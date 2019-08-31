Ankara bu 30 Ağustos'u İzmir'den coşkulu kutladı

Zafer takı...
Çocukluğumun milli bayramlarında kalmış bir görüntü...
Ankaralı arkadaşım devam ediyor:
“Ankara bu 30 Ağustos’u İzmir’den bile daha coşkulu kutluyor...”
*
Yollar Türk bayraklarıyla donanmış...
Şehir cıvıl cıvıl...
*
Biraz ötede Anıtkabir...
Başta Cumhurbaşkanı, bütün devlet orada...
Bugünün Başkomutanı, o büyük zaferin kahramanı Başkomutan’ın huzurunda...
Dünden bugüne Türkiye Cumhuriyeti resmigeçit yapıyor.
*
Manzara içimi açıyor...
Sanki geçmiş 10 yılın bütün o gereksiz tartışmaları bitmiş...
Milletinin gözünde daha da büyümüş Atatürk...
Devletin gözünde de aynı mertebeye yükselmiş...
*
Ve nihayet o noktaya geliyoruz...
Bu milletin, Kurtuluş Savaşı’nı vermiş kahramanlarıyla ne meselesi olabilir ki...
Bu 30 Ağustos, Türklerin, Kürtlerin, bütün Türkiye’nin, Kurtuluş Savaşı ve onun büyük kahramanları ile mesele yaratmaya çalışanlarla, o fedakâr insanlara karşı tarihin en büyük nankörlük abidesini dikmeye kalkanlarla hesaplaşması oldu...
*
Dünün milli hülasası şudur:
Atatürk ve arkadaşlarını tarihten silmeye cüret edenler, bu 30 Ağustos’ta millet ve devlet tarafından tarihin çöplüğüne atılmıştır.
*
Ülkenin başkenti Ankara... 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’ndaki kaidesinin üzerine, bir daha kimsenin elini sürmeye cüret edemeyeceği şekilde tekrar oturtulmuştur...
*
30 Ağustos Bayramımız tekrar, tekrar, binlerce kere tekrar kutlu olsun...
*
Ve yaşasın, bu milletin yoksul mahalle çocuklarını, köylerinden, varoşlardan, fukara mahallelerinden alıp Cumhurbaşkanlığı makamlarına kadar taşıyan Türkiye Cumhuriyeti...
*
O güzel Cumhuriyet ki...
İlelebet payidar kalacaktır...
ÖLÜM CEZASINI KALDIRMAK NE DEMEK BİLİYORUZ DEĞİL Mİ
Oh gündemden kalktı derken yine önümüze geldi.
21’inci yüzyılın ilk 20 yılının sonunda yine ölüm cezasını getirmeyi konuşuyoruz.
Üstelik bu defa önümüze kadın cinayetleri dolayısıyla getiriliyor.
Hepimizin yarası kanıyor...
Vicdanlarımız zona olmuş durumda...
Yani kolayca “Evet konsun” diyebileceğimiz bir haletiruhiyedeyiz...
Ben yine de hayır diyorum...
Ve bir de şunu soruyorum:
Bugün idam cezasını yeniden koymak ne anlama geliyor biliyoruz değil mi...
Artık Avrupa Birliği ideallerinden, hedeflerinden kesinlikle vazgeçmek anlamına geliyor...
O ideallerden kopmanın Türkiye’yi nereye götüreceğini çok iyi biliyorum...
O nedenle oyum kesin hayır...
O KÖPRÜNÜN ADININ TROYA OLMASI İÇİN BİR NEDEN DAHA
Time dergisi son sayısında “Dünyanın en büyük 100 yeri” adlı bir dosya yayınladı.
Bugün dünyada ziyaret edilecek 100 yeri seçmişler.
*
Baktım, listede Türkiye’den bir tek yer var.
Tevfikiye’deki Truva Müzesi...
*
Truva bugün dünyada marka haline gelmiş en önemli yerlerden biri.
Arkasında öyle kuvvetli bir hikâye var ki, bütün dünya biliyor.
*
Yıllardır ısrarla yazıyorum.
Çanakkale’nin adı Troya olarak değiştirilmeli.
Üzerine yapılacak köprünün adı da Troya köprüsü olmalı.
*
Bazıları Çanakkale ismine öylesine büyük tutkuyla bağlı ki, şunu bir türlü göremiyorlar.
Çanakkale uydurma bir isim. Nereden geldiği bile belli değil. Cumhuriyet kurulurken, şehrin adının nasıl konduğuna dair doğru dürüst bir belge bile yok.
Dünyada tanınmıyor.
*
“Çanakkale Savaşı” derseniz, bütün dünya onu “Gallipoli” olarak biliyor.
*
Kısaca bu isme duygusal bir bağla bağlanmamız için hiçbir neden yok.
Oysa bu köprüye Troya adı verildiği takdirde daha açıldığı gün bütün dünyanın bileceği bir yer haline gelir.
Ve bu köprüye yapılacak en güzel yatırımlardan biri
bu olur.
ÖLMEK İÇİN 13 SEBEP SEYRETMEK İÇİN 18 YAŞ
Önceki gece yeni bir Netflix dizisine başladım.
Daha önce başlayıp ilk bölümünde bırakmıştım...
Bu defa acayip sardı ve bir gecede 13 bölümün tamamını bitirdim.
*
Dizinin adı “Ölmek İçin 13 Sebep”...
Bir Amerikan kasabası lisesinde geçen olayı anlatıyor.
Liselerin acımasızlığını konu almış. Olay intihar eden bir kızın etrafında geçiyor.
*
Hemen uyarayım, 18 yaşından büyüklerin izlemesi uygun.
Ayrıca her bölümde, seyredenlerin psikolojik danışmanlık alabileceği adresler veriliyor.
*
Türü nedir diye sorarsanız, “psikolojik thriller” veya drama diyebilirim. Ama bir esrarengiz örgüsü de var.
*
Rock müzik hastası olduğum için müziklere bittim...
The Cure’dan Joy Division’a, Selena Gomez, Tears For Fears’a çok iyi seçilmiş bir müziği var..
*
Clay Jensen rolündeki Dylan Minnette harika oynuyor...
Keza intihar eden Hannah Baker’ı oynayan Katherine Langford da çok iyi...
YAŞAMAK İÇİN 13 NEDENDEN BİRİ
DİZİNİN birinci sezonunun 7’nci bölümünde kız öğrenci ile erkek öğrenci arasında şöyle bir diyalog geçiyor:
Erkek öğrenci: “Galiba aklımı kaçırıyorum...”
Kız öğrenci: “Aklı fazla abartıyorsun... Bırak kaçsın...”
SABAHIN SAAT 06.00’SINDA STAR WARS GEZEGENİNDE 3 SAAT
Sabah saat 06.00’da Star Wars gezegenine indiğimde neler gördüm. Orada gördüğüm dağlar beni neden şaşırttı. Bu dağları daha önce nerede görmüştüm.
*
Uzay gemisine binip Darth Wader güçleriyle savaşa girdiğimde neler hissettim. Bindiğim uzay aracı bu savaştan yüzde kaç hasarla döndü.
*
Chewbacca bana sımsıkı sarılıp ne pozu verdi. Onun tuhaf dilini çözebildim mi.
*
Star Wars gezegenindeki tuhaf yaratıkların sütünden yapılmış içeceklerin bir bardağını kaç paraya içebilirsiniz.
*
Star Wars gezegeninde dolaşırken Narcos dizisinin Meksika asıllı narkotik elemanı Javier Pena’ya rastladım. Orada ne işi vardı.
*
Son Star Wars filmi ne zaman geliyor... Filmde kimler var.
*
Geçen hafta 3 gün boyunca Amerika’nın Anaheim şehrindeki Disneyland’a bu yıl açılan ‘Yıldız Savaşları Evreni’ndeydim.
Galaxie’s Edge adı verilen Star Wars kasabasının kapıları saat 06.00’da küçük bir grup gazeteciye açıldı. Bu olağanüstü kasabada dolaştım. Teknolojinin nerelere geldiğini gördüm.
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Ankara bu 30 Ağustos'u İzmir'den coşkulu kutladı
Ankara’dan bir arkadaşım arıyor: “Kızılay’da ilk defa bir zafer takı görüyorum” diyor.
Zafer takı...
Çocukluğumun milli bayramlarında kalmış bir görüntü...
Ankaralı arkadaşım devam ediyor:
“Ankara bu 30 Ağustos’u İzmir’den bile daha coşkulu kutluyor...”
*
Yollar Türk bayraklarıyla donanmış...
Şehir cıvıl cıvıl...
*
Biraz ötede Anıtkabir...
Başta Cumhurbaşkanı, bütün devlet orada...
Bugünün Başkomutanı, o büyük zaferin kahramanı Başkomutan’ın huzurunda...
Dünden bugüne Türkiye Cumhuriyeti resmigeçit yapıyor.
*
Manzara içimi açıyor...
Sanki geçmiş 10 yılın bütün o gereksiz tartışmaları bitmiş...
Milletinin gözünde daha da büyümüş Atatürk...
Devletin gözünde de aynı mertebeye yükselmiş...
*
Ve nihayet o noktaya geliyoruz...
Bu milletin, Kurtuluş Savaşı’nı vermiş kahramanlarıyla ne meselesi olabilir ki...
Bu 30 Ağustos, Türklerin, Kürtlerin, bütün Türkiye’nin, Kurtuluş Savaşı ve onun büyük kahramanları ile mesele yaratmaya çalışanlarla, o fedakâr insanlara karşı tarihin en büyük nankörlük abidesini dikmeye kalkanlarla hesaplaşması oldu...
*
Dünün milli hülasası şudur:
Atatürk ve arkadaşlarını tarihten silmeye cüret edenler, bu 30 Ağustos’ta millet ve devlet tarafından tarihin çöplüğüne atılmıştır.
*
Ülkenin başkenti Ankara... 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı, Atatürk’ün Onuncu Yıl Nutku’ndaki kaidesinin üzerine, bir daha kimsenin elini sürmeye cüret edemeyeceği şekilde tekrar oturtulmuştur...
*
30 Ağustos Bayramımız tekrar, tekrar, binlerce kere tekrar kutlu olsun...
*
Ve yaşasın, bu milletin yoksul mahalle çocuklarını, köylerinden, varoşlardan, fukara mahallelerinden alıp Cumhurbaşkanlığı makamlarına kadar taşıyan Türkiye Cumhuriyeti...
*
O güzel Cumhuriyet ki...
İlelebet payidar kalacaktır...
ÖLÜM CEZASINI KALDIRMAK NE DEMEK BİLİYORUZ DEĞİL Mİ
Oh gündemden kalktı derken yine önümüze geldi.
21’inci yüzyılın ilk 20 yılının sonunda yine ölüm cezasını getirmeyi konuşuyoruz.
Üstelik bu defa önümüze kadın cinayetleri dolayısıyla getiriliyor.
Hepimizin yarası kanıyor...
Vicdanlarımız zona olmuş durumda...
Yani kolayca “Evet konsun” diyebileceğimiz bir haletiruhiyedeyiz...
Ben yine de hayır diyorum...
Ve bir de şunu soruyorum:
Bugün idam cezasını yeniden koymak ne anlama geliyor biliyoruz değil mi...
Artık Avrupa Birliği ideallerinden, hedeflerinden kesinlikle vazgeçmek anlamına geliyor...
O ideallerden kopmanın Türkiye’yi nereye götüreceğini çok iyi biliyorum...
O nedenle oyum kesin hayır...
O KÖPRÜNÜN ADININ TROYA OLMASI İÇİN BİR NEDEN DAHA
Time dergisi son sayısında “Dünyanın en büyük 100 yeri” adlı bir dosya yayınladı.
Bugün dünyada ziyaret edilecek 100 yeri seçmişler.
*
Baktım, listede Türkiye’den bir tek yer var.
Tevfikiye’deki Truva Müzesi...
*
Truva bugün dünyada marka haline gelmiş en önemli yerlerden biri.
Arkasında öyle kuvvetli bir hikâye var ki, bütün dünya biliyor.
*
Yıllardır ısrarla yazıyorum.
Çanakkale’nin adı Troya olarak değiştirilmeli.
Üzerine yapılacak köprünün adı da Troya köprüsü olmalı.
*
Bazıları Çanakkale ismine öylesine büyük tutkuyla bağlı ki, şunu bir türlü göremiyorlar.
Çanakkale uydurma bir isim. Nereden geldiği bile belli değil. Cumhuriyet kurulurken, şehrin adının nasıl konduğuna dair doğru dürüst bir belge bile yok.
Dünyada tanınmıyor.
*
“Çanakkale Savaşı” derseniz, bütün dünya onu “Gallipoli” olarak biliyor.
*
Kısaca bu isme duygusal bir bağla bağlanmamız için hiçbir neden yok.
Oysa bu köprüye Troya adı verildiği takdirde daha açıldığı gün bütün dünyanın bileceği bir yer haline gelir.
Ve bu köprüye yapılacak en güzel yatırımlardan biri
bu olur.
ÖLMEK İÇİN 13 SEBEP SEYRETMEK İÇİN 18 YAŞ
Önceki gece yeni bir Netflix dizisine başladım.
Daha önce başlayıp ilk bölümünde bırakmıştım...
Bu defa acayip sardı ve bir gecede 13 bölümün tamamını bitirdim.
*
Dizinin adı “Ölmek İçin 13 Sebep”...
Bir Amerikan kasabası lisesinde geçen olayı anlatıyor.
Liselerin acımasızlığını konu almış. Olay intihar eden bir kızın etrafında geçiyor.
*
Hemen uyarayım, 18 yaşından büyüklerin izlemesi uygun.
Ayrıca her bölümde, seyredenlerin psikolojik danışmanlık alabileceği adresler veriliyor.
*
Türü nedir diye sorarsanız, “psikolojik thriller” veya drama diyebilirim. Ama bir esrarengiz örgüsü de var.
*
Rock müzik hastası olduğum için müziklere bittim...
The Cure’dan Joy Division’a, Selena Gomez, Tears For Fears’a çok iyi seçilmiş bir müziği var..
*
Clay Jensen rolündeki Dylan Minnette harika oynuyor...
Keza intihar eden Hannah Baker’ı oynayan Katherine Langford da çok iyi...
YAŞAMAK İÇİN 13 NEDENDEN BİRİ
DİZİNİN birinci sezonunun 7’nci bölümünde kız öğrenci ile erkek öğrenci arasında şöyle bir diyalog geçiyor:
Erkek öğrenci: “Galiba aklımı kaçırıyorum...”
Kız öğrenci: “Aklı fazla abartıyorsun... Bırak kaçsın...”
SABAHIN SAAT 06.00’SINDA STAR WARS GEZEGENİNDE 3 SAAT
Sabah saat 06.00’da Star Wars gezegenine indiğimde neler gördüm. Orada gördüğüm dağlar beni neden şaşırttı. Bu dağları daha önce nerede görmüştüm.
*
Uzay gemisine binip Darth Wader güçleriyle savaşa girdiğimde neler hissettim. Bindiğim uzay aracı bu savaştan yüzde kaç hasarla döndü.
*
Chewbacca bana sımsıkı sarılıp ne pozu verdi. Onun tuhaf dilini çözebildim mi.
*
Star Wars gezegenindeki tuhaf yaratıkların sütünden yapılmış içeceklerin bir bardağını kaç paraya içebilirsiniz.
*
Star Wars gezegeninde dolaşırken Narcos dizisinin Meksika asıllı narkotik elemanı Javier Pena’ya rastladım. Orada ne işi vardı.
*
Son Star Wars filmi ne zaman geliyor... Filmde kimler var.
*
Geçen hafta 3 gün boyunca Amerika’nın Anaheim şehrindeki Disneyland’a bu yıl açılan ‘Yıldız Savaşları Evreni’ndeydim.
Galaxie’s Edge adı verilen Star Wars kasabasının kapıları saat 06.00’da küçük bir grup gazeteciye açıldı. Bu olağanüstü kasabada dolaştım. Teknolojinin nerelere geldiğini gördüm.
- YARIN BU SAYFADA -