Bir adım içeri girerseniz dünya karşınıza dikilir

Kürdistan referandumuna karşı çıkabilirsiniz...

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Yapmayın, etmeyin diyebilirsiniz...

Tankları sınıra yığabilirsiniz...

*

Meclisinizden sınır dışına asker gönderme yetkisi alabilirsiniz...

Bunlar normal...

Amaaa....

*

İznini aldığınız o askeri sınırdan bir kilometre içeri sokabilir misiniz...

Tanklarınız iki kilometre içeri girebilir mi...

Askeriniz girebilir, tanklarınızı sokabilirsiniz.

Amaaa...

Gerçekten bunu yapmayı düşünüyorsanız, şu soruların da gerçekçi cevabını şimdiden vermeniz gerekir...

*

- Türkiye’nin imajı hem dünyada, hem Arap âleminde dip yapmış durumda.

- Osmanlıcılık, Turancılık hayalleri bütün bölgede şüpheli gözlerle izleniyor...

*

Yani diyeceğim...

Bir anda bütün dünyayı Barzani’nin yanında, Türkiye’nin karşısında bulabilirsiniz...

*

Ayrıca unutmayın...

Suriye politikanız dibe vurmuş, bütün cephelerde hezimete uğramış...

Caydırıcılığınız kaybolmuş...

*

Yani, umutsuz da olsam, vatandaşlık görevimi yapıp tekrar soracağım...

Referandum olayında bu kadar yüksek perdeden konuşmak iyi bir politika mı...

*

Türkiye Büyük Millet Meclisi asker gönderme tezkeresini bugün oylayacak...

MHP ve CHP de evet diyecek...

*

Siz, hepiniz yine de bunları bir düşünün derim...

*

Burada referanduma “Hayır” derken, bütün dünyanın “Evet” demesine yol açabilirsiniz...

BİZ ZATEN BUNLARA DEVLET MUAMELESİ YAPMIYOR MUYDUK

- Barzani Ankara’ya geldiğinde, Türk bayrağının yanına çektiğimiz o bayrak neydi?

Basbayağı bir Kürt devleti bayrağı değil miydi...

- O bayrağı çekip Barzani’ye devlet başkanı muamelesi yaparken, Irak’a sorduk mu...

- Kuzey Irak petrolünü alıp, Yumurtalık’tan tankerlere doldurup dünyaya satmaya çalışırken Irak’a sorduk mu...

- O tankerler ta Meksika Körfezi’nden geri çevrilirken, yani öteki ülkeler Kuzey Irak’a o ülkenin parçası muamelesi yaparken, biz ne muamelesi yapıyorduk...

Açık konuşalım...

Biz epeydir oraya basbayağı Kürdistan muamelesi yapıp, Barzani’yi de onun başkanı olarak kabul ediyorduk...

GÜLBEN, YEŞİM, SEREN SAVAŞINDA KİM KİMDİR

TEFLON KADIN





ÜÇ zeki kadının mücadelesini izliyoruz.

- Allah için iki cephede, Seren Serengil ve Yeşim Salkım gibi iki çetin cevize karşı aslanlar gibi tek başına mücadele ediyor.

Tuttuğunu koparan bir kadın. Sosyal medyada çok etkili.

Sosyal sorumluluk projeleri ile kendine iyi bir taraftar grubu oluşturdu.

Çok girgin... Kuvvetli bir teflon etkisi var. Söylenen sözler, atılan çamurlar yapışmıyor.

CATAL DILLI MEDUSA





- Son zamanlarda, ne şarkıcılıkta, ne sinemada yaptığı bir iş var. Normal olarak silinip gitmesi beklenirken, o hâlâ dimdik ayakta.

Star TV’deki sabah programını, çatal dilli bir Medusa gibi kullanmayı çok iyi biliyor.

Demoralize olmuyor. Muhammed Ali gibi bir yumruk attı mı, iki adım geri çekilip zamanını bekliyor. Cesur mu cesur... Gülben Ergen’in ilişkilerindeki gücü onu korkutmuyor. Hesabın faizli faturasını rakibinin önüne koymada “ten points”...

TECRUBELI AMAZON





- Aslında Gülben Ergen’le henüz kapanmamış en büyük hesabı olan o. O kırklı yaşlarına girerken, otuzlu yaşlarına henüz başlayan Gülben öldürücü darbeyi vurmak istemişti.

Ama karşısındaki Hülya Avşar’dı...

Sendeledi, yıkılmadı. Üstelik bu yaz yine geleneksel bikinili fotoğrafları ile ben buradayım dedi.

İki tuttuğunu koparan kadın Gülben’e girişirken, o şimdilik kenarda kalmayı tercih ediyor.

Belki de daha genç rakibinin yorulmasını bekleyen tecrübeli

amazon modunda.

Ayrıca herkes biliyor ki, bu savaş burada bitmez...

ZAMANLAMA USTASI





- Tam şarkısındaki “Deli Mavi”...

Sabırla beklemeyi bilen bir zamanlama ustası gibi...

Epey gerilerde kalmış bir davanın faturasını çıkarma gününün geldiğine inanıyor.

“İntikam soğuk içilen bir şerbettir” sözünü, olmayana ergi yöntemi ile doğrulatma duygusuyla Gülben’e karşı savaşa Serengil saflarında katılıyor. Seren Serengil gibi ana muharebe birliği olarak değil, lojistik destek birliği gibi hareket ediyor. O yüzden savaşta büyük yara almıyor.

GENÇ ERKEK ARKADAŞINA 1 MİLYAR EURO PARA YEDİREMEDEN ÖLDÜ





- Dünyaca ünlü kozmetik devi “L’Oreal”in resmen sahibiydi...

- Forbes dergisine göre dünyanın en zengin 14’üncü insanıydı.

Fransız işkadını Liliane Bettencourt 94 yaşında öldü.

- L’Oreal imparatorluğunun yüzde 27’sine sahipti. 17 milyar Euro serveti vardı.

- Kendisinden 25 yaş küçük bir fotoğrafçı olan François Marie Banier’le arkadaş oldu.

Ona 1 milyar Euro’luk bir servet vermeye kalktı.

- Bettencourt’un kızı “Annem delirdi” diye dava açtı. Annesi “Ben özgür bir kadınım. Aklım da başımda. İstediğime istediğim parayı veririm” dedi.

Kızı kazandı. Para geri alındı, genç adam 3 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Yani dünyanın en zengin kadını, sevdiği genç erkeğe istediği parayı yediremeden öldü.

DEDİĞİM ÇIKTI, İLK RAUNDU BİRİNCİ AHMET KAZANDI

STAR gazetesindeki ilk raundu “Ahmet Kekeç kazanır” demiştim. Dediğim doğru çıktı ve Ahmet Taşgetiren gazeteden ayrıldı.

Eşit bir mücadele değildi. İktidarın gücü ve zamanın ruhu Ahmet Kekeç’ten yanaydı. Gazetenin genel yayın yönetmeni ve yeni sahibi Ahmet Kekeç’ten yanaydı.

Bu arada Mehmet Metiner ve Hüseyin Gülerce gibi dışarıdan iki destek gücü de onun lehine savaşa girince, Taşgetiren’e çekilmekten başka seçenek kalmadı. Ama ben görüşümde ısrarlıyım.

Orta ve uzun vadede kazanan Ahmet Taşgetiren olacaktır.