Alafranga tuvalet alaturkayı geçti mi

Araştırmayı yapan şirket IPSOS gibi ciddi bir kuruluş...

34 şehirde 15 bin 918 kişi üzerinde yapılmış.

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Türkiye’deki hanelerde bulunan tuvaletlerin yüzde 30’u alafranga, yüzde 27’si alaturkaymış...

Beni şaşırttı...

Hanelerin yüzde 43’ünde ise her ikisi birden bulunuyormuş.

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Araştırmada bundan

çok daha önemli bir

sonuç var.

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- ARAŞTIRMA DİYOR Kİ: 2005 yılında Türklerin yüzde 68’i “Eskiden insanlar daha mutlu, daha erdemli, daha ahlaklıydı”

diye düşünürken...

13 yıl sonra, bugün bu oran yüzde 77’ye çıkmış...

Şu soru aklınıza gelmiyor mu?

Bugün her şey eskisine göre çok daha iyi diye düşünürken, her 4 Türk’ten niye 3’ü eskinin özlemiyle yaşıyor?

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- ARAŞTIRMA DİYOR Kİ: 2005 yılında Türklerin yüzde 82’si “Ben inançlıyım” derken...

Aradan geçen 13 yıl sonra bugün insanların yüzde 79’u “Ben inançlıyım” diyormuş...

Bunca imam hatip okuluna, bunca cami artışına rağmen, inançlı olduğunu söyleyen insan sayısı niye düşüyor?

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Bence sosyolojik olarak üzerinde ciddi biçimde düşünülmesi gereken bir durum bu...

EVLERİN KAÇINDA KÂBE, ATATÜRK HAZRETİ ALİ VE BAYRAK ASILIDIR

IPSOS araştırasında en ilgimi çeken rakamlardan biri de şu oldu.

- Evlerin sadece yüzde 7’sinin duvarında bayrak asılıymış...

Amerika’da evlerin önünde asılı bayrakları düşününce bu rakam bana çok düşük geldi.

- Evlerin yüzde 80’inin duvarında saat, yüzde 44’ünde ise takvim varmış...

Saat ve gün için hâlâ

duvara mı bakılıyor?

Yoksa basit bir alışkanlık mı...

- Bu arada evlerin yüzde 48’inde tablo, yüzde 5’inde ise poster asılıymış...

Merak ettim...

Kâbe, Atatürk, Hazreti Ali resimleri tablo mu yoksa poster kavramı içinde mi

kabul ediliyor...

GÜLEN’LE HİNTLİ GURU ARASINDAKİ ASIL FARK





PAZAR günü ABD’ye savaş açan Hintli guru Bhagwan ile Fetullah Gülen arasındaki 6 farkı ve 6 benzerliği yazmıştım...

Bir arkadaşım telefon etti ve “Asıl büyük farkı yazmayı unutmuşsun” dedi...

“Nedir” diye sorunca şu cevabı verdi:

“Rolex saatler ve mücevherler...”

Doğru...

Hintli guru büyük bir mücevher hastası...

Hediye olarak pahalı saatler ve mücevherler almayı çok seviyor... Mesela bir Rolex saat koleksiyonu var.

Ama asıl önemli tutkusu lüks araba...

Her yere Rolls Royce arabayla gidiyor...

94 Rolls Royce’tan oluşan bir lüks araba filosu var...

Fetullah Gülen’in ise hayatını kaydırmak istediği herkes için kumpas kuran bir polis, savcı ve hâkim filosu vardı... Önemli bir fark yani...

KIRK YAŞINA GİREN KADIN ‘WONDER WOMAN’ OLUYOR





FUNDA Arar’ın son konserinde giydiği bu “Wonder Woman” tarzı elbiseyi görünce içimden “Tanıyorum ben bu kadın tarzını” dedim...

Tam 40’lı yaşlarına başlamış kadın psikolojisini anlatıyor çünkü gördüğüm tarz...

Baktım aldanmamışım...

Funda Arar 43 yaşına girmiş...

Stilisti sanıyorum onu geçen yıl en büyük gişe başarılarından biri olan “Wonder Woman” tarzına yöneltmiş.

Wonder Woman’ı oynayan Gal Gadot ile yan yana koydum...

Sonra bir de 1980’li yılların televizyon dizisinin kahramanı Zeyna’ya baktım...

Hangisine daha çok benziyor...

Karar sizin...

EN İFRİT OLDUĞUM LAFI KAYA ÇİLİNGİROĞLU ETTİ

YEMİN ediyorum, son zamanlarda en ifrit olduğum laf şu:

“Türkiye Etiler’den ibaret değil...”

Pazar günü Posta gazetesinde Alev Gürsoy Cimin’in mülakatında okudum.

Kaya Çilingiroğlu söylemiş bu defa bu lafı...

*

Bu lafın ne anlama geldiğini hepimiz çok iyi biliyoruz...

Etiler’de, Cihangir’de, Kadıköy’de, Nişantaşı’nda oturanlar azınlık... Geriye kalan ise ezici çoğunluk...

Yani bir anlamda siz kesin sesinizi, konuşmayın...

*

Yahu Kaya kardeşim...

Sen nerede oturuyorsun? Söylediğin bu lafın, sonunda faşizme gittiğini hiç mi düşünmüyorsun...

*

Evet bu ülke elbette Etiler’den ibaret değil...

Ama Yozgat’tan da ibaret değil... Malatya’dan ve Antalya’dan da ibaret değil...

*

Bu ülke tek başımıza hiçbirimizden ibaret değil...

Hepimizden ibaret bu ülke...

*

Ama nedense hiçbirinizin aklına “Bu ülke Malatya’dan, Erzurum’dan ibaret” diye konuşmak gelmiyor da hep Etiler, Cihangir diyoruz...

İZMİRLİ ATATÜRKÇÜ ALİFE FRANSIZ ÇİZGİ ROMANINDA





FRANSA’da yeni bir çizgi roman kitabı yayınlandı.

Adı “Le Pere Turc”... Yani “Baba Türk...”

Alt başlığı ise şöyle: “Mustafa Kemal’in Peşinde...”

Kitabın kahramanı Alife isimli İzmirli Atatürkçü bir kadın... Kökenlerini aramak üzere Anadolu’ya gidiyor...

Kitabın yazar ve çizerleri de ilginç kişiler. Loulou Dedola Fransa’nın Lyon şehrinin banliyösünde doğup büyümüş biri.

Lelio Bonaccorso 35 yaşında İtalya’nın Messina bölgesinde doğmuş bir karikatürist... İlk işim getirtip okumak olacak...