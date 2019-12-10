Beyefendi... Sperm sizin ama çocuk sizden değil

Ünlü işadamı yeni doğan çocuğunun DNA’larını da göndermiş ve onun da genetik haritasının çıkarılmasını istemişti.
Arayan, şirketin İstanbul’daki temsilcisiydi...
“Raporunuz geldi ama ilginç bir durum var. Bunu size yüz yüze anlatmalıyım...”
Ünlü işadamı apar topar merkeze gitti.
Kendisine söylenen şuydu:
“Sperm sizin sperminiz. Ama DNA sizin DNA’nız değil. Buradan 10 bin kilometre uzakta yaşayan, sizden 10 yaş küçük bir erkeğe ait.”
Bu olay akıllara 2004
yılında Alaska’da meydana gelen bir olayı getirdi.
Çünkü o olay dünyanın bütün polis teşkilatlarının “data envanteri”ne girmişti.
SPERMDE BULUNAN DNA İLGİNÇ BİR İNSANA AİTTİ
2004 yılında Alaska’nın Anchorage şehrinde bir kadın cinsel saldırıya uğramıştı.
Kadının üzerinde bulunan spermin DNA analizinden saldırganın kimliği hemen belirlenmişti.
Ama ortada çok ilginç bir durum vardı. Spermdeki DNA’nın ait olduğu kişi olay sırasında cezaevindeydi ve hiç çıkmamıştı.
KAZADA ÖLEN KADININ DNA’SI HERKESİ ŞAŞIRTTI
Üçüncü olay ise 2008 yılında ABD’nin Teksas eyaletinde yaşandı.
Polis trafik kazasında ölen birinin cesedini teşhis etmek için DNA testi yaptığında yine hayretler içinde kaldı.
Yerde yatan ceset bir kadına aitti, ancak DNA’sı onun bir erkeğe ait olduğunu ortaya koyuyordu.
Bu üç olayın ilk inceleme sonuçları:
İstanbul’daki işadamının spermi kendine aitti ama DNA’sı kendine ait değildi.
Alaska’daki mahkûma gelince evet spermdeki DNA onundu ama sperm onun değildi.
Trafik kazasında ölen kadının DNA’sı ise bir erkeğe aitti.
Üç olayda da polisin ulaşabildiği tek sonuç şuydu:
Bu üç olayın da gerisinde
bir “Esrarengiz Bay Kimera” vardı. Kimdi bu “Yetenekli Bay Kimera”...
Kim olduğu dün New York Times gazetesinde yayınlanan bir makale ile aydınlandı...
ÇOCUĞUN GERÇEK BABASI VE TECAVÜZCÜ O AYNI ‘ESRARENGİZ BAY KİMERA’ MI
YAZININ girişinde anlattığım İstanbullu işadamı olayı hayaliydi. Yani ben uydurdum. Ama Alaska’daki tecavüz ve Teksas’taki trafik kazası olayları gerçek. Alaska’daki tecavüzde de bir ilik nakli olayı söz konusuydu. Hapisteki adam, hasta kardeşine kemik iliğini vermiş ve böylece onun DNA’sı spermine geçmişti. Kısaca gerçek saldırgan hapisteki mahkûm değil, iliğini verdiği kardeşiydi.
Trafik kazası geçiren kadına ise bir süre önce böbrek nakli yapılmıştı.
*
Çok ender olsa da bazı insanlarda böyle “ikili DNA setine” rastlanabiliyor.
Adli tıp dilinde bunlara “Kimera” deniyor.
“Kimera” Yunan mitolojisindeki bir hayvan.
Ateş püsküren, başı aslan, sırtı keçi, gövdesi aslan ve kuyruğu yılan şeklinde mitolojik bir hayvan bu.
Yani yukarıda anlattığım biri hayali, ikisi gerçek olayın asli faili işte bu “Kimera sendromu”...
'ESRARENGİZ BAY KİMERA’NIN GERÇEK KİMLİĞİ BELLİ OLDU
‘ESRARENGİZ Bay Kimera’, Amerika Bireşik Devletleri’nin Reno şehrinde oturan Chris Long adlı bir kişinin bir süre önce bölgenin polis departmanına başvurarak ilginç bir talepte bulunması ile ortaya çıktı.
“DNA’larım tamamen değişti... Polis kaydımın da buna uygun değiştirilmesini istiyorum...”
Polis yetkilisi şaşırdı ve durumu şefine anlattı. Adli tıbba başvuruldu. Evet adamın kanındaki DNA değişmişti.
Üstelik yeni DNA’sı kendisinden 10 yaş genç birine aitti.
Peki yeni DNA vücuda nasıl girmiş ve bütün DNA haritasını ele geçirmişti... Bunun üzerine Amerikan polis tarihinin en ilginç adli tıp araştırması başladı.
Ve o ilginç gerçek ortaya çıktı.
*
Chris Long’a bir buçuk yıl önce lösemi teşhisi konmuştu.
Bunun için ilik nakli gerekiyordu. Uygun donör Almanya’da bulundu. Verici kendisinden 10 yaş küçük bir Alman erkeğiydi. Gelen ilik nakledildi ve Chris Long iyileşti.
Ama kısa süre sonra anlaşıldı ki ilikle gelen DNA, Chris Long’un önce kanına, oradan da bütün vücuduna yayılmış, mevcut DNA sistemini istila ederek bütün gen haritasını tamamen değiştirmişti.
*
Buraya kadar normaldi. Bu, ilik nakli vakalarında görülen bir şeydi.
Ancak Chris Long’un durumunda adli tıpçıları hayretler içinde bırakacak yeni bir şey vardı.
Genç donörün DNA’sı hastanın spermlerini de ele geçirmişti... Yani onun neslini devam ettirme zincirini fethetmişti.
Bu buluş dünya adli tıp çevrelerinde bir depreme yol açtı ve geçen eylül ayında yapılan “Dünya Adli Tıp Kongresi”ne sunuldu.
Chris Long şu an dünya polis çevrelerinin en büyük kobayı haline geldi.
İnsanın gövdesinde bugüne kadar bilinen en büyük savaş kanserli hücrelerle sağlamları arasındaki savaştı.
Şimdi bedendeki asıl dünya savaşının DNA’lar savaşı olacağı anlaşılıyordu. Yani teorik olarak, dışarıdan gelen istilacı bir DNA kavmi, bir insanın bütün gen haritasını fethedebilirdi.
O nedenle bütün dünya gibi ben de Reno Adli Tıp’ındaki bu araştırmanın nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyorum.
İSTİLACI KİMERALARA DİRENİP TESLİM OLMAYAN SON İKİ KALE
SORU 1: DNA değişince kişinin karakteri de değişiyor mu?
Stanford Üniversitesi Tıp Merkezi öğretim üyesi Andrew Rezvani’ye göre “Bu tür durumlarda insanın beyni ve karakteri değişmiyor”.
*
SORU 2: Bir erkeğe kadın donörden ilik nakledilirse veya tersi olursa cinsel davranışı değişir mi?
“Hayır değişmiyor...”
*
SORU 3: Donörün DNA’ları girdiği bedenin her tarafını fethedebiliyor mu?
“Çok büyük bölümünü fethedebiliyor. Ancak sonuna kadar direnip teslim olmayan son iki kale var: Göğüs ve baş kılları...”
BİR ERKEK BAŞKA ERKEĞİN SPERMİNİ ÜRETEBİLİR Mİ
SORU 4: Peki sperminin DNA’sı değişen Chris Long’un eşi çocuk doğursaydı bu kimin çocuğu olacaktı?
“Bunun cevabını şimdilik bilemeyeceğiz. Çünkü Chris Long ikinci çocuğunun doğmasından sonra vasektomi (erkeğin sperm kanallarının ameliyatla kapatılması) yaptırmıştı ve çocuğu olmuyordu.
SORU 5: Bir erkeğin bir başka erkeğin spermini üretip baba olması mümkün mü?
“Bu olayla ilgilenen uzmanlara göre bu mümkün değil. Bir erkeğin bedeni bir başkasının spermini üretemez. Ancak Chris Long’un durumunda etkili olan şey onun vasektomi yaptırmış olması. Kendi bedeni artık sperm üretemediği için donörünkiler etkili olmuş olabilir.”
KİMERALAR ADLİ TIPTA NERELERİ FETHEDECEK
Cinayetlerde, tecavüzlerde, hırsızlık veya başka suçlarda gerçek suçlulara bir savunma silahı verebilir.
Annelik-babalık, veraset davalarında yeni tartışma alanları açabilir.
Psikiyatrlara yeni tartışma argümanları sağlayabilir.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin
Beyefendi... Sperm sizin ama çocuk sizden değil
Olay bu yılın ağustos ayında İstanbul’un tanınmış bir işadamının Londra merkezli bir “DNA araştırma merkezi”ne gönderdiği numunelerin incelenmesinden sonra gelen telefonla patladı.
Ünlü işadamı yeni doğan çocuğunun DNA’larını da göndermiş ve onun da genetik haritasının çıkarılmasını istemişti.
Arayan, şirketin İstanbul’daki temsilcisiydi...
“Raporunuz geldi ama ilginç bir durum var. Bunu size yüz yüze anlatmalıyım...”
Ünlü işadamı apar topar merkeze gitti.
Kendisine söylenen şuydu:
“Sperm sizin sperminiz. Ama DNA sizin DNA’nız değil. Buradan 10 bin kilometre uzakta yaşayan, sizden 10 yaş küçük bir erkeğe ait.”
Bu olay akıllara 2004
yılında Alaska’da meydana gelen bir olayı getirdi.
Çünkü o olay dünyanın bütün polis teşkilatlarının “data envanteri”ne girmişti.
SPERMDE BULUNAN DNA İLGİNÇ BİR İNSANA AİTTİ
2004 yılında Alaska’nın Anchorage şehrinde bir kadın cinsel saldırıya uğramıştı.
Kadının üzerinde bulunan spermin DNA analizinden saldırganın kimliği hemen belirlenmişti.
Ama ortada çok ilginç bir durum vardı. Spermdeki DNA’nın ait olduğu kişi olay sırasında cezaevindeydi ve hiç çıkmamıştı.
KAZADA ÖLEN KADININ DNA’SI HERKESİ ŞAŞIRTTI
Üçüncü olay ise 2008 yılında ABD’nin Teksas eyaletinde yaşandı.
Polis trafik kazasında ölen birinin cesedini teşhis etmek için DNA testi yaptığında yine hayretler içinde kaldı.
Yerde yatan ceset bir kadına aitti, ancak DNA’sı onun bir erkeğe ait olduğunu ortaya koyuyordu.
Bu üç olayın ilk inceleme sonuçları:
İstanbul’daki işadamının spermi kendine aitti ama DNA’sı kendine ait değildi.
Alaska’daki mahkûma gelince evet spermdeki DNA onundu ama sperm onun değildi.
Trafik kazasında ölen kadının DNA’sı ise bir erkeğe aitti.
Üç olayda da polisin ulaşabildiği tek sonuç şuydu:
Bu üç olayın da gerisinde
bir “Esrarengiz Bay Kimera” vardı. Kimdi bu “Yetenekli Bay Kimera”...
Kim olduğu dün New York Times gazetesinde yayınlanan bir makale ile aydınlandı...
ÇOCUĞUN GERÇEK BABASI VE TECAVÜZCÜ O AYNI ‘ESRARENGİZ BAY KİMERA’ MI
YAZININ girişinde anlattığım İstanbullu işadamı olayı hayaliydi. Yani ben uydurdum. Ama Alaska’daki tecavüz ve Teksas’taki trafik kazası olayları gerçek. Alaska’daki tecavüzde de bir ilik nakli olayı söz konusuydu. Hapisteki adam, hasta kardeşine kemik iliğini vermiş ve böylece onun DNA’sı spermine geçmişti. Kısaca gerçek saldırgan hapisteki mahkûm değil, iliğini verdiği kardeşiydi.
Trafik kazası geçiren kadına ise bir süre önce böbrek nakli yapılmıştı.
*
Çok ender olsa da bazı insanlarda böyle “ikili DNA setine” rastlanabiliyor.
Adli tıp dilinde bunlara “Kimera” deniyor.
“Kimera” Yunan mitolojisindeki bir hayvan.
Ateş püsküren, başı aslan, sırtı keçi, gövdesi aslan ve kuyruğu yılan şeklinde mitolojik bir hayvan bu.
Yani yukarıda anlattığım biri hayali, ikisi gerçek olayın asli faili işte bu “Kimera sendromu”...
'ESRARENGİZ BAY KİMERA’NIN GERÇEK KİMLİĞİ BELLİ OLDU
‘ESRARENGİZ Bay Kimera’, Amerika Bireşik Devletleri’nin Reno şehrinde oturan Chris Long adlı bir kişinin bir süre önce bölgenin polis departmanına başvurarak ilginç bir talepte bulunması ile ortaya çıktı.
“DNA’larım tamamen değişti... Polis kaydımın da buna uygun değiştirilmesini istiyorum...”
Polis yetkilisi şaşırdı ve durumu şefine anlattı. Adli tıbba başvuruldu. Evet adamın kanındaki DNA değişmişti.
Üstelik yeni DNA’sı kendisinden 10 yaş genç birine aitti.
Peki yeni DNA vücuda nasıl girmiş ve bütün DNA haritasını ele geçirmişti... Bunun üzerine Amerikan polis tarihinin en ilginç adli tıp araştırması başladı.
Ve o ilginç gerçek ortaya çıktı.
*
Chris Long’a bir buçuk yıl önce lösemi teşhisi konmuştu.
Bunun için ilik nakli gerekiyordu. Uygun donör Almanya’da bulundu. Verici kendisinden 10 yaş küçük bir Alman erkeğiydi. Gelen ilik nakledildi ve Chris Long iyileşti.
Ama kısa süre sonra anlaşıldı ki ilikle gelen DNA, Chris Long’un önce kanına, oradan da bütün vücuduna yayılmış, mevcut DNA sistemini istila ederek bütün gen haritasını tamamen değiştirmişti.
*
Buraya kadar normaldi. Bu, ilik nakli vakalarında görülen bir şeydi.
Ancak Chris Long’un durumunda adli tıpçıları hayretler içinde bırakacak yeni bir şey vardı.
Genç donörün DNA’sı hastanın spermlerini de ele geçirmişti... Yani onun neslini devam ettirme zincirini fethetmişti.
Bu buluş dünya adli tıp çevrelerinde bir depreme yol açtı ve geçen eylül ayında yapılan “Dünya Adli Tıp Kongresi”ne sunuldu.
Chris Long şu an dünya polis çevrelerinin en büyük kobayı haline geldi.
İnsanın gövdesinde bugüne kadar bilinen en büyük savaş kanserli hücrelerle sağlamları arasındaki savaştı.
Şimdi bedendeki asıl dünya savaşının DNA’lar savaşı olacağı anlaşılıyordu. Yani teorik olarak, dışarıdan gelen istilacı bir DNA kavmi, bir insanın bütün gen haritasını fethedebilirdi.
O nedenle bütün dünya gibi ben de Reno Adli Tıp’ındaki bu araştırmanın nasıl sonuçlanacağını merakla bekliyorum.
İSTİLACI KİMERALARA DİRENİP TESLİM OLMAYAN SON İKİ KALE
SORU 1: DNA değişince kişinin karakteri de değişiyor mu?
Stanford Üniversitesi Tıp Merkezi öğretim üyesi Andrew Rezvani’ye göre “Bu tür durumlarda insanın beyni ve karakteri değişmiyor”.
*
SORU 2: Bir erkeğe kadın donörden ilik nakledilirse veya tersi olursa cinsel davranışı değişir mi?
“Hayır değişmiyor...”
*
SORU 3: Donörün DNA’ları girdiği bedenin her tarafını fethedebiliyor mu?
“Çok büyük bölümünü fethedebiliyor. Ancak sonuna kadar direnip teslim olmayan son iki kale var: Göğüs ve baş kılları...”
BİR ERKEK BAŞKA ERKEĞİN SPERMİNİ ÜRETEBİLİR Mİ
SORU 4: Peki sperminin DNA’sı değişen Chris Long’un eşi çocuk doğursaydı bu kimin çocuğu olacaktı?
“Bunun cevabını şimdilik bilemeyeceğiz. Çünkü Chris Long ikinci çocuğunun doğmasından sonra vasektomi (erkeğin sperm kanallarının ameliyatla kapatılması) yaptırmıştı ve çocuğu olmuyordu.
SORU 5: Bir erkeğin bir başka erkeğin spermini üretip baba olması mümkün mü?
“Bu olayla ilgilenen uzmanlara göre bu mümkün değil. Bir erkeğin bedeni bir başkasının spermini üretemez. Ancak Chris Long’un durumunda etkili olan şey onun vasektomi yaptırmış olması. Kendi bedeni artık sperm üretemediği için donörünkiler etkili olmuş olabilir.”
KİMERALAR ADLİ TIPTA NERELERİ FETHEDECEK
Cinayetlerde, tecavüzlerde, hırsızlık veya başka suçlarda gerçek suçlulara bir savunma silahı verebilir.
Annelik-babalık, veraset davalarında yeni tartışma alanları açabilir.
Psikiyatrlara yeni tartışma argümanları sağlayabilir.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü: Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin