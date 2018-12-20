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Anneciğimi kaybettim
Kırcaali ve Akhisar’ın güzel kızı Anneciğim Hafize (Kurşunlu) Özkök’ü kaybettim.
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Babacığımı kaybettiğimde öğrenmiştim ki...
Baba kaybetmenin yaşı yoktur.
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Anneciğimi kaybedince anladım ki...
Anne kaybetmenin hiç yaşı yokmuş.