Aman bu defa o 14 bin ÖSO’cuya çok dikkat

Ordumuzun bunu başarıyla sonuçlandıracağından hiç şüphemiz yok.
Gönlümüz, yüreğimiz onlarla birlikte... Evet ben bir Ortadoğu uzmanı değilim...
Ahmet Davutoğlu gibi bir “stratejik derinlik” kitabı yazmadım.
O bölgede kim kimin nesi, hangi kabile neyin nesi bilmem...
Ama Suriye’deki iç savaşın başından beri bir onun söylediklerine, bir benim yazdıklarıma bakın...
*
O bildiğini iddia ediyor, bense gördüğümü söylüyorum...
Daha ilk gün “Orası Türkiye’nin Peşaver’i olacak” dedim...
Oldu...
O, “Üç haftada Şam’da namaz kılacağız” dedi, ben “Esad kalacak ve duruma hâkim olacak” dedim...
Ben haklı çıktım...
Şimdi de diyorum ki:
“Türkiye Fırat’ın ötesine geçerken ÖSO militanlarını oraya fazla bulaştırmazsa çok iyi yapar”.
*
- Çünkü daha önceki harekâtlarda, yağmalama olaylarına karışarak Türk ordusunun imajına zarar verdiler.
- Çünkü başlarına taktıkları Arapça yazılı bantlarla bütün dünyaya cihatçı gibi görüntü veriyorlar.
- Çünkü bugüne kadar IŞİD’le doğru dürüst savaşmadılar.
- Çünkü nasıl ki YPG bizim için “terörist”se, ÖSO da Rusya, Suriye ve İran için “terörist”...
*
Hepimiz biliyoruz ki, bizim ordumuz güçlüdür ve orada ÖSO militanlarına ihtiyacı yoktur.
Aman ne olur bu defa o ÖSO’culara çok dikkat...
BİRİNİN BU ADAMA ŞUNU DEMESİ LAZIM
ABD Başkanı Trump kim bilir kaçıncı defa söylüyor.
Biz Türkler Kürtlere düşmanmışız...
Biz Türkler yüzyıllardır Kürtlerle savaşıyormuşuz...
Öyle bir konuşuyor ki sanki biz Suriye’ye Kürtlerle savaşmak için giriyoruz.
Birinin bu adama demesi lazım ki...
Biz Kürtlere düşman değiliz.
Biz bırak Kürtlerle karşı savaşmayı, Kürtlerle birlikte işgal kuvvetlerine karşı savaştık.
Biz PKK/YPG terör örgütüne karşı savaşa giriyoruz.
IŞİD’e karşı savaşa giriyoruz...
TÜRKİYE’DE KAÇ KİŞİ PREMİER LİG İZLİYOR
GEÇEN hafta Sadettin Saran’la birlikte, Saran Grubu’nun Hırvatistan’ın Split kentinde satın aldığı oteli görmeye gittik.
Sadettin Saran sadece Türkiye’de değil, öteki bazı ülkelerde de spor ve eğlence sektörünün gizli devlerinden biridir.
Gidip gelirken yolda ona merak ettiğim bazı şeyleri sordum. Mesela Türkiye’de kaç kişi İngiliz futbol ligini seyrediyor?
Kaç kişi Amerikan basketbol ligi (NBA) maçlarını izliyor?
Saran, “Bizim kanallarımız paralı kanallarda yayınlandığı ve onlar da rakam vermediği için bilmiyoruz. Ama ‘Sporsever’ diye tanımladığımız grup üzerinde bir izleyici profili araştırması yaptırdık” dedi.
Araştırma sonuçları eylül ayında gelmiş. Bir bölümünü benimle paylaştı.
Gerçekten beni şaşırtan bazı sonuçlar var.
ŞAŞIRTAN SONUÇ: İNGİLİZ LİGİ İZLEYİCİSİ SÜPER LİG İZLEYİCİSİNE YAKLAŞTI
BU araştırmaya göre:
- 18-44 yaş arası erkek nüfusun yarısı bu tanıma giriyormuş. Bu da 7.5 milyona yakın kişi anlamına geliyor.
*
- Bu 7.5 milyon kişinin yüzde 80’i “Haftada en az bir maç izliyorum” diyormuş.
*
- Ama en ilginç sonuç şu: Türkiye Süper Ligi ile İngiliz Premier Ligi izleyenlerin sayısı birbirine çok yaklaşmış.
Yani bu 7.5 milyon kişinin yüzde 80’ine yakını aynı zamanda “Haftada en az bir Premier Lig maçı izliyorum” demiş.
*
SONUÇ: Türk futbolseveri Türk futbolunun kalitesinden düş kırıklığına uğradıkça, İngiliz Premier Lig’e yöneliyor.
Onları seyrettikçe, Türkiye’deki maçlar konusunda daha çok eleştirel hale geliyor.
NBA İZLEYİCİSİ KAÇ KİŞİ
- Bir başka ilginç sonuç da şu: Bu kesimin yüzde 40’ı “NBA’de haftada en az bir maç izliyorum” diyormuş.
Bu da basketbola ilginin ne kadar arttığını gösteriyor.
DÜNYADA EN ÇOK HANGİ SPOR LİGLERİ DEĞERLİ
1- AMERİKAN futbol ligi NFL: 13 milyar dolar/yıl
2- Amerikan beyzbol ligi MLB: 9.5 milyar dolar/yıl
3- Amerikan basketbol ligi NBA: 7.4. milyar dolar/yıl
4- İngiliz futbol ligi EPL: 5.3 milyar dolar/yıl
5- Ulusal hokey ligi NHL: 4.4 milyar dolar/yıl
TÜRK SPORUNUN EN ETKİLİ 10 İSMİ KİMDİR DİYE SORARSANIZ
BUNLAR arasına banko koyacağım bir isim Sadettin Saran olurdu...
Çünkü her akşam televizyonlarda seyrettiğimiz birçok televizyon programının Türkiye’deki yayın hakları onun elinde.
*
- Mesela dünyada önemi ve ağırlığı giderek artan Premier Lig...
Sadece Türkiye değil, 15 ayrı ülkede de yayın hakları onun elinde.
- Amerikan basket ligi NBA ve kolej basketbol ligi NCAA’in yayın hakkı da onda.
*
- Ayrıca sahibi olduğu SSport kanalı, NBA, FIBA Şampiyonlar Ligi, Formula 1 grand prix’leri, Moto GP, Güney Amerika Futbol Ligi, Portekiz Ligi Barca TV, Bayern Munich TV, Juventus TV, Roma TV, Almanya futbol ligini yayınlıyor.
KOSKOCA AMAZON ALTYAZIDA BOĞULDU
ÖNCEKİ gece Amazon’un streaming platformu “Prime Video”da bir Avustralya polisiye filmini izliyorum.
Bugüne kadar bu kadar kötü bir altyazı çevirisini korsan videoculuk döneminde bile görmedim.
Filmin adı “Without Warrant”...
Türkçeye “Warrant Olmadan” diye çevirmişler...
Bir tane polisiye okuyan bir insan, sıradan bir televizyon izleyicisi, bir gazete okuru bile “Warrant” kelimesinin “tutuklama emri” olduğunu bilir.
Çeviriyi kim yaptıysa, İngiliz argosundan zerre kadar habersiz...
Cümlelerden hiçbir şey anlaşılmıyor.
Düşündüm acaba, otomatik Google çevirisi mi yapıyorlar...
Ama koskoca Amazon’un Türkiye piyasasına böyle çevirilerle girip bir de üzerine para istemesi çok ayıp...
Kaşıkçı’nın öldürülüşünün birinci yılında Türkiye’ye gelecek kadar titiz bir Jeff Bezos’a şunu sormak isterdim.
Böyle bir saygısızlığı Amerikan pazarında yapabilir misiniz...
PORTRE: TÜRKİYE’DE BUZULUN ALTINDAKİ EĞLENCE DEVİ
GÜNÜMÜZÜN ekonomisinin en parlak alanlarından biri “entertainment”, yani eğlence sektörü... Sinema, televizyon, streaming platformları, müzik, spor bu sektörün en önemli parçaları...
Türkiye’de bu alanda çalışan ve uzmanlar dışında adını pek duymadığınız şirketler de var...
Mesela Saran Grup...
Çoğu insan onu sadece spor alanında çalışan S Sport ve S Sport 2 ve S Spor Plus dijital kanallarından tanıyor.
Oysa o aynı zamanda bir sinema ve eğlence devi. Yayın hakkına sahip olduğu çok sayıda görsel olay her akşam önünüzden geçiyor.
Mesela Aquaman, Wonder Woman, Transformers, Friends, Riverdale, Mission Impossible gibi 2 binin üzerinde yabancı film, 5 bin bölüm üzerinde yabancı dizinin ve çizgi filmin yayın haklarına sahip.
Aman bu defa o 14 bin ÖSO’cuya çok dikkat
HAREKÂT başladı.
Ordumuzun bunu başarıyla sonuçlandıracağından hiç şüphemiz yok.
Gönlümüz, yüreğimiz onlarla birlikte... Evet ben bir Ortadoğu uzmanı değilim...
Ahmet Davutoğlu gibi bir “stratejik derinlik” kitabı yazmadım.
O bölgede kim kimin nesi, hangi kabile neyin nesi bilmem...
Ama Suriye’deki iç savaşın başından beri bir onun söylediklerine, bir benim yazdıklarıma bakın...
*
O bildiğini iddia ediyor, bense gördüğümü söylüyorum...
Daha ilk gün “Orası Türkiye’nin Peşaver’i olacak” dedim...
Oldu...
O, “Üç haftada Şam’da namaz kılacağız” dedi, ben “Esad kalacak ve duruma hâkim olacak” dedim...
Ben haklı çıktım...
Şimdi de diyorum ki:
“Türkiye Fırat’ın ötesine geçerken ÖSO militanlarını oraya fazla bulaştırmazsa çok iyi yapar”.
*
- Çünkü daha önceki harekâtlarda, yağmalama olaylarına karışarak Türk ordusunun imajına zarar verdiler.
- Çünkü başlarına taktıkları Arapça yazılı bantlarla bütün dünyaya cihatçı gibi görüntü veriyorlar.
- Çünkü bugüne kadar IŞİD’le doğru dürüst savaşmadılar.
- Çünkü nasıl ki YPG bizim için “terörist”se, ÖSO da Rusya, Suriye ve İran için “terörist”...
*
Hepimiz biliyoruz ki, bizim ordumuz güçlüdür ve orada ÖSO militanlarına ihtiyacı yoktur.
Aman ne olur bu defa o ÖSO’culara çok dikkat...
BİRİNİN BU ADAMA ŞUNU DEMESİ LAZIM
ABD Başkanı Trump kim bilir kaçıncı defa söylüyor.
Biz Türkler Kürtlere düşmanmışız...
Biz Türkler yüzyıllardır Kürtlerle savaşıyormuşuz...
Öyle bir konuşuyor ki sanki biz Suriye’ye Kürtlerle savaşmak için giriyoruz.
Birinin bu adama demesi lazım ki...
Biz Kürtlere düşman değiliz.
Biz bırak Kürtlerle karşı savaşmayı, Kürtlerle birlikte işgal kuvvetlerine karşı savaştık.
Biz PKK/YPG terör örgütüne karşı savaşa giriyoruz.
IŞİD’e karşı savaşa giriyoruz...
TÜRKİYE’DE KAÇ KİŞİ PREMİER LİG İZLİYOR
GEÇEN hafta Sadettin Saran’la birlikte, Saran Grubu’nun Hırvatistan’ın Split kentinde satın aldığı oteli görmeye gittik.
Sadettin Saran sadece Türkiye’de değil, öteki bazı ülkelerde de spor ve eğlence sektörünün gizli devlerinden biridir.
Gidip gelirken yolda ona merak ettiğim bazı şeyleri sordum. Mesela Türkiye’de kaç kişi İngiliz futbol ligini seyrediyor?
Kaç kişi Amerikan basketbol ligi (NBA) maçlarını izliyor?
Saran, “Bizim kanallarımız paralı kanallarda yayınlandığı ve onlar da rakam vermediği için bilmiyoruz. Ama ‘Sporsever’ diye tanımladığımız grup üzerinde bir izleyici profili araştırması yaptırdık” dedi.
Araştırma sonuçları eylül ayında gelmiş. Bir bölümünü benimle paylaştı.
Gerçekten beni şaşırtan bazı sonuçlar var.
ŞAŞIRTAN SONUÇ: İNGİLİZ LİGİ İZLEYİCİSİ SÜPER LİG İZLEYİCİSİNE YAKLAŞTI
BU araştırmaya göre:
- 18-44 yaş arası erkek nüfusun yarısı bu tanıma giriyormuş. Bu da 7.5 milyona yakın kişi anlamına geliyor.
*
- Bu 7.5 milyon kişinin yüzde 80’i “Haftada en az bir maç izliyorum” diyormuş.
*
- Ama en ilginç sonuç şu: Türkiye Süper Ligi ile İngiliz Premier Ligi izleyenlerin sayısı birbirine çok yaklaşmış.
Yani bu 7.5 milyon kişinin yüzde 80’ine yakını aynı zamanda “Haftada en az bir Premier Lig maçı izliyorum” demiş.
*
SONUÇ: Türk futbolseveri Türk futbolunun kalitesinden düş kırıklığına uğradıkça, İngiliz Premier Lig’e yöneliyor.
Onları seyrettikçe, Türkiye’deki maçlar konusunda daha çok eleştirel hale geliyor.
NBA İZLEYİCİSİ KAÇ KİŞİ
- Bir başka ilginç sonuç da şu: Bu kesimin yüzde 40’ı “NBA’de haftada en az bir maç izliyorum” diyormuş.
Bu da basketbola ilginin ne kadar arttığını gösteriyor.
DÜNYADA EN ÇOK HANGİ SPOR LİGLERİ DEĞERLİ
1- AMERİKAN futbol ligi NFL: 13 milyar dolar/yıl
2- Amerikan beyzbol ligi MLB: 9.5 milyar dolar/yıl
3- Amerikan basketbol ligi NBA: 7.4. milyar dolar/yıl
4- İngiliz futbol ligi EPL: 5.3 milyar dolar/yıl
5- Ulusal hokey ligi NHL: 4.4 milyar dolar/yıl
TÜRK SPORUNUN EN ETKİLİ 10 İSMİ KİMDİR DİYE SORARSANIZ
BUNLAR arasına banko koyacağım bir isim Sadettin Saran olurdu...
Çünkü her akşam televizyonlarda seyrettiğimiz birçok televizyon programının Türkiye’deki yayın hakları onun elinde.
*
- Mesela dünyada önemi ve ağırlığı giderek artan Premier Lig...
Sadece Türkiye değil, 15 ayrı ülkede de yayın hakları onun elinde.
- Amerikan basket ligi NBA ve kolej basketbol ligi NCAA’in yayın hakkı da onda.
*
- Ayrıca sahibi olduğu SSport kanalı, NBA, FIBA Şampiyonlar Ligi, Formula 1 grand prix’leri, Moto GP, Güney Amerika Futbol Ligi, Portekiz Ligi Barca TV, Bayern Munich TV, Juventus TV, Roma TV, Almanya futbol ligini yayınlıyor.
KOSKOCA AMAZON ALTYAZIDA BOĞULDU
ÖNCEKİ gece Amazon’un streaming platformu “Prime Video”da bir Avustralya polisiye filmini izliyorum.
Bugüne kadar bu kadar kötü bir altyazı çevirisini korsan videoculuk döneminde bile görmedim.
Filmin adı “Without Warrant”...
Türkçeye “Warrant Olmadan” diye çevirmişler...
Bir tane polisiye okuyan bir insan, sıradan bir televizyon izleyicisi, bir gazete okuru bile “Warrant” kelimesinin “tutuklama emri” olduğunu bilir.
Çeviriyi kim yaptıysa, İngiliz argosundan zerre kadar habersiz...
Cümlelerden hiçbir şey anlaşılmıyor.
Düşündüm acaba, otomatik Google çevirisi mi yapıyorlar...
Ama koskoca Amazon’un Türkiye piyasasına böyle çevirilerle girip bir de üzerine para istemesi çok ayıp...
Kaşıkçı’nın öldürülüşünün birinci yılında Türkiye’ye gelecek kadar titiz bir Jeff Bezos’a şunu sormak isterdim.
Böyle bir saygısızlığı Amerikan pazarında yapabilir misiniz...
PORTRE: TÜRKİYE’DE BUZULUN ALTINDAKİ EĞLENCE DEVİ
GÜNÜMÜZÜN ekonomisinin en parlak alanlarından biri “entertainment”, yani eğlence sektörü... Sinema, televizyon, streaming platformları, müzik, spor bu sektörün en önemli parçaları...
Türkiye’de bu alanda çalışan ve uzmanlar dışında adını pek duymadığınız şirketler de var...
Mesela Saran Grup...
Çoğu insan onu sadece spor alanında çalışan S Sport ve S Sport 2 ve S Spor Plus dijital kanallarından tanıyor.
Oysa o aynı zamanda bir sinema ve eğlence devi. Yayın hakkına sahip olduğu çok sayıda görsel olay her akşam önünüzden geçiyor.
Mesela Aquaman, Wonder Woman, Transformers, Friends, Riverdale, Mission Impossible gibi 2 binin üzerinde yabancı film, 5 bin bölüm üzerinde yabancı dizinin ve çizgi filmin yayın haklarına sahip.