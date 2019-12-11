Balarasından bölücü sevişmeyenden hain imal etmeye kalkarsan

“Osman Kavala niye içeride...”
Takan olmadı...
*
Hukuktan biraz anlayan insanlar haykırıyordu...
“Balarısı haritası bölücülük kanıtı olabilir mi...”
Ne oldu... İpleyen olmadı...
Bütün dünyada satılan, “Barışçıl yollardan direnme” kitabındaki maddeleri suç delili diye iddianameye koydular.
“Seks yapmama yoluyla devleti yıkmaya kalkışma” diye bir suç yarattılar, bu olur mu dendi...
Bal gibi olur, yaparız dediler...
*
Ülkenin en üst mahkemesi, “Böyle bir iddianame olmaz. Şu, şu, şu yanlış. Bu kararı değiştirin. Serbest bırakın” diye karar çıkardı...
Vız gelip tırıs gitti...
*
Ülkenin tecrübeli, nice darbeler görmüş geçirmiş siyasetçileri vardiyayı aldı.
Dediler ki “Bu tutuklamalar, bu yargılamalar yanlış. Askeri darbelerde bile görülmeyen şeyler bunlar. Ülkemize zarar veriyor”.
Bir kulaklarından
bile giremediği için çıkamadı da...
*
Artık bu kadar da olmaz. Şu duruşmada bırakılır, olmadı bir sonrasındakinde mutlaka bırakılır diye 2.5 yıldır sabredildi...
Sabrı zaaf sandılar.
*
Sonunda ne mi oldu?
Türk halkının, Türk hukukçularının, dünya kamuoyunun, aklı başında insanların istediği adaleti Türk yargısı vermeyince...
O adaleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdi...
Osman Kavala’yı bırakın dedi...
BU YIL NİYE 30 BİN DAKİKA DAHA AZ MÜZİK DİNLEDİM
DÜNYANIN 1 numaralı müzik platformu Spotify geçen hafta bütün kullanıcılarına 2019 yılı müzik dinleme performanslarını gösteren istatistikleri gönderdi.
*
İstatistiklerde beni şaşırtan birçok şey vardı.
Ama en önemlisi şuydu.
Bu yıl, yani 2019 içinde 52 bin dakika müzik dinlemişim.
Geçmiş yıllarda müzik dinleme sürelerim şöyleydi.
2015’te 58 bin
2016’da 62 bin
2017’de 67 bin
2018’de 86 bin
*
Müzik dinleme sürem 4 yıl sürekli yükselirken bu yıl birden düşmüş.
Neden olabilir diye düşündüm...
Müzik dinleme alışkanlığımda öyle radikal bir değişiklik yok. Yine evde çalışırken, akşamüzeri viskimi içerken, gün boyunca müzik dinliyorum.
Öyleyse müzik dinleme sürem niye 30 bin dakika azaldı?
*
Sonunda buldum.
Bu yıl daha az spor yaptım.
Dışarıda yürürken, yürüme bandında, kardiyo yaparken hep müzik dinliyorum.
Sporu ihmal edince müzik dinleme sürem radikal biçimde azalmış.
Bu yararlı keşfi hepinizin ilgisine sunuyorum.
YILIN KAÇ GÜNÜ GÜNÜN KAÇ SAATİ MÜZİK DİNLERİZ
SPOTIFY istatistiklerine göre geçen yıl 86 bin dakika müzik dinlemişim.
Hesapladım.
Yılda 1433 saat ediyor.
Bu da 59 tam gün ediyor.
Yani geçen yılda yaşadığım 365 günün 59’una karşılık gelen zamanım müzikle geçmiş.
Bu sadece Spotify üzerinden dinlediğim müzik.
Buna...
Sokakta, konserlerde, barlarda...
Filmlerde...
YouTube üzerinden...
Radyo ve televizyon üzerinden dinlediğim müziği de eklerseniz...
Sizce kaç gün, kaç saat eder...
DEMODE SOLCU VE İSLAMCININ EMPERYALİZMİ MASAL OLDU
Yine Spotify istatistiklerine göre geçen yıl...
5 bin 745 farklı şarkı dinlemişim.
Bu yıl 705 yeni sanatçı keşfetmişim. 1500’e yakın farklı sanatçının eserini dinlemişim.
85 ülkenin sanatçısını ve eserlerini dinlemişim. Neredeyse bütün dünyayı müzikle dolaşmışım. Kısaca müzik platformları müzikte Anglosakson tekelini kırmış.
HALK GÖZALTINA ALINAN DANSÇI KADINA NE DİYOR
İÇİŞLERİ Bakanı Soylu, “Kadın sorunu varsa sistem çözer” diyor.
Bir yılda öldürülen 430 kadın, sistemin çözemediğini gösteriyor.
Şilili kadınlar işte bunun için dans etmeye başladılar.
*
Peki Türkiye’de halk o hareketi taklit eden Türk kadınlarının gözaltına alınması ile ilgili ne düşünüyor?
Spesifik bir araştırma yok.
Ama Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ile Metropoll araştırma şirketinin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yaptığı araştırma bazı ipuçları veriyor:
*
Toplumun yüzde 82.3’ü temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini düşünüyor.
Her 3 kişiden sadece biri, “Polis birini gözaltına aldıysa o kişi mutlaka suçludur” diye düşünüyor.
Ankete katılan her 5 kişiden 4’ü Türkiye’de yaşayan herkesin kanunlar karşısında eşit olduğunu düşünüyor. Ancak katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 54.4) kişilerin haklarını eşit olarak kullanamadığını söylüyor.
Hakların eşit olarak kullanıldığını düşünenlerin oranı ise yüzde 37.3’te kalıyor.
*
Yani öyle “Ben tutukladım, çünkü haklıyım” demekle olmuyor.
Çünkü halk öyle demiyor.
2019’DA TOP 5 ŞARKIM
SPOTIFY istatistiklerime göre 2019’da en çok dinlediğim 5 şarkı ve sanatçı şunlar:
Santana: “In Search of Mona Lisa”
Kerem Görsev: “Spring Water”
Paul Anka: “You are My Destiny” (Remix)
Gesaffelstein (Feat: Pharell Williams”: “Blast Off”
Beethoven: “Concerto No:5, in E-Flat Maor. Op.73”, Jan Lsievcki, Academy of Saint Martin in the Fields
‘ERGEN STANDARDI’ MÜZİK NE ANLAMADIM
GEÇEN yıl açık ara en fazla pop müzik dinlemişim.
Onu sırasıyla klasik, Adult Standart, Türk popu ve vokal caz izlemiş. Tabii bu arada “Adult Standart” kategorisinin ne olduğunu anlamadım.
Ben, en fazla caz dinlediğimi düşünüyorum. Cazı, “vokal caz” olarak ayırmışlar. Tahmin ediyorum, enstrümantal caz “ergen müziğe” giriyor.
EN ÇOK DİNLEDİĞİM SANATÇI KİM Mİ
2019 yılı boyunca en çok dinlediğim sanatçı Kanadalı caz şarkısı Diana Krall olmuş.
2018’de de en çok onu dinlemiştim.
Demek ki müzik tercihim son iki yılda değişmiş.
Çünkü 2016 ve 2017’de en çok Yo-Yo Ma dinlemiştim.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü:
Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin
Balarasından bölücü sevişmeyenden hain imal etmeye kalkarsan
Türkiye’nin makul bütün insanları iki yıldır haykırıyordu...
“Osman Kavala niye içeride...”
Takan olmadı...
*
Hukuktan biraz anlayan insanlar haykırıyordu...
“Balarısı haritası bölücülük kanıtı olabilir mi...”
Ne oldu... İpleyen olmadı...
Bütün dünyada satılan, “Barışçıl yollardan direnme” kitabındaki maddeleri suç delili diye iddianameye koydular.
“Seks yapmama yoluyla devleti yıkmaya kalkışma” diye bir suç yarattılar, bu olur mu dendi...
Bal gibi olur, yaparız dediler...
*
Ülkenin en üst mahkemesi, “Böyle bir iddianame olmaz. Şu, şu, şu yanlış. Bu kararı değiştirin. Serbest bırakın” diye karar çıkardı...
Vız gelip tırıs gitti...
*
Ülkenin tecrübeli, nice darbeler görmüş geçirmiş siyasetçileri vardiyayı aldı.
Dediler ki “Bu tutuklamalar, bu yargılamalar yanlış. Askeri darbelerde bile görülmeyen şeyler bunlar. Ülkemize zarar veriyor”.
Bir kulaklarından
bile giremediği için çıkamadı da...
*
Artık bu kadar da olmaz. Şu duruşmada bırakılır, olmadı bir sonrasındakinde mutlaka bırakılır diye 2.5 yıldır sabredildi...
Sabrı zaaf sandılar.
*
Sonunda ne mi oldu?
Türk halkının, Türk hukukçularının, dünya kamuoyunun, aklı başında insanların istediği adaleti Türk yargısı vermeyince...
O adaleti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi verdi...
Osman Kavala’yı bırakın dedi...
BU YIL NİYE 30 BİN DAKİKA DAHA AZ MÜZİK DİNLEDİM
DÜNYANIN 1 numaralı müzik platformu Spotify geçen hafta bütün kullanıcılarına 2019 yılı müzik dinleme performanslarını gösteren istatistikleri gönderdi.
*
İstatistiklerde beni şaşırtan birçok şey vardı.
Ama en önemlisi şuydu.
Bu yıl, yani 2019 içinde 52 bin dakika müzik dinlemişim.
Geçmiş yıllarda müzik dinleme sürelerim şöyleydi.
2015’te 58 bin
2016’da 62 bin
2017’de 67 bin
2018’de 86 bin
*
Müzik dinleme sürem 4 yıl sürekli yükselirken bu yıl birden düşmüş.
Neden olabilir diye düşündüm...
Müzik dinleme alışkanlığımda öyle radikal bir değişiklik yok. Yine evde çalışırken, akşamüzeri viskimi içerken, gün boyunca müzik dinliyorum.
Öyleyse müzik dinleme sürem niye 30 bin dakika azaldı?
*
Sonunda buldum.
Bu yıl daha az spor yaptım.
Dışarıda yürürken, yürüme bandında, kardiyo yaparken hep müzik dinliyorum.
Sporu ihmal edince müzik dinleme sürem radikal biçimde azalmış.
Bu yararlı keşfi hepinizin ilgisine sunuyorum.
YILIN KAÇ GÜNÜ GÜNÜN KAÇ SAATİ MÜZİK DİNLERİZ
SPOTIFY istatistiklerine göre geçen yıl 86 bin dakika müzik dinlemişim.
Hesapladım.
Yılda 1433 saat ediyor.
Bu da 59 tam gün ediyor.
Yani geçen yılda yaşadığım 365 günün 59’una karşılık gelen zamanım müzikle geçmiş.
Bu sadece Spotify üzerinden dinlediğim müzik.
Buna...
Sokakta, konserlerde, barlarda...
Filmlerde...
YouTube üzerinden...
Radyo ve televizyon üzerinden dinlediğim müziği de eklerseniz...
Sizce kaç gün, kaç saat eder...
DEMODE SOLCU VE İSLAMCININ EMPERYALİZMİ MASAL OLDU
Yine Spotify istatistiklerine göre geçen yıl...
5 bin 745 farklı şarkı dinlemişim.
Bu yıl 705 yeni sanatçı keşfetmişim. 1500’e yakın farklı sanatçının eserini dinlemişim.
85 ülkenin sanatçısını ve eserlerini dinlemişim. Neredeyse bütün dünyayı müzikle dolaşmışım. Kısaca müzik platformları müzikte Anglosakson tekelini kırmış.
HALK GÖZALTINA ALINAN DANSÇI KADINA NE DİYOR
İÇİŞLERİ Bakanı Soylu, “Kadın sorunu varsa sistem çözer” diyor.
Bir yılda öldürülen 430 kadın, sistemin çözemediğini gösteriyor.
Şilili kadınlar işte bunun için dans etmeye başladılar.
*
Peki Türkiye’de halk o hareketi taklit eden Türk kadınlarının gözaltına alınması ile ilgili ne düşünüyor?
Spesifik bir araştırma yok.
Ama Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi ile Metropoll araştırma şirketinin 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü nedeniyle yaptığı araştırma bazı ipuçları veriyor:
*
Toplumun yüzde 82.3’ü temel hak ve özgürlüklerin ihlal edildiğini düşünüyor.
Her 3 kişiden sadece biri, “Polis birini gözaltına aldıysa o kişi mutlaka suçludur” diye düşünüyor.
Ankete katılan her 5 kişiden 4’ü Türkiye’de yaşayan herkesin kanunlar karşısında eşit olduğunu düşünüyor. Ancak katılımcıların yarısından fazlası (yüzde 54.4) kişilerin haklarını eşit olarak kullanamadığını söylüyor.
Hakların eşit olarak kullanıldığını düşünenlerin oranı ise yüzde 37.3’te kalıyor.
*
Yani öyle “Ben tutukladım, çünkü haklıyım” demekle olmuyor.
Çünkü halk öyle demiyor.
2019’DA TOP 5 ŞARKIM
SPOTIFY istatistiklerime göre 2019’da en çok dinlediğim 5 şarkı ve sanatçı şunlar:
Santana: “In Search of Mona Lisa”
Kerem Görsev: “Spring Water”
Paul Anka: “You are My Destiny” (Remix)
Gesaffelstein (Feat: Pharell Williams”: “Blast Off”
Beethoven: “Concerto No:5, in E-Flat Maor. Op.73”, Jan Lsievcki, Academy of Saint Martin in the Fields
‘ERGEN STANDARDI’ MÜZİK NE ANLAMADIM
GEÇEN yıl açık ara en fazla pop müzik dinlemişim.
Onu sırasıyla klasik, Adult Standart, Türk popu ve vokal caz izlemiş. Tabii bu arada “Adult Standart” kategorisinin ne olduğunu anlamadım.
Ben, en fazla caz dinlediğimi düşünüyorum. Cazı, “vokal caz” olarak ayırmışlar. Tahmin ediyorum, enstrümantal caz “ergen müziğe” giriyor.
EN ÇOK DİNLEDİĞİM SANATÇI KİM Mİ
2019 yılı boyunca en çok dinlediğim sanatçı Kanadalı caz şarkısı Diana Krall olmuş.
2018’de de en çok onu dinlemiştim.
Demek ki müzik tercihim son iki yılda değişmiş.
Çünkü 2016 ve 2017’de en çok Yo-Yo Ma dinlemiştim.
KATKIDA BULUNANLAR
Sayfa Editörü:
Firuzan Demir
Foto Editörü: Umut Veis
Düzeltmen: Metin Usta
Tasarım ve Uygulama:
Selma Songül Zengin