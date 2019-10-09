Amerika’yı kovduk da oraya kimi getirdik

“Amerika’yı ve emperyalizmi bölgeden kovduk...”
*
- Ulusalcısına sorarlar:
Amerika’yı kovdun da kimi getirdin?
Rusya’yı mı...
*
- Kafası 70 yılında kalmış solcusuna sorarlar:
Emperyalizmi kovdun da bağımsızlık savaşı veren halkları mı özgürlüğüne kavuşturdun?
*
- Liberaline sorarlar:
Parlamentosu, özgür basını olan Amerika’yı kovdun da yerine kimi getirdin?
En demokrat Rusya’yı mı...
*
- Dincisine sorarlar:
Amerikan gâvurunu kovdun da Müslüman ümmetini mi getirdin?
*
- Milliyetçisine sorarlar:
Tarihinde hiç savaşmadığın, NATO’daki müttefikin Amerika’yı kovdun da yerine kimi getirdin?
Tarihinde 17 savaş yaptığın, daha dün Ayastefanos’ta teslim antlaşması imzaladığın Rusya’yı mı...
Haa ecdadının o antlaşmayı imzaladığı Ayastefanos neresi diye merak edersen onu da söyleyeyim. Yeşilköy... Hani İstanbul’da havaalanının hemen yanı başındaki semt...
Bugün Suriye’ye gelen Rusya o gün oraya kadar gelmişti.
*
Yani emperyalizmi kovdun da kimi getirdin bil diye söyledim...
SELDA BAĞCAN’DAN ‘MİNNET EYLEMEM’ MESAJI VAR
GEÇEN hafta Selda Bağcan’ın “Minnet Eylemem” şarkısını ilk defa Ahmet Arslan’dan dinlediğimi yazmıştım.
Bağcan şu mesajı gönderdi:
“Sevgili Ertuğrul Özkök,
‘Minnet Eylemem’ benim 1989 yılında söylediğim albümde var.
Eser Ortaçağ’da yaşayan ve 1417 yılında öldürülen, derisi yüzülen Ozan Nesimi’ye ait.
Derleme ise Feyzullah Çınar’ın.
Ahmet Arslan, muhtemelen benden duyarak söylemiştir. Bu türkü 600 yıl önce yaşayan Seyyid Nesimi’nindir.
Sizi bu konuda bilgilendirmek istedim.
Selamlar.”
MEĞER BİLL GATES HİÇ DE SIKICI BİR İNSAN DEĞİLMİŞ
NETFLIX’te Bill Gates’in hayatını anlatan 3 bölümlük “Insight Bill’s Brain” adlı belgesele başlayıp bırakmıştım.
“Adam sıkıcı bir adam, filmi de sıkıcı olmuş” diye düşünmüştüm. Geçen gece yeniden başlayıp sonuna kadar seyrettim. Ne kadar önyargılı davranmışım. Bir defa adam hiç sıkıcı değil, tam aksine çok eğlenceliymiş. Film de öyle.
Hele hele kâğıt oynarken yaptığı espriler var ki, çok iyi...
Filmi izlerken onunla ortak yanlarım olduğunu da keşfettim.
GATES’LE ORTAK YANIMIZ: İKİMİZ DE ÇÖPÇÜYMÜŞÜZ
- Dijital devrimin öncüsü ama o da benim gibi, kitabı hâlâ kâğıt baskıdan okuyor.
- İkimiz de çok genç yaşta en iyi arkadaşımızı kaybetmişiz ve bu bizde çok iz bırakmış.
- İkimiz de küçüklüğümüzde çöp tenekelerine düşkünmüşüz.
Ben İzmir’de Marvel ve DC Comics çizgi romanlarını bulmak için Amerikalıların çöp tenekelerini karıştırmıştım.
O da büyüklerin attıkları bilgisayar çıktılarından kaynak kodlarını bulmak için çöp tenekelerine dalmış.
- Arkadaşı Paul Allen çok sevdiği için o da benim gibi bol bol Jimi Hendrix dinlemiş.
- O da benim gibi “Taxi Driver” filmini çok sevmiş ve filmdeki “You talking to me?” (Benimle mi konuşuyorsun) cümlesine takılmış.
- “Devrim bizsiz başlıyor” cümlesi ve telaşı onun da kafasına fena halde takılmış.
DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI YEMEĞİNE NE KADAR TUZ ATAR
YILLARDIR dünyanın en zengin insanı sayılan Warren Buffet servetinin büyük bir bölümünü Melinda ve Bill Gates Vakfı’na bağışladı. Belgeselde ikisinin buluşup hamburger yediği çok ilginç bir sahne var.
Warren Buffet hamburgeri açıyor ve tuzluğu alıp uzun uzun dökmeye başlıyor. Bill Gates “Çok fazla tuz zararlı değil mi” deyince 89 yaşındaki Buffet şu cevabı veriyor:
“Ne sevdiğime ve ne yiyeceğime 6 yaşındayken karar verdim...”
Sık sık hamburger yiyormuş ve üzerine bol bol mayonez ve ketçap döküyormuş... Bu konuyu Osman Hoca’nın bilgisine havale ediyorum.
Yani nasıl olmuş da bu adam 89 yaşına kadar böyle gayet iyi gelmiş...
‘YENİ ROCKEFELLER’ YOKSUL KIZA ‘2 HAFTA SONRA CUMA GÜNÜ BENİMLE BULUŞUR MUSUN’ DERSE
EŞİ Melinda Gates, “Yeni Rockefeller” lakabı takılan Bill Gates’le tanışmasını anlatıyor.
Şirkete yeni girdiğinde, bir toplantıya geç gelmiş. İki boş sandalye varmış birine yerleşmiş. Ötekine ise biraz sonra Bill Gates gelip oturmuş.
Toplantı sonunda “Biz buradan bir yere dansa gidiyoruz sen de gelir misin” diye sormuş.
Melinda ise “Başka bir programım var” deyip gitmiş.
*
İki hafta sonra şirketin park yerinde karşılaşmışlar. Tesadüfen arabalarını yan yana park etmişler.
(Buradan anlıyoruz ki...
- BİR: Bill Gates’in şirkette ayrıcalıklı bir park yeri yok.
- İKİ: Özel şoförü de yok.)
“Ben binadan çıkarken ayakta bir süre sohbet ettik.
Bill ‘Bundan iki hafta sonra cuma günü benimle buluşur musun’ dedi.
Ben de ‘İki hafta sonra mı? Bu kadar uzun süre... Hiç spontan değilsin. İki gün kala ara konuşalım’ dedim.”
*
Ayrıldıktan bir saat sonra
Bill Gates arayıp “Yarın buluşalım mı” demiş ve eklemiş:
“Bu yeterince spontan
oldu mu...”
63 YAŞINDA YÜZÜNDE BU KADAR KIRIŞIK
- BELGESELDE beni en çok şaşırtan şey, 50 yaşına kadar çocuk gibi duran Bill Gates’in şimdiki hali oldu.
Yaşı 63...
Ama yüzündeki kırışıklar ve ifade çok daha yaşlı görünüyor...
Bunu da Osman Müftüoğlu’na emanet ediyorum.
Amerika’yı kovduk da oraya kimi getirdik
DÜN baktım ülkenin dincisinde de, milliyetçisinde de, ulusalcısında da, sağcısında da, solcusunda da, Aydınlıkçısında da, karanlıkçısında da aynı afra aynı tafra...
“Amerika’yı ve emperyalizmi bölgeden kovduk...”
*
- Ulusalcısına sorarlar:
Amerika’yı kovdun da kimi getirdin?
Rusya’yı mı...
*
- Kafası 70 yılında kalmış solcusuna sorarlar:
Emperyalizmi kovdun da bağımsızlık savaşı veren halkları mı özgürlüğüne kavuşturdun?
*
- Liberaline sorarlar:
Parlamentosu, özgür basını olan Amerika’yı kovdun da yerine kimi getirdin?
En demokrat Rusya’yı mı...
*
- Dincisine sorarlar:
Amerikan gâvurunu kovdun da Müslüman ümmetini mi getirdin?
*
- Milliyetçisine sorarlar:
Tarihinde hiç savaşmadığın, NATO’daki müttefikin Amerika’yı kovdun da yerine kimi getirdin?
Tarihinde 17 savaş yaptığın, daha dün Ayastefanos’ta teslim antlaşması imzaladığın Rusya’yı mı...
Haa ecdadının o antlaşmayı imzaladığı Ayastefanos neresi diye merak edersen onu da söyleyeyim. Yeşilköy... Hani İstanbul’da havaalanının hemen yanı başındaki semt...
Bugün Suriye’ye gelen Rusya o gün oraya kadar gelmişti.
*
Yani emperyalizmi kovdun da kimi getirdin bil diye söyledim...
SELDA BAĞCAN’DAN ‘MİNNET EYLEMEM’ MESAJI VAR
GEÇEN hafta Selda Bağcan’ın “Minnet Eylemem” şarkısını ilk defa Ahmet Arslan’dan dinlediğimi yazmıştım.
Bağcan şu mesajı gönderdi:
“Sevgili Ertuğrul Özkök,
‘Minnet Eylemem’ benim 1989 yılında söylediğim albümde var.
Eser Ortaçağ’da yaşayan ve 1417 yılında öldürülen, derisi yüzülen Ozan Nesimi’ye ait.
Derleme ise Feyzullah Çınar’ın.
Ahmet Arslan, muhtemelen benden duyarak söylemiştir. Bu türkü 600 yıl önce yaşayan Seyyid Nesimi’nindir.
Sizi bu konuda bilgilendirmek istedim.
Selamlar.”
MEĞER BİLL GATES HİÇ DE SIKICI BİR İNSAN DEĞİLMİŞ
NETFLIX’te Bill Gates’in hayatını anlatan 3 bölümlük “Insight Bill’s Brain” adlı belgesele başlayıp bırakmıştım.
“Adam sıkıcı bir adam, filmi de sıkıcı olmuş” diye düşünmüştüm. Geçen gece yeniden başlayıp sonuna kadar seyrettim. Ne kadar önyargılı davranmışım. Bir defa adam hiç sıkıcı değil, tam aksine çok eğlenceliymiş. Film de öyle.
Hele hele kâğıt oynarken yaptığı espriler var ki, çok iyi...
Filmi izlerken onunla ortak yanlarım olduğunu da keşfettim.
GATES’LE ORTAK YANIMIZ: İKİMİZ DE ÇÖPÇÜYMÜŞÜZ
- Dijital devrimin öncüsü ama o da benim gibi, kitabı hâlâ kâğıt baskıdan okuyor.
- İkimiz de çok genç yaşta en iyi arkadaşımızı kaybetmişiz ve bu bizde çok iz bırakmış.
- İkimiz de küçüklüğümüzde çöp tenekelerine düşkünmüşüz.
Ben İzmir’de Marvel ve DC Comics çizgi romanlarını bulmak için Amerikalıların çöp tenekelerini karıştırmıştım.
O da büyüklerin attıkları bilgisayar çıktılarından kaynak kodlarını bulmak için çöp tenekelerine dalmış.
- Arkadaşı Paul Allen çok sevdiği için o da benim gibi bol bol Jimi Hendrix dinlemiş.
- O da benim gibi “Taxi Driver” filmini çok sevmiş ve filmdeki “You talking to me?” (Benimle mi konuşuyorsun) cümlesine takılmış.
- “Devrim bizsiz başlıyor” cümlesi ve telaşı onun da kafasına fena halde takılmış.
DÜNYANIN EN ZENGİN İNSANI YEMEĞİNE NE KADAR TUZ ATAR
YILLARDIR dünyanın en zengin insanı sayılan Warren Buffet servetinin büyük bir bölümünü Melinda ve Bill Gates Vakfı’na bağışladı. Belgeselde ikisinin buluşup hamburger yediği çok ilginç bir sahne var.
Warren Buffet hamburgeri açıyor ve tuzluğu alıp uzun uzun dökmeye başlıyor. Bill Gates “Çok fazla tuz zararlı değil mi” deyince 89 yaşındaki Buffet şu cevabı veriyor:
“Ne sevdiğime ve ne yiyeceğime 6 yaşındayken karar verdim...”
Sık sık hamburger yiyormuş ve üzerine bol bol mayonez ve ketçap döküyormuş... Bu konuyu Osman Hoca’nın bilgisine havale ediyorum.
Yani nasıl olmuş da bu adam 89 yaşına kadar böyle gayet iyi gelmiş...
‘YENİ ROCKEFELLER’ YOKSUL KIZA ‘2 HAFTA SONRA CUMA GÜNÜ BENİMLE BULUŞUR MUSUN’ DERSE
EŞİ Melinda Gates, “Yeni Rockefeller” lakabı takılan Bill Gates’le tanışmasını anlatıyor.
Şirkete yeni girdiğinde, bir toplantıya geç gelmiş. İki boş sandalye varmış birine yerleşmiş. Ötekine ise biraz sonra Bill Gates gelip oturmuş.
Toplantı sonunda “Biz buradan bir yere dansa gidiyoruz sen de gelir misin” diye sormuş.
Melinda ise “Başka bir programım var” deyip gitmiş.
*
İki hafta sonra şirketin park yerinde karşılaşmışlar. Tesadüfen arabalarını yan yana park etmişler.
(Buradan anlıyoruz ki...
- BİR: Bill Gates’in şirkette ayrıcalıklı bir park yeri yok.
- İKİ: Özel şoförü de yok.)
“Ben binadan çıkarken ayakta bir süre sohbet ettik.
Bill ‘Bundan iki hafta sonra cuma günü benimle buluşur musun’ dedi.
Ben de ‘İki hafta sonra mı? Bu kadar uzun süre... Hiç spontan değilsin. İki gün kala ara konuşalım’ dedim.”
*
Ayrıldıktan bir saat sonra
Bill Gates arayıp “Yarın buluşalım mı” demiş ve eklemiş:
“Bu yeterince spontan
oldu mu...”
63 YAŞINDA YÜZÜNDE BU KADAR KIRIŞIK
- BELGESELDE beni en çok şaşırtan şey, 50 yaşına kadar çocuk gibi duran Bill Gates’in şimdiki hali oldu.
Yaşı 63...
Ama yüzündeki kırışıklar ve ifade çok daha yaşlı görünüyor...
Bunu da Osman Müftüoğlu’na emanet ediyorum.