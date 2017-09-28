Bakın o gün o bayrak niye göndere çekilmiş

HANİ herkes soruyor ya...

“Barzani Türkiye’ye geldiğinde, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı’na Kürdistan bayrağını niye çektiniz...”

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Cevabı geldi.

Hem de bugünlerde iktidarın en büyük destekçisi gazetenin en ateşli iktidar yanlısı yazarından.

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Adı Fuat Uğur...

Adı “Kürdistan 24” olan bir Kuzey Irak televizyonuna konuşuyor.

Bakın İstanbul’da havaalanına, Ankara’da Başbakanlığa çekilen Kürdistan bayrağı için ne diyor:

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- “Kürdistan bağımsız olması gereken bir ülke, Irak Anayasası, merkezi hükümetin anayasasıyla da zaten özerk bölge olarak tanımlanan, parlamentosu olan, cumhurbaşkanı olan, başbakanı olan bir özerk bölge deniliyor.”

- “Ben Türkiye’nin de adım adım buna yaklaşan bir tavır içinde olduğunu görüyorum.”

- “Kürdistan bayrağının asılması bunu tanımanın ön adımı olmak durumundadır. Çünkü Kuzey Irak diye tanımladığımız Kürdistan cumhuriyeti bana göre bir bağımsız devlet gibidir ona göre davranıyoruz zaten.”

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Ve en vurucu cümleyi en sona bırakmış:

- “Kürdistan Cumhurbaşkanı Barzani’nin, Türkiye’de ağırlanmasına, Kürdistan bayrağının asılmasına karşı olanlar aslında köken itibariyle Kürt düşmanıdır.”

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Anladınız mı şimdi iktidar Kuzey Irak’a niye Kürdistan diyormuş ve Barzani geldiğinde, niye Kürdistan bayrağını göndere çekiyormuş?

BENCE BU ARKADAŞ DA İKİNCİ TELEKİNEZİ KURBANI

TÜRKİYE yazarı arkadaş, üç cümle içine üç kavram yerleştirmiş.

“Bağımsız devlet”, “Kürdistan cumhuriyeti” ve bu bağımsızlığa karşı çıkanlara da “Kürt düşmanı” demiş.

Yani bırakın referandumu, ona gerek kalmadan bile önce “Bağımsız Kürdistan cumhuriyetini tanımış”.

Şimdi bu yazdığıma bakıp sakın ola ki kızmayın bu arkadaşa...

Bence başdanışmandan sonra o da “ikinci telekinezi kurbanı”...

Kürdistan 24 televizyonuna konuşan o değil...

Telekinetik saldırı ile beynine girip onu böyle konuşturmuşlardır...

Ben kendisini tanıyorum.

Böyle saçma sapan şeyler söyleyecek çocuk katiyen değildir. O, iktidar ne derse onu yazar.

Siz asıl ona bunları söyleten telekinetik üst akıl kim, ona bakın.

BİR GÜN MERSİN LİMANI’NA BİR MAVİ MARMARA YANAŞMAYA KALKARSA

İKTİDARIN kraldan fazla kralcıları fena halde ayakta... Kuzey Irak’a resmen yiyecek ambargosundan bahsediyorlar.

Yani Irak’la, İran’la, Suriye ile bir araya gelecekler.

Bir damla su, bir lokma ekmek vermeyecekler...

Böylece onlar da bu bağımsızlık sevdasından vazgeçecekler...

Adama sormazlar mı...

Filistin’e o kadar ambargo uygulandı da...

Filistin halkı vazgeçti mi...

Sonra adama şunu da sormazlar mı...

Yarın, bir başka ülkenin İHH’sı, bir başka Mavi Marmara’ya insani yardımı doldurup, Mersin Limanı’na dayansa...

“Bırakın biz zavallı aç Kürtlere insani yardım götürüyoruz” demeye kalksa...

Ne yapacaksınız...

İsrail gibi yapıp...

Basacak mısınız kurşunu ve bombayı...

Geç bunları anam babam.... Biraz mantıklı konuşalım... Biraz insaflı...

Ve çokça da gerçekçi konuşalım...

Yani yapılabilecek şeyleri konuşalım...

İKTİDAR YAZARI OLSAM HANGİSİNE BAKARDIM

KENDİMİ o garibanların yerine koyuyorum...

Hangisine bakıp, hangisini kıble alacağım?

- Cumhurbaşkanı “Bir gece ansızın gelebiliriz” diyor...

Bir de “Sınırı kapatır, vanayı keser, yemeğinizi vermeyiz” diyor.

- Başbakan: “Savaşa falan girmiyoruz” diyor...

- Genelkurmay Başkanlığı elde Türk ve Irak bayrağı, Irak’tan gelmiş kişilerle ortak tatbikat yapıyor.

- Ekonomi Bakanı, “Öyle ambargo, sınır kapatma falan yapmayız” diyor...

Evet iktidar yazarısınız...

Nereye bakacaksınız...

Benim tavsiyem...

Cumhurbaşkanı’na bakın....

O ne diyorsa o...

TÜRKİYE’DEN HARİKA BİR FOTOĞRAF DAHA





ŞU fotoğrafın güzelliğine bakar mısınız...

- Şehir var...

- Modernite var.

- Doğa var.

- Kuşlar, flamingolar var.

- Sonbahar var.

Düşünebiliyor musunuz bu fotoğraf İzmir’de çekildi. Neredeyse şehrin içi...

Dünkü Kadri Gürsel ve eşinin fotoğrafından sonra, “memleketimden güzel bir manzara” daha... İçiniz açılsın diye koyuyorum...

ANKARA’DA HÂKİMLER VAR

DÜNYANIN en gereksiz kararıydı.

Dünyanın en manasız ısrarıydı. Dünyanın en tuhaf mantığıydı...

O mantığı da sadece komplo teoricileri açıklayabilmişti.

Yaz saati uygulaması için “Bizi Arap ülkelerine yaklaştırmak için yaptılar” demişti.

Onlar hep birlikte bizden uzaklaşırken, biz niye onlara yanaşmak istiyoruz onu da anlamamıştık.

Nihayet Danıştay bu kararı iptal etti.

Epeydir ilk mantıklı karar da gelmiş oldu.

BLUTV’DE HERKESİN DİLİNDEKİ BİR DİZİ

SON günlerde kime rastlasam hepsinin dilinde BluTV’de yayınlanan “Handmaid’s Tale” dizisi var.

Geçen hafta Emmy ödüllerini toplayan dizi hakikaten harika.

Ben de daha ilk bölümden hastası oldum.

Galiba beni “Sense8” etkisinden kurtaracak dizi bu olacak.