlamına geliyormuş.
Kamuran Ali Bedirhan, Ferike Usiv ve Aram Tigran’ın şiirlerinden bestelenmiş.
Besteler Dr. Ahmet Kaya (Diyarbakırlı bir tıp doktoru) ve Mirady Doğan’a ait.
Aranjmanları ve müzik direktörlüğünü Hakan Gürbüz yapmış. Şarkılarda aşk, muhacir bir babanın kızına seslenişi, bir din önderinin nefsi ve inancıyla olan imtihanı anlatılıyormuş.
Katkıda bulunan herkesi çok kutluyorum.
Olağanüstü bir iş çıkarmışlar.
BİR YUNAN ŞARKISI
YENİ bir Yunan şarkısını dinliyorum.
Adı “Ena Lepto”. Christos Mastoras ve Dimitris Basis söylüyor...
Mastoras, bir süredir çok severek dinlediğim Melisses grubunun solisti.
Harika bir Akdeniz akordeonu ile başlıyor...
Beni bu berbat Ortadoğu’dan alıp Akdeniz’in, Ege’nin sakin bir kasabasına götürüp bırakıyor...
EVET CEM VE SERENAY O AKŞAM BİRLİKTEYDİ
DÜN Hürriyet’te bir haber... Cem Yılmaz 27 Aralık Zorlu Touche’de “İbrahim Selim’le Bu Gece” programının kaydını yapmıştı.
Habere göre Cem Yılmaz o geceye Serenay Sarıkaya ile birlikte gelmiş, o programı kaydederken Sarıkaya kuliste beklemiş sonra birlikte çıkmışlar.
O gece ben de oradaydım.
Kayıttan sonra kulise gidip biraz sohbet ettim.
Cem bir gün önce geçirdiği alerjik reaksiyonu henüz atlatamamıştı.
Ama kuliste Serenay Sarıkaya’yı görmedim.
Programdan sonra çıkarken onları birlikte gördüm.
Nerede mi?
Zorlu Center’in duvarındaki dev afişte. Bir tarafta Cem’in öteki tarafta ise “Alice” müzikalinin Zorlu PSM’deki gösterilerinin afişleri yan yanaydı.
MÜSLÜMAN’IN DÜNYADAKİ EN GÜZEL YÜZÜ BU ÇOCUK
EVET şahsi görüşüm bu.
Bugün dünyada Müslümanların en güzel yüzü kimdir diye sorarsanız...
Cevabım banko Hasan Minhaj olur.
Netflix’teki “Patriot Act” programı “night show” kavramını değiştirdi.
Sempatik mi sempatik... İnanılmaz bir dinamizm ve genç dil...
Amerika’yı eleştirirken, Müslümanları da mizahına dolayan, onlara da dokunduran harika bir mizah...
Yaşlılık, obezite, öğrenci harçları gibi sosyal konuları alıp müthiş bir mizahla sistemi eleştiren bir zekâ...
Bütün dünyada iyi Müslümanlarla müthiş bir dayanışma duygusu...
Son hareketi de Mesut Özil’e harika bir destek atmak oldu. Netflix’te 2019’un son programını yaparken yaptığı özete, Mesut Özil’in Uygur Türkleri için attığı tweet’i de koydu.
Cıvıl cıvıl, dinamik, en fazla kendiyle alay eden bu çocuğa hayranlığım her geçen gün daha da artıyor.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Murat Şaka
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Ugulama: Selma Songül Zengin