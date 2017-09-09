Ankara’daki ‘A8’ lobisinin başkanı

Özellikle “Külliye danışmanlarının” onu görevden aldırmak için yoğun çaba harcadığı anlatılıyordu.

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Olay dün sabaha karşı patladı ve fonun başındaki Mehmet Bostan görevden alındı.

Ancak Varlık Fonu etrafındaki söylentiler hızını kesmedi.

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- Mesela fonun, desteğini yukarıdan alan bir üyesinin, fona bağlı şirketlerin yönetim kurulu başkanları ve genel müdürlerinin gelip bütçeyi kendilerine anlatmaları ve birlikte karara bağlamaları için baskı yapıyormuş.

Hele içlerinden biri varmış ki, orada burada, “EBIDTA hedeflerini biz tayin edeceğiz” diye bağıra bağıra konuşuyormuş.

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O nedenle bağlı şirket yöneticileri ile büyük sürtüşme yaşanıyormuş.

*

- Fonla ilgili bir başka söylenti ise başkan ve yönetim kurulu üyelerinin alacağı maaşlarla ilgili...

Kulağıma gelenlere göre yönetim kurulu üyeleri, bir danışmanlık şirketine Amerika standardında maaşların ne olabileceğini inceletmiş.

Ancak Başbakan Binali Yıldırım buna karşı çıkıyormuş.

Ama en eğlenceli söylentiyi en sona bıraktım.

Çünkü bu “A8 lobisi” ile ilgili.

*

Yönetim kurulu üyelerinin bir bölümü altlarına “Audi 8” araba çekilmesini istiyormuş.

Bu arabalar da bir türlü gelmiyormuş.

*

Bu “A8 lobisinin” başını çeken kişinin adı da Ankara kulislerinde herkesin dilinde.

*

Ama dediğim gibi bunların hepsi söylenti...

O nedenle kimsenin adını verip günahını almak istemem.

İÇKİYİ BIRAKIRSAM BEN YİNE ERTUĞRUL ÖZKÖK OLUR MUYUM





1970’lerin ünlü şarkıcısı Alice Cooper herkesi şaşırtan yeni bir albüm çıkardı. “Paranormal” adlı albüm çok iyi eleştiriler aldı.

Albüme adını veren şarkıyı ben de çok sevdim.

*

Cooper Fransız Paris Match dergisine verdiği demeçte içkiyi bıraktığını söylüyor.

Orada çok ilginç bir sözü var.

“İçkiyi bıraktım, artık tam kiliseye uygun bir hayat sürüyorum. Ama bu, benim yine Alice Cooper olmama engel değil” diyor ve şöyle devam ediyor:

*

- “Hâlâ striptiz kulüplerine gidiyor muyum? Hayır...”

*

- “Hâlâ karımı aldatıyor muyum? Hayır...”

*

- “Hâlâ uyuşturucu kullanmaya devam ediyor muyum? Hayır...”

*

- “Hâlâ Alice Cooper gibi şarkı söyleyebiliyor muyum? Kesinlikle evet...”

*

Bugünlerde içkiyi bırakmak veya azaltmak konusunda bir iç tartışma yaşıyorum...

Alice Cooper modelini de incelemeye alacağım...

Merak etmeyin sonuçtan sizi de haberdar edeceğim.

‘CİHAT’TAN VAZGEÇİLDİ ÇOCUKLAR NEFİS KONTROLÜ ÖĞRENEMEYECEK

YENİ eğitim yılının başlamasına günler kala öğrendik ki “cihat” müfredat programına girmemiş.

Bakanlıktan bir kişi “Bazı hukuki gerekçeler nedeniyle bu yıla yetişmedi. Gelecek yıla yetiştireceğiz” demiş...

Hiçbir şey anlamadım.‘Cihat’la ilgili ne hukuki gerekçe olabilir ki...

“Cihat” kelimesi Kuran’da 50’den fazla yerde geçiyor.

Bunlardan sadece biri “nefis kontrolü” anlamını veriyor.

Geriye kalanların hepsinde “din ve iman için savaş” anlamı veriliyor.

Aranızda, sadece o tek anlama bakıp “Eyvah bu yıl çocuklarımız yine nefis kontrolünü öğrenemedi” diye hayıflanan var mı?

Ben kendi payıma torunlarıma din için cihadı değil, insanlık için barışı öğretmeye devam edeceğim.

‘RUHSAL ANAVATANIMIZI’ KAYBETMEK NASIL BİR DUYGU





TUHAF’ dergisi eylül sayısının kapağını yazar Stefan Zweig’e ayırmış. Eşiyle intihar etmeden önce şöyle bir mektup bırakmış:

*

“Özgür iradem ve açık bir bilinçle bu yaşamdan ayrılırken son bir sorumluluğum yerine getirilmeyi bekliyor.

Bana ve işimi yapmama huzurlu bir ortam sunan harika ülke Brezilya’ya içten teşekkürlerimi sunmak.

Her yeni günde bu ülkeyi daha çok sevmeyi öğrendim, ruhsal anavatanım Avrupa kendi kendini yok ettikten ve anadilimin dünyası yok olduktan sonra, dünyanın hiçbir yerinde hayatımı bu kadar severek yeniden kuramazdım.”

*

Yirmi birinci yüzyılda hâlâ milyonlarca insanın kendi ülkesinde “ruhsal anavatanını kaybettiğini” görmesi ise daha da büyük trajedi...

*

Oysa Hitler, Mussolini, Franko ve Saddam’dan sonra bu trajedinin artık bir daha yaşanmayacağına ne kadar inanmıştık...

GÜNÜN TESTİ

SEVGİLİNİZLE FLÖRT ŞİDDETİ YAŞADINIZ MI

KAFA dergisinde Bilgesu Yaprak “Ayrılık sevdaya dahil... Ama” başlığı ile bir “flört şiddeti testi” yazmış.

- EĞER sevgiliniz size sık sık “O elbiseyle dışarı çıkamazsın” diyorsa...

- EĞER sevgiliniz “Ben kadınımı çalıştırmam” diyorsa...

- EĞER sevgiliniz “O kız kim, engelle onu” diye elinizden telefonunuzu almaya çalışıyorsa...

- EĞER sevgiliniz sık sık “Aradım açmadın, ne işler karıştırıyorsun sen” diye çıkışıyorsa...

Biliniz ki “flört şiddetine” maruz kalıyorsunuz.

FIRTINALI AŞK

- KAFA dergisi, “Tomris Uyar, fırtınalı bir aşkı, yavaş bir ilişkiye yeğlerdi” diyor...

Tabii aşk gemisi fırtınada kayalıklara çarpıp parçalanmadan sakin bir limana girebilirse...

Cümlenin eksik kalan kısmını da ben tamamladım.

YAŞASIN OSMAN HOCA İKİNCİ LİMİTİ DE İNDİRDİ

- OSMAN Müftüoğlu hayatımızı kolaylaştırmaya devam ediyor. Önce günde 10 bin adım limitini 7 bin 500’e indirdi. Dün de 40 dakikalık egzersiz limitini, yarım saate hatta 20 dakikaya çekti. Hocam şu alkolü de 4 bardağa çıkarırsanız, harika bir sonbahar geçireceğiz.

BENİM MÜSLÜMAN KIZ KARDEŞİM





KORSİKALI grup I Muvrini, “Ma soeur Musulmane” (Müslüman kız kardeşim) adlı şarkılarının harika bir yeni versiyonunu çıkardılar.

İslamofobinin dörtnala gittiği Avrupa’dan sıcacık bir şarkı...

Dinleyin çok seveceksiniz...