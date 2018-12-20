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Ertuğrul Özkök

Ertuğrul Özkök

Anneciğimi kaybettim

20 Aralık 2018

Kırcaali ve Akhisar’ın güzel kızı Anneciğim Hafize (Kurşunlu) Özkök’ü kaybettim.

*

Babacığımı kaybettiğimde öğrenmiştim ki...

Baba kaybetmenin yaşı yoktur.

Anneciğimi kaybettim

*

Anneciğimi kaybedince anladım ki...

Anne kaybetmenin hiç yaşı yokmuş.

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