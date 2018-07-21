Bak Ersoy, Ceceli meselesi o değil bu

“İyi tamam da Mustafa Ceceli’nin eşinin eşcinsel ilişkisini hiç konuşmayacak mıyız...”
*
Bekliyordum birinin çıkıp bunu cesaretle söylemesini...
Çünkü meselesinin tam özü bu...
*
Bak Ersoy...
(Yaşça büyük olduğum ve seni samimi bulduğum için böyle hitap ediyorum, umarım alınmazsın.)
Gel her şeyi açık açık, kelime kelime yazalım...
*
- BİR: Ayrılmış her anne ve babanın, evladının vesayetini almak için hukuki yollara başvurması normaldir, hakkıdır...
- İKİ: Her iki tarafın da vesayeti almak için öteki tarafın zaaflarını, eksikliklerini gerekçe göstermesi, hatta kendince “ahlaksız” bulması da hakkıdır, normaldir...
Buraya kadar hiç
mesele yok...
*
Mesele şu:
- BİR: Önce hepimiz bilelim mi, “ahlaksızlık”, tek taraflı olarak ileri sürülebilecek bir gerekçedir ama çoğu kez herkesçe kabul edilen bir tanım değildir.
- İKİ: Asıl önemli olan şudur. Birinin sizce ahlaksızlığını kanıtlamak için kendiniz daha ahlaksız yöntemlere başvurma hakkına sahip değilsiniz.
- ÜÇ: Bir insanın odasına gizli kamera koymak ahlaksızca bir davranıştır. Bunu delil olarak sunmak ahlaksızca bir şeydir. Mahkemenin kanunsuz yoldan elde edilmiş bir delili dosyaya koyması yanlıştır. Ama asıl en ahlaksızca ve suç olanı ise bunu kamuoyuna yaymak için sızdırmaktır.
SÜTÇÜ OĞLAN HORUL HORUL BEN NİYE UYUYAMIYORUM
OSMAN Hoca dün yine aynı şeyli yazdı...
Sağ olsunlar bizim Kelebek’teki arkadaşlar da sanki beni öldürmek için birinci sayfaya koymuşlar:
“Uyku azalınca ömür kısalıyor...”
Hocam her gece Netflix, BluTV nöbetindeyiz...
Sırtımızda bizi uyutmayan bunca günah, vebal...
Şunun şurası üç-beş saat uyuyabiliyoruz...
O da tavşan uykusu...
Bir de sen her gün bunu kafamıza kakınca...
Vallahi her gün yeniden ölüyoruz hocam...
Ayrıca hocam yani sen nasıl bu kadar rahat uyuyorsun onu da anlamıyorum... Neticede sen de gazeteci değil misin...
Ya siyasetçiler... Onlar başını yastığa koyunca hemen uyuyor mu...
Yoksa bu vicdan ve günah meselesini bir tek ben mi abartıyorum hocam...
Baksana şu sütçü oğlan bile, milleti söğüşledikten sonra kaçtığı ülke neresiyse, işte orada...
Huzur içinde horul horul uyuyor...
KİM HAİNDİR
BU dünyada ahlaksız ve hain insan var mıdır? Vardır elbette...
Ama ben, “ahlaksız” ve “hain” sıfatlarını hiç sevmem ve dahası çok korkarım. Çünkü herkesin herkese kolayca, kendi meşrebine, kendi haletiruhiyesine ve kendi menfaatine göre kolayca yapıştırdığı etiketlerdir bunlar.
Mesela, Deniz Baykal’a, MHP’li milletvekillerine kurulan kumpaslar...
Sonradan gördük ki hepsinin arkasında kendinden menkul, kendi kendine “yüklenilmiş FETÖ misyonları” varmış...
Hitler’i anlatan harika filmde, “führer”in kızdığı partilisine söylediği şu söz hiç aklımdan çıkmıyor:
“Sus... Senin hain olup olmadığına ben karar veririm...”
DUYDUNUZ MU NETANYAHU ZULMÜNÜ NASIL SAVUNMUŞ
- ADAM, Arapçayı İsrail’in resmi dili olmaktan çıkardı.
Dünya ayağa kalkınca bakın kendini nasıl savunmuş:
“İsrail’de halkın çoğunluğu böyle istiyor...”
Yani diyor ki “Milletin iradesi böyle. Milletin dediği olur”...
Demokrasilerde “çoğulculuktan”, “çoğunlukçuluğa” geçilince işte böyle oluyor...
Hadi gidin de bunu Filistin’in mazlum insanlarına anlatın bakalım, ne diyecekler
size...
LEMAN SAM VE ZEYNEP VE SIDIKA VE BEKİR
DÜN en güzel haberi Kelebek’te okudum.
Leman Sam, sokağında beslediği kedilere insan isimleri koymuş...
Zeynep, Sıdıka ve Bekir...
Bizim evde de bir Kazım var...
Yıllar önce köpeğimize Pakize ismini koyduğumuzda bazıları beni yerden yere vurmuştu...
Bense hayvanlara da insan isimleri verilmesini çok seviyorum...
Leman Sam’ın sahneye çıkardığı köpeği çok sevmiştim...
Bunu da çok sevdim...
GÜNÜN ŞARKISI
- SCUBBA: Yeni çıkan “Bossa Nova 2.0” albümünü çok sevdim. Özellikle “Of the Wall” şarkısı.
Yumuşacık, müthiş bir ritim, tam yaz enerjisi. Yaz akşamüzerleri iskelede, teknede harika gider.
Aynı albümdeki “Viva la Vida” ve “Not Fade Away” de çok iyi iki cover.
YILDIZLAR ALTINDA DİNLEDİĞİM MELİSA
- MELİSA...
Bu kızın adını bir kenara yazın.
Şu sıralar “Yıldızlar” adlı yeni şarkısı her tarafta çalıyor.
Gerçekten çok güzel bir şarkı...
İki gecedir Akbük’te yıldızların altında durmadan dinliyorum.
Üçlü bir mini albüm çıkardı.
Öteki iki şarkı “Sadece Sen” ve “Geçmiş Olsun” da harika...
İsteyenler pazar günü (yarın) Number One FM’de saat 13.00’te yayınlanacak olan “Ege Yazı 2018 Top 20” listemde dinleyebilir.
Bak Ersoy, Ceceli meselesi o değil bu
STAR gazetesi yazarı Ersoy Dede diyor ki:
“İyi tamam da Mustafa Ceceli’nin eşinin eşcinsel ilişkisini hiç konuşmayacak mıyız...”
*
Bekliyordum birinin çıkıp bunu cesaretle söylemesini...
Çünkü meselesinin tam özü bu...
*
Bak Ersoy...
(Yaşça büyük olduğum ve seni samimi bulduğum için böyle hitap ediyorum, umarım alınmazsın.)
Gel her şeyi açık açık, kelime kelime yazalım...
*
- BİR: Ayrılmış her anne ve babanın, evladının vesayetini almak için hukuki yollara başvurması normaldir, hakkıdır...
- İKİ: Her iki tarafın da vesayeti almak için öteki tarafın zaaflarını, eksikliklerini gerekçe göstermesi, hatta kendince “ahlaksız” bulması da hakkıdır, normaldir...
Buraya kadar hiç
mesele yok...
*
Mesele şu:
- BİR: Önce hepimiz bilelim mi, “ahlaksızlık”, tek taraflı olarak ileri sürülebilecek bir gerekçedir ama çoğu kez herkesçe kabul edilen bir tanım değildir.
- İKİ: Asıl önemli olan şudur. Birinin sizce ahlaksızlığını kanıtlamak için kendiniz daha ahlaksız yöntemlere başvurma hakkına sahip değilsiniz.
- ÜÇ: Bir insanın odasına gizli kamera koymak ahlaksızca bir davranıştır. Bunu delil olarak sunmak ahlaksızca bir şeydir. Mahkemenin kanunsuz yoldan elde edilmiş bir delili dosyaya koyması yanlıştır. Ama asıl en ahlaksızca ve suç olanı ise bunu kamuoyuna yaymak için sızdırmaktır.
SÜTÇÜ OĞLAN HORUL HORUL BEN NİYE UYUYAMIYORUM
OSMAN Hoca dün yine aynı şeyli yazdı...
Sağ olsunlar bizim Kelebek’teki arkadaşlar da sanki beni öldürmek için birinci sayfaya koymuşlar:
“Uyku azalınca ömür kısalıyor...”
Hocam her gece Netflix, BluTV nöbetindeyiz...
Sırtımızda bizi uyutmayan bunca günah, vebal...
Şunun şurası üç-beş saat uyuyabiliyoruz...
O da tavşan uykusu...
Bir de sen her gün bunu kafamıza kakınca...
Vallahi her gün yeniden ölüyoruz hocam...
Ayrıca hocam yani sen nasıl bu kadar rahat uyuyorsun onu da anlamıyorum... Neticede sen de gazeteci değil misin...
Ya siyasetçiler... Onlar başını yastığa koyunca hemen uyuyor mu...
Yoksa bu vicdan ve günah meselesini bir tek ben mi abartıyorum hocam...
Baksana şu sütçü oğlan bile, milleti söğüşledikten sonra kaçtığı ülke neresiyse, işte orada...
Huzur içinde horul horul uyuyor...
KİM HAİNDİR
BU dünyada ahlaksız ve hain insan var mıdır? Vardır elbette...
Ama ben, “ahlaksız” ve “hain” sıfatlarını hiç sevmem ve dahası çok korkarım. Çünkü herkesin herkese kolayca, kendi meşrebine, kendi haletiruhiyesine ve kendi menfaatine göre kolayca yapıştırdığı etiketlerdir bunlar.
Mesela, Deniz Baykal’a, MHP’li milletvekillerine kurulan kumpaslar...
Sonradan gördük ki hepsinin arkasında kendinden menkul, kendi kendine “yüklenilmiş FETÖ misyonları” varmış...
Hitler’i anlatan harika filmde, “führer”in kızdığı partilisine söylediği şu söz hiç aklımdan çıkmıyor:
“Sus... Senin hain olup olmadığına ben karar veririm...”
DUYDUNUZ MU NETANYAHU ZULMÜNÜ NASIL SAVUNMUŞ
- ADAM, Arapçayı İsrail’in resmi dili olmaktan çıkardı.
Dünya ayağa kalkınca bakın kendini nasıl savunmuş:
“İsrail’de halkın çoğunluğu böyle istiyor...”
Yani diyor ki “Milletin iradesi böyle. Milletin dediği olur”...
Demokrasilerde “çoğulculuktan”, “çoğunlukçuluğa” geçilince işte böyle oluyor...
Hadi gidin de bunu Filistin’in mazlum insanlarına anlatın bakalım, ne diyecekler
size...
LEMAN SAM VE ZEYNEP VE SIDIKA VE BEKİR
DÜN en güzel haberi Kelebek’te okudum.
Leman Sam, sokağında beslediği kedilere insan isimleri koymuş...
Zeynep, Sıdıka ve Bekir...
Bizim evde de bir Kazım var...
Yıllar önce köpeğimize Pakize ismini koyduğumuzda bazıları beni yerden yere vurmuştu...
Bense hayvanlara da insan isimleri verilmesini çok seviyorum...
Leman Sam’ın sahneye çıkardığı köpeği çok sevmiştim...
Bunu da çok sevdim...
GÜNÜN ŞARKISI
- SCUBBA: Yeni çıkan “Bossa Nova 2.0” albümünü çok sevdim. Özellikle “Of the Wall” şarkısı.
Yumuşacık, müthiş bir ritim, tam yaz enerjisi. Yaz akşamüzerleri iskelede, teknede harika gider.
Aynı albümdeki “Viva la Vida” ve “Not Fade Away” de çok iyi iki cover.
YILDIZLAR ALTINDA DİNLEDİĞİM MELİSA
- MELİSA...
Bu kızın adını bir kenara yazın.
Şu sıralar “Yıldızlar” adlı yeni şarkısı her tarafta çalıyor.
Gerçekten çok güzel bir şarkı...
İki gecedir Akbük’te yıldızların altında durmadan dinliyorum.
Üçlü bir mini albüm çıkardı.
Öteki iki şarkı “Sadece Sen” ve “Geçmiş Olsun” da harika...
İsteyenler pazar günü (yarın) Number One FM’de saat 13.00’te yayınlanacak olan “Ege Yazı 2018 Top 20” listemde dinleyebilir.