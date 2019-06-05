Beş şehidin geldiği gün bir nankörün sefilliği

Aslında dün yazacaktım ama...
Bayramın birinci günüydü...
Bir nankörün adını ağzıma, yaptığını sayfama almayayım dedim.
*
Ama o uğursuz ekranda Türk ordusunun subayları için öyle laflar söyledi ki...
Ta şurama oturdu...
Bir-iki laf etmeden geçersem hem kendime, hem ülkeme hem de onun ordusuna karşı vicdani görevimi yapmadığım duygusuna kapılacaktım...
*
İşte o yüzden, beni mazur görün...
Bugün açacağım ağzımı, yumacağım gözümü...
*
Adam öylesine nankör, öylesine vicdansız, öylesine
süfli ki...
Ağzından çıkan o pisliği kusmak için üç-beş gün bile beklemeye tenezzül etmemiş.
Sınır boylarımızdan 5 şehit haberinin geldiği gün kusuyor nefretini ordumuza ve subaylarına...
*
Be adam... Be densiz herif... Be vicdansız... Nankör herif...
Sen o üç-beş kuruş zıkkımlandığın televizyon köşesinde Türk ordusunun subaylarına o iğrenç lafı ettiğin gün onlar neredeydi biliyor musun...
*
İdlib’de savaşıyordu o aslanlar...
Suriye’de YPG ile boğuşuyordu...
Sen kafa diye taşıdığın kellenin altındaki boynuna kravatını takıp kameraların karşısında içindeki iğrençliği kusarken, Kuzey Irak dağlarında nöbet geziyordu bizim Mehmedimiz...
*
Yuh be...
Sana yuh...
Sana ekranını açana da yuh...
Bu bayram gününde bana bu lafları ettirdiğin için de lanet olsun sana...
*
Yeter be...
Çekin artık o pis ellerinizi, nankör ruhunuzu Türk ordusunun şerefli subaylarının yakasından...
İZMİR’İN DAĞLARINDA HANGİ ÇİÇEKLER AÇAR
İzmir’in Konak Belediyesi “KNK” dergisinin 39’uncu sayısını yayınladı.
Kapak konusunu “İzmir’in dağlarında çiçekler açar” olarak belirlemişler.
Ama gerçek başlığı “İzmir’in dağlarında hangi çiçekler açar?” olmalıymış.
*
Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmure Nakiboğlu Tezer o dağlarda hangi çiçeklerin açtığı konusunda çok güzel bir makale yazmış.
*
Ülkemizde 12 bin çiçek türü varmış. Bunların 2 bin 250’si İzmir’deymiş.
*
İzmir’in dağlarında 146 endemik bitki varmış.
Bunlar arasında İzmir adaçayı, gelincikler, keten bitkisi, peygamber çiçeği, acı çiğdem, deliçay, sarı kaside, Anadolu orkidesi, centiyan, arı salebi gibi bitkiler varmış.
HARULA VE PARİOS’A EKLEDİĞİM 2 YENİ ŞARKICI
Benim için Yunanistan önce Harula’dır...
Haris Aleksiu yani...
Benim İzmirli hemşerim...
Sonra Yannis Parios gelir... “Ikariotiko”yu, “Dari Dari”yi söyleyen adam...
Harula ile birlikte Kokino Garifalo’yu hayatımıza sokan adam.
Son yıllarda ise bu ikiliye iki kişi daha ekledim.
Biri, 3 yıl önce trafik kazasında kaybettiğimiz Pandelis Pandelidis...
*
Onun tam bir Ege düğün havası olan şarkısı “Ginete”yi her bayram çalarım.
Tabii bir de “Ah Ke Na’rhosoun”u... Nedense ikisi de bana hep çocukluğumun Akhisar’ında, Balkan göçmenlerinin evlerinin açık pencerelerden gelen oyun havalarını hatırlatır.
*
Son 3 yılda bu üçüne bir de Nikos Vertis’i ekledim.
Hollanda’da doğup büyümüş bir Yunanlı şarkıcı...
Bana göre Yunanistan’ın en romantik sesi.
Bu arada bu bayramda Nikos Vertis’in öteki şarkılarını da hepinize tavsiye ederim. Favorim “An Eisai Ena Asteri...”
CENK EREN’DEN KAYAHAN’I HATIRLATAN ŞAHANE ŞARKI
Cuma gününden beri Cenk Eren’in yeni şarkısı “Hay Aksi”yi dinliyorum.
Kayahan’ı hatırlatan harika bir şarkı.
Yunan şarkıcısı Nikos Vertis’in “Eimai Mazi Sou” adlı şarkısının Türkçe versiyonu.
Ama harika söylemiş.
Yaz mevsimi playlist’ime aldım hemen.
NEREDE NE GİYECEĞİNİ NEREDE NE GİYMEYECEĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORMUŞ
Madrid’deki Liverpool-Tottenham finalinde sahaya fırlayan Kinsey Wolanski konuşmaya devam ediyor...
*
Madrid’de önce gözaltına alınmış, sonra serbest bırakılmış.
*
Instagram hesabının takipçi sayısı 200 binlerden 2.5 milyona fırlamış.
Ama Instagram hesabını kapatmış...
*
Bu arada hesabına koyduğu fotoğraflardan biri de Türkiye’de, Kapadokya’da çekilmiş.
*
Harika bir fotoğraf...
Üstelik burada bayağı da mazbut giyinmiş yani...
Anlayacağınız kadın nerede ne giyeceğini, nerede hiçbir şey giymeyeceğini biliyor...
AK PARTİLİ ÇİÇEK’İN 3 ÇOCUĞU HANGİ PARTİYE OY VERİYOR
Sözcü gazetesi yazarı Özlem Gürses, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu’na seçilen Cemil Çiçek’le mülakat yapmış.
Çiçek rahmetli Turgut Özal döneminden tanıdığım bir siyasetçi.
Sonradan AK Parti saflarına geçti. Düşündüğünü hiç çekinmeden söyleyen bir siyasetçidir.
*
Mülakatta şöyle bir bölüm var:
“40 yıl öncesinin siyasi kavramları ile bugünün sorunlarına çözüm bulunabilir mi? Mümkün değil. Benim 3 evladım var, hepsi farklı görüşlerde oy kullanabiliyor. Ve inanın bana oy vermedikleri de oldu.”
*
Tabii merak ettim...
Babalarının partisine oy vermeyip acaba hangi partiye vermişler...
Ama durumları Türkiye’de birçok aileninki ile aynı...
Beş şehidin geldiği gün bir nankörün sefilliği
24 saat değil, üç saniye bile bekleyemezdim.
Aslında dün yazacaktım ama...
Bayramın birinci günüydü...
Bir nankörün adını ağzıma, yaptığını sayfama almayayım dedim.
*
Ama o uğursuz ekranda Türk ordusunun subayları için öyle laflar söyledi ki...
Ta şurama oturdu...
Bir-iki laf etmeden geçersem hem kendime, hem ülkeme hem de onun ordusuna karşı vicdani görevimi yapmadığım duygusuna kapılacaktım...
*
İşte o yüzden, beni mazur görün...
Bugün açacağım ağzımı, yumacağım gözümü...
*
Adam öylesine nankör, öylesine vicdansız, öylesine
süfli ki...
Ağzından çıkan o pisliği kusmak için üç-beş gün bile beklemeye tenezzül etmemiş.
Sınır boylarımızdan 5 şehit haberinin geldiği gün kusuyor nefretini ordumuza ve subaylarına...
*
Be adam... Be densiz herif... Be vicdansız... Nankör herif...
Sen o üç-beş kuruş zıkkımlandığın televizyon köşesinde Türk ordusunun subaylarına o iğrenç lafı ettiğin gün onlar neredeydi biliyor musun...
*
İdlib’de savaşıyordu o aslanlar...
Suriye’de YPG ile boğuşuyordu...
Sen kafa diye taşıdığın kellenin altındaki boynuna kravatını takıp kameraların karşısında içindeki iğrençliği kusarken, Kuzey Irak dağlarında nöbet geziyordu bizim Mehmedimiz...
*
Yuh be...
Sana yuh...
Sana ekranını açana da yuh...
Bu bayram gününde bana bu lafları ettirdiğin için de lanet olsun sana...
*
Yeter be...
Çekin artık o pis ellerinizi, nankör ruhunuzu Türk ordusunun şerefli subaylarının yakasından...
İZMİR’İN DAĞLARINDA HANGİ ÇİÇEKLER AÇAR
İzmir’in Konak Belediyesi “KNK” dergisinin 39’uncu sayısını yayınladı.
Kapak konusunu “İzmir’in dağlarında çiçekler açar” olarak belirlemişler.
Ama gerçek başlığı “İzmir’in dağlarında hangi çiçekler açar?” olmalıymış.
*
Dokuz Eylül Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mahmure Nakiboğlu Tezer o dağlarda hangi çiçeklerin açtığı konusunda çok güzel bir makale yazmış.
*
Ülkemizde 12 bin çiçek türü varmış. Bunların 2 bin 250’si İzmir’deymiş.
*
İzmir’in dağlarında 146 endemik bitki varmış.
Bunlar arasında İzmir adaçayı, gelincikler, keten bitkisi, peygamber çiçeği, acı çiğdem, deliçay, sarı kaside, Anadolu orkidesi, centiyan, arı salebi gibi bitkiler varmış.
HARULA VE PARİOS’A EKLEDİĞİM 2 YENİ ŞARKICI
Benim için Yunanistan önce Harula’dır...
Haris Aleksiu yani...
Benim İzmirli hemşerim...
Sonra Yannis Parios gelir... “Ikariotiko”yu, “Dari Dari”yi söyleyen adam...
Harula ile birlikte Kokino Garifalo’yu hayatımıza sokan adam.
Son yıllarda ise bu ikiliye iki kişi daha ekledim.
Biri, 3 yıl önce trafik kazasında kaybettiğimiz Pandelis Pandelidis...
*
Onun tam bir Ege düğün havası olan şarkısı “Ginete”yi her bayram çalarım.
Tabii bir de “Ah Ke Na’rhosoun”u... Nedense ikisi de bana hep çocukluğumun Akhisar’ında, Balkan göçmenlerinin evlerinin açık pencerelerden gelen oyun havalarını hatırlatır.
*
Son 3 yılda bu üçüne bir de Nikos Vertis’i ekledim.
Hollanda’da doğup büyümüş bir Yunanlı şarkıcı...
Bana göre Yunanistan’ın en romantik sesi.
Bu arada bu bayramda Nikos Vertis’in öteki şarkılarını da hepinize tavsiye ederim. Favorim “An Eisai Ena Asteri...”
CENK EREN’DEN KAYAHAN’I HATIRLATAN ŞAHANE ŞARKI
Cuma gününden beri Cenk Eren’in yeni şarkısı “Hay Aksi”yi dinliyorum.
Kayahan’ı hatırlatan harika bir şarkı.
Yunan şarkıcısı Nikos Vertis’in “Eimai Mazi Sou” adlı şarkısının Türkçe versiyonu.
Ama harika söylemiş.
Yaz mevsimi playlist’ime aldım hemen.
NEREDE NE GİYECEĞİNİ NEREDE NE GİYMEYECEĞİNİ ÇOK İYİ BİLİYORMUŞ
Madrid’deki Liverpool-Tottenham finalinde sahaya fırlayan Kinsey Wolanski konuşmaya devam ediyor...
*
Madrid’de önce gözaltına alınmış, sonra serbest bırakılmış.
*
Instagram hesabının takipçi sayısı 200 binlerden 2.5 milyona fırlamış.
Ama Instagram hesabını kapatmış...
*
Bu arada hesabına koyduğu fotoğraflardan biri de Türkiye’de, Kapadokya’da çekilmiş.
*
Harika bir fotoğraf...
Üstelik burada bayağı da mazbut giyinmiş yani...
Anlayacağınız kadın nerede ne giyeceğini, nerede hiçbir şey giymeyeceğini biliyor...
AK PARTİLİ ÇİÇEK’İN 3 ÇOCUĞU HANGİ PARTİYE OY VERİYOR
Sözcü gazetesi yazarı Özlem Gürses, Cumhurbaşkanlığı İstişare Kurulu’na seçilen Cemil Çiçek’le mülakat yapmış.
Çiçek rahmetli Turgut Özal döneminden tanıdığım bir siyasetçi.
Sonradan AK Parti saflarına geçti. Düşündüğünü hiç çekinmeden söyleyen bir siyasetçidir.
*
Mülakatta şöyle bir bölüm var:
“40 yıl öncesinin siyasi kavramları ile bugünün sorunlarına çözüm bulunabilir mi? Mümkün değil. Benim 3 evladım var, hepsi farklı görüşlerde oy kullanabiliyor. Ve inanın bana oy vermedikleri de oldu.”
*
Tabii merak ettim...
Babalarının partisine oy vermeyip acaba hangi partiye vermişler...
Ama durumları Türkiye’de birçok aileninki ile aynı...