Alnı secdeye değen erkeklerin yüzde kaçı eşini aldatıyor

CİNSEL Sağlık Enstitüsü önceki gün, kadın erkek ilişkilerinde “aldatma” olarak bilinen üçüncü bir kişiyle ilişkinin tarifini yaptı.

Derneğin başkanı Cem Keçe, aynı zamanda Türkiye’de bu erkek ve kadın oranını açıkladı.

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Yani Türkiye’de erkeklerin ve kadınların yüzde kaçı “hayatında en az bir kere evlilik veya beraberlik dışı bir ilişki” yaşamış.

İsterseniz daha da açık yazayım.

Türk erkeklerinin ve kadınlarının yüzde kaçı eşini aldatıyor...

Şimdi sıkı durun...

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Türkiye’de erkeklerin yüzde 58’i karısını veya partnerini aldatıyor...

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Ya kadınlar?

Yine sıkı durun.

Evli kadınların da yüzde 40’ı kocasını veya partnerini aldatıyor...

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Bu rakam 2000’li yılların başında erkeklerde yüzde 25, kadınlarda yüzde 11 civarındaydı.

Dünyadaki ve Türkiye’deki seviyesi de birbirine çok yakındı. Şimdi dünyada da Türkiye’de de yükseliyor.

Ve size şunu söyleyeyim.

Türkiye, eşini veya partnerini aldatma oranı konusunda dünyanın en yüksek oranlı ülkeleri arasında yer alıyor.

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Şimdi geliyorum yazının başındaki soruya:

“Alnı secdeye değenler” arasında bu oran nedir?

TÜRKİYE’NİN YÜZDE 70’İ GERÇEK MUHAFAZAKÂR MI

SORU şu:

Bu aldatma oranı içinde muhafazakâr erkek ve kadınların oranı nedir?

Türkiye’de yapılan araştırmalara cevap verenlere bakarsanız...

- Toplumun yüzde 70’i muhafazakâr.

- Kadınların yüzde 50’den fazlası başörtüsü takıyor...

Hiç şüpheniz olmasın ki, toplumun her kesimi aldatma oranından üzerine düşen payı alıyor. Zaten gazetelerin üçüncü sayfalarına bakarsanız bunu çıplak gözle de görebilirsiniz.

- AKP 15 yıldır iktidarda.

- Her mahalleye neredeyse üç cami düşer hale geldi.

- Kuran kursları patladı.

- Okullar hızla imam hatipleştiriliyor.

- Televizyonlarda magazin programları tesettüre büründürüldü..

Sonuç ortada...

Son 5 yıldır ısrarla yazıyorum.

Türkiye’de muhafazakârlığın geleceği yok...

Bugünkü manzara AKP otoriterleşmesinin getirdiği bir takiyeden ibarettir.

‘ALNI SECDEYE DEĞEN’ KAVRAMININ ÇÖKÜŞÜ

- “Alnı secdeye değen” kavramı...

FETÖ’cülerin her türlü kumpası, devlete sızma girişimi için kılıf haline getirildi.

- “Alnı secdeye değen” kavramı, Türkiye’de İslam âlimi geçinen bazıları için “Yolsuzluk hırsızlık değildir” fetvasının gerekçesi haline getirildi.

- “Alnı secdeye değen” kavramı işe alınmada, liyakatten daha önemli bir özgeçmiş haline getirildi.

Aldatan erkek ve kadınlar içinde alnı secdeye değenlerin oranı nedir?

MESLEKTAŞI İÇİN KOVULDU DİYE YAZANLAR KİMLERDİR

İSTER iktidar kanadında olsun... İster muhalif tarafta...

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İster kendi tarafındaki arkadaşı olsun, ister karşı taraftan biri...

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Bazı yazarlar bir gazeteci işinden çıkarılınca onun için “Kovuldu” gibi çok kötü bir kavram kullanıyorlar.

Nedir böyle insanların psikolojisi?

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- Önce büyük kıskançlık var.

Haset, öfke, kin var.

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- İntikam duygusunun tatmini var.

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- Hem sadistlik var, hem mazoşistlik...

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- Ezmek, yok etmek, bitirmek duygusu var...

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Kısaca “kovma” kelimesini kullananlar bana hep, bir recmde ikinci, üçüncü taşı atanları hatırlatıyor...

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Çünkü ağzını doldura doldura bu kelimeyi kullananlar arasında, ilk taşı atacak en az günahkârın bulunduğunu sanmıyorum.

BALKONDAKİ SİBEL CAN NE KADAR PHOTOSHOP’LUYDU





ÖNCE zamanlamasını yazayım.

Bu fotoğraf, Sibel Can’ı balkonda bikini ile gösteren fotoğraftan sonra çekildi.

En fazla 5-6 günlük bir fotoğraf yani...

Yanında oğlu ile Emir var...

Sibel Can’ın balkon fotoğrafı ile ilgili en çok sorulan soru, “Photoshop var mı? Varsa ne kadar?”

Bunu merak edenler onun bu giyinik fotoğrafına bakıp karar verebilirler.

O HARİKA ŞARKI DA MEĞER SEZEN’İNMİŞ

GEÇEN cuma gününden beri Zeynep Casalini’nin “Yeter ki” şarkısını dinliyorum.

Şarkı 2013’te çıktığında ıskalamışım.

Tabii bestecisini ve söz yazarını da ıskalamışım.

Meğer bu harika şarkının bestesi ve sözleri Sezen Aksu’ya aitmiş.

Bir kere daha... Bir kere daha...

Büyüksün Sezen...

En büyüksün...

JON SNOW ATASÖZÜ





ÖNCEKİ gece sabaha karşı “Games of Thrones”un 7’nci sezonunun beşinci bölümünü bitirdim. Bu sezondan ilk Jon Snow atasözü:

“Babam derdi ki: Amadan önce gelen her şey palavradır.”