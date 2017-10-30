Benim yaşımdaki insanlar ebedi gençliği görecek mi

MİKROBİYOLOJİ alanında yaptığı çalışmalarla tanınan Dr. Bill Andrews şunu söylüyor:

- Ömrümüzün uzunluğunu belirleyen şeylerden biri DNA’larımızın ucundaki “telomer” denilen koruyucu kapsülerdir. O koruyucu kapsüller yaşlandıkça kısalmaya başlar.

- Telomerleri yeniden uzatabilirsek, hayatı da geriye döndürebiliriz.

- Ebedi gençliğin sırrı aslında kadının rahminde saklı. Çünkü kadının yumurtaları hiç yaşlanmadan hep genç çocuklar doğuruyor.

- Kadının yumurtasına hiç yaşlanmadan hep genç kalma özelliğini veren şey ise telomeraz denilen bir enzim...

Dün başladığımız “ebedi gençliğe seyahat” konusuna kaldığımız noktadan devam ediyoruz.

RAHİMDEKİ YUMURTA GENÇSE ONU TAŞIYAN KADIN NİYE YAŞLANIYOR

- DÜN dediniz ki, üreme hücreleri hep genç kalıyor. Öyleyse karaciğerimiz, kalbimiz niye yaşlanıyor?

“Çünkü o organlarımız telomeraz üretmiyor. Bunun nedeni, bu genin devre dışı kalmasıdır. Ancak bunu devreye sokmak için, baskılayıcı proteini uzaklaştıracak küçük bir molekül bulmamız gerekir.”

- Dr. Andrew hemen söyleyin, buldunuz mu? Biraz gecikirseniz benim için artık çok geç olabilir...

“Evet, telomerazı aktive edecek, kısa telomerleri uzatacak moleküller bulundu. Bunlardan birinin adı TA-65 isimli molekül.”

BEN BU TEDAVİYİ KENDİ ÜZERİMDE UYGULUYORUM

- PEKİ bu uygulanıyor mu?

“Evet uygulanıyor. Ben 10 yıldan beri alıyorum.”

- Yani kendi üzerinizde mi deniyorsunuz?

“Yoo piyasaya sürüldü.”

- Amerikan FDA’dan geçti mi?

“Doğal maddelerden yapıldığı için FDA onayına gerek yok. Ama şimdilik pahalı. Sentetik maddelerden üretilebilse ucuzlar. Tabii o zaman FDA onayı gerekir.”

TEK YUMURTA İKİZİMLE BENİ 20 YIL ÖNCE AYIRAMIYORLARDI

- YARARINI gördünüz mü?

“Benim tek yumurta ikizim olan bir kardeşim var. Yirmi yıl önceki fotoğraflara baktığınızda ikimizi birbirimizden ayırmak mümkün değil. Ama bugün ikimiz çok farklıyız. O benden çok daha yaşlı görünüyor.”

- Neden böyle oldu?

“Hayat tarzlarımız farklı. Ben bu buluşlar ışığında beslenme tarzıma, spora çok önem veriyorum.”

- O niye bunları yapmıyor?

“(Gülerek) Çünkü o yaşamayı seviyor...”

- Yani uzun yaşamak için güzel hayattan taviz vermek mi gerekiyor?

“Ne demek istediğinizi anlıyorum, ama ben buna yeni ve sağlıklı bir hayat tarzı demeyi tercih ediyorum.”

125 YAŞIMA KADAR YAŞARIM VE KOŞARIM

- YANİ sizin yaptığınızı mı yapmalıyız? Mesela sizinle yapılmış bir mülakatı okumuştum; 160 kilometre koşuyormuşsunuz. Doğru mu?

‘Evet koşuyorum. Bugüne kadar 80 kilometrelik 50’den fazla maratonda koştum. Rekorum 135 kilometre.”

- Kaç yaşına kadar koşacaksınız?

“125 yaşıma geldiğimde bu kadar olmasa da yine koşuyor olacağım.”

YENİ ORTA YAŞ SKALASI DOĞRU BİR TANIM

GEÇEN yaz ortaya atılan “yeni yaş skalası”nı onunla da konuştum. O da insan yaşının artık eski klasik dönem kavramını aştığını söylüyor.

“Bugünün 65 yaşı, 20 yıl öncesinin 45 yaşıdır” diyor...

Bu hesapla ben de 50 yaşında oluyorum.

KADININ VE ERKEĞİN ‘ALTIN YAŞ’I NEDİR

BEN hiçbir zaman “Altın yaş” diye bir kavram kullanmadım. İnsan 24 yaşında gelişmesini tamamlıyor. Ondan sonraki yaşlar kendinize kalmış bir şey.”

MENOPOZUN YAŞLANMA İLE HİÇ İLGİSİ YOKTUR

“BİRÇOK kadın için menopoz psikolojik bir travma gibi görünüyor. Sanki artık yaşlı hale geldiklerini düşünüyorlar. Oysa menopozun yaşlanma ile hiç ilgisi yoktur. Kadında yumurta sayısı azalır. Son yumurta da bitince menopoz olur. Olay bundan ibarettir.”

İNSANIN İÇİNDEKİ SAATİN TİKTAKLARI NASIL ÇALIŞIR

TELOMER araştırmaları şu gerçeği ortaya koydu. İnsanın iki saati var. Biri biyolojik saat, öteki kronolojik saat. Kronolojik saat doğumumuzla birlikte çalışmaya başlıyor. Ama asıl önemlisi biyolojik saat. Bölünen bütün hücrelerimizde çalışan bir biyolojik saat var. İşte çalışmalar bu biyolojik saati hep geriye almak üzere kurulu.

KAPLUMBAĞA NEDEN 400 YIL YAŞIYOR DA BİZ YAŞAMIYORUZ

"ÇÜNKÜ bütün canlıların yaşlanma mekanizmaları farklıdır. İnsanlarınki telomer kısalmaları ile çalışırken, kaplumbağalarınki antioksidanlara bağlı bir yaşlanma mekaniğine sahiptir.”

ÖLÜMSÜZLÜK DİLERKEN EOS’UN YAPTIĞI HATAYI YAPMAYIN

ESKİ Yunan’da Şafak Tanrıçası Eos, Truvalı Tithonos’a öylesine âşık olur ki, Zeus’a giderek sevgilisini ölümsüz yapmasını ister.

Zeus “Tamam” der ve onu ölümsüz kılar.

Ancak Eos bu dilekte bulunurken bir şeyi unutmuştur.

Sevgilisine aynı zamanda ebedi gençlik vermesini de istemek.

Nitekim ölümsüz Tithonos bir süre sonra yaşlanmaya başlar ve yaşlı biri olarak ölümsüzlüğe kavuşur.

Dr. Bill Andrew, “Sadece uzun yaşamak önemli değil. Aynı zamanda sağlıklı bir uzun ömüre sahip olmalıyız” diyor.