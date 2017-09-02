Beyoğlu’nun yeni kadın profili ne***

GEÇEN çarşamba öğleden sonra, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan ile İstiklal Caddesi’ni Tünel’den başlayıp Taksim’e kadar yürüdük.

Gördüğüm insan profili şuydu.

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- Evet Arap turist ve Suriyeli göçmen sayısında belirgin bir artış vardı.

Ama şunu çok rahatlıkla söyleyebilirim.

Blucinli ve şortlu kadın sayısı, başı örtülü, geleneksel kıyafetli kadın sayısından çok fazlaydı.

- Çok daha önemli gözlemim ise şu.

Ortadoğu ve Arap ülkeleri kökenli başı örtülü kadınların yürüyüş ve davranışları da çok rahat görünüyordu.

- Taksim civarındaki restoranlarda sadece kadınlardan oluşan çok sayıda masa gördüm.

Beyoğlu, muhafazakâr kadını da özgürleştiriyor gibi bir duyguya kapıldım.

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İşte size yeni Beyoğlu’ndan gözlemlerim.

Ama tabii bunlar çok şahsi gözlemler.

SOKAK MÜZİSYENLERİNİN FATİH AKIN FİLMİNDEN FARKI

BEYOĞLU müzisyenleri deyince aklıma Fatih Akın’ın o harika “Crossing the Bridge” belgeseli geliyor.

O filmde Beyoğlu müziğinin muhteşem kozmopolitliği çok güzel anlatılmıştı.

Geçen çarşamba rastladığım sokak müzisyenlerinin büyük kısmı Ortadoğu kökenliydi.

Sanki Kürt kökenli ve Batı müziği tarzı müzisyen azalmış gibiydi.

İzlenimim, çeşitlilik azalsa da, Beyoğlu müzikteki kozmopolit özelliğini koruyor.

PAN FLÜTÇÜ DERSİ

- ARALARINDA pan flüt çalan bir Romanyalı da vardı. Aklıma Paris yıllarımda dinlediğim Gheorghe Zamfir geldi. O çalarken fotoğraf çektirmek istedik. Ancak o sırada, teypten playback çaldığı yaylı sazlılar kısmı gelmişti.

Biz flütü ağzına almasını istedik, ama reddetti ve bekleyin dedi. Bekledik ve tekrar flüt kısmı gelince öyle fotoğraf çektirdik.

NARMANLI HAN’DAN İLK FOTOĞRAFLAR

EN merak ettiğim yerlerden biri Narmanlı Han’dı...

Bu bina uzun zamandır kapalı duruyordu ve içinde neler yapıldığı pek dışarı yansımıyordu.

Burasını gözümde önemli kılan şey tarihi yapısı kadar Ahmet Hamdi Tanpınar’ın orada yaşamasıydı.

Başkan Ahmet Misbah Demircan hanın kapılarını ilk defa benim için açtırdı.

İçeride bambaşka bir dünya oluşmuş.

Güzel bir restorasyon uygulanmış.

İç fasadın renkleri çok güzel olmuş.

Pencere kepenkleri ise “Osmanlı yeşili” adını verdikleri bence çok güzel neftiyle koyu arası bir yeşil olmuş.

İçeride çok güzel restoran mekânları yaratılmış.

Belli ki avlu büyük bir canlılık yaşayacak.

Bir de terasından bakınca İsveç Konsolosluğu’nun bahçesi ve arkada Topkapı’nın görünümü harika.

İç mekânın fotoğrafları ilk defa benim için çekildi.

Karar sizin...

AVLUYA KİMİN KEDİLİ HEYKELİ YAPILIYOR

BU arada bir haber.

Avluya üç heykel konulacak.

Aliye Berger, Bedri Rahmi Eyüboğlu ve Ahmet Hamdi Tanpınar’ın heykellerini Mimar Sinan Üniversitesi’nden Neslihan Pala yapıyor. Ahmet Hamdi Tanpınar’ın heykelinin yanına iki de kedi koymayı unutmamış.

Bankta oturan Tanpınar ve kedileriyle fotoğraf çektirilebilecek.

EMEK’E GELENLERİN YÜZDE KAÇI ORADAN

BEYOĞLU ziyaretimizin en tartışmalı bölümü tabii ki Emek Sineması’ydı...

Pasajın giriş bölümünü beğendim.

Ben yaşamayan mekânların korunmasının mümkün olmadığını düşünenlerdenim.

İçeride modern bir düzenleme yapılmış.

Ayrıca ana salon da iyi restore edilmiş.

Biz oradayken bir tiyatro oyununun provası vardı.

Emek Sineması’nın altına küçük ama çok modern salonlar yapılmış.

Bu arada sinemanın yöneticisi, çok sevdiğim Yüksek Sadakat grubunun eski üyelerinden Cemil Demirbakan olmuş.

Sinemaya gelenler hakkında bir anket düzenlemişler.

Gelenlerin yüzde 40’a yakını Cihangir ve Beyoğlu civarında yaşayanlarmış.

Geriye kalan bölümün yüzde 15’i de Beşiktaş ve Şişli tarafından geliyormuş.

Yani sinemanın güçlü bir yerel müşterisi var.

TRAMVAY VE AĞAÇLAR KALKIYOR MU

BAŞKAN Demircan kesin bir teminat olarak şunları söyledi:

- Yolun altyapısı tamamen yenileniyor. Su, atık su, kanalizasyon, elektrik ve internet yapısı tamamen alta alınıp yenileniyor.

- Tramvay yolu yenileniyor. Çünkü tramvayın yarattığı titreşim yüzünden yol hep bozuluyormuş. Şimdi titreşim emen bir sistem yerleştiriliyormuş. Ağaçlar da yerine konacakmış.

TAKSİM CAMİSİ’NİN YÜKSEKLİĞİ NE VE İMAMI KİM OLACAK

BEYOĞLU’nun karakterinin değişmesi ile ilgili en büyük eleştirilerden biri Taksim Meydanı’na yapılacak olan cami.

Ahmet Misbah Demircan, “Bence bu çok yanlış bir düşünce. Buraya gelen insanlar, karşıdan baktığında cami ve kiliseyi birlikte görecek. Bundan güzel bir mesaj olabilir mi” diyor.

Yapılacak caminin yüksekliği oradaki kilisenin kubbesinden yüksek olmayacakmış.

Ayrıca caminin altına bir Mevlevihane yapılacakmış. Bu aynı zamanda yabancılara da Mevlevi gösterilerinin yapılacağı bir yer olacakmış.

“Bunun için bu camiye çok özel bir imam atayacağız” diyor.

BEYOĞLU BARİSTALARI HAKKINDAKİ PUANLARIM

İFLAH olmaz bir kahve düşkünü olduğum için yeni Beyoğlu’nun kahve profili de önemliydi.

- Starbucks: Her zaman Starbucks’tır. Son zamanlarda yoksul bölgelerde dükkân açma stratejilerini hayranlıkla izliyorum.

Beyoğlu’ndaki de favorilerimden.

- Coffeeshop Company: Emek Sineması girişinde. Şefinin kahve bilgisi çok iyi. Baristası kadın. Bana bugüne kadar pek bilmediğim Viyana usulü kahve demlediler. Çok iyiydi.

- Mandabatmaz: Beyoğlu’nun en tanınmış geleneksel Türk kahvesi markası. Türk kahvesine düşkün değilim. Ama harikaydı. Yanında getirdikleri kuru kayısı da mükemmeldi.

BEYOĞLU 360’IN TAHTA PERDESİNİN ARKASI

ZİYARETİN sondan bir önceki durağı Tarlabaşı’ında “360 projesinin” uygulandığı yerdi.

Sık sık önünden geçtiğim büyük panolarla önü kapanmış bölgenin inşaat alanına girdik.

Orada gerçekten güzel bir doku oluşmaya başlamış. Gelecek yıldan itibaren ilk bölüm tamamlanacakmış.

Bu arada sağ taraftaki büyük Ermeni kilisesi ve Rahibe Okulu binası korunmuş ve restore edilmiş.

Gerçekleşmesi imkânsız gibi bir projeydi. Ama büyük iş başarılmış.

SONUÇ

BEYOĞLU BİTİYOR MU, YENİDEN Mİ DOĞUYOR

ÜZERİMDE şöyle bir baskı da vardı.

Yakın çevremde önem verdiğim birçok insan “Beyoğlu’nun artık karakterini kaybettiği” düşüncesinde.

Bazılarının gözünde Beyoğlu Kemancı, Hayal Kahvesi, Yakup, Çiçek Pasajı ve Nardis’ten ibaret.

Oysa Beyoğlu çok büyük bir bölge.

Yatak sayısı 45 bine ulaşmış ve doluluk oranı, öteki bölgelerden daha yüksekmiş.

Başkan Smart-

Beyoğlu adını verdiği bir dijital harika ve kullanım sitesi yaratmış.

Buna göre bölgede 100’den fazla sanat galerisi var.

Benim gördüğüm Beyoğlu büyüyor ve çok daha kozmopolit bir karakter kazanıyor.

Fransız düşünürü Edgar Morin “Gerçek medeniyetler ancak kozmopolit toplumlardan çıkar” diyordu.

Evet Beyoğlu yakın çevremizdeki insan profilini genişletiyor.

BENİM MAHALLENİN ENDİŞESİ

YAKUP, CAZ KULÜPLERİ İÇKİLİ MASALAR BİTİRİLİYOR MU

ESKİ Beyoğlu müdavimlerinde bu yönde çok kuvvetli bir yargı var.

Bence Belediye Başkanı Demircan bu insanları biraz daha fazla dinlemeli.

Çünkü, İstanbul’un bu modern kültürünü kaybeden bir Beyoğlu eski Beyoğlu olamaz.

BAŞKANIN DUYGUSU

CİHANGİR BANA OY VERMİYOR AMA OLSUN

BAŞKAN Ahmet Misbah Demircan: “Cihangir’e çok yatırım yapıyorum. Sokakları düzenliyoruz. Sık sık oraya gidiyorum. Bazen kötü laf bile yiyorum. Oradan yine de oy alamıyorum. Ama olsun.”