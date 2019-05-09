Beethoven’ın mezarının hemen yanındaki dürümcü

Madem moraller iyi...
Ben de 23 Haziran’a kadar size güzel ve eğlenceli şeyler yazayım.
SESSİZ MEZARLAR MELODİK KABİRLER
Önceki günün en güzel yazılarından birini New York Times’ta okudum...
Yazı bir mezarlık üzerineydi...
Ama içinde o kadar ilginç bilgiler vardı ki...
Madem 7 üye tekrar kararı verirken tek kelime edemeyip mezar sessizliğine bürünmüş, biz de Viyana’daki bir mezarlıktan gelen harikulade seslere kulak verelim.
Yer Viyana Merkez Mezarlığı...
Burası 2010 yılında kurulan “İlginç Mezarlar Birliği”nin yaptığı “Avrupa Tarihi Mezarlar Yolu”nun geçtiği yerlerden biri...
Mezarlığın bir kapısının girişinde Beethoven ve Schubert’in mezarları var.
SALIERI ORADA MOZART NEREDE
Öteki kapısının biraz ilerisinde ise Johann Strauss II, Arnold Schoenberg ve Antonio Salieri yatıyor...
Peki Salieri’nin hayatını akut bir kıskançlık kâbusu haline getiren Mozart nerede?
Onun kemikleri biraz ilerdeki St. Marx Mezarlığı’nda...
Ama bu büyük müzisyenler kabrinde ona da bir anıt dikmişler.
Anlayacağınız hayatı boyunca geçirdiği kıskançlık nöbetleri, ölümünden sonra da bir kabir azabı olarak devam etmiş.
DÜNYANIN TEK FLAMİNGO PEMBESİ RENKLİ MEZARI
Mezarlıkta sadece klasik müziğin babaları yatmıyor.
Hemen biraz ileride, 1980’li yıllardan bildiğimiz Avusturyalı pop sanatçısı Falco’nun mezarı var.
Bilin bakalım mezar taşının üzerinde ne yazıyor?
En tanınmış şarkısının ismi.
Yani “Rock Me Amadeus”...
Salieri’yi mezarında döndürecek bir taş daha...
Dünyanın belki de tek pembe mezar taşı ve lahdi de bu mezarlıkta.
Türkiye’de pek bilinmeyen bir sanatçı olan Franz West’in mezarı böyle bir şey...
Tam tarifi ile “flamingo pembesi”...
SCHUBERT’İ ZEMHERİDE BİLE YALNIZ BIRAKMAYAN 2 KOMŞU
New York Times yazarı mezarlığa soğuk bir kış günü gitmiş.
Mezarlık bomboşmuş. Mum vesaire gibi hatıra ve ziyaret eşyaları satan dükkân kapalıymış.
Tek açık yer mezarlığın kapısındaki “durum” ve “doner” satan yerlermiş.
Tabii üzerine noktalarını koyunca, Beethoven’la Schubert’i zemheride bile yalnız bırakmayan insanların iki Türk dönerci ve dürümcü olduğunu anlarsınız.
Ne demişler... Kendine mezar alacağına iki güzel Türk komşu al...
Müziğe saygı ve sadakat daha güzel nasıl dile getirilir...
Tabii dile derken, damağa da demek istedim.
Nasıl...
Her şeyin güzel olacağı günü beklerken, güzel bir hikâye değil mi...
VİYANA’NIN MEZARLIK SERVİS SAĞLAYICISI HOLDİNG
MUHTEMELEN benim gibi siz de “B&F Viyana Holding”in adını hiç duymadınız.
New York Times’taki habere göre Viyana’nın en büyük mezarlık hizmet sağlayıcısı şirketmiş.
Şehrin 55 mezarlığından 46’sı, bir krematoryumu ve 2011’de kurulan ilk hayvan mezarlığını bu şirket yönetiyormuş.
Viyana Merkez Mezarlığı da onlara ait.
Mezarlık 1874 yılında kapılarını açmış.
Bugün Avrupa’nın ikinci büyük mezarlığı olarak biliniyor.
BİR HANEDAN MENSUBU KAÇA BÖLÜNÜP GÖMÜLÜR
AVUSTURYA’yı 11’inci yüzyıldan 20’nci yüzyıla kadar Habsburg Hanedanı yönetti.
Bir Habsburg üyesi ölünce kalan parçaları üç ayrı yere gömülürmüş.
-Kalpleri, evlendikleri kilisenin altına defnedilirmiş.
- Sindirim organları St. Stephan Katedrali’nin altına gömülürmüş.
- Geriye kalan kısmı ise Kraliyet Kabri’ne nakledilirmiş.
İkisini anlarım da, sindirim sistemi, yani bildiğimiz bağırsakları neden ayırıp katedralin altına gömerler onu anlamadım.
Bir de şunu çok merak ettim.
Acaba bağırsakların defin töreni nasıl yapılır...
OY VERİRKEN KONUŞMAYANLAR ACABA EVDE NE KONUŞMUŞTUR
- EN merak ettiğim şeyler şunlar:
*
- Acaba... Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimin tekrarı yönünde oy kullanırken tek kelime etmeyen 7 üyesi evlerine gittiği zaman neler konuşulmuştur?
Ailenin hangi üyesi ne demiştir?
*
- Acaba... Yüksek Seçim Kurulu’nun ret oyu kullanan 4 üyesi evlerine gittiği zaman nasıl karşılanmıştır? Ailede kim, ne demiştir?
*
- Acaba evet oyu kullananlar mı, yoksa hayır oyu kullananlar mı o gece daha rahat uyumuştur?
ÖMER ÇELİK’İN BEDEN DİLİ VE SES TONU NE DİYOR
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, YSK kararı açıklandıktan sonra yaptığı konuşmayı şöyle okudum:
*
- Bu defa “beka” ve “hain” stratejisi olmayacak...
*
- Bu defa, öfkeli belagatin yerini sakin üslup alacak, AK Parti sakin kalacak, İmamoğlu’nu kavgacı bir üsluba yöneltmeye çalışacak.
*
Tabii bunlar Ömer Çelik’in beden dili ve üslubundan hareketle söylediklerim.
*
Bu bilinene karşılık iki bilinmez var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli devreye girince strateji ne olacaktır...
SOKAKTA İMAMOĞLU’NUN KARŞISINA KİM ÇIKACAK
YSK kararından sonra
medyada verilen görüntülere bakıyorum...
Haberler sunulurken çoğu kez aynı karede Ekrem İmamoğlu’nun karşısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı konuyor.
Bence bu AK Parti açısından doğru bir görüntü değil.
Bana göre AK Parti, İmamoğlu’nun karşısına Binali Yıldırım’ı koydurmayı başarırsa bu daha yararlı bir strateji olur.
İmamoğlu tekrar kazanırsa, kaybeden Binali Yıldırım olur.
O ARŞİV GÖREVLİSİNE DOSTÇA BİR TAVSİYE
ÇOK iyi biliyorum ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’de aklı başında, makul birçok insan var.
O nedenle hayretle izliyorum...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çalışan bir arşiv görevlisi, YSK kararlarını eleştiren sanatçıların çetelesini tutmuş ve bunları “Kayıt” adı altında Twitter’dan yayınlamış. Fişlemiş yani...
Alenen ve beyanen tehdit...
O arkadaşa dostça bir tavsiyem var...
O tweet’i hemen silsin...
Çünkü dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir rejiminde sanatçıları böyle hedef alan bir mesaj hoş karşılanmaz...
Sonunda sorumsuz bir çalışanın yaptığı bu hareket Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne zarar verir.
Bu sorumsuzca mesajı atan kişi bir gün ayrılıp gidecek ama “Cumhur’un külliyesi” hepimize ait bir sembol olarak kalacaktır.
Onun itibarını korumak hepimizin görevidir, ama önce orada çalışanların görevidir.
Beethoven’ın mezarının hemen yanındaki dürümcü
MADEM her şey çok güzel olacak...
Madem moraller iyi...
Ben de 23 Haziran’a kadar size güzel ve eğlenceli şeyler yazayım.
SESSİZ MEZARLAR MELODİK KABİRLER
Önceki günün en güzel yazılarından birini New York Times’ta okudum...
Yazı bir mezarlık üzerineydi...
Ama içinde o kadar ilginç bilgiler vardı ki...
Madem 7 üye tekrar kararı verirken tek kelime edemeyip mezar sessizliğine bürünmüş, biz de Viyana’daki bir mezarlıktan gelen harikulade seslere kulak verelim.
Yer Viyana Merkez Mezarlığı...
Burası 2010 yılında kurulan “İlginç Mezarlar Birliği”nin yaptığı “Avrupa Tarihi Mezarlar Yolu”nun geçtiği yerlerden biri...
Mezarlığın bir kapısının girişinde Beethoven ve Schubert’in mezarları var.
SALIERI ORADA MOZART NEREDE
Öteki kapısının biraz ilerisinde ise Johann Strauss II, Arnold Schoenberg ve Antonio Salieri yatıyor...
Peki Salieri’nin hayatını akut bir kıskançlık kâbusu haline getiren Mozart nerede?
Onun kemikleri biraz ilerdeki St. Marx Mezarlığı’nda...
Ama bu büyük müzisyenler kabrinde ona da bir anıt dikmişler.
Anlayacağınız hayatı boyunca geçirdiği kıskançlık nöbetleri, ölümünden sonra da bir kabir azabı olarak devam etmiş.
DÜNYANIN TEK FLAMİNGO PEMBESİ RENKLİ MEZARI
Mezarlıkta sadece klasik müziğin babaları yatmıyor.
Hemen biraz ileride, 1980’li yıllardan bildiğimiz Avusturyalı pop sanatçısı Falco’nun mezarı var.
Bilin bakalım mezar taşının üzerinde ne yazıyor?
En tanınmış şarkısının ismi.
Yani “Rock Me Amadeus”...
Salieri’yi mezarında döndürecek bir taş daha...
Dünyanın belki de tek pembe mezar taşı ve lahdi de bu mezarlıkta.
Türkiye’de pek bilinmeyen bir sanatçı olan Franz West’in mezarı böyle bir şey...
Tam tarifi ile “flamingo pembesi”...
SCHUBERT’İ ZEMHERİDE BİLE YALNIZ BIRAKMAYAN 2 KOMŞU
New York Times yazarı mezarlığa soğuk bir kış günü gitmiş.
Mezarlık bomboşmuş. Mum vesaire gibi hatıra ve ziyaret eşyaları satan dükkân kapalıymış.
Tek açık yer mezarlığın kapısındaki “durum” ve “doner” satan yerlermiş.
Tabii üzerine noktalarını koyunca, Beethoven’la Schubert’i zemheride bile yalnız bırakmayan insanların iki Türk dönerci ve dürümcü olduğunu anlarsınız.
Ne demişler... Kendine mezar alacağına iki güzel Türk komşu al...
Müziğe saygı ve sadakat daha güzel nasıl dile getirilir...
Tabii dile derken, damağa da demek istedim.
Nasıl...
Her şeyin güzel olacağı günü beklerken, güzel bir hikâye değil mi...
VİYANA’NIN MEZARLIK SERVİS SAĞLAYICISI HOLDİNG
MUHTEMELEN benim gibi siz de “B&F Viyana Holding”in adını hiç duymadınız.
New York Times’taki habere göre Viyana’nın en büyük mezarlık hizmet sağlayıcısı şirketmiş.
Şehrin 55 mezarlığından 46’sı, bir krematoryumu ve 2011’de kurulan ilk hayvan mezarlığını bu şirket yönetiyormuş.
Viyana Merkez Mezarlığı da onlara ait.
Mezarlık 1874 yılında kapılarını açmış.
Bugün Avrupa’nın ikinci büyük mezarlığı olarak biliniyor.
BİR HANEDAN MENSUBU KAÇA BÖLÜNÜP GÖMÜLÜR
AVUSTURYA’yı 11’inci yüzyıldan 20’nci yüzyıla kadar Habsburg Hanedanı yönetti.
Bir Habsburg üyesi ölünce kalan parçaları üç ayrı yere gömülürmüş.
-Kalpleri, evlendikleri kilisenin altına defnedilirmiş.
- Sindirim organları St. Stephan Katedrali’nin altına gömülürmüş.
- Geriye kalan kısmı ise Kraliyet Kabri’ne nakledilirmiş.
İkisini anlarım da, sindirim sistemi, yani bildiğimiz bağırsakları neden ayırıp katedralin altına gömerler onu anlamadım.
Bir de şunu çok merak ettim.
Acaba bağırsakların defin töreni nasıl yapılır...
OY VERİRKEN KONUŞMAYANLAR ACABA EVDE NE KONUŞMUŞTUR
- EN merak ettiğim şeyler şunlar:
*
- Acaba... Yüksek Seçim Kurulu’nun seçimin tekrarı yönünde oy kullanırken tek kelime etmeyen 7 üyesi evlerine gittiği zaman neler konuşulmuştur?
Ailenin hangi üyesi ne demiştir?
*
- Acaba... Yüksek Seçim Kurulu’nun ret oyu kullanan 4 üyesi evlerine gittiği zaman nasıl karşılanmıştır? Ailede kim, ne demiştir?
*
- Acaba evet oyu kullananlar mı, yoksa hayır oyu kullananlar mı o gece daha rahat uyumuştur?
ÖMER ÇELİK’İN BEDEN DİLİ VE SES TONU NE DİYOR
- AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in, YSK kararı açıklandıktan sonra yaptığı konuşmayı şöyle okudum:
*
- Bu defa “beka” ve “hain” stratejisi olmayacak...
*
- Bu defa, öfkeli belagatin yerini sakin üslup alacak, AK Parti sakin kalacak, İmamoğlu’nu kavgacı bir üsluba yöneltmeye çalışacak.
*
Tabii bunlar Ömer Çelik’in beden dili ve üslubundan hareketle söylediklerim.
*
Bu bilinene karşılık iki bilinmez var.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Devlet Bahçeli devreye girince strateji ne olacaktır...
SOKAKTA İMAMOĞLU’NUN KARŞISINA KİM ÇIKACAK
YSK kararından sonra
medyada verilen görüntülere bakıyorum...
Haberler sunulurken çoğu kez aynı karede Ekrem İmamoğlu’nun karşısına Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fotoğrafı konuyor.
Bence bu AK Parti açısından doğru bir görüntü değil.
Bana göre AK Parti, İmamoğlu’nun karşısına Binali Yıldırım’ı koydurmayı başarırsa bu daha yararlı bir strateji olur.
İmamoğlu tekrar kazanırsa, kaybeden Binali Yıldırım olur.
O ARŞİV GÖREVLİSİNE DOSTÇA BİR TAVSİYE
ÇOK iyi biliyorum ki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’de aklı başında, makul birçok insan var.
O nedenle hayretle izliyorum...
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çalışan bir arşiv görevlisi, YSK kararlarını eleştiren sanatçıların çetelesini tutmuş ve bunları “Kayıt” adı altında Twitter’dan yayınlamış. Fişlemiş yani...
Alenen ve beyanen tehdit...
O arkadaşa dostça bir tavsiyem var...
O tweet’i hemen silsin...
Çünkü dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir rejiminde sanatçıları böyle hedef alan bir mesaj hoş karşılanmaz...
Sonunda sorumsuz bir çalışanın yaptığı bu hareket Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ne zarar verir.
Bu sorumsuzca mesajı atan kişi bir gün ayrılıp gidecek ama “Cumhur’un külliyesi” hepimize ait bir sembol olarak kalacaktır.
Onun itibarını korumak hepimizin görevidir, ama önce orada çalışanların görevidir.