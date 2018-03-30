Başkan kuşan şu kılıç kalkanı bildir haddini şu densiz müdüre

Breh breh breh...



Karşıki dağlar bile ondan sorulursa, şehirdeki yollar kimden sorulur siz tahmin edin...



Şırnak şehrindeki dubleli dublesiz yolları o yarattıysa haliyle trafik de ondan sorulur arkadaş...



Garibim polis memuru da gelip “Arkadaş yanlış iş yapıyorsun” deyince, tabiatıyla müdür arkadaş da şahlanmış...



Koskoca il sağlık müdürü ya...



Bir de kendini parti komiseri görüyor ya...



Basmış kalayı garibim memura...



“Sen kimsin lan aramaya kalkıyorsun beni...”



Artık bu tiplere sormanın zamanı geldi...



Asıl sen kimsin ulan...



Sen kimsin, kimin nesisin ki devletin bir başka görevlisine böyle pireye bakar gibi ta göklerden bakma yetkisini kendinde görüyorsun...



Söyle kimsin ulan sen... Kim verdi sana böyle bu dağları ben yarattım kibrini..



Kim taktı omzuna bu devlet memurunu aşağılama apoletini...



Peki kim bildirecek, kendini İngiliz sefir tokatlayan Sultan sanan bu densiz bürokrata haddini?







Aklıma Kastamonu Belediye Başkanı geldi...



Şu duruş... Şu bakış...



Şu eda...



Devlet desen devlet var...



Töre desen töre var...



Milli, yerli ne desen var...



O yüzden diyeceğim ki...



Bi gidip Şırnak’a haddini bildirsen şu densiz sağlık müdürüne...



Şu garibim polise sahip çıksan...



Yakışır be başkan...



Vallahi bunu yapsan yapsan sen yaparsın...





BU YILIN TGC ÖDÜLÜ BAŞOĞLU HABERİYDİ

CENGİZ Semercioğlu çok haklı olarak soruyor:



“Türkiye Gazeteciler Cemiyeti niye magazin dalında ödül vermedi?”



Yüzde yüz katılıyorum. Aslında vermeleri için neden de var. Dallardan biri “kültür-sanat ve magazin”



Ama elleri hep kültür ve sanata gidiyor.



Niye?



Magazini küçümsedikleri için.



Oysa düşünün...



Geçen yıl en çok konuştuğumuz haberlerden biri neydi?



Murat Başoğlu’nun yeğeni ile aşkı değil mi?



Gülben Ergen-Seren Serengil polemiği üzerine hangimiz bir masada üç-beş kelam etmedi?



Osman Müftüoğlu ile benim başlattığım “yeni orta yaş” tartışmasına hanginiz bir kenarından girmedi?



Gazetecilik çok geniş bir ilgi alanına sahip. Cemiyet ise hâlâ 1970 anlayışında kaldı.



Bana göre bu yılın TGC büyük ödülü Murat Başoğlu olayını patlatan arkadaşlara gitmeliydi.





ATMADILARSA BEN HÂLÂ MGD ÜYESİYİM

CENGİZ Semercioğlu benim ve Fatih Altaylı’nın da magazin yazmaya başladığını söylüyor.



Ahmet Hakan da yazıyor. Ama ben magazin yazmaya yeni başlamadım.



Bu arada daha önce açıkladığım bir sırrımı yeniden açıklayayım.



Gazeteciler Cemiyeti üyesi değilim.



Ama Magazin Gazetecileri Derneği’ne üye oldum.



Atmadılarsa hâlâ da üye olmalıyım.



Ayrıca magazin haberlerini en iyi takip eden gazetecilerden biriyim.





'JET SOSYETE'DE ÇOK KOMİK DİRİLİŞ REPLİĞİ

‘JET Sosyete’ dizisinin altıncı bölümünde çok komik bir sahne var.







Tekstil patronunun yaşlı annesi eski manken gelinine çok kızmaktadır.



Gelininin o ay 99 bin lira kredi kartı harcaması yaptığını öğrenen yaşlı kayınvalide birden ‘Abdülhamid’ ve ‘Diriliş’ dizisindeki sultanlar gibi konuşmaya başlar...



“Ne saygı kaldı ne töre... Payitaht savurganlık kaldırmaz. Aşiret ayaklanır. Törede insaf yoktur, taht ayağını yorganına göre uzata ki, halk açta ve açıkta kalmaya oğul...”



Oğlunun tepkisi ise şu olur:



“Anne tarihi dizilerle aşiret dizilerini böyle zaplaya zaplaya izlemeyi kes, kafan çorba oldu vallahi...”



Gerçekten komik bir sahneydi...





MELİS AYRILDI GÖREVİ BEN DEVRALAYIM

TUBA Büyüküstün Prada davetine bu kıyafetle gelmiş.







Melis Alphan ayrılmasaydı yazacağını tahmin ediyorum. Boşluğu ben tamamlayayım.



Olmamış Tubacığım.



Ne elbise elbise.

Ne üstündeki şey bir şey... Ne boyu boy olmuş... Ne boynuna taktığın şey durmuş...

Ne kollardaki fırfırlar oturmuş...

Ne pantolon pantolon olmuş...

Ne ayakkabı ayakkabı... Ne de saç kesimi...



Tuba Büyüküstün gibi harika bir kadını madara et deseniz... İşte yapılacak iş bunu giydirmektir...