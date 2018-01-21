Benim gibi laiklere İlber Hoca dersleri

Cumhuriyet okullarında okumuş benim gibi laiklere önemli bazı “tarih dersleri” vardı.

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- VAHİDEDDİN: Benim gibi laikler için “vatana ihanet etmiş”, sonra da “kaçıp gitmiş” son padişahtı...

İlber Hoca diyor ki:

“Vahideddin çok fazla günah keçisi ilan edilen, haddinden fazla hücuma maruz kalan, hataları abartılmak bir yana bazen yapmadığı işler bile ona atfedilen bir padişahtır.”

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- KÛT’ÜL AMARE: Benim gibi laikler “Nereden çıktı bu Kût’ül Amare” diye soruyordu...

İlber Hoca diyor ki:

“Kût’ül Amare Çanakkale Savaşı’ndan sonra Britanya İmparatorluğu’nu zora sokan, politikalarını altüst eden ve imparatorluğun yenilmezliği inancını sarsan, dünya hâkimiyetine inanmış Britanya kamuoyunu şüpheye, hatta kaosa sürükleyen büyük bir zaferdir...”

- ARAPLAR: Benim gibi laikler için Birinci Dünya Savaşı’nda “bütün Araplar” bize ihanet etmiştir...

İlber Hoca diyor ki:

“Osmanlı İmparatorluğu’ndaki bütün Araplar Lawrence’a katılan Şerif Hüseyin’in aşireti gibi değildi.”

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- DAMAT FERİD: Benim gibi laikler için, Damat Ferid, “yolsuzluklara bulaşmış hırsızın teki”ydi.

İlber Hoca diyor ki:

“Damat Ferid hırsız veya mali yoldan yolsuzluklar yapan bir adam değildi, fakat düpedüz yeteneksiz, megaloman ve daha beteri hayaller kuran birisiydi.”

İLBER HOCA’DAN MİLLİ ŞUUR VE VEFA DERSLERİ

İLBER Hoca diyor ki:

“Yaşım itibariyle bu savaşın gazilerini tanıma imkânına sahip oldum, onlardan bütün fikir dünyamı ve tarih bilgimi sarsan feci hatıralar dinlemişimdir. Mustafa Kemal Paşa’ya ve yakın arkadaşlarına hayranlığım arttı. Çünkü 1914’te savaşı yönetenlerin yarattığı facia ve halk arasında sebep oldukları bezginlik onların direnişe geçmesini önlememiştir.”

Bu kitabı okuyun...

Son yıllarda Atatürk ve mücadele arkadaşlarını tarihimizden silmek isteyen o trol kafalara, “asla silemeyeceklerini” anlatan harika bir kitap.

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(*) İlber Ortaylı: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk”, Kronik Yay., 2018

ZAFER YÜRÜYÜŞÜNÜ NEDEN İZMİR’DE YAPTI

“ATATÜRK İstanbul’u, 15 Mayıs 1919’da Karadeniz Bölgesi’ne Fevkalade Ordu Müfettişi olarak tayinle giderken bırakmıştı. O günden 1 Temmuz 1927 gününe kadar terk ettiği şehre gelmedi. Gazi Mustafa Kemal Paşa bu şehirde görünmemeyi tercih etmişti. Onun için zafer ve zafer yürüyüşünün yeri İzmir’di.”

TÜRKİYE’NİN EN YAKIŞIKLI 11 FENERBAHÇELİSİ

1- MUSTAFA KEMAL

KLASMAN DIŞI AÇIK ARA

En yakışıklı Fenerbahçeli o. Hangi kategoriyi yazarsanız yazın, yakışıklılık, giyim kuşam, karizma, etkinlik, hayranlık, liderlik, vatana hizmet...

Hepsinde açık açık açık ara Mustafa Kemal...

İyi ama o Fenerbahçeli mi diye sormayın...

Bugün bu ülkede adı “milli” olan ligler varsa... Statlarımızın tepesinde Türk bayrağı asılıysa, maçlarımızı o bayrağın altında oynuyorsak... Her kulübün kurucusu da, onursal başkanı da, bir numaralı taraftarı da o...

2- CAN BARTU

FENER’İN İKİNCİ EN EFSANE YAKIŞIKLISI

Modernite 10 puan... Giyim kuşam 10 puan... Karizma 10 puan... Formayı taşıma 10 puan... Karizmayı sürdürebilirlik 10 puan. Puro içme sanatı 10 puan. Etkileyicilik 10 puan.

Hem futbol, hem basketbol... Sadece Türkiye’nin değil İtalya’nın da Sinyor Bartu’su

Banko iki numara...

3- TARIK AKAN

UNUTTURAMAZ KİMSE ONU

Taraftarın hası... Mertliğin ve duruşun kitabını yazmış adam. 3 Temmuz’dan sonra şaha kalkmış bir Fenerbahçelilik ruhu varsa... İşte onu en iyi taşıyan taraftarlardan biri. Önceleri güzel çocuktu. Sonraları yakışıklı adam oldu. En sonunda da adam gibi adam oldu.

“Asrın yakışıklımız” o bizim...

4- KADİR İNANIR

EN YAKIŞIKLI EN AĞIR ABİ

Karadeniz’e bir kontenjan ayırmak gerekirse, banko onun. Ayırmasak da yine onun. Harbi Fenerbahçelidir. Üzerinde forma olmasa bile, şöyle duruşuna bir bakıp “Bu arkadaş muhakkak Fenerbahçelidir” dedirten taraftar.

Bir de harbi yakışıklı adam. Üstelik keçilere haddini bildirmeyi de biliyor.

5- NEJAT İŞLER

TARAFTAR ŞİİRİNİ YAZAN ADAM

Duruş, tavır, hal ve eda dedik ya... Can Bartu’ya 10 puan verdik ya... Hepsinin aynısı Nejat İşler’e de... Her takımın isteyeceği taraftar...

Bir insan tribüne yakışır mı... Evet odur işte. Tribüne yakışan yakışıklı. Üstelik “Bizim aşkımız Fenerbahçe. Kimilerine göre anlamsız, bize göre hesapsız” şiirini yazan çocuk...

Helal olsun o da hem yakışıklı hem harbiden Fenerbahçeli.

6- ALİ KOÇ

TORPİLSİZ LİSTEDE

Bileğinin hakkıyla, genetiğinin katkısıyla listede. Baba baskısına, mahalle baskısına rağmen Fenerbahçeli olmuş harbi Fenerbahçeli. Yeni nesil yakışıklı kategorisinde önde koşanlardan. Yakışıklılığının arkasına karizmayı da iyi yerleştirmiş.

7- BURAK ÖZÇİVİT

YENİ NESLİN BİR NUMARASI

Yakışıklı çocuk, iyi oyuncu, iyi taraftar. 19 numara formasıyla hep tribünde. Tribünün afilisi. Can yakacak kadar esaslı yakışıklı, gönül çelecek kadar Fenerbahçeli. Yeni nesil yakışıklı kontenjanında Ali Koç’un önünde... Yedi numarada olduğuna bakmayın, yaşı biraz büyüsün kesin üst sıralarda.

8- SADETTİN SARAN

BODY KONTENJANINDAN

NE diyordu bu takıma ruhunu veren büyük önder: “Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklı olanını severim”. Çevik yerine “yapılı” koy, işte o. Sadece yakışıklı değil, yakışıklı kalmayı bilen Fenerbahçeli. Taraftar arasında “body” yarışması yapılsa, banko bir numara.

9- ÖNDER FIRAT

YÖNETİMİN YAKIŞIKLISI

Yakışıklılıkta Fenerbahçe Yönetim Kurulu’nun kesin bir numarası. Yaş kategorisi desen, nereye sokacağını bulamazsın. Yaşını hiç göstermeyenlerden. Yeni genç kategorisinin üstü, yeni orta yaşın en altı. “Body” kategorisinde, yarışamasa da Sadettin Saran’la dripling atabilir. Giyim kuşam ve elbiseyi taşımada da 10 puan.

10- NEŞET YALÇIN

MOURINHO HAVALISI

Aziz Yıldırım’ın kuzeni olduğuna bakmayın, bileğinin hakkıyla listede. Kırlaşmış saç, ona biraz Fener’in Mourinho’su havası verip, karizmaya destek ünitesi haline gelmiş. Erken kırlaşmış saç listesi ayrı yapılsa, kesin bir numara. Orta yaş kuşağın genç kategorisinde de sağlam konumda. Aileden taraftar olması da artı puan.

11- UĞUR DÜNDAR

KALIP HÂLÂ YERİNDE

ONA “Medyanın temsilcisi” desek haksızlık ederiz. Her kategoride bu listeye girecek adam. Boy bos, kalıp, duruş, eda, taraftarlık... Hangi kategoriye soksan yarışır. Gençken yakışıklılık Allah vergisi. Orta yaşta yakışıklılık, genetik miras. Altmış üstü yakışıklılık, yani sürdürülebilirlik... İşte o da irade... Hepsi bu yakışıklı Fenerbahçelide var...

GİREMEYENLER ÜZÜLMESİN

NETİCEDE bu bir sıralama... Fenerbahçe’nin daha kim bilir ne yakışıklıları var. Ayrıca unutmayın, yakışıklılık, ille de kadınlar nezdinde birinci olmak anlamına gelmiyor. Her ne kadar züğürt tesellisi olarak görülebilse de bu teselliye inanın, benim gibi pazar gününüzü berbat etmeyin. Bakın ben de listeye giremedim ama hiç de mutsuz değilim yani.

SIRALAMA DIŞI

TESTOSTERONU EN YÜKSEK FB’Lİ KİM

AYIPTIR söylemesi benim. Üstelik doktordan ve takımdan belgeli...

Osman Müftüoğlu’nun yaptırdığı son tahlilime göre testosteron performansım 623... Bu skoru Fenerbahçe yönetimi de onayladığı için, takım tarafından bana fotoğrafta gördüğünüz forma yaptırıldı.

Amacım bir gün bu formayı Fenerbahçe Müzesi’ne sokmak.

FAYDALI BİLGİ

TESTOSTERONU YÜKSEK ERKEK SOFT ROCK MI SEVER

NEW Scientist dergisinin son sayısından bir haber.

Nagasaki Üniversitesi öğretim üyelerinden Hirokazu Doi’nin yaptığı araştırmaya göre testosteronu yüksek erkekler soft rock türü müzik seviyormuş. Buna göre birtakım hormonlar ve belin kimyası insanların müzik tercihlerini de etkiliyormuş.

Mesela dışa açık insanlar daha çok pop müziği severlermiş.

Testosteron skoru 623 olan bir erkek olarak şunu rahatlıkla söyleyebilirim.

Ben gerçekten de hard rock sevmem.

Anlayacağınız benim durumum araştırma sonuçlarını doğrular nitelikte.

TEOMAN’IN ‘KOYU ANTOLOJİ’Sİ KONUSUNDA HENÜZ KARARSIZIM

BİR haftadır dinliyorum...

- Uzun süredir yattığım yatak basmaya başladığı zamanlar, Teoman’ın yeni şarkıları da basıyor, kasvetli ve depresif geliyor...

- Yatakla barıştığım anlar ise fena halde iyi geliyor... İçimdeki romantiği ayağa kaldırıyor...

- Sonra gece yarısı geliyor, “Tuzak bunlar” demeye başlıyorum. Şüphelerim büyüyor...

“Güzel Bir Gün” şarkısındaki şu sözlerine takıyorum:

“Aşk yok... Artık yok

Ama zamanla alıştım...”

Alışılır mı böyle bir şeye...

En iyisi, Allah’ın izniyle şu koltuk değneklerini bir atayım, normal hayata geçince karar vereyim...