Bir AKP'linin Osman Kavala duyguları

Partinin kuruluş aşamasından beri çok etkili olmuş bir siyasetçi...
*
Kulağıma Osman Kavala davası ile ilgili bazı endişeleri olduğu gelmişti...
Sohbet sırasında onu da sordum.
*
Davanın iddianamesini sonuna kadar okumuş.
“Ben hukukçuyum. Maddi delillere bakarım. Bu iddianamede öyle deliller göremedim” dedi...
*
Daha da ileri gitti.
Bu davanın ilerde Ergenekon kumpası sırasındaki davalar gibi anılacağını söyledi.
*
Ayrıca böyle davaların Türk yargı sistemi hakkında çok kötü bir izlenim doğmasına yol açtığını anlattı.
*
Bir de şu bilgiyi verdi.
Bu dava konusundaki görüşlerini “ilgili bazı kişilere” iletmiş.
Tahmin ediyorum, o kişiler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da var.
*
Aslında konuştuğum bu AK Partili, görüşlerini çok daha net ve sert ifadelerle anlattı.
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın mahkûmiyeti ile ilgili de aynı şeyi söyledi.
“Geçmişte Enis Berberoğlu davasında da benzer görüşler dile getirmiştim” dedi.
*
Hissettiğim kadarıyla bu görüşlerini ilerde kendi adıyla da açıklayacak.
Şunu söyleyeyim.
Bu davalar konusunda böyle düşünen tek AK
Partili o değil.
Son zamanlarda konuştuğum çok sayıda başka AK Partili ve iktidarı destekleyen gazeteci, aydın da bu davaların artık Türkiye’ye çok zarar verir hale geldiğini söylüyor.
*
Umarım Türk yargısı hakkında çok kötü bir imajın doğmasına neden olan bu davalar artık adil bir sonuca bağlanır ve bu insanlar serbest kalır.
Gülben Ergen’le Yenikapı mitingine giderken (2016).
15 TEMMUZ YENİDEN BİR YENİKAPI RUHU MU ARIYOR
Şimdi şu rakamları dikkatle okuyun.
15 Haziran 2017 günü, yani 15 Temmuz darbesinin birinci yıldönümünde Türk televizyonlarının o geceki reyting sıralamasında ilk 5 şöyleymiş:
1- 15 Temmuz Yorumlar
2- 15 Temmuz Özel Konuk
3- 15 Temmuz Cumhurbaşkanı Konuşuyor
4- 15 Temmuz Analiz
5- 15 Temmuz Özel
*
Bu programlar 8.92 ile 11.71 arasında ‘share’ almış. Görüldüğü gibi ilk 5 programın hepsi 15 Temmuz anması ile ilgili.
İlginç bir ayrıntı... Hepsi de Fox TV yayını... Yani insanlar 15 Temmuz yayınlarını muhalif olarak bilinen bu kanalda izlemiş.
*
2018 rakamlarını vermiyorum.
Çünkü özel bir yıl. Dünya kupası maçları var ve ilk beşin ilk iki programı dünya kupası maçlarının naklen yayını.
Üçüncü sırada ise bir film var.
İlk 15 Temmuz özel yayınını ancak 4’üncü sırada görüyoruz.
Reytingi 2.18...
*
Bu yıla gelince...
Dünya kupası yok.
Özel başka hiçbir olay yok. Ve 15 Temmuz anma gecesinin reytinglerine baktığımızda gördüğümüz tablo şu:
İlk 5 programdan sadece biri 15 Temmuz anması...
O da 4’üncü sırada...
Bir numarada Fox Haber programı var. Geriye kalan 3 programın üçü de film...
Yani Türk seyircisi filmleri izlemeyi tercih etmiş...
*
15 Temmuz Türk siyasi tarihinin en önemli olaylarından biri... Tarihinde ilk defa bir halk direnip darbe girişimini püskürtmüş.
Hepimizin gurur duyacağı bir olay bu...
*
O nedenle diyorum ki...
15 Temmuz’a yeni bir ruh vermeliyiz...
Yeni bir Yenikapı ruhu...
Yani anmasıyla, sembolleriyle, panoları ve çağrılarıyla, yaratılan psikolojisiyle hepimizi bu gurur gününe davet eden, hepimizi bu anma gününün gönüllüsü haline getiren, bütün milletin ortak günü haline getiren yeni bir ruh...
15 TEMMUZ ANMASINDA BİR YANLIŞLIK MI VAR
Üç gün önce Sabiha Gökçen Havalimanı tarafından İstanbul’a gelirken yolda 15 Temmuz anmaları ile ilgili dev billboard’lar gördüm.Üzerlerinde şu ibare vardı:
“15 Temmuz’u unutturmayacağız...”
İtiraf edeyim, bu ifadeyi sevmedim.
Önce buyurgan ve insana emir veren gibi bir havası var. Ayrıca şu duyguyu veriyor.
“Unutturmayacağız” dediğine göre demek ki “unutturmaya çalışanlar” var...
Yani bölen bir ifade bu... Bence doğru olanı “15 Temmuz’u unutmayacağız” olmalıydı.
Herkesi kucaklayan, herkesi o geceki büyük demokrasi direnişine “biz” diye dahil eden bir dil daha sempatik olur diye düşünüyorum.
EN GÜZEL DÜĞÜN ŞARKISI ABBA’NIN ‘DANCİNG QUEEN’İ
Geçen cumartesi akşamı Şile’de Lavanta Otel’de çok güzel bir bahçe düğününe katıldım. Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay’ın kızı Serra ile Bora Öner evlendi. Düğünde çok yakın dostları vardı.
Sade ve zarif bir düğündü.
İmzalar atıldıktan sonra ABBA’nın ‘Dancing Queen’ şarkısı çalmaya başladı.
Etrafıma baktım neredeyse herkes kendini şarkıya kaptırmış ve dans etmeye başlamıştı.
Galiba en güzel düğün müziklerinden biri ABBA’nın bu şarkısı.
BU ADAM METRODA YANIMA OTURSA ACABA NE HİSSEDERİM
Dün gördüğüm en güzel fotoğraf, Pink Floyd’un efsane ismi Roger Waters’ın New York metrosunda çekilmiş bu karesiydi. Tabii böyle bir müzik devini metroda görmek insanları şaşırtmış.
Ancak asıl dikkatimi çeken yanında oturan kadının ilgisizliğiydi. Düşündüm, acaba yanında oturan Roger Waters’ı tanıyamadı mı... Veya Roger
Waters’ın kim olduğunu bilmiyor mu...
Yoksa biliyor da önemsemiyor mu...
Vallahi Roger Waters gelip metroda yanıma otursa acayip olurdum... Ne var ki böyle bir şeyin olması ihtimali az. Çünkü o biniyormuş ama ben metroya binmiyorum...
BABALARIN KONSER BİLETİ FİYATI 100 DOLARI GEÇTİ
Music Business Worldwide sitesi geçen hafta önemli bir bilgiyi paylaştı. Tanınmış sanatçıların konser bilet fiyatları bu yılın ilk 6 ayında ilk defa 100 dolar ortalamasını geçti.
Bu arada
konserlerde en büyük geliri elde eden
100 konser turnesini de açıkladı. İlk 5 Rock müziğin ‘babalarına’ ait...
Elton John: 82.6 milyon dolar.
Pink: 81.8 milyon dolar.
Justin Timberlake: 75.5 milyon dolar
Metallica: 69.7 milyon dolar
Fleetwood Mac: 67.7 milyon dolar.
DEV DİJİTAL KALE ‘IRON MOUNTAİN’DAN MESAJ VAR
Önceki pazar günü, Los Angeles’ta Universal Stüdyoları’nda yanan müzik master kayıtlarını yazmıştım.
Orada müzik şirketlerinin artık kıymetli master kayıtlarını dünyanın en büyük dijital kasası ve kalesi sayılan ‘Iron Mountain’ şirketinin depolarında sakladığını belirtmiştim. Bu depolardan birinin de Pensilvanya’da bulunduğunu ve Los Angeles’taki yangında kurtulan müzik kayıtlarının da burada depolandığını belirtmiştim.
Bu yazıya bir de şu notu eklemiştim.
“FETÖ’nün dijital arşivinin de burada saklandığına dair bir şey okumuştum...”
Iron Mountain Türkiye dün bana bir açıklama gönderdi. Açıklamada, şirketlerinde kesinlikle FETÖ ile ilgili herhangi bir kaydın saklanmadığını ve bulunmadığını çok net bir ifade ile belirtiyorlar. Açıklama bana da ikna edici geldi.
O nedenle bu yanlış bilgiyi düzeltiyorum.
Bir AKP'linin Osman Kavala duyguları
Önceki akşam AK Parti’nin önde gelen simalarından biriyle konuştum.
Partinin kuruluş aşamasından beri çok etkili olmuş bir siyasetçi...
*
Kulağıma Osman Kavala davası ile ilgili bazı endişeleri olduğu gelmişti...
Sohbet sırasında onu da sordum.
*
Davanın iddianamesini sonuna kadar okumuş.
“Ben hukukçuyum. Maddi delillere bakarım. Bu iddianamede öyle deliller göremedim” dedi...
*
Daha da ileri gitti.
Bu davanın ilerde Ergenekon kumpası sırasındaki davalar gibi anılacağını söyledi.
*
Ayrıca böyle davaların Türk yargı sistemi hakkında çok kötü bir izlenim doğmasına yol açtığını anlattı.
*
Bir de şu bilgiyi verdi.
Bu dava konusundaki görüşlerini “ilgili bazı kişilere” iletmiş.
Tahmin ediyorum, o kişiler arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da var.
*
Aslında konuştuğum bu AK Partili, görüşlerini çok daha net ve sert ifadelerle anlattı.
Nazlı Ilıcak ve Ahmet Altan’ın mahkûmiyeti ile ilgili de aynı şeyi söyledi.
“Geçmişte Enis Berberoğlu davasında da benzer görüşler dile getirmiştim” dedi.
*
Hissettiğim kadarıyla bu görüşlerini ilerde kendi adıyla da açıklayacak.
Şunu söyleyeyim.
Bu davalar konusunda böyle düşünen tek AK
Partili o değil.
Son zamanlarda konuştuğum çok sayıda başka AK Partili ve iktidarı destekleyen gazeteci, aydın da bu davaların artık Türkiye’ye çok zarar verir hale geldiğini söylüyor.
*
Umarım Türk yargısı hakkında çok kötü bir imajın doğmasına neden olan bu davalar artık adil bir sonuca bağlanır ve bu insanlar serbest kalır.
Gülben Ergen’le Yenikapı mitingine giderken (2016).
15 TEMMUZ YENİDEN BİR YENİKAPI RUHU MU ARIYOR
Şimdi şu rakamları dikkatle okuyun.
15 Haziran 2017 günü, yani 15 Temmuz darbesinin birinci yıldönümünde Türk televizyonlarının o geceki reyting sıralamasında ilk 5 şöyleymiş:
1- 15 Temmuz Yorumlar
2- 15 Temmuz Özel Konuk
3- 15 Temmuz Cumhurbaşkanı Konuşuyor
4- 15 Temmuz Analiz
5- 15 Temmuz Özel
*
Bu programlar 8.92 ile 11.71 arasında ‘share’ almış. Görüldüğü gibi ilk 5 programın hepsi 15 Temmuz anması ile ilgili.
İlginç bir ayrıntı... Hepsi de Fox TV yayını... Yani insanlar 15 Temmuz yayınlarını muhalif olarak bilinen bu kanalda izlemiş.
*
2018 rakamlarını vermiyorum.
Çünkü özel bir yıl. Dünya kupası maçları var ve ilk beşin ilk iki programı dünya kupası maçlarının naklen yayını.
Üçüncü sırada ise bir film var.
İlk 15 Temmuz özel yayınını ancak 4’üncü sırada görüyoruz.
Reytingi 2.18...
*
Bu yıla gelince...
Dünya kupası yok.
Özel başka hiçbir olay yok. Ve 15 Temmuz anma gecesinin reytinglerine baktığımızda gördüğümüz tablo şu:
İlk 5 programdan sadece biri 15 Temmuz anması...
O da 4’üncü sırada...
Bir numarada Fox Haber programı var. Geriye kalan 3 programın üçü de film...
Yani Türk seyircisi filmleri izlemeyi tercih etmiş...
*
15 Temmuz Türk siyasi tarihinin en önemli olaylarından biri... Tarihinde ilk defa bir halk direnip darbe girişimini püskürtmüş.
Hepimizin gurur duyacağı bir olay bu...
*
O nedenle diyorum ki...
15 Temmuz’a yeni bir ruh vermeliyiz...
Yeni bir Yenikapı ruhu...
Yani anmasıyla, sembolleriyle, panoları ve çağrılarıyla, yaratılan psikolojisiyle hepimizi bu gurur gününe davet eden, hepimizi bu anma gününün gönüllüsü haline getiren, bütün milletin ortak günü haline getiren yeni bir ruh...
15 TEMMUZ ANMASINDA BİR YANLIŞLIK MI VAR
Üç gün önce Sabiha Gökçen Havalimanı tarafından İstanbul’a gelirken yolda 15 Temmuz anmaları ile ilgili dev billboard’lar gördüm.Üzerlerinde şu ibare vardı:
“15 Temmuz’u unutturmayacağız...”
İtiraf edeyim, bu ifadeyi sevmedim.
Önce buyurgan ve insana emir veren gibi bir havası var. Ayrıca şu duyguyu veriyor.
“Unutturmayacağız” dediğine göre demek ki “unutturmaya çalışanlar” var...
Yani bölen bir ifade bu... Bence doğru olanı “15 Temmuz’u unutmayacağız” olmalıydı.
Herkesi kucaklayan, herkesi o geceki büyük demokrasi direnişine “biz” diye dahil eden bir dil daha sempatik olur diye düşünüyorum.
EN GÜZEL DÜĞÜN ŞARKISI ABBA’NIN ‘DANCİNG QUEEN’İ
Geçen cumartesi akşamı Şile’de Lavanta Otel’de çok güzel bir bahçe düğününe katıldım. Posta gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Rıfat Ababay’ın kızı Serra ile Bora Öner evlendi. Düğünde çok yakın dostları vardı.
Sade ve zarif bir düğündü.
İmzalar atıldıktan sonra ABBA’nın ‘Dancing Queen’ şarkısı çalmaya başladı.
Etrafıma baktım neredeyse herkes kendini şarkıya kaptırmış ve dans etmeye başlamıştı.
Galiba en güzel düğün müziklerinden biri ABBA’nın bu şarkısı.
BU ADAM METRODA YANIMA OTURSA ACABA NE HİSSEDERİM
Dün gördüğüm en güzel fotoğraf, Pink Floyd’un efsane ismi Roger Waters’ın New York metrosunda çekilmiş bu karesiydi. Tabii böyle bir müzik devini metroda görmek insanları şaşırtmış.
Ancak asıl dikkatimi çeken yanında oturan kadının ilgisizliğiydi. Düşündüm, acaba yanında oturan Roger Waters’ı tanıyamadı mı... Veya Roger
Waters’ın kim olduğunu bilmiyor mu...
Yoksa biliyor da önemsemiyor mu...
Vallahi Roger Waters gelip metroda yanıma otursa acayip olurdum... Ne var ki böyle bir şeyin olması ihtimali az. Çünkü o biniyormuş ama ben metroya binmiyorum...
BABALARIN KONSER BİLETİ FİYATI 100 DOLARI GEÇTİ
Music Business Worldwide sitesi geçen hafta önemli bir bilgiyi paylaştı. Tanınmış sanatçıların konser bilet fiyatları bu yılın ilk 6 ayında ilk defa 100 dolar ortalamasını geçti.
Bu arada
konserlerde en büyük geliri elde eden
100 konser turnesini de açıkladı. İlk 5 Rock müziğin ‘babalarına’ ait...
Elton John: 82.6 milyon dolar.
Pink: 81.8 milyon dolar.
Justin Timberlake: 75.5 milyon dolar
Metallica: 69.7 milyon dolar
Fleetwood Mac: 67.7 milyon dolar.
DEV DİJİTAL KALE ‘IRON MOUNTAİN’DAN MESAJ VAR
Önceki pazar günü, Los Angeles’ta Universal Stüdyoları’nda yanan müzik master kayıtlarını yazmıştım.
Orada müzik şirketlerinin artık kıymetli master kayıtlarını dünyanın en büyük dijital kasası ve kalesi sayılan ‘Iron Mountain’ şirketinin depolarında sakladığını belirtmiştim. Bu depolardan birinin de Pensilvanya’da bulunduğunu ve Los Angeles’taki yangında kurtulan müzik kayıtlarının da burada depolandığını belirtmiştim.
Bu yazıya bir de şu notu eklemiştim.
“FETÖ’nün dijital arşivinin de burada saklandığına dair bir şey okumuştum...”
Iron Mountain Türkiye dün bana bir açıklama gönderdi. Açıklamada, şirketlerinde kesinlikle FETÖ ile ilgili herhangi bir kaydın saklanmadığını ve bulunmadığını çok net bir ifade ile belirtiyorlar. Açıklama bana da ikna edici geldi.
O nedenle bu yanlış bilgiyi düzeltiyorum.