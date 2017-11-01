Aydın Doğan niye dünyanın en etkili medya liderleri arasında

Variety, Amerikan sinema ve eğlence dünyasının en önemli yayınlarından biri.

Her yıl dünyadaki 2 trilyon dolarlık eğlence sanayisinin en etkili insanları listesini güncelliyor.

500 kişilik listeye Türkiye’den tek isim girmiş ve o da Aydın Doğan.

*

Liste aynı zamanda eğlence dünyasının ne yöne gittiğini de gösteriyor.

- 1 numarada beni hiç şaşırtmayan isim var.

Disney şirketini yepyeni ve cesur bir vizyonla adeta uçuran CEO Robert Iger...

- Listenin Amerika tarafında, daha çok sinema ve eğlence dünyasının çok önemli isimleri var.

Mesela Tom Hanks, “Star Wars” filmlerinin yapımcısı Kathleen Kennedy, Ridley Scott, Spielberg, Inarritu gibi yönetmenler var.

Bu da oyunculuk, yönetmenlik ve yapımcılığın öneminin çok arttığını anlatıyor.

- Apple’ın CEO’su Tim Cook da listede... Bu da bir hardware (donanım) şirketinin, başarılı şekilde software, yani eğlence içeriğine de dönüşünü gösteriyor.

- Google’ın kurucularından Larry Page ile Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un listede oluşu, arama motorlarının, dijital pazarlama şirketlerinin de nasıl bir eğlence içeriği üreten şirketlere dönüştüğünü anlatıyor.

- Netflix’in kurucusu Reed Hastings’in listede oluşu, bu çağın eğlence hayatında streaming kavramının ne kadar önemli hale geldiğini anlatıyor.

- Peki Aydın Doğan neden bu listede...

Çok basit. Medya sektörünün ne yöne gittiğini çok erken görüp, global bir medya ve eğlence kuruluşu haline gelme vizyonuna sahip olduğu için...

Ve emin olun şu son 10 yılda FETÖ’cülerin gadrine uğrayıp çelmelenmeseydi, çok daha büyük bir medya grubunu yönetiyor olacaktı.

Dünyanın en büyük haber grubu olarak bilinen BBC’nin adı artık “Entertainment Company”, yani “eğlence şirketi” olarak değişti.

HANGİ ÜLKELERDEN KAÇ İSİM VAR





LİSTEDE ABD’den 362 isim var. İngiltere’den 28, Çin’den 20, Fransa’dan 16, Almanya’dan 15, Hindistan’dan 12, İtalya’dan 8 kişi görülüyor.

Gelişmişlik düzeyleri

hep Türkiye ile birlikte gösterilen Meksika’dan ise

4 isim listeye girmiş.

İŞE GAZETECİLİKLE BAŞLAMIŞ 2 İSİM





500 kişilik listede işe gazetecilikle başlamış 2 isim var.

Biri Rupert Murdoch, öteki Aydın Doğan...

Bu, her ikisinin de medya ve eğlence sektörünün nasıl geliştiğini çok iyi gördüğünü ve şirketlerini bu vizyonla çağdaş bir dönüşüme soktuğunu gösteriyor.

Ama bu listede onu etkili kılan gerekçeler anlatılırken bana göre Aydın Doğan’ın çok önemli iki özelliği unutulmuş.

Öteki isimlerin hiçbiri Aydın Doğan kadar büyük ve zor bir mücadelenin içinden geçip ayakta kalma mücadelesi vermedi.

Bu 500 kişinin hiçbiri Aydın Doğan’a kurulan FETÖ kumpası gibi bir vicdansızlıkla karşılaşmadı.

Hiçbiri, şirketinin neredeyse bütün büyüklüğü kadar acımasız ve haksız bir vergi cezasına çarptırılıp ayakta kalmayı başaramadı.

En önemlisi de bunca baskıya, badireye rağmen, bağımsız bir medya olarak varlığını sürdürmeyi başaramadı.

Bu liste de gösterdi ki

Aydın Doğan’ın kurduğu Doğan Grubu, Türkiye’nin global ölçekteki tek medya ve eğlence grubudur.

BU FOTOĞRAFI ÇEKTİRSEYDİM TWİTTER’DA NELER ÇIKARDI





OLMAZ ya...

*

Mesela 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için ben de Külliye’ye davet edilmiş olsaydım...

*

Yine olmaz ya...

Mesela Cumhurbaşkanı ile bu fotoğrafı ben çektirmiş olsaydım...

*

Şu kutuplaşmış Türkiye’de bana ne altyazı yazarlardı....

Twitter’da kim bilir ne geyikler dönerdi...

Mesela şunlar:

*

(a) Diriliş İkinci Ertuğrul

(b) Yeniden Diriliş Ertuğrul

(c) Yükseliş Ertuğrul

(d) Tükeniş Ertuğrul

(e) Çöküş Ertuğrul

(f) Ertuğrul Gazi

(g) Bildiğimiz Ertuğrul

(h) Velhasıl Ertuğrul

*

Sizin aklınıza daha yaratıcı bir altyazı gelirse bana bildirin lütfen...

VOKABÜLER

KÜRTÇE ‘AĞUSTOSBÖCEĞİ’ NASIL DENİR

ECONOMIST dergisinin çıkardığı “1843” dergisinden bir şeyi öğrendim.

Ağustosböceğinin Arapça adı “Zeez”miş...

Bir Kürt arkadaşıma “Kürtçesi nedir” diye sordum.

Hayatında ilk defa böyle bir soruya muhatap olmuş.

Kürt dilinin yaşayan en büyük dilbilimcisi Zana Farqini’ye yazdı. 165 bin kelimelik bir Kürtçe sözlük yazmış.

Önce “Hemen yazacağım” mesajı geldi.

Sonra “Arabadayım, bakıp döneceğim” dedi.

Anladım ki, Kürtçenin günlük dilinde “ağustosböceği” pek kullanılan bir kelime değil.

Neyse yarım saatlik araştırma sonucunda döndü ve cevabı verdi...

Dört karşılığı varmış:

“Gosan”, “temizok”, “wizwizk” ve “zizisk”...

“Yanlış olmasın diye iyice araştırıp öyle cevap verdim” demiş.

Tatmin olmayıp bir başka Kürdolog ve araştırmacı Halil İbrahim Baran’a sordu. Onun cevabı ise şöyle:

Cırcırböceğinin karşılığı “çirçironek”...

Güneyde “temos”, İran Kürtlerinde “güsan”, Hakkâri’de “sisırk”, Ağrı’da “kirisk”, Şırnak ve Eruh bölgesinde “çiçirik” veya “çiçirok” denirmiş.

Oysa bizim Akhisar’da yoldan geçene sorsan anında cevap verirdi:

“Aa bizim cırgan...”

GÜNÜN SORUSU

YAŞLANMADA ASLA ÖNLENEMEYEN 2 ŞEY

GEÇEN haftanın en önemli sağlık haberi Hürriyet Kelebek’teydi.

Başlığı da şöyle: “Sıkı kalçalar için harekete geç”.

Sakın ha magazin falan deyip geçmeyin... Bakın size epey büyümüş bir erkek olarak şunu söyleyeceğim.

Yaşlanmada geri döndüremeyeceğiniz iki şey şu:

BİR: Bakışlar...

İKİ: Poponun sarkması.

Üzgünüm arkadaş... İstediğin kadar uğraş... 30, hatta 40 yaşına dönemiyorsun...

PSİKİYATRA SORUYORUM

BİR PARAGRAFTA ÜÇ ALDATMA CÜMLESİ VARSA NE DEMEKTİR

GEÇEN cumartesi TRT 1’in yeni dizisi “Yalaza”nın oyuncusu Didem Balçın’la yapılan bir mülakatta şunu okudum.

“Bugüne kadar hiç aldatılmadım. Gerçi aldatılmadığımı öğrenmedim desem daha doğru. Aldatıldıysam da bilmiyorum.”

Nedir bu?

(a) Gerçekten aldatılmamış...

(b) Aldatıldığını zannediyor.

(c) Mutlaka aldatılmışımdır diyor.

(d) Öğrenmezsem hiç mesele değil diyor.

(e) Hiçbiri.