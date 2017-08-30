Basketbol milli takımımızın tek endişesi boş tribünler: En büyük rakibimiz bayram tatili

12 Dev Adam, yarın başlayacak Avrupa Şampiyonası Finalleri’ndeki D Grubu karşılaşmalarını Ataşehir Fenerbahçe Arena’da yapacak. Gruptaki rakiplerimiz Sırbistan, Rusya, Letonya, Büyük Britanya ve Belçika...

İlk maçımızı cuma günü Rusya ile yapacağız. Rakibimiz fiziken daha güçlü ve tecrübeli ama milli takımımızın iç uyumu harika. En büyük dezavantajımız, maçların bayrama denk gelmesi nedeniyle seyirci sayısının düşük olma ihtimali.

A Milli Basket Takımımız cuma günü Avrupa Şampiyonası grup etabında ilk maçına çıkıyor.

İlk rakibimiz Rusya.

Bu maç öncesi Ertuğrul Özkök Milli Takım’la bir gün geçirdi. Bütün oyuncuları ile yönetici kadrosu ile konuştu.

Bu kadro,“12 Dev Adam” efsanesinden sonra Türkiye’nin 95-96-97 kuşağını oluşturuyor.

Rusya büyük rakip. Ama ondan büyük rakipleri Bayram nedeniyle başlayan 10 günlük tatil.

Daha önce Ankara’da oynadıkları maçlarda salonlar hep doluydu.

Bayram rehaveti olmaz, İstanbul’da da salonlar dolarsa, basketbolumuzun yeni kuşağı güzel bir başlangıç yapabilir.

BASKETBOLDA KiM NEREDE OYNUYOR?

- 1: PG: Point Guard (Oyun kurucu),

- 2: SG: Shooting Guard (Şutör Gard)

- 3: SF: Small Forvard (Kısa forvet)

- 4: PF: Power Forward (Uzun forvet)

- 5: C: Pivot Center (Pivot).

iKi OYUNCUNUN NBA’E GiTMESi AVANTAJ MI?

BAŞ ANTRENÖR UFUK SARICA:- “Teorik olarak Cedi ve Furkan’ın NBA’e gidecek olması dezavantaj. Çünkü oyuncuların aklı orada olabilir. Ayrıca sakatlanmaktan korkabilirler. Ama kamp boyunca gördük ki, ikisi de çok istekli ve motive. Yani dezavantaj değil avantaj oldu.”

TAKIMIN EN’LERi

- EN GENÇ: Furkan Korkmaz. 1997doğumlu 20 yaşında.

- EN YAŞLI: Sinan Güler, Ali Muhammed, Erkan Veyseloğlu. Üçü de 1983 doğumlu. 34 yaşında.

- YAŞ ORTALAMASI: 27.2

UFUK SARICA TARZI

- Tatlı sert.

- Savunmada devamlı pres.

- Baskılı ve hızlı çıkış.

HAZIRLIK PERFORMANSI

- 50 gün kamp yapıldı.

- Sekiz hazırlık maçı oynandı. 6 galibiyet, 2 yenilgi var.

TAKIMDA İÇ UYUM HARİKA

KAPTAN SİNAN GÜLER: - “Takımın en yaşlısı benim. Çoğu genç arkadaş. Kamplar boyunca iç uyum, arkadaşlık duyguları harikaydı. Tahmin ediyorum bu oyun performansımızı da etkileyecek.”

EN BÜYÜK RAKİPLER KİM OLABİLİR?

-Ufuk Sarıca’ya göre en büyük rakibimiz ilk maçı oynayacağımız Rusya. Ayrıca Belçika da bu yıl önemli bir rakip. Sürpriz rakip ise Letonya.

893 MİLLİ MAÇ OYNAMIŞ YENİ NESİL KÜPELİ YÖNETİCİ DÖNEMİ

- TÜRKİYE basketbolunun tepesinde, oyuncu kökenli yeni bir nesil var.

- Altı kişilik yönetici kadrosunun hepsi basketbol kökenli.

- Hepsi Milli Takım’da oynamış.

- Hemen hepsi efsane “12 Dev Adam” kuşağından.

- Geçmişlerinde toplam 893 milli maç tecrübesi var.

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HİDAYET TÜRKOĞLU:

* Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı. 309 maç oynamış. 201 A milli, 108 alt yapı maçı.

ÖMER ONAN:

- TBF CEO’su. Toplam 201 maç oynamış. 125 A milli, 76 alt yapı.

HÜSEYİN BEŞOK:

- TBF Yönetim Kurulu Üyesi. Toplam 178 maç oynamış. 122 A milli takım, 56 alt yapı maçı.

HALUK YILDIRIM:

- Milli Takımlar Direktörü: Toplam 225 maç oynamış. 132 A milli, 93 alt yapı maçı.

KEREM TUNÇERİ:

- A Erkek Milli Takım Menajeri: Toplam 311 maç oynamış. 215 A milli, 96 alt yapı maçı.

UFUK SARICA:

- A Milli Takım Baş Antrenörü. Toplam 187 maç oynamış. 98 A milli, 89 alt yapı maçı.

SON 7 SANİYE iDMANI

- GEÇEN Cuma günü yapılan antremanın en ilginç bölümü son kısmıydı. Ufuk Sarıca bu bölümde oyuncuları, maçın son 7 saniyesi için çeşitli pozisyonları tekrarlattı. Sonra “Son 3 saniye” senaryolarına geçildi.

◊ Sarıca bunu şöyle anlatıyor: “Bazen maçın kaderi son 7 saniyede belli oluyor. Bazı durumlarda mola alma hakkınız da kalmıyor. Bu durumda oyuncular kendileri maçı götürmek zorunda. Onun senaryolarını çalışıyoruz.”

RUSYA MAÇINDA AVANTAJ VE DEZAVANTAJLARIMIZ

- AVANTAJLARIMIZ: Kendi sahamızda oynamamız. Sakatlık yok. Takımın iç uyumu harika. Motivasyon yüksek. Ayrıca Ufuk Sarıca’nın rakibi bozan aşırı stresli ve değişken taktikleri.

- DEZAVANTAJLARIMIZ: Ruslar fiziken güçlü. Ayrıca kendi liglerinde ve Euroleage’de uzun süre oynama şansı olan en az 7-8 oyuncuları var. Bizdeki oyuncular ise, kulüplerdeki çok sayıda yabancı nedeniyle uzun süre oynama imkanı bulamıyor. Maçların bayrama denk gelmesi nedeniyle seyirci sayısının düşük olması ihtimali.

YENi 12 GENÇ ADAM: DÖRT NBA’Li, iKi GÜMÜŞ MADALYALI TAKIM

CEDi OSMAN

- 1995, Makedonya Ohri doğumlu. 2,04 m boyu ile kısa forvet pozisyonunda.

- Kariyeri: Efes Pilsen. Bu sezon NBA’de Le Bron James’le birlikte oynayacak.

FURKAN ALDEMiR

- 1991, İzmir doğumlu. 2,08 m boyuyla uzun forvet ve pivot pozisyonunda.

- Kariyeri: Pınar Karşıyaka, Galatasaray, NBA Philadelphia 76’ers, Darüşafaka.

- Tek turnuvada 20 ribaund alan ilk oyuncu..

KENAN SiPAHi

- 1995 Priştine doğumlu. 1,98 m boyuyla oyun kurucu pozisyonunda.

- Kariyeri: Tofaş alt yapısı, Fenerbahçe Ülker, Pınar Karşıyaka, Beşiktaş.

- 2013 Avrupa Genç Erkekler şampiyonluğu.

GÖKSENiN KÖKSAL

- 1991 Trabzon doğumlu. 1,98 m boyuyla şutör gard pozisyonunda.

Kariyeri: Galatasaray altyapısı, Galatasaray, Darüşafaka.

MELiH MAHMUTOĞLU

- 1990 İstanbul doğumlu. 1,91 m boyunda şutör gard pozisyonunda.

- Kariyeri: Genç Boğaziçi, Efes Pilsen, Pertevniyal, Darüşafaka, Galatasaray, Antalya BŞB, Erdemirspor, Fenerbahçe.

- Akdeniz Oyunları’nda altın madalya.

BARIŞ HERSEK

- 1988 Kırklareli doğumlu. 2,06 m boyunda uzun forvet pozisyonunda.

- Kariyeri: A. Efes, Darüşşafaka, Banvit, Antalya B.Ş.B, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka.

- Altı sezonda üç farklı takımla 11 kupa.

FURKAN KORKMAZ

- 1997, İstanbul doğumlu. 2,02 m boyuyla şutör gard pozisyonunda.

- Kariyeri: Beşiktaş, A. Efes, Banvit. Bu sezon NBA Philadelphia 76ers oynayacak.

- 2013 U16 Erkekler Avrupa Şampiyonasında 25.3 sayı ortalaması ile sayı kralı.

SERTAÇ ŞANLI

- 1991 İstanbul doğumlu. 2,14 m boyuyla pivot pozisyonunda.

- Kariyeri: Efes Pilsen, Karşıyaka, Türk Telekom, G.Saray M.P, Uşak Sportif, Trabzon M.P , Beşiktaş.

SEMiH ERDEN

- 1986 İstanbul doğumlu. 2,11 metre boyu ile pivot pozisyonunda. Darüşşafaka Cooper Tires’in alt yapısından.

- Kariyeri: Darüşafaka, Partizan, Fenerbahçe Ülker, Boston Celtics, Cleveland Cavaliers...

- Birer kez 20 Yaş Altı Avrupa ikinciliği ve FIBA Dünya ikinciliği.

ERKAN VEYSELOĞLU

- 1983, Almanya Münih doğumlu. 2,00 m boyunda kısa forvet pozisyonunda.

- Kariyeri: Efes Pilsen, Pertevniyal, Beşiktaş, Tuborg, Karşıyaka.

- Yıldızlar Dünya üçüncülüğü.

DOĞUŞ BALBAY

- 1989, İstanbul doğumlu. 1,85 m boyunda oyun kurucu pozisyonunda.

- Kariyeri: Anadolu Efes, Fenerbahçe, ABD, Brewster Academy, Wolfeboro, New Hampshire Texas Longhorns.

- Akdeniz Oyunları şampiyonluğu.

ALi MUHAMMED:

- 1983 Chicago doğumlu. 1.78 boyuyla oyun kurucu pozisyonunda.

- Kariyeri: Brindisi, Karşıyaka, Fenerbahçe. (Bir sakatlığı var. Yetiştirilmeye çalışılıyor.)

SiNAN GÜLER

- 1983, İstanbul doğumlu. 1.92m boyunda şutör gard pozisyonunda. Basketbolcu bir anne ve babanın çocuğu.

- Kariyeri: İTÜ, Beşiktaş, Darüşşafaka, Efes Pilsen, Galatasaray, Fenerbahçe.

- 2010 Dünya ikinciliği. Milli takımın kaptanı.